Биография главной фигурантки дела о хищениях из пермского фонда

Чем известна экс-чиновница Елена Лопаева, которую отправили в колонию на четыре года

31 января 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева в суде Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева осуждена за хищение 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Суд над Лопаевой длился с июня 2023 года, а само расследование уголовного дела заняло 40 месяцев. URA.RU подготовило краткую биографию бывшей чиновницы.



Елена Лопаева родилась в 1969 году в семье шахтера и воспитательницы детского сада. Свое детство и юность она провела в Соликамске, а в 17 лет переехала в Пермь и поступила на экономический факультет ПГУ. Всего у Лопаевой три высших образования: экономическое, юридическое и диплом специалиста теологии. За свою жизнь она родила и воспитала четверых детей, младший сейчас учится в шестом классе. Проживая в Перми, Лопаева работала на различных должностях в городской и областной администрации. В 2013 года она с семьей переехала в Москву. Причиной тому стало поступление дочери в московский вуз. Тогда Лопаева трудоустроилась в департамент экономической политики и развития, а позже заняла должность контрактного управляющего и стала работать под началом Максима Решетникова. Именно от него Лопаевой поступило предложение поехать в Пермь и работать в его команде. Елена Лопаева на заседании правительства Пермского края в 2017 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU С 9 февраля 2017 года Елена Лопаева была назначена на должность исполняющей обязанности заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края. Распоряжение о ее назначении подписывал Решетников. Позже Лопаева избавилась от приставки «и.о», и стала зампредседателя правительства и главой аппарата губернатора. Будучи губернатором Пермского края, Максим Решетников контролировал работу благотворительного фонда «Содействие XXI век», куда жертвовали деньги различные предприятия, в том числе «Лукойл-Пермь». Деньги должны были тратиться на проведение различных мероприятий и строительство объектов. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что средства расходовались не только на проекты. В присвоении и растрате 67,7 млн рублей обвинили Лопаеву и бывшего директора фонда Елену Найданову. Последняя в ходе судебного разбирательства сбежала за границу. Обе подсудимые в показаниях говорили, что не присваивали деньги себе, а тратили их на нужды Решетникова. В частности, за счет средств фонда была куплена огромная горка для резиденции губернатора, покупались сигары, алкоголь и фрукты в приемную. Сам Решетников, давая показания, заявил, что ничего не знал об этом и всегда за все платил сам. Елена Лопаева была задержана и арестована в Москве 24 января 2022 года. В общей сложности она провела в СИЗО пять месяцев. За это время ее этапировали в Пермь, где меру пресечения смягчили и запретили ей пользоваться интернетом, мобильным телефоном и общаться со свидетелями по делу. Из дома ей было разрешено выходить в строго отведенные часы. Спустя два года с момента ареста Лопаевой вынесен приговор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева осуждена за хищение 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Суд над Лопаевой длился с июня 2023 года, а само расследование уголовного дела заняло 40 месяцев. URA.RU подготовило краткую биографию бывшей чиновницы. Елена Лопаева родилась в 1969 году в семье шахтера и воспитательницы детского сада. Свое детство и юность она провела в Соликамске, а в 17 лет переехала в Пермь и поступила на экономический факультет ПГУ. Всего у Лопаевой три высших образования: экономическое, юридическое и диплом специалиста теологии. За свою жизнь она родила и воспитала четверых детей, младший сейчас учится в шестом классе. Проживая в Перми, Лопаева работала на различных должностях в городской и областной администрации. В 2013 года она с семьей переехала в Москву. Причиной тому стало поступление дочери в московский вуз. Тогда Лопаева трудоустроилась в департамент экономической политики и развития, а позже заняла должность контрактного управляющего и стала работать под началом Максима Решетникова. Именно от него Лопаевой поступило предложение поехать в Пермь и работать в его команде. С 9 февраля 2017 года Елена Лопаева была назначена на должность исполняющей обязанности заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края. Распоряжение о ее назначении подписывал Решетников. Позже Лопаева избавилась от приставки «и.о», и стала зампредседателя правительства и главой аппарата губернатора. Будучи губернатором Пермского края, Максим Решетников контролировал работу благотворительного фонда «Содействие XXI век», куда жертвовали деньги различные предприятия, в том числе «Лукойл-Пермь». Деньги должны были тратиться на проведение различных мероприятий и строительство объектов. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что средства расходовались не только на проекты. В присвоении и растрате 67,7 млн рублей обвинили Лопаеву и бывшего директора фонда Елену Найданову. Последняя в ходе судебного разбирательства сбежала за границу. Елена Лопаева была задержана и арестована в Москве 24 января 2022 года. В общей сложности она провела в СИЗО пять месяцев. За это время ее этапировали в Пермь, где меру пресечения смягчили и запретили ей пользоваться интернетом, мобильным телефоном и общаться со свидетелями по делу. Из дома ей было разрешено выходить в строго отведенные часы. Спустя два года с момента ареста Лопаевой вынесен приговор.