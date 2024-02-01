Чем известен задержанный в Лондоне Дмитрий Овсянников

Биография бывшего топ-менеджера пермского завода, обвиняемого в отмывании денег

01 февраля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Правоохранители Великобритании задержали Дмитрия Овсянникова в его доме в Лондоне Фото: Пресс-служба Дмитрия Овсянникова © URA.RU В Лондоне был задержан экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрий Овсянников. Правоохранители пришли к нему домой 22 января. В Великобритании Овсянникова обвиняют в отмывании денег и в обходе положений о санкциях. URA.RU рассказывает, чем известен задержанный. Трудовая карьера Дмитрий Овсянников родился в Омске 21 февраля 1977 года. Трудовую деятельность начинал лаборантом в Удмуртском госуниверситете, после его окончания работал в вузе экономистом. Затем трудился на различных должностях в компаниях Ижевска в Удмуртской республике и Чайковского Пермского края. Начиная с 2007 года в течение двух лет занимал пост заместителя гендиректора ОАО «Чепецкий механический завод». В 2010 году Овсянников был назначен заместителем управляющего директора — директором по экономике и финансам ОАО «Пермский моторный завод». В этой должности он работал до 2013 года. Позже он занимал посты замглавы руководителя финансово-экономического департамента ОАО «ОАК», возглавлял департамент региональной промышленной политики Минпромторга РФ, а также являлся заместителем главы Минпромторга Дениса Мантурова. Политическая карьера В июле 2016 года указом президента РФ Дмитрий Овсянников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. В сентябре 2017 года победил на прямых выборах главы этого города, набрав 71% голосов избирателей. В декабре того же года Овсянников вступил в «Единую Россию». Во время работы на посту губернатора Овсянников начал масштабную программу благоустройства города, в ходе которой была проведена реконструкция более 20 парков и скверов, установлены свыше 500 детских и спортивных площадок, отремонтированы 400 дворов. В 2019 году Овсянников был освобожден от должности губернатора по собственному желанию. Президент РФ Владимир Путин объявил ему благодарность за активное участие в общественно-политической жизни страны. В 2020 году Овсянников был исключен из «Единой России» после скандала в аэропорту Ижевска. Он при контроле не показал документы и посадочный билет и в ответ на просьбу это сделать начал нецензурно выражаться. Западные санкции Под санкции стран Евросоюза Дмитрий Овсянников попал в ноябре 2017 года из-за своего избрания губернатором Севастополя. В 2020 году он обращался в суд ЕС с просьбой об исключении из санкционных списков. После начала спецоперации на Украине санкции в отношении Овсянникова были продлены Великобританией. По аналогичным основаниям находится под санкциями Канады, Швейцарии, Украины, Австралии и США. В январе 2024 года экс-глава Севастополя был задержан в Лондоне местными правоохранителями. По данным The Times, его обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. Западные журналисты сообщили, что Овсянников открывал счет в банке HBOS в Лондоне в феврале 2023 года или ранее. Он также якобы хранил около 100 тысяч долларов, которые получил криминальным путем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Лондоне был задержан экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрий Овсянников. Правоохранители пришли к нему домой 22 января. В Великобритании Овсянникова обвиняют в отмывании денег и в обходе положений о санкциях. URA.RU рассказывает, чем известен задержанный. Трудовая карьера Дмитрий Овсянников родился в Омске 21 февраля 1977 года. Трудовую деятельность начинал лаборантом в Удмуртском госуниверситете, после его окончания работал в вузе экономистом. Затем трудился на различных должностях в компаниях Ижевска в Удмуртской республике и Чайковского Пермского края. Начиная с 2007 года в течение двух лет занимал пост заместителя гендиректора ОАО «Чепецкий механический завод». В 2010 году Овсянников был назначен заместителем управляющего директора — директором по экономике и финансам ОАО «Пермский моторный завод». В этой должности он работал до 2013 года. Позже он занимал посты замглавы руководителя финансово-экономического департамента ОАО «ОАК», возглавлял департамент региональной промышленной политики Минпромторга РФ, а также являлся заместителем главы Минпромторга Дениса Мантурова. Политическая карьера В июле 2016 года указом президента РФ Дмитрий Овсянников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. В сентябре 2017 года победил на прямых выборах главы этого города, набрав 71% голосов избирателей. В декабре того же года Овсянников вступил в «Единую Россию». Во время работы на посту губернатора Овсянников начал масштабную программу благоустройства города, в ходе которой была проведена реконструкция более 20 парков и скверов, установлены свыше 500 детских и спортивных площадок, отремонтированы 400 дворов. В 2019 году Овсянников был освобожден от должности губернатора по собственному желанию. Президент РФ Владимир Путин объявил ему благодарность за активное участие в общественно-политической жизни страны. В 2020 году Овсянников был исключен из «Единой России» после скандала в аэропорту Ижевска. Он при контроле не показал документы и посадочный билет и в ответ на просьбу это сделать начал нецензурно выражаться. Западные санкции Под санкции стран Евросоюза Дмитрий Овсянников попал в ноябре 2017 года из-за своего избрания губернатором Севастополя. В 2020 году он обращался в суд ЕС с просьбой об исключении из санкционных списков. После начала спецоперации на Украине санкции в отношении Овсянникова были продлены Великобританией. По аналогичным основаниям находится под санкциями Канады, Швейцарии, Украины, Австралии и США. В январе 2024 года экс-глава Севастополя был задержан в Лондоне местными правоохранителями. По данным The Times, его обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. Западные журналисты сообщили, что Овсянников открывал счет в банке HBOS в Лондоне в феврале 2023 года или ранее. Он также якобы хранил около 100 тысяч долларов, которые получил криминальным путем.