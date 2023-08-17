В России запустили приложение, которое поможет уменьшить атаки беспилотников

Народный фронт презентовал приложение «Радар», помогающее выявить диверсантов

17 августа 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

В приложении можно будет передать сигнал о беспилотниках в спецслужбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Народный фронт презентовал новое приложение «Радар», с помощью которого россияне смогут передавать данные о беспилотниках и диверсионных группах, сообщает корреспондент URA.RU с презентации. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и его коллега из Курской области Роман Старовойт выразили уверенность в том, что это поможет регионам при постоянных атаках со стороны Украины. «Идея создания „Радара“ появилась у участников сообщества „Кибердружина Народного фронта“, которые помогают блокировать в соцсетях страницы с русофобскими высказываниями и призывами к терроризму. В ряды кибердружинников уже вступили более 21 тысячи человек. Бот сообщества в Telegram также позволяет сообщить о подозрительных беспилотниках. Народный фронт призывает всех жителей России проявить бдительность и гражданскую позицию, стать пользователями „Радара“ и присоединиться к Кибердружине», — рассказал член Центрального штаба Народного фронта, руководитель молодежного крыла ОНФ Владимир Тараненко. Старовойт уточнил, что все сигналы из приложения будут переданы в спецслужбы. «С самого начала СВО мы как приграничный регион ощущаем на себе террористическую угрозу со стороны Украины. Конечно, в сложившейся ситуации помощь местных жителей крайне важна. Мы с благодарностью относимся ко всем сообщениям, которые поступают, о подозрительных предметах, личностях, беспилотниках. И „Кибердружина Народного фронта“, которая разработала мобильное приложение „Радар“, будет способствовать повышению безопасности. Моментально, в режиме реального времени мы получим сообщение, и соответствующие органы примут необходимые решения по обезвреживанию и ликвидации опасных предметов», — сообщил глава Курской области. Новость по теме Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ Белгородская область при этом подвергается атакам роем беспилотников практически ежедневно. «Не было практически ни дня, чтобы областной центр или приграничные территории не подвергались бы постоянным вражеским атакам. Минобороны РФ на регулярной основе каждые сутки фиксирует десятки прилетов к нам со стороны смежного государства, в том числе и БПЛА. Сервис позволит всем неравнодушным жителям области оставаться бдительными, оперативно присылая фотографии подозрительных объектов, а также сообщать о возможной чрезвычайной ситуации», — заявил Гладков на презентации. В пресс-службе Народного фронта подчекрнули, что на данный момент приложение уже доступно для скачивания пользователями смартфонов с операционной системой Android в GooglePlay и RuStore. «Платформа Apple не дала согласия на распространение приложения, обосновав это санкционной политикой. Из-за того, что Народный фронт и руководители президентского движения находятся в санкционных списках, аккаунт разработчиков был заблокирован, а все приложения Народного фронта удалены из App Store», — отметили в организации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Народный фронт презентовал новое приложение «Радар», с помощью которого россияне смогут передавать данные о беспилотниках и диверсионных группах, сообщает корреспондент URA.RU с презентации. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и его коллега из Курской области Роман Старовойт выразили уверенность в том, что это поможет регионам при постоянных атаках со стороны Украины. «Идея создания „Радара“ появилась у участников сообщества „Кибердружина Народного фронта“, которые помогают блокировать в соцсетях страницы с русофобскими высказываниями и призывами к терроризму. В ряды кибердружинников уже вступили более 21 тысячи человек. Бот сообщества в Telegram также позволяет сообщить о подозрительных беспилотниках. Народный фронт призывает всех жителей России проявить бдительность и гражданскую позицию, стать пользователями „Радара“ и присоединиться к Кибердружине», — рассказал член Центрального штаба Народного фронта, руководитель молодежного крыла ОНФ Владимир Тараненко. Старовойт уточнил, что все сигналы из приложения будут переданы в спецслужбы. «С самого начала СВО мы как приграничный регион ощущаем на себе террористическую угрозу со стороны Украины. Конечно, в сложившейся ситуации помощь местных жителей крайне важна. Мы с благодарностью относимся ко всем сообщениям, которые поступают, о подозрительных предметах, личностях, беспилотниках. И „Кибердружина Народного фронта“, которая разработала мобильное приложение „Радар“, будет способствовать повышению безопасности. Моментально, в режиме реального времени мы получим сообщение, и соответствующие органы примут необходимые решения по обезвреживанию и ликвидации опасных предметов», — сообщил глава Курской области. Белгородская область при этом подвергается атакам роем беспилотников практически ежедневно. «Не было практически ни дня, чтобы областной центр или приграничные территории не подвергались бы постоянным вражеским атакам. Минобороны РФ на регулярной основе каждые сутки фиксирует десятки прилетов к нам со стороны смежного государства, в том числе и БПЛА. Сервис позволит всем неравнодушным жителям области оставаться бдительными, оперативно присылая фотографии подозрительных объектов, а также сообщать о возможной чрезвычайной ситуации», — заявил Гладков на презентации. В пресс-службе Народного фронта подчекрнули, что на данный момент приложение уже доступно для скачивания пользователями смартфонов с операционной системой Android в GooglePlay и RuStore. «Платформа Apple не дала согласия на распространение приложения, обосновав это санкционной политикой. Из-за того, что Народный фронт и руководители президентского движения находятся в санкционных списках, аккаунт разработчиков был заблокирован, а все приложения Народного фронта удалены из App Store», — отметили в организации.