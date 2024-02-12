Белые мишки СУЭНКО попрощались с городами УрФО

Жители Тюмени, Тобольска и Кургана ждут новой встречи со светящимся семейством

12 февраля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В СУЭНКО пообещали, что косолапые еще вернутся Фото: пресс-служба СУЭНКО Белые мишки СУЭНКО покинули улицы городов УрФО. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании, косолапые обязательно вернутся следующей зимой. В числе первых в берлогу отправились тобольские Шишка, Морошка, Тучка и Сонька. Дорога домой прошла через знаковые места города — Базарную площадь и кремль. «Мишки как визитная карточка новогоднего Тобольска», — написала в соцсетях под записью о проекте энергетиков жительница города Алена. В комментариях жители делились впечатлениями о встрече с косолапым семейством и выражали сожаление о том, что медведи не останутся до весны. «Эх, я так не побывала нынче в кремле при новогоднем оформлении»,? выразила свои эмоции горожанка Татьяна. Пользователь Дамир попросил мишек не уезжать, а тоболячка Нафика отметила, что ждет встречи с семейством в следующем году. В социальных сетях жители округа выражали свои сожаления об отъезде косолапых Фото: пресс-служба СУЭНКО То, что белые медведи СУЭНКО — новогодние символы города, считают не только в Тобольске. На протяжении пяти лет семейство появляется в самых знаковых городских местах Тюмени и Кургана. Увидеть огромные арт-объекты своими глазами можно с самых первых дней зимы. Проезд светящегося кортежа по городам в открытых платформах традиционно привлекает внимание всех — от малышей до пенсионеров. Так, с нетерпением ждали этого ежегодного события и последующую установку инсталляций в Кургане. «Обожаю этих медведей. А сколько радости они приносят людям! Каждый год наблюдаю, как возле них очереди собираются, чтобы с ними сфотографироваться и потрогать их», — пишет Татьяна «ВКонтакте». В этом году по просьбе жителей энергетики пересмотрели планы по их возращению в берлогу и перенесли переезд на несколько дней. Больше всего ждали момента, когда мишки приедут и на них включат иллюминацию самые юные горожане. Для многих детей зажечь новогодних мишек было настоящей мечтой. Именно поэтому в Тюмени иллюминацию включил маленький мальчик Ваня, попросивший об этом энергетиков СУЭНКО. Тюменцы поддержали идею. «Как мило, пусть мечты сбываются!» — пишет жительница города Надежда. «Красотища! Сказочно, волнительно. Праздник к нам приходит», — комментирует тюменка Наталья. За два с лишним месяца, на протяжении которых мишки дарили праздничное настроение жителям Тюмени, Тобольска и Кургана, в соцсетях появились тысячи селфи. Авторы лучших фото получили подарки от энергетиков. «Красота какая! Мечта многих деток и взрослых посмотреть и пофоткаться на фоне», — прокомментировала анонс конкурса «ВКонтакте» тюменка Лилия. Благодарность жителей за праздничное настроение — повод сделать следующее путешествие белых медведей по городам еще ярче и интересней. «До свидания, мишки. Я буду по вам скучать», — так прокомментировала посты «ВКонтакте» об отъезде медведей Валерия из Тобольска. Спасибо большое мишкам за новогоднее настроение на цветном бульваре, прощайте, мы вас любим», — как будто отвечает ей Антон из Тюмени. Почти три года назад проект был признан и на международном уровне Фото: пресс-служба СУЭНКО Напомним, что светящиеся медведи были признаны и на международном уровне. Многометровая инсталляция является победителем 2021 года в номинации «Лучший проект по благоустройству и созданию комфортной городской среды» международного конкурса «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков». Конструкция стала лучшей среди 1000 проектов российских и зарубежных архитекторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Белые мишки СУЭНКО покинули улицы городов УрФО. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании, косолапые обязательно вернутся следующей зимой. В числе первых в берлогу отправились тобольские Шишка, Морошка, Тучка и Сонька. Дорога домой прошла через знаковые места города — Базарную площадь и кремль. «Мишки как визитная карточка новогоднего Тобольска», — написала в соцсетях под записью о проекте энергетиков жительница города Алена. В комментариях жители делились впечатлениями о встрече с косолапым семейством и выражали сожаление о том, что медведи не останутся до весны. «Эх, я так не побывала нынче в кремле при новогоднем оформлении»,? выразила свои эмоции горожанка Татьяна. Пользователь Дамир попросил мишек не уезжать, а тоболячка Нафика отметила, что ждет встречи с семейством в следующем году. То, что белые медведи СУЭНКО — новогодние символы города, считают не только в Тобольске. На протяжении пяти лет семейство появляется в самых знаковых городских местах Тюмени и Кургана. Увидеть огромные арт-объекты своими глазами можно с самых первых дней зимы. Проезд светящегося кортежа по городам в открытых платформах традиционно привлекает внимание всех — от малышей до пенсионеров. Так, с нетерпением ждали этого ежегодного события и последующую установку инсталляций в Кургане. «Обожаю этих медведей. А сколько радости они приносят людям! Каждый год наблюдаю, как возле них очереди собираются, чтобы с ними сфотографироваться и потрогать их», — пишет Татьяна «ВКонтакте». В этом году по просьбе жителей энергетики пересмотрели планы по их возращению в берлогу и перенесли переезд на несколько дней. Больше всего ждали момента, когда мишки приедут и на них включат иллюминацию самые юные горожане. Для многих детей зажечь новогодних мишек было настоящей мечтой. Именно поэтому в Тюмени иллюминацию включил маленький мальчик Ваня, попросивший об этом энергетиков СУЭНКО. Тюменцы поддержали идею. «Как мило, пусть мечты сбываются!» — пишет жительница города Надежда. «Красотища! Сказочно, волнительно. Праздник к нам приходит», — комментирует тюменка Наталья. «Красота какая! Мечта многих деток и взрослых посмотреть и пофоткаться на фоне», — прокомментировала анонс конкурса «ВКонтакте» тюменка Лилия. Благодарность жителей за праздничное настроение — повод сделать следующее путешествие белых медведей по городам еще ярче и интересней. «До свидания, мишки. Я буду по вам скучать», — так прокомментировала посты «ВКонтакте» об отъезде медведей Валерия из Тобольска. Спасибо большое мишкам за новогоднее настроение на цветном бульваре, прощайте, мы вас любим», — как будто отвечает ей Антон из Тюмени. Напомним, что светящиеся медведи были признаны и на международном уровне. Многометровая инсталляция является победителем 2021 года в номинации «Лучший проект по благоустройству и созданию комфортной городской среды» международного конкурса «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков». Конструкция стала лучшей среди 1000 проектов российских и зарубежных архитекторов.