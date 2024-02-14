Путин объявил о новом этапе модернизации медицины в России

Президент дал особые поручения команде Мишустина и губернаторам

14 февраля 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил о новом нацпроекте, который изменит здравоохранение в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый нацпроект, о разработке которого на форуме будущих технологий объявил президент РФ Владимир Путин, должен вывести здравоохранение на новый уровень. Как объяснили URA.RU эксперты, медицине — как практической, так и исследовательской — всегда не хватало финансирования. Правительству предстоит определить, как сделать медицину в России не хуже, чем в Иране, а губернаторам найти ресурсы для увеличения зарплат медиков. Аналитики говорят, что власти реагируют на целый комплекс проблем. Второй форум будущих технологий был посвящен новациям в здравоохранении. Прежде чем говорить о технологиях, Путин озвучил решения, которых медики ждали не один год, — финансирование здравоохранения вырастет уже в этом году, чтобы увеличить темпы борьбы с самыми распространенными заболеваниями (онкология, сердечно-сосудистые и другие). Предстоит, по словам президента, «уделить особое внимание оказанию экстренной помощи», «кардинально модернизировать приемные отделения больниц», «перестроить санитарную авиацию», «запустить программы повышения квалификации медработников». Перед залом пленарного заседания и президент, и простые участники форума могли увидеть новое отечественное медоборудование Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решения, о которых сообщил Путин, приняты буквально накануне. Так, в этом году «будут выровнены тарифы на оказание медпомощи в городах и в сельской местности», тем самым поддержать ФАПы, местные амбулатории. «Обращаю внимание глав регионов: эти средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медработников в сельской местности», — обратился Путин к губернаторам. Ежемесячные выплаты для медиков первичного звена повысятся уже с 1 марта: это от 13 до 50 тысяч рублей в месяц, в зависимости от численности населения. Оклады медиков во всех регионах страны с 1 апреля вырастут на 50%. «На вас держится все наше здравоохранение, — обратился к медработникам президент. — И что бы мы ни говорили про искусственный интеллект, про роботов, они никогда не заменят чуткость и участие медицинских работников в судьбе человека». По словам Путина, принципы и подходы к работе системы здравоохранения будут меняться, но только не цели. «Не количество оказанных услуг, а человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения, — заявил президент. — Предстоит задействовать весь потенциал передовых цифровых и медицинских технологий». Бионические протезы вызвали самый большой интерес у участников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин говорил, что государство будет поддерживать исследования ученых, так как Россия должна «иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру, всю линейку субстанций оборудования комплектующих». Медучреждения, где исследования и практика объединены, будут поддерживаться особо — сеть национальных медицинских исследовательских центров будет расширена. А разработчики уникальных технологий при передаче интеллектуальных прав производителям будут получать «достойное вознаграждение». «Новые открытия в области медицины, методы профилактики, лечения, новые лекарства и оборудование призваны сохранить здоровье наших граждан, быть доступными людям, широко использоваться в организациях первичного звена здравоохранения. Принципиальное значение имеет и консолидированная работа министерств и ведомств регионов, госкомпаний и бизнеса. Прошу правительство сформировать и обеспечить запуск еще одного нацпроекта, обеспечивающего технологический суверенитет, по развитию современных технологий сбережения здоровья. Обязательно определить источники финансирования и объемы финансовых средств на его реализацию», — потребовал Путин. Новый нацпроект должен по-настоящему объединить государство и бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU В разговоре с URA.RU завлабораторией биомедицинских нанотехнологий Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор наук Александр Герасименко одним из основных направлений будущего назвал биомедицинскую электронику, нательную (простейший пример — смарт-часы) или имплантируемую электронику. «Это позволяет диагностировать различные заболевания, стимулировать различные процессы, например, заживление больших ран. Такие приборы могут находиться и месяц, и два на теле человека и, например, мониторить уровень глюкозы в крови у диабетиков, при необходимости — впрыскивать инсулин в нужной концентрации в зависимости от показаний уровня сахара, — отметил Геращенко. — Есть разработки, связанные с „заплатками“ на сердце, которые выступают в качестве считывателя частоты сокращений, накопителя энергии. И если нужно будет запустить сердце, эта „заплатка“ начинает электрическим разрядом стимулировать его работу». Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и его коллектив стали первыми в мире, кто разработал вакцину от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, разработками занимается довольно много исследователей, в том числе молодых, и все ожидают расширения господдержки. И выделение разработок медтехнологий в отдельный нацпроект, очевидно, повлечет увеличение финансирования, убежден зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург по образованию Алексей Куринный. В противном случае вряд ли можно получить полное импортозамещение в этой сфере. «Технологии — это дорого. Чтобы они окупились, их нужно поставить на промышленную основу. А чтобы продвинуть — нужен рынок. Одного российского рынка недостаточно. Хотя и сейчас нам есть что предложить: то же рентгеновское оборудование, которое вполне приличное, и его производство по большинству компонентов локализовано у нас в стране», — считает Куринный. О нехватке финансирования говорит и первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко. «То, что выделяется сейчас, при той потребности, которая есть, — это все равно, что пытаться нагреть воду в 50-тонной цистерне от обычное свечи. Интенсивность действий пока несравнима с масштабом проблем», — объясняет Прохоренко. Вице-мэру Москвы Анастасии Раковой повезло больше, чем ее коллегам в регионах: бюджет Москвы помогает внедрят все лучшее и современное в столичную медицину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пока такие возможности есть только в Москве. Но уровень развития медицинских технологий здесь сравнивать можно разве что с Нью-Йорком или другими мировыми столицами. Ни один региональный центр в России не имеет такого объема внедренных технологий в своем здравоохранении. «Если представить Кремлевскую стену с ее башнями, которые как пики, картина такая: любое открытие ученых в России воспринимается как достижение — это пик. Внедрено ли оно массово в практику — не учитывается. За рубежом обращают внимание на пики, направленные вниз: если какая-то технология не используется массово, анализируется, почему — там борются со случаями неприменения эффективной методики. Когда речь идет о здоровье нации, о народосбережении, это важно», — отмечает Николай Прохоренко. Новость по теме Путин пошутил про пьющих русских Личное внимание Путина к новейшим технологиям в медицине, решение о новом нацпроекте политолог Дмитрий Нечаев объясняет рядом факторов. Во-первых, это вопрос достижения технологического суверенитета. Во-вторых, это вопрос демографии — «человеческие ресурсы и их качество (состояние здоровья), объясняет эксперт. В-третьих, это возможность проводить сложнейшие операции, в том числе с применением искусственных органов. «Президент понимает, что пришло время всерьез заняться медициной, — считает Нечаев. — В 2000-2010-х мы еще могли покупать медицинское оборудование за нефтедоллары. Сейчас возможности ограничены, и нужно надеяться на себя — развивать свои ресурсы, оживлять медицинскую науку, чтобы получить прорывные решения. Посмотрите на тот же Иран: он с 1970-х годов под санкциями, но там замечательная медицина, есть собственные технологии в других сферах». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый нацпроект, о разработке которого на форуме будущих технологий объявил президент РФ Владимир Путин, должен вывести здравоохранение на новый уровень. Как объяснили URA.RU эксперты, медицине — как практической, так и исследовательской — всегда не хватало финансирования. Правительству предстоит определить, как сделать медицину в России не хуже, чем в Иране, а губернаторам найти ресурсы для увеличения зарплат медиков. Аналитики говорят, что власти реагируют на целый комплекс проблем. Второй форум будущих технологий был посвящен новациям в здравоохранении. Прежде чем говорить о технологиях, Путин озвучил решения, которых медики ждали не один год, — финансирование здравоохранения вырастет уже в этом году, чтобы увеличить темпы борьбы с самыми распространенными заболеваниями (онкология, сердечно-сосудистые и другие). Предстоит, по словам президента, «уделить особое внимание оказанию экстренной помощи», «кардинально модернизировать приемные отделения больниц», «перестроить санитарную авиацию», «запустить программы повышения квалификации медработников». Решения, о которых сообщил Путин, приняты буквально накануне. Так, в этом году «будут выровнены тарифы на оказание медпомощи в городах и в сельской местности», тем самым поддержать ФАПы, местные амбулатории. «Обращаю внимание глав регионов: эти средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медработников в сельской местности», — обратился Путин к губернаторам. Ежемесячные выплаты для медиков первичного звена повысятся уже с 1 марта: это от 13 до 50 тысяч рублей в месяц, в зависимости от численности населения. Оклады медиков во всех регионах страны с 1 апреля вырастут на 50%. По словам Путина, принципы и подходы к работе системы здравоохранения будут меняться, но только не цели. «Не количество оказанных услуг, а человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения, — заявил президент. — Предстоит задействовать весь потенциал передовых цифровых и медицинских технологий». Путин говорил, что государство будет поддерживать исследования ученых, так как Россия должна «иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру, всю линейку субстанций оборудования комплектующих». Медучреждения, где исследования и практика объединены, будут поддерживаться особо — сеть национальных медицинских исследовательских центров будет расширена. А разработчики уникальных технологий при передаче интеллектуальных прав производителям будут получать «достойное вознаграждение». «Новые открытия в области медицины, методы профилактики, лечения, новые лекарства и оборудование призваны сохранить здоровье наших граждан, быть доступными людям, широко использоваться в организациях первичного звена здравоохранения. Принципиальное значение имеет и консолидированная работа министерств и ведомств регионов, госкомпаний и бизнеса. В разговоре с URA.RU завлабораторией биомедицинских нанотехнологий Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор наук Александр Герасименко одним из основных направлений будущего назвал биомедицинскую электронику, нательную (простейший пример — смарт-часы) или имплантируемую электронику. «Это позволяет диагностировать различные заболевания, стимулировать различные процессы, например, заживление больших ран. Такие приборы могут находиться и месяц, и два на теле человека и, например, мониторить уровень глюкозы в крови у диабетиков, при необходимости — впрыскивать инсулин в нужной концентрации в зависимости от показаний уровня сахара, — отметил Геращенко. — Есть разработки, связанные с „заплатками“ на сердце, которые выступают в качестве считывателя частоты сокращений, накопителя энергии. И если нужно будет запустить сердце, эта „заплатка“ начинает электрическим разрядом стимулировать его работу». По его словам, разработками занимается довольно много исследователей, в том числе молодых, и все ожидают расширения господдержки. И выделение разработок медтехнологий в отдельный нацпроект, очевидно, повлечет увеличение финансирования, убежден зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург по образованию Алексей Куринный. В противном случае вряд ли можно получить полное импортозамещение в этой сфере. «Технологии — это дорого. Чтобы они окупились, их нужно поставить на промышленную основу. А чтобы продвинуть — нужен рынок. Одного российского рынка недостаточно. Хотя и сейчас нам есть что предложить: то же рентгеновское оборудование, которое вполне приличное, и его производство по большинству компонентов локализовано у нас в стране», — считает Куринный. Пока такие возможности есть только в Москве. Но уровень развития медицинских технологий здесь сравнивать можно разве что с Нью-Йорком или другими мировыми столицами. Ни один региональный центр в России не имеет такого объема внедренных технологий в своем здравоохранении. «Если представить Кремлевскую стену с ее башнями, которые как пики, картина такая: любое открытие ученых в России воспринимается как достижение — это пик. Внедрено ли оно массово в практику — не учитывается. За рубежом обращают внимание на пики, направленные вниз: если какая-то технология не используется массово, анализируется, почему — там борются со случаями неприменения эффективной методики. Когда речь идет о здоровье нации, о народосбережении, это важно», — отмечает Николай Прохоренко. Личное внимание Путина к новейшим технологиям в медицине, решение о новом нацпроекте политолог Дмитрий Нечаев объясняет рядом факторов. Во-первых, это вопрос достижения технологического суверенитета. Во-вторых, это вопрос демографии — «человеческие ресурсы и их качество (состояние здоровья), объясняет эксперт. В-третьих, это возможность проводить сложнейшие операции, в том числе с применением искусственных органов. «Президент понимает, что пришло время всерьез заняться медициной, — считает Нечаев. — В 2000-2010-х мы еще могли покупать медицинское оборудование за нефтедоллары. Сейчас возможности ограничены, и нужно надеяться на себя — развивать свои ресурсы, оживлять медицинскую науку, чтобы получить прорывные решения. Посмотрите на тот же Иран: он с 1970-х годов под санкциями, но там замечательная медицина, есть собственные технологии в других сферах».