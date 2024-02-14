Путин объявил о новом этапе модернизации медицины в России

Президент дал особые поручения команде Мишустина и губернаторам

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир, топ
Президент РФ Владимир Путин объявил о новом нацпроекте, который изменит здравоохранение в России Фото:

Новый нацпроект, о разработке которого на форуме будущих технологий объявил президент РФ Владимир Путин, должен вывести здравоохранение на новый уровень. Как объяснили URA.RU эксперты, медицине — как практической, так и исследовательской — всегда не хватало финансирования. Правительству предстоит определить, как сделать медицину в России не хуже, чем в Иране, а губернаторам найти ресурсы для увеличения зарплат медиков. Аналитики говорят, что власти реагируют на целый комплекс проблем.

Второй форум будущих технологий был посвящен новациям в здравоохранении. Прежде чем говорить о технологиях, Путин озвучил решения, которых медики ждали не один год, — финансирование здравоохранения вырастет уже в этом году, чтобы увеличить темпы борьбы с самыми распространенными заболеваниями (онкология, сердечно-сосудистые и другие). Предстоит, по словам президента, «уделить особое внимание оказанию экстренной помощи», «кардинально модернизировать приемные отделения больниц», «перестроить санитарную авиацию», «запустить программы повышения квалификации медработников».

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва
Перед залом пленарного заседания и президент, и простые участники форума могли увидеть новое отечественное медоборудование
Фото:

Решения, о которых сообщил Путин, приняты буквально накануне. Так, в этом году «будут выровнены тарифы на оказание медпомощи в городах и в сельской местности», тем самым поддержать ФАПы, местные амбулатории. «Обращаю внимание глав регионов: эти средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медработников в сельской местности», — обратился Путин к губернаторам.

Ежемесячные выплаты для медиков первичного звена повысятся уже с 1 марта: это от 13 до 50 тысяч рублей в месяц, в зависимости от численности населения. Оклады медиков во всех регионах страны с 1 апреля вырастут на 50%.

«На вас держится все наше здравоохранение, — обратился к медработникам президент. — И что бы мы ни говорили про искусственный интеллект, про роботов, они никогда не заменят чуткость и участие медицинских работников в судьбе человека».

По словам Путина, принципы и подходы к работе системы здравоохранения будут меняться, но только не цели. «Не количество оказанных услуг, а человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения, — заявил президент. — Предстоит задействовать весь потенциал передовых цифровых и медицинских технологий».

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва
Бионические протезы вызвали самый большой интерес у участников
Фото:

Путин говорил, что государство будет поддерживать исследования ученых, так как Россия должна «иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру, всю линейку субстанций оборудования комплектующих». Медучреждения, где исследования и практика объединены, будут поддерживаться особо — сеть национальных медицинских исследовательских центров будет расширена. А разработчики уникальных технологий при передаче интеллектуальных прав производителям будут получать «достойное вознаграждение».

«Новые открытия в области медицины, методы профилактики, лечения, новые лекарства и оборудование призваны сохранить здоровье наших граждан, быть доступными людям, широко использоваться в организациях первичного звена здравоохранения. Принципиальное значение имеет и консолидированная работа министерств и ведомств регионов, госкомпаний и бизнеса.

Прошу правительство сформировать и обеспечить запуск еще одного нацпроекта, обеспечивающего технологический суверенитет, по развитию современных технологий сбережения здоровья. Обязательно определить источники финансирования и объемы финансовых средств на его реализацию», — потребовал Путин.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва
Новый нацпроект должен по-настоящему объединить государство и бизнес
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В разговоре с URA.RU завлабораторией биомедицинских нанотехнологий Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор наук Александр Герасименко одним из основных направлений будущего назвал биомедицинскую электронику, нательную (простейший пример — смарт-часы) или имплантируемую электронику. «Это позволяет диагностировать различные заболевания, стимулировать различные процессы, например, заживление больших ран. Такие приборы могут находиться и месяц, и два на теле человека и, например, мониторить уровень глюкозы в крови у диабетиков, при необходимости — впрыскивать инсулин в нужной концентрации в зависимости от показаний уровня сахара, — отметил Геращенко. — Есть разработки, связанные с „заплатками“ на сердце, которые выступают в качестве считывателя частоты сокращений, накопителя энергии. И если нужно будет запустить сердце, эта „заплатка“ начинает электрическим разрядом стимулировать его работу».

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва
Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и его коллектив стали первыми в мире, кто разработал вакцину от коронавируса
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По его словам, разработками занимается довольно много исследователей, в том числе молодых, и все ожидают расширения господдержки. И выделение разработок медтехнологий в отдельный нацпроект, очевидно, повлечет увеличение финансирования, убежден зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург по образованию Алексей Куринный. В противном случае вряд ли можно получить полное импортозамещение в этой сфере. «Технологии — это дорого. Чтобы они окупились, их нужно поставить на промышленную основу. А чтобы продвинуть — нужен рынок. Одного российского рынка недостаточно. Хотя и сейчас нам есть что предложить: то же рентгеновское оборудование, которое вполне приличное, и его производство по большинству компонентов локализовано у нас в стране», — считает Куринный.

О нехватке финансирования говорит и первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко. «То, что выделяется сейчас, при той потребности, которая есть, — это все равно, что пытаться нагреть воду в 50-тонной цистерне от обычное свечи. Интенсивность действий пока несравнима с масштабом проблем», — объясняет Прохоренко.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва
Вице-мэру Москвы Анастасии Раковой повезло больше, чем ее коллегам в регионах: бюджет Москвы помогает внедрят все лучшее и современное в столичную медицину
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пока такие возможности есть только в Москве. Но уровень развития медицинских технологий здесь сравнивать можно разве что с Нью-Йорком или другими мировыми столицами. Ни один региональный центр в России не имеет такого объема внедренных технологий в своем здравоохранении. «Если представить Кремлевскую стену с ее башнями, которые как пики, картина такая: любое открытие ученых в России воспринимается как достижение — это пик. Внедрено ли оно массово в практику — не учитывается. За рубежом обращают внимание на пики, направленные вниз: если какая-то технология не используется массово, анализируется, почему — там борются со случаями неприменения эффективной методики. Когда речь идет о здоровье нации, о народосбережении, это важно», — отмечает Николай Прохоренко.

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Личное внимание Путина к новейшим технологиям в медицине, решение о новом нацпроекте политолог Дмитрий Нечаев объясняет рядом факторов. Во-первых, это вопрос достижения технологического суверенитета. Во-вторых, это вопрос демографии — «человеческие ресурсы и их качество (состояние здоровья), объясняет эксперт. В-третьих, это возможность проводить сложнейшие операции, в том числе с применением искусственных органов. «Президент понимает, что пришло время всерьез заняться медициной, — считает Нечаев. — В 2000-2010-х мы еще могли покупать медицинское оборудование за нефтедоллары. Сейчас возможности ограничены, и нужно надеяться на себя — развивать свои ресурсы, оживлять медицинскую науку, чтобы получить прорывные решения. Посмотрите на тот же Иран: он с 1970-х годов под санкциями, но там замечательная медицина, есть собственные технологии в других сферах».

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Новый нацпроект, о разработке которого на форуме будущих технологий объявил президент РФ Владимир Путин, должен вывести здравоохранение на новый уровень. Как объяснили URA.RU эксперты, медицине — как практической, так и исследовательской — всегда не хватало финансирования. Правительству предстоит определить, как сделать медицину в России не хуже, чем в Иране, а губернаторам найти ресурсы для увеличения зарплат медиков. Аналитики говорят, что власти реагируют на целый комплекс проблем. Второй форум будущих технологий был посвящен новациям в здравоохранении. Прежде чем говорить о технологиях, Путин озвучил решения, которых медики ждали не один год, — финансирование здравоохранения вырастет уже в этом году, чтобы увеличить темпы борьбы с самыми распространенными заболеваниями (онкология, сердечно-сосудистые и другие). Предстоит, по словам президента, «уделить особое внимание оказанию экстренной помощи», «кардинально модернизировать приемные отделения больниц», «перестроить санитарную авиацию», «запустить программы повышения квалификации медработников». Решения, о которых сообщил Путин, приняты буквально накануне. Так, в этом году «будут выровнены тарифы на оказание медпомощи в городах и в сельской местности», тем самым поддержать ФАПы, местные амбулатории. «Обращаю внимание глав регионов: эти средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медработников в сельской местности», — обратился Путин к губернаторам. Ежемесячные выплаты для медиков первичного звена повысятся уже с 1 марта: это от 13 до 50 тысяч рублей в месяц, в зависимости от численности населения. Оклады медиков во всех регионах страны с 1 апреля вырастут на 50%. По словам Путина, принципы и подходы к работе системы здравоохранения будут меняться, но только не цели. «Не количество оказанных услуг, а человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения, — заявил президент. — Предстоит задействовать весь потенциал передовых цифровых и медицинских технологий». Путин говорил, что государство будет поддерживать исследования ученых, так как Россия должна «иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру, всю линейку субстанций оборудования комплектующих». Медучреждения, где исследования и практика объединены, будут поддерживаться особо — сеть национальных медицинских исследовательских центров будет расширена. А разработчики уникальных технологий при передаче интеллектуальных прав производителям будут получать «достойное вознаграждение». «Новые открытия в области медицины, методы профилактики, лечения, новые лекарства и оборудование призваны сохранить здоровье наших граждан, быть доступными людям, широко использоваться в организациях первичного звена здравоохранения. Принципиальное значение имеет и консолидированная работа министерств и ведомств регионов, госкомпаний и бизнеса. В разговоре с URA.RU завлабораторией биомедицинских нанотехнологий Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор наук Александр Герасименко одним из основных направлений будущего назвал биомедицинскую электронику, нательную (простейший пример — смарт-часы) или имплантируемую электронику. «Это позволяет диагностировать различные заболевания, стимулировать различные процессы, например, заживление больших ран. Такие приборы могут находиться и месяц, и два на теле человека и, например, мониторить уровень глюкозы в крови у диабетиков, при необходимости — впрыскивать инсулин в нужной концентрации в зависимости от показаний уровня сахара, — отметил Геращенко. — Есть разработки, связанные с „заплатками“ на сердце, которые выступают в качестве считывателя частоты сокращений, накопителя энергии. И если нужно будет запустить сердце, эта „заплатка“ начинает электрическим разрядом стимулировать его работу». По его словам, разработками занимается довольно много исследователей, в том числе молодых, и все ожидают расширения господдержки. И выделение разработок медтехнологий в отдельный нацпроект, очевидно, повлечет увеличение финансирования, убежден зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург по образованию Алексей Куринный. В противном случае вряд ли можно получить полное импортозамещение в этой сфере. «Технологии — это дорого. Чтобы они окупились, их нужно поставить на промышленную основу. А чтобы продвинуть — нужен рынок. Одного российского рынка недостаточно. Хотя и сейчас нам есть что предложить: то же рентгеновское оборудование, которое вполне приличное, и его производство по большинству компонентов локализовано у нас в стране», — считает Куринный. Пока такие возможности есть только в Москве. Но уровень развития медицинских технологий здесь сравнивать можно разве что с Нью-Йорком или другими мировыми столицами. Ни один региональный центр в России не имеет такого объема внедренных технологий в своем здравоохранении. «Если представить Кремлевскую стену с ее башнями, которые как пики, картина такая: любое открытие ученых в России воспринимается как достижение — это пик. Внедрено ли оно массово в практику — не учитывается. За рубежом обращают внимание на пики, направленные вниз: если какая-то технология не используется массово, анализируется, почему — там борются со случаями неприменения эффективной методики. Когда речь идет о здоровье нации, о народосбережении, это важно», — отмечает Николай Прохоренко. Личное внимание Путина к новейшим технологиям в медицине, решение о новом нацпроекте политолог Дмитрий Нечаев объясняет рядом факторов. Во-первых, это вопрос достижения технологического суверенитета. Во-вторых, это вопрос демографии — «человеческие ресурсы и их качество (состояние здоровья), объясняет эксперт. В-третьих, это возможность проводить сложнейшие операции, в том числе с применением искусственных органов. «Президент понимает, что пришло время всерьез заняться медициной, — считает Нечаев. — В 2000-2010-х мы еще могли покупать медицинское оборудование за нефтедоллары. Сейчас возможности ограничены, и нужно надеяться на себя — развивать свои ресурсы, оживлять медицинскую науку, чтобы получить прорывные решения. Посмотрите на тот же Иран: он с 1970-х годов под санкциями, но там замечательная медицина, есть собственные технологии в других сферах».
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