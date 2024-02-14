Путин пошутил про пьющих русских

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, чай, портрет, путин владимир
Владимир Путин выступил на форуме «Технологии будущего» (архивное фото) Фото:

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что русский человек может пить даже с дрожащими руками. Шутка была озвучена во время пленарного заседания Форума «Технологии будущего».

На форуме обсуждались вопросы технологий в медицине. Один из участников рассказал о том, что пациент не может даже пить с дрожащими руками. «Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может, это точно», — ответил на это Путин.

Президент вспомнил, что эта особенность была в юмористической форме обыграна в миниатюре артиста Евгения Лебедева в Ленинградском БДТ. Там персонаж актера, чтобы выпить, использовал полотенце, которым привязывал руку.

Во время форума Путин дал ряд поручений. В частности, до конца 2024 года в России будет введен нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья. С 1 марта повысят зарплаты врачам и медикам в малых городах и селах.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что русский человек может пить даже с дрожащими руками. Шутка была озвучена во время пленарного заседания Форума «Технологии будущего». На форуме обсуждались вопросы технологий в медицине. Один из участников рассказал о том, что пациент не может даже пить с дрожащими руками. «Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может, это точно», — ответил на это Путин. Президент вспомнил, что эта особенность была в юмористической форме обыграна в миниатюре артиста Евгения Лебедева в Ленинградском БДТ. Там персонаж актера, чтобы выпить, использовал полотенце, которым привязывал руку. Во время форума Путин дал ряд поручений. В частности, до конца 2024 года в России будет введен нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья. С 1 марта повысят зарплаты врачам и медикам в малых городах и селах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...