Путин пошутил про пьющих русских

14 февраля 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил на форуме «Технологии будущего» (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пошутил, что русский человек может пить даже с дрожащими руками. Шутка была озвучена во время пленарного заседания Форума «Технологии будущего». На форуме обсуждались вопросы технологий в медицине. Один из участников рассказал о том, что пациент не может даже пить с дрожащими руками. «Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может, это точно», — ответил на это Путин. Президент вспомнил, что эта особенность была в юмористической форме обыграна в миниатюре артиста Евгения Лебедева в Ленинградском БДТ. Там персонаж актера, чтобы выпить, использовал полотенце, которым привязывал руку. Во время форума Путин дал ряд поручений. В частности, до конца 2024 года в России будет введен нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья. С 1 марта повысят зарплаты врачам и медикам в малых городах и селах.

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что русский человек может пить даже с дрожащими руками. Шутка была озвучена во время пленарного заседания Форума «Технологии будущего». На форуме обсуждались вопросы технологий в медицине. Один из участников рассказал о том, что пациент не может даже пить с дрожащими руками. «Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может, это точно», — ответил на это Путин. Президент вспомнил, что эта особенность была в юмористической форме обыграна в миниатюре артиста Евгения Лебедева в Ленинградском БДТ. Там персонаж актера, чтобы выпить, использовал полотенце, которым привязывал руку. Во время форума Путин дал ряд поручений. В частности, до конца 2024 года в России будет введен нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья. С 1 марта повысят зарплаты врачам и медикам в малых городах и селах.