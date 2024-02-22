Претендент в мэры Кургана Асташин раскрыл претензии к конкурсу

«Все превратилось в спектакль после приема документов»

22 февраля 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Алексей Асташин назвал проведение конкурса «спектаклем», раскритиковав процедуру выборов мэра Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Кандидат в мэры Кургана Алексей Асташин не попал во второй тур конкурса. Он не смог приехать в Курган из Краснодара на собеседование, которое проходило в очной форме, так как ему поздно об этом сообщили. После Асташин заявил, что местные власти сделали конкурс по отбору претендентов на эту должность неудобным для иногородних кандидатов и засекретили часть своей работы. О проблемах, которые возникли во время конкурса и своем видении процедуры, Асташин рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU. — Как власти, по вашему, пытались найти мэра после отставки Елены Ситниковой? Анастасия Аргышева подала документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра в последний день их приема Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Когда изначально объявили этот конкурс, после отставки Ситниковой это стало неожиданностью, запасных кандидатур не было у властей. Они пытались найти кандидатуру в северных регионах и даже в администрации Сочи, но никто не согласился. Людям, которые ставили Ситникову на пост мэра важно было сохранить преемственность, чтобы продолжить ее действия, например, так называемую «транспортную реформу». Поэтому и начали продвигать максимально подходящего на данную роль человека — Анастасию Аргышеву. Врио главы Аргышева заняла эту должность с подачи Ситниковой, которая привела ее в мэрию из МФЦ, одним из руководителей которого является Юрий Ситников (муж экс-мэра). Их отношения и смена руководства стали результатом семейной дружбы. — Вы говорите, что все это превратилось в «спектакль» после этапа приема документов? Почему? — Сразу после появления информации о том, что Аргышева подала документы 9 февраля, весь конкурс превратился в театральное представление для того, чтобы придать видимость законности избрания человека, который уже определен как глава города. С этого момента все и началось: лоббирование врио мэра, засекречивание имен кандидатов и другое. Зачем проводить эти процедуры, вводить в заблуждение? Срок приема документов продлили, потому что Аргышева не хотела становиться главой, но ей, вроде как, пообещали дать возможность уйти после президентских выборов. На самом деле, уже можно поздравлять Аргышеву с победой или сочувствовать. Никто так просто не отпустит ее и после этих выборов. Кроме этого, удобных людей в списке прошедших на депутатское голосование нет. Даже Армэна Хачатуряна, который имеет многолетний опыт руководства муниципалитетом и соответствующие компетенции — не пропустили. Это о многом говорит — обычный междусобойчик. Самое интересное, что такие события разворачиваются не в первый раз. Кто не помнит прошлого — тот не имеет будущего, а мы помним… Елена Ситникова была избрана главой города в 2021 году, обойдя Романа Сергеечева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Вы подразумеваете выборы мэра в 2021 году? Как по вашему это было? Да. На тот момент Роман Сергеечев (кандидат на выборах мэра в 2021 году) провел колоссальную работу, он был замом Андрея Потапова (мэра Кургана с 2019—2021 год). Депутаты проголосовали за него, несмотря на настоятельные рекомендации выбирать Елену Вячеславовну. Он победил, набрав 12 голосов, при 10 голосах за Ситниковку. Но потом пришлось применять «тяжелую артиллерию». Собрали фракцию, напугали их. Многие переголосовали так, как надо. (Через 3 часа огласили итоги повторного голосования: за Сергеечева — 4 голоса, за Ситникову — 19 голосов — прим. редакции URA.RU). Как можно это оценить? Иисус обращаясь к иудеям сказал: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.» Я так вижу ту ситуацию, такая метафора напрашивается. Полагаю что многие из тех кто изменил свое мнение, просто заключил сделку со своей совестью из страха ли, или из выгоды. Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева прошла конкурс на пост мэра по результатам собеседования с членами конкурсной комиссии, где она представила свою программу развития города. Кроме нее также прошли еще два кандидата — Олег Антропов — директор государственного учреждения «Центр социального обслуживания № 1» и Дмитрий Жуковский, который является исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии «Единая Россия»». Нового главу города депутаты выберут из троих представленных людей на заседании гордумы 28 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в мэры Кургана Алексей Асташин не попал во второй тур конкурса. Он не смог приехать в Курган из Краснодара на собеседование, которое проходило в очной форме, так как ему поздно об этом сообщили. После Асташин заявил, что местные власти сделали конкурс по отбору претендентов на эту должность неудобным для иногородних кандидатов и засекретили часть своей работы. О проблемах, которые возникли во время конкурса и своем видении процедуры, Асташин рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU. — Как власти, по вашему, пытались найти мэра после отставки Елены Ситниковой? — Когда изначально объявили этот конкурс, после отставки Ситниковой это стало неожиданностью, запасных кандидатур не было у властей. Они пытались найти кандидатуру в северных регионах и даже в администрации Сочи, но никто не согласился. Людям, которые ставили Ситникову на пост мэра важно было сохранить преемственность, чтобы продолжить ее действия, например, так называемую «транспортную реформу». Поэтому и начали продвигать максимально подходящего на данную роль человека — Анастасию Аргышеву. Врио главы Аргышева заняла эту должность с подачи Ситниковой, которая привела ее в мэрию из МФЦ, одним из руководителей которого является Юрий Ситников (муж экс-мэра). Их отношения и смена руководства стали результатом семейной дружбы. — Вы говорите, что все это превратилось в «спектакль» после этапа приема документов? Почему? — Сразу после появления информации о том, что Аргышева подала документы 9 февраля, весь конкурс превратился в театральное представление для того, чтобы придать видимость законности избрания человека, который уже определен как глава города. С этого момента все и началось: лоббирование врио мэра, засекречивание имен кандидатов и другое. Зачем проводить эти процедуры, вводить в заблуждение? Срок приема документов продлили, потому что Аргышева не хотела становиться главой, но ей, вроде как, пообещали дать возможность уйти после президентских выборов. На самом деле, уже можно поздравлять Аргышеву с победой или сочувствовать. Никто так просто не отпустит ее и после этих выборов. Кроме этого, удобных людей в списке прошедших на депутатское голосование нет. Даже Армэна Хачатуряна, который имеет многолетний опыт руководства муниципалитетом и соответствующие компетенции — не пропустили. Это о многом говорит — обычный междусобойчик. Самое интересное, что такие события разворачиваются не в первый раз. Кто не помнит прошлого — тот не имеет будущего, а мы помним… — Вы подразумеваете выборы мэра в 2021 году? Как по вашему это было? Да. На тот момент Роман Сергеечев (кандидат на выборах мэра в 2021 году) провел колоссальную работу, он был замом Андрея Потапова (мэра Кургана с 2019—2021 год). Депутаты проголосовали за него, несмотря на настоятельные рекомендации выбирать Елену Вячеславовну. Он победил, набрав 12 голосов, при 10 голосах за Ситниковку. Но потом пришлось применять «тяжелую артиллерию». Собрали фракцию, напугали их. Многие переголосовали так, как надо. (Через 3 часа огласили итоги повторного голосования: за Сергеечева — 4 голоса, за Ситникову — 19 голосов — прим. редакции URA.RU). Как можно это оценить? Иисус обращаясь к иудеям сказал: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.» Я так вижу ту ситуацию, такая метафора напрашивается. Полагаю что многие из тех кто изменил свое мнение, просто заключил сделку со своей совестью из страха ли, или из выгоды. Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева прошла конкурс на пост мэра по результатам собеседования с членами конкурсной комиссии, где она представила свою программу развития города. Кроме нее также прошли еще два кандидата — Олег Антропов — директор государственного учреждения «Центр социального обслуживания № 1» и Дмитрий Жуковский, который является исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии «Единая Россия»». Нового главу города депутаты выберут из троих представленных людей на заседании гордумы 28 февраля.