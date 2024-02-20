Путин выступит с предвыборной программой

Послание к Федеральному собранию определит курс страны на годы вперед

20 февраля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Во вторник, 20 февраля, официально стало известно о том, что президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Эксперты в разговоре с URA.RU выражают уверенность, что событие — отправная точка политики на ближайшие годы. По их словам, обращение главы государства станет частью предвыборной кампании и будет направлено не столько в адрес элит, сколько простым россиянам. Согласно конституции, президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Это послание станет 28-м в новейшей истории России и 18-м для Владимира Путина. При этом в 2022 было принято решение не проводить мероприятие. Предыдущее послание было оглашено в феврале 2023 года. Традиционно по итогам обращений президент издает большое количество поручений. Например, в прошлом году их было 35. Локомотивной темой тогда стала социальная поддержка (прежде всего участников СВО и жителей новых регионов). В разговоре с рабочими «Уралвагонзавода» Путин отметил, что о дополнительных мерах поддержки семей будет озвучено в ходе послания к Федеральному Собранию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чем ближе к дате послания к Федеральному Собранию, тем больше открывается подробностей, о чем именно будет говорить президент. 15 февраля в разговоре с рабочими «Уралвагонзавода» в Свердловской области Путин отметил, что о дополнительных мерах поддержки семей будет озвучено в ходе обращения к обеим палатам законодательной власти. «Там целая такая большая программа. Будем ее, безусловно, совершенствовать. И, может быть, вот подумаю еще, заранее не хочу просто говорить, с правительством согласуем некоторые вещи. Может быть, к посланию ежегодному сформулируем и дополнительно еще объявим о дополнительных мерах», — рассказал президент. Послание президента к Федеральному Собранию будет адресовано не столько политическим элитам, сколько обычным россиянам. Эксперты в разговоре с URA.RU единогласны во мнении, что обращение Путина будет носить характер предвыборной программы. Поэтому внимание главы государства будет в основном приковано к вопросам благосостояния и качества жизни граждан, большому количеству социальных групп с конкретными социальными запросами. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский подчеркивает, что на эти сферы у россиян действительно есть запрос. Эксперты считают, что послание президента будет адресовано не столько политическим элитам, сколько обычным россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основной акцент в послании президента будет поставлен на консолидацию общества вокруг трех традиционных ценностей, считает руководитель отдела ВЦИОМ по работе с органами государственной власти Кирилл Родин. «Что составляют эти ценности? Это семья, здоровье и дети. И это тот традиционный уклад, на который сегодня у 81% россиян (согласно опросам ВЦИОМ) существует запрос», — рассказал эксперт. «Не случайно год семьи является одним из центральных нарративов этого года. Это та ценность, вокруг которой сегодня консолидируется основная часть общества, — поясняет Родин. — И когда мы говорим о детях, это не просто дети, а дети с точки зрения жизненных перспектив. Это ценность детей, ценность жизненных траекторий, их будущего и возможностей. Это три ценности: я жив-здоров, есть моя семья, о которой я забочусь, есть мои дети, которые будут в будущем». Объединяя людей вокруг таких ценностей, как семья и дети, Владимир Путин закладывает основу на будущее России. Так утверждает вице-президент Центра политических исследований, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. «Тема рождаемости интересует очень многих. Люди много говорят про повышение рождаемости, однако происходит обратный процесс. У нас много разговоров, что надо вернуться к большим семьям. Этого не происходит, поскольку общество урбанизированно. Горожане, говорящие про возвращение в деревню, к простой жизни, большинство так и остаются в городе. Когда семья решает, сколько заводить детей, они оглядываются не на традиционные ценности, а на то, сколько детей они могут прокормить», — отмечает эксперт. Он добавил, что сейчас под словом «прокормить» понимается одеть ребенка, дать ему образование, купить гаджеты. «Есть материнский капитал, но он всех проблем не решает. В крупных городах материнский капитал — это не стимул, чтобы рожать 3-4 детей, — продолжил Макаркин. — Еще речь о самореализации: сегодня многие женщины ориентированы на карьеру, поиск своего места в обществе. И это не способствует многодетности. Ученые говорят, что не обойтись без иммиграции. Но она что в Европе, что в Америке, вызывает довольно сильное напряжение». Путин будет говорить то, что сейчас находится в душе и сердцах основной массы населения, утверждает политолог Дмитрий Нечаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Путин будет говорить то, что сейчас находится в душе и сердцах основной массы населения. Конечно же, эти консервативные ценности будут поддержаны. Более того, ключевым моментом будет показ со стороны Путина новых социальных лифтов для тех, кто защищает Родину. Им дадут социальные лифты, обеспечат моральную и материальную поддержку. В этом отношении ставка на патриотизм как составную часть консервативных ценностей тоже будет сделана», — отмечает политолог Дмитрий Нечаев. В подтверждении этому Родин рассказал, что, согласно последним исследованиям, доверие президенту высказали 79,4% опрошенных россиян. А одобрение работы Владимира Путина на посту главы государства — 76,9%. «Если говорить о том, сквозь призму чего смотрят россияне — с точки зрения адекватности и целесообразности реагирования тем обстоятельствам, которые есть. Этого и ожидают от предстоящего послания», — резюмировал руководитель отдела ВЦИОМ по работе с органами государственной власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во вторник, 20 февраля, официально стало известно о том, что президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Эксперты в разговоре с URA.RU выражают уверенность, что событие — отправная точка политики на ближайшие годы. По их словам, обращение главы государства станет частью предвыборной кампании и будет направлено не столько в адрес элит, сколько простым россиянам. Согласно конституции, президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Это послание станет 28-м в новейшей истории России и 18-м для Владимира Путина. При этом в 2022 было принято решение не проводить мероприятие. Предыдущее послание было оглашено в феврале 2023 года. Традиционно по итогам обращений президент издает большое количество поручений. Например, в прошлом году их было 35. Локомотивной темой тогда стала социальная поддержка (прежде всего участников СВО и жителей новых регионов). Чем ближе к дате послания к Федеральному Собранию, тем больше открывается подробностей, о чем именно будет говорить президент. 15 февраля в разговоре с рабочими «Уралвагонзавода» в Свердловской области Путин отметил, что о дополнительных мерах поддержки семей будет озвучено в ходе обращения к обеим палатам законодательной власти. «Там целая такая большая программа. Будем ее, безусловно, совершенствовать. И, может быть, вот подумаю еще, заранее не хочу просто говорить, с правительством согласуем некоторые вещи. Может быть, к посланию ежегодному сформулируем и дополнительно еще объявим о дополнительных мерах», — рассказал президент. Послание президента к Федеральному Собранию будет адресовано не столько политическим элитам, сколько обычным россиянам. Эксперты в разговоре с URA.RU единогласны во мнении, что обращение Путина будет носить характер предвыборной программы. Поэтому внимание главы государства будет в основном приковано к вопросам благосостояния и качества жизни граждан, большому количеству социальных групп с конкретными социальными запросами. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский подчеркивает, что на эти сферы у россиян действительно есть запрос. Основной акцент в послании президента будет поставлен на консолидацию общества вокруг трех традиционных ценностей, считает руководитель отдела ВЦИОМ по работе с органами государственной власти Кирилл Родин. «Что составляют эти ценности? Это семья, здоровье и дети. И это тот традиционный уклад, на который сегодня у 81% россиян (согласно опросам ВЦИОМ) существует запрос», — рассказал эксперт. «Не случайно год семьи является одним из центральных нарративов этого года. Это та ценность, вокруг которой сегодня консолидируется основная часть общества, — поясняет Родин. — И когда мы говорим о детях, это не просто дети, а дети с точки зрения жизненных перспектив. Это ценность детей, ценность жизненных траекторий, их будущего и возможностей. Это три ценности: я жив-здоров, есть моя семья, о которой я забочусь, есть мои дети, которые будут в будущем». Объединяя людей вокруг таких ценностей, как семья и дети, Владимир Путин закладывает основу на будущее России. Так утверждает вице-президент Центра политических исследований, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. «Тема рождаемости интересует очень многих. Люди много говорят про повышение рождаемости, однако происходит обратный процесс. У нас много разговоров, что надо вернуться к большим семьям. Этого не происходит, поскольку общество урбанизированно. Горожане, говорящие про возвращение в деревню, к простой жизни, большинство так и остаются в городе. Когда семья решает, сколько заводить детей, они оглядываются не на традиционные ценности, а на то, сколько детей они могут прокормить», — отмечает эксперт. Он добавил, что сейчас под словом «прокормить» понимается одеть ребенка, дать ему образование, купить гаджеты. «Есть материнский капитал, но он всех проблем не решает. В крупных городах материнский капитал — это не стимул, чтобы рожать 3-4 детей, — продолжил Макаркин. — Еще речь о самореализации: сегодня многие женщины ориентированы на карьеру, поиск своего места в обществе. И это не способствует многодетности. Ученые говорят, что не обойтись без иммиграции. Но она что в Европе, что в Америке, вызывает довольно сильное напряжение». «Путин будет говорить то, что сейчас находится в душе и сердцах основной массы населения. Конечно же, эти консервативные ценности будут поддержаны. Более того, ключевым моментом будет показ со стороны Путина новых социальных лифтов для тех, кто защищает Родину. Им дадут социальные лифты, обеспечат моральную и материальную поддержку. В этом отношении ставка на патриотизм как составную часть консервативных ценностей тоже будет сделана», — отмечает политолог Дмитрий Нечаев. В подтверждении этому Родин рассказал, что, согласно последним исследованиям, доверие президенту высказали 79,4% опрошенных россиян. А одобрение работы Владимира Путина на посту главы государства — 76,9%. «Если говорить о том, сквозь призму чего смотрят россияне — с точки зрения адекватности и целесообразности реагирования тем обстоятельствам, которые есть. Этого и ожидают от предстоящего послания», — резюмировал руководитель отдела ВЦИОМ по работе с органами государственной власти.