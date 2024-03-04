Екатеринбуржцам покажут оружие, которым НАТО вооружает ВСУ

В народе пулемет ДШКМ прозвали «Дашкой». Оружие пришлось разбирать перед транспортировкой: оно не входило в самолет Фото: Илья Московец © URA.RU

статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский музей Боевой славы Урала, расположенный в окружном Доме офицеров, пополнился новыми трофеями, привезенными из зоны СВО. Среди них образцы советских времен, оружие НАТО, форма украинских солдат, брошенные на поле боя иконы и расписные «сувениры» из гильз. О том, где и как были собраны военные экспонаты, URA.RU рассказал директор музея Валерий Артемьев.

«Вот американский крупнокалиберный пулемет Browning, а это противотанковый гранатомет NLAW. Он разработан англичанами, но мы пробили штрих-код — сделан он в Новой Зеландии.

Добывали трофеи бойцы нашего ЦВО из группировки «Отважные» — собирали в разных точках и привозили к нам. Это оружие показывает, как с нами воюет НАТО, поставляя вооружение ВСУ», — объяснил Артемьев.

Трофейное оружие собиралось российскими бойцами в разных локациях СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

В своем арсенале ВСУ используют не только западное оружие, но и все, что есть под рукой — например, образцы советских времен. Так, из-под Кременной в Екатеринбург был привезен пулемет ДШКМ (Дегтярева-Шпагина крупнокалиберный модернизированный) 1946 года выпуска. В музее подметили интересную деталь: одна станина пулемета раздвигается, а вторая запаяна. Как пояснили военные эксперты, украинцы специально клепают одну станину: так они могут быстрее отойти с поля боя.

Еще из советских экземпляров — пулемет-пистолет Дегтярева (ППД) 1937 года выпуска и польский пулемет «Агрессор». Последний тоже был сделан в советские времена, а нынче передан поляками из своих арсеналов на Украину.

Самый свежий трофей — охотничий обрез. Он использовался еще до СВО, в самые первые годы после Киевского Майдана, когда у ВСУ не было автоматов и натовского оружия. Именно с такими обрезами украинские боевики терроризировали население Донецка и Луганска.

Директор ОДО Андрей Зуев и глава музея Валерий Артемьев (справа) Фото: Илья Московец © URA.RU

«А это трофейная форма, манекены изображают пленных ВСУшников. За ними будет стоять телевизор, посетители смогут взять наушники и послушать реальные рассказы украинских солдат о тех зверствах, какие они творили с местным населением Донбасса», — продолжил директор музея.

Кроме оружия есть в музее и бытовые предметы: найденные в окопах и руинах зданий картины и ковры, брошенный на поле боя иконостас и даже расписные гильзы от украинских умельцев. Историки планируют вход к экспозиции забросать обезвреженными противопехотными кассетными минами ПФМ-1 — в армии их прозвали «бабочками» за сходство с насекомыми благодаря смертоносным лепесткам-крыльям.

Когда посетитель наступит на «мину», сработает сигнал. «Это для того, чтобы люди почувствовали, каково приходилось все эти годы жителям Донбасса», — сказал Артемьев.

Также в планах у историков заполучить украинские флаги. Их бросят в музее на пол — по аналогии с фашистскими штандартами, которые на Параде Победы 1945 года советские солдаты бросали к ногам народа-победителя. Екатеринбургские посетители тоже смогут пройтись по поверженным украинским знаменам.

Экспозицию, посвященную СВО, планируют открыть уже в этом году. В ней будет несколько разделов: киевский Евромайдан и последующие за ним события, объявление президентом Путиным спецоперации и хроника СВО, а также герои Z. Позже добавится еще один раздел — посвященный победе России.