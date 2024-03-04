04 марта 2024

Как проходит Всемирный фестиваль молодежи-2024

Фоторепортаж из Сочи, куда Путин пригласил гостей из почти всех стран планеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Всемирный фестиваль молодёжи 4 марта. Сочи
В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи Фото:

По указу президента России Владимира Путина в Сочи с 1 по 7 марта проходит «Всемирный фестиваль молодежи». Его участниками стали 20 тысяч молодых и активных людей, половина из которых приехали на федеральную территорию Сириус из ближнего и дальнего зарубежья. Заявки на участие в фестивале оставили 300 тысяч человек из 190 стран мира, то есть почти всех, в том числе и недружественных. URA.RU публикует фоторепортаж с главного, уверены организаторы, молодежного события марта.

Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
По пути в аккредитационный центр уже можно встретить большое количество гостей, прибывших на фестиваль в Сочи. Все должны получить аккредитацию участника, но найти центр по картам непросто: интернет работает особенно медленно
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Уже на выходе из аккредитационного центра корреспондента URA.RU встречает делегация из Малайзии. Они не остались незамеченными
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
На входе в парк науки и искусства «Сириус» всех гостей встречает огромное интерактивное табло, транслирующее приветствие на нескольких языках мира
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Прогуливаясь по большой территории комплекса, можно встретить представителей множества стран, которые с большим удовольствием соглашаются сфотографироваться
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Нередко можно встретить молодых людей, завернутых в свой национальный флаг. Здесь это только приветствуется
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Девушки также не стесняются показать, какую страну они представляют на «Всемирном фестивале молодежи»
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Еще одним узнаваемым атрибутом становятся национальные головные уборы
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Например, молодой венгерский студент тоже решил подчеркнуть то, откуда он родом
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Национальный костюм, конечно, хорошо, но модные очки только добавляют стиля
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Общее количество «себяшек», сделанных за день, вероятно исчисляется тысячами, а может быть даже миллионами
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Верный спутник практически каждого гостя фестиваля не нуждается в представлении
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Чебурашку можно встретить у каждого второго гостя фестиваля. Для многих он стал проводником по многочисленным площадкам в Сириусе
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Сфотографироваться с талисманом «Всемирного фестиваля молодежи» хотят не только гости нашей страны, но и те, кто рос на этом мультфильме
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Чебурашку можно было встретить на фестивале и в таком виде. Француженка тоже не отказалась сфотографироваться с символом мероприятия
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Мало кто из посетителей Сириуса одет в обычную одежду. Повсюду люди, облаченные в яркие, разноцветные костюмы
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Можно встретить и вот такие футболки с изображениями президента России Владимира Путина с иностранными лидерами. Например, с премьер-министром Индии Нарендраой Моди
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Изображение российского лидера можно встретить и в такой вариации
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Но улыбка стала главным атрибутом любого гостя фестиваля. И правда, вокруг столько людей, с кем можно познакомиться, пообщаться на разные темы, обменяться контактами, чтобы поддерживать связь на расстоянии
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Словосочетание «Дружба народов» в эти дни не просто слова, а основа, которая закладывается и развивается здесь и сейчас
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Какой же фестиваль без музыки? Практически из каждого помещения можно услышать звуки национальных инструментов, песни на многих языках мира
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Большое количество различных активностей на площадке выматывает. Поэтому по всему Сириусу разбросаны места для отдыха
Фото:
Всемирный фестиваль молодежи 4 марта. Сочи
Очередной день «Всемирного фестиваля молодежи» завершился концертом. На нем также нашлось место индийским танцам
Фото:

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По указу президента России Владимира Путина в Сочи с 1 по 7 марта проходит «Всемирный фестиваль молодежи». Его участниками стали 20 тысяч молодых и активных людей, половина из которых приехали на федеральную территорию Сириус из ближнего и дальнего зарубежья. Заявки на участие в фестивале оставили 300 тысяч человек из 190 стран мира, то есть почти всех, в том числе и недружественных. URA.RU публикует фоторепортаж с главного, уверены организаторы, молодежного события марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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