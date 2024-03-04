Как проходит Всемирный фестиваль молодежи-2024

В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По указу президента России Владимира Путина в Сочи с 1 по 7 марта проходит «Всемирный фестиваль молодежи». Его участниками стали 20 тысяч молодых и активных людей, половина из которых приехали на федеральную территорию Сириус из ближнего и дальнего зарубежья. Заявки на участие в фестивале оставили 300 тысяч человек из 190 стран мира, то есть почти всех, в том числе и недружественных. URA.RU публикует фоторепортаж с главного, уверены организаторы, молодежного события марта.

По пути в аккредитационный центр уже можно встретить большое количество гостей, прибывших на фестиваль в Сочи. Все должны получить аккредитацию участника, но найти центр по картам непросто: интернет работает особенно медленно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уже на выходе из аккредитационного центра корреспондента URA.RU встречает делегация из Малайзии. Они не остались незамеченными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На входе в парк науки и искусства «Сириус» всех гостей встречает огромное интерактивное табло, транслирующее приветствие на нескольких языках мира Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прогуливаясь по большой территории комплекса, можно встретить представителей множества стран, которые с большим удовольствием соглашаются сфотографироваться Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нередко можно встретить молодых людей, завернутых в свой национальный флаг. Здесь это только приветствуется Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Девушки также не стесняются показать, какую страну они представляют на «Всемирном фестивале молодежи» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Еще одним узнаваемым атрибутом становятся национальные головные уборы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Например, молодой венгерский студент тоже решил подчеркнуть то, откуда он родом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Национальный костюм, конечно, хорошо, но модные очки только добавляют стиля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Общее количество «себяшек», сделанных за день, вероятно исчисляется тысячами, а может быть даже миллионами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Верный спутник практически каждого гостя фестиваля не нуждается в представлении Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чебурашку можно встретить у каждого второго гостя фестиваля. Для многих он стал проводником по многочисленным площадкам в Сириусе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сфотографироваться с талисманом «Всемирного фестиваля молодежи» хотят не только гости нашей страны, но и те, кто рос на этом мультфильме Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чебурашку можно было встретить на фестивале и в таком виде. Француженка тоже не отказалась сфотографироваться с символом мероприятия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мало кто из посетителей Сириуса одет в обычную одежду. Повсюду люди, облаченные в яркие, разноцветные костюмы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Можно встретить и вот такие футболки с изображениями президента России Владимира Путина с иностранными лидерами. Например, с премьер-министром Индии Нарендраой Моди Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Изображение российского лидера можно встретить и в такой вариации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Но улыбка стала главным атрибутом любого гостя фестиваля. И правда, вокруг столько людей, с кем можно познакомиться, пообщаться на разные темы, обменяться контактами, чтобы поддерживать связь на расстоянии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Словосочетание «Дружба народов» в эти дни не просто слова, а основа, которая закладывается и развивается здесь и сейчас Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Какой же фестиваль без музыки? Практически из каждого помещения можно услышать звуки национальных инструментов, песни на многих языках мира Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Большое количество различных активностей на площадке выматывает. Поэтому по всему Сириусу разбросаны места для отдыха Фото: Денис Моргунов © URA.RU