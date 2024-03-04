Как проходит Всемирный фестиваль молодежи-2024

В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи
По указу президента России Владимира Путина в Сочи с 1 по 7 марта проходит «Всемирный фестиваль молодежи». Его участниками стали 20 тысяч молодых и активных людей, половина из которых приехали на федеральную территорию Сириус из ближнего и дальнего зарубежья. Заявки на участие в фестивале оставили 300 тысяч человек из 190 стран мира, то есть почти всех, в том числе и недружественных. URA.RU публикует фоторепортаж с главного, уверены организаторы, молодежного события марта.
По пути в аккредитационный центр уже можно встретить большое количество гостей, прибывших на фестиваль в Сочи. Все должны получить аккредитацию участника, но найти центр по картам непросто: интернет работает особенно медленно
Уже на выходе из аккредитационного центра корреспондента URA.RU встречает делегация из Малайзии. Они не остались незамеченными
На входе в парк науки и искусства «Сириус» всех гостей встречает огромное интерактивное табло, транслирующее приветствие на нескольких языках мира
Прогуливаясь по большой территории комплекса, можно встретить представителей множества стран, которые с большим удовольствием соглашаются сфотографироваться
Нередко можно встретить молодых людей, завернутых в свой национальный флаг. Здесь это только приветствуется
Девушки также не стесняются показать, какую страну они представляют на «Всемирном фестивале молодежи»
Еще одним узнаваемым атрибутом становятся национальные головные уборы
Например, молодой венгерский студент тоже решил подчеркнуть то, откуда он родом
Национальный костюм, конечно, хорошо, но модные очки только добавляют стиля
Общее количество «себяшек», сделанных за день, вероятно исчисляется тысячами, а может быть даже миллионами
Верный спутник практически каждого гостя фестиваля не нуждается в представлении
Чебурашку можно встретить у каждого второго гостя фестиваля. Для многих он стал проводником по многочисленным площадкам в Сириусе
Сфотографироваться с талисманом «Всемирного фестиваля молодежи» хотят не только гости нашей страны, но и те, кто рос на этом мультфильме
Чебурашку можно было встретить на фестивале и в таком виде. Француженка тоже не отказалась сфотографироваться с символом мероприятия
Мало кто из посетителей Сириуса одет в обычную одежду. Повсюду люди, облаченные в яркие, разноцветные костюмы
Можно встретить и вот такие футболки с изображениями президента России Владимира Путина с иностранными лидерами. Например, с премьер-министром Индии Нарендраой Моди
Изображение российского лидера можно встретить и в такой вариации
Но улыбка стала главным атрибутом любого гостя фестиваля. И правда, вокруг столько людей, с кем можно познакомиться, пообщаться на разные темы, обменяться контактами, чтобы поддерживать связь на расстоянии
Словосочетание «Дружба народов» в эти дни не просто слова, а основа, которая закладывается и развивается здесь и сейчас
Какой же фестиваль без музыки? Практически из каждого помещения можно услышать звуки национальных инструментов, песни на многих языках мира
Большое количество различных активностей на площадке выматывает. Поэтому по всему Сириусу разбросаны места для отдыха
Очередной день «Всемирного фестиваля молодежи» завершился концертом. На нем также нашлось место индийским танцам
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