Дочь офицера КГБ оказалась на улице — выгнал собственный сын

А сам живет в «двушке» в центре Екатеринбурга

09 марта 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Марине Антеевой 72 года, в приюте она живет последние четыре года Фото: предоставлено Мариной Антеевой Коренная екатеринбурженка Марина Антеева из благополучной семьи советских силовиков (отец — офицер Комитета госбезопасности СССР) оказалась на улице, дважды овдовев. О том, как женщину выгнал родной сын и где она нашла пристанище, — в материале URA.RU. Детство и юность Марина Антеева родилась и росла в постсталинскую эпоху Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Антеева (в девичестве Малютина) родилась 16 января в 1954-м. Ее отец — Владимир Малютин — служил в КГБ, а мама — Эмилия Малютина — в уголовном розыске. Для своего руководства родители Марины, по ее словам, были образцовыми сотрудниками. «В будни наша семья жила по распорядку: подъем в шесть утра, зарядка, завтрак и душ. Мама наряжала меня в школу, папа надевал свою форму, и только после этого мама начинала прихорашиваться: снимала бигуди, делала укладку и прямо перед выходом душилась „Белой сиренью“. Жили мы дружно», — вспоминает Марина. Отец ее был очень сдержанным и неразговорчивым. Коллеги его называли легендой за выполненные задания, но дочери он о них не рассказывал. Отец Антеевой был видным сотрудником КГБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По окончании элитной гимназии №9 Марина поступила в юракадемию. Там и познакомилась с будущим мужем. Он, получив диплом, устроился в милицию, а она пошла в торговлю. Через некоторое время — в 1982-м — у них появился единственный сын. Ему пытались подарить лучшее детство. «Не могу сказать, что сильно баловали, но у него было все. Мы всячески оберегали его, но при этом я не могу сказать, что сюсюкались — все-таки хотели вырастить настоящего мужчину. Нам казалось, что делаем все правильно, но, видимо, недостаточно, учитывая, что произошло спустя годы», — говорит Марина. С мужем она прожила почти 30 лет. Он скончался из-за проблем с сердцем. И Марина осталась одна в двухкомнатной квартире на улице Толмачева — той самой, родительской. Сын переехал к ней. Марине это помогло пережить горе. В мае 2006-го она случайно встретила своего одногруппника Андрея, с которым они не виделись с институтских пор. Бывшие однокурсники разговорились, обменялись номерами. Через пару дней Андрей пригласил Марину попить кофе. «Было тепло и много народу. Мы зашли в кафе, выпили кофе и перекусили, а потом часа два сидели на Плотинке. Время шло незаметно. Тогда Андрей рассказал, что в студенческие годы любил меня, но я была влюблена в другого, поэтому он не смел сказать о своих чувствах. Я была ошарашена», — с улыбкой вспоминает пенсионерка. Спустя полгода Андрей предложил Марине съехаться. Она сомневалась, но сын убедил, что это поможет начать новую жизнь. Андрей и Марина прожили вместе 15 лет. Мужчина умер во сне, так Марина овдовела во второй раз. Она оставалась в квартире супруга, но через полгода его дети от предыдущего брака попросили Марину удалиться. Она вернулась в родительскую квартиру. Сын был этому не рад. Марина похоронила двоих мужей (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Постоянно ругался, его раздражало все, что я делала. Мне было тяжело на это все смотреть. Подруга предложила мне пожить у нее, развеяться. Через месяц я вернулась домой в надежде, что сын остыл. Искренне полагала, что наши отношения вернутся в нормальное русло, но этого не случилось», — делится Марина. И в один день сын попросил ее уехать. Женщина утверждает, что выбора у нее не было, поэтому, собрав самые необходимые вещи, ушла в никуда. Родители Марины, когда родился внук, 2/3 квартиры переписали на него, а ей оставили треть. Около полугода Марина скиталась по знакомым («мне было дико стыдно»), сын даже не звонил. «Я помню, как рыдала на улице. Мне не хотелось верить, что ради какой-то квартиры сын так обошелся со мной. Я ведь всю жизнь посвятила ему». Имя сына Марина Антеева просит не называть — чтобы не доставлять ему хлопот Фото предоставлено Ольгой Бахтиной Случайно Марина узнала о приюте для бездомных. И с 2019 года живет там. За все это время сын позвонил лишь однажды. «Я не злюсь на него, понимаю, что старики никому не нужны. Первое время было одиноко и до боли обидно. Но время шло, у меня появились друзья. Конечно, я не думала, что свою старость проведу здесь. Эх, если бы мои родители знали, что их дочь, имея жилье, окажется в таком положении, провалились бы под землю. Но это жизнь. Как бы странно ни звучало, но я довольна тем, что сейчас у меня есть. Знаете, лучше жить в приюте с незнакомыми людьми, чем с сыном, который не хочет видеть свою маму», — печалится женщина. В приюте Марина нашла преданных друзей Фото предоставлено Ольгой Бахтиной Руководитель приюта «Дари Добро» Ольга Бахтина часто сталкивается со стереотипом: мол, в таких приютах находятся исключительно алкоголики и наркоманы. «Среди наших подопечных много людей с высшим образованием, хорошими характеристиками и заслугами на работе. От кого-то отказались дети, не все хотят ухаживать за стариками. Кто-то пострадал от рук черных риелторов или обанкротился. Сколько людей, столько и историй. А насчет Марины могу сказать, что она смогла спокойно принять ситуацию. Она любит ухаживать за другими жителями приюта, помогает всем, а еще высаживает цветы и вяжет. Меня поражает, что она всегда на позитиве, не унывает. Да, бывают минуты грусти, и причина этому только одна — отсутствие общения с сыном. Надеюсь, что лед между матерью и сыном растает, и они смогут стать друг для друга по-настоящему родными людьми», — отметила Бахтина. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коренная екатеринбурженка Марина Антеева из благополучной семьи советских силовиков (отец — офицер Комитета госбезопасности СССР) оказалась на улице, дважды овдовев. О том, как женщину выгнал родной сын и где она нашла пристанище, — в материале URA.RU. Детство и юность Антеева (в девичестве Малютина) родилась 16 января в 1954-м. Ее отец — Владимир Малютин — служил в КГБ, а мама — Эмилия Малютина — в уголовном розыске. Для своего руководства родители Марины, по ее словам, были образцовыми сотрудниками. «В будни наша семья жила по распорядку: подъем в шесть утра, зарядка, завтрак и душ. Мама наряжала меня в школу, папа надевал свою форму, и только после этого мама начинала прихорашиваться: снимала бигуди, делала укладку и прямо перед выходом душилась „Белой сиренью“. Жили мы дружно», — вспоминает Марина. Отец ее был очень сдержанным и неразговорчивым. Коллеги его называли легендой за выполненные задания, но дочери он о них не рассказывал. По окончании элитной гимназии №9 Марина поступила в юракадемию. Там и познакомилась с будущим мужем. Он, получив диплом, устроился в милицию, а она пошла в торговлю. Через некоторое время — в 1982-м — у них появился единственный сын. Ему пытались подарить лучшее детство. «Не могу сказать, что сильно баловали, но у него было все. Мы всячески оберегали его, но при этом я не могу сказать, что сюсюкались — все-таки хотели вырастить настоящего мужчину. Нам казалось, что делаем все правильно, но, видимо, недостаточно, учитывая, что произошло спустя годы», — говорит Марина. С мужем она прожила почти 30 лет. Он скончался из-за проблем с сердцем. И Марина осталась одна в двухкомнатной квартире на улице Толмачева — той самой, родительской. Сын переехал к ней. Марине это помогло пережить горе. В мае 2006-го она случайно встретила своего одногруппника Андрея, с которым они не виделись с институтских пор. Бывшие однокурсники разговорились, обменялись номерами. Через пару дней Андрей пригласил Марину попить кофе. «Было тепло и много народу. Мы зашли в кафе, выпили кофе и перекусили, а потом часа два сидели на Плотинке. Время шло незаметно. Тогда Андрей рассказал, что в студенческие годы любил меня, но я была влюблена в другого, поэтому он не смел сказать о своих чувствах. Я была ошарашена», — с улыбкой вспоминает пенсионерка. Спустя полгода Андрей предложил Марине съехаться. Она сомневалась, но сын убедил, что это поможет начать новую жизнь. Андрей и Марина прожили вместе 15 лет. Мужчина умер во сне, так Марина овдовела во второй раз. Она оставалась в квартире супруга, но через полгода его дети от предыдущего брака попросили Марину удалиться. Она вернулась в родительскую квартиру. Сын был этому не рад. «Постоянно ругался, его раздражало все, что я делала. Мне было тяжело на это все смотреть. Подруга предложила мне пожить у нее, развеяться. Через месяц я вернулась домой в надежде, что сын остыл. Искренне полагала, что наши отношения вернутся в нормальное русло, но этого не случилось», — делится Марина. И в один день сын попросил ее уехать. Женщина утверждает, что выбора у нее не было, поэтому, собрав самые необходимые вещи, ушла в никуда. Родители Марины, когда родился внук, 2/3 квартиры переписали на него, а ей оставили треть. Около полугода Марина скиталась по знакомым («мне было дико стыдно»), сын даже не звонил. «Я помню, как рыдала на улице. Мне не хотелось верить, что ради какой-то квартиры сын так обошелся со мной. Я ведь всю жизнь посвятила ему». Случайно Марина узнала о приюте для бездомных. И с 2019 года живет там. За все это время сын позвонил лишь однажды. «Я не злюсь на него, понимаю, что старики никому не нужны. Первое время было одиноко и до боли обидно. Но время шло, у меня появились друзья. Конечно, я не думала, что свою старость проведу здесь. Эх, если бы мои родители знали, что их дочь, имея жилье, окажется в таком положении, провалились бы под землю. Но это жизнь. Как бы странно ни звучало, но я довольна тем, что сейчас у меня есть. Знаете, лучше жить в приюте с незнакомыми людьми, чем с сыном, который не хочет видеть свою маму», — печалится женщина. Руководитель приюта «Дари Добро» Ольга Бахтина часто сталкивается со стереотипом: мол, в таких приютах находятся исключительно алкоголики и наркоманы. «Среди наших подопечных много людей с высшим образованием, хорошими характеристиками и заслугами на работе. От кого-то отказались дети, не все хотят ухаживать за стариками. Кто-то пострадал от рук черных риелторов или обанкротился. Сколько людей, столько и историй. А насчет Марины могу сказать, что она смогла спокойно принять ситуацию. Она любит ухаживать за другими жителями приюта, помогает всем, а еще высаживает цветы и вяжет. Меня поражает, что она всегда на позитиве, не унывает. Да, бывают минуты грусти, и причина этому только одна — отсутствие общения с сыном. Надеюсь, что лед между матерью и сыном растает, и они смогут стать друг для друга по-настоящему родными людьми», — отметила Бахтина. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.