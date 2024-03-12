Мишустин перезапускает национальные проекты

Для этого две экономики подчинят единой цели

13 марта 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Глава правительства Михаил Мишустин рассказал, как нацпроекты сказались на российской экономике Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России при помощи нацпроектов развиваются две экономики: цифровая и реальная. Первая — станет человекоцентричной и облегчит многие процессы с помощью управления данными, а вторая — выиграет от расширения участия в ней малого бизнеса. Так опрошенные URA.RU эксперты прокомментировали проведенную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным стратегическую сессию 12 марта. На прошедшей стратсессии Мишустин рассказал о запланированном продлении действующих национальных проектов. «Все они направлены на дальнейшее развитие страны, повышение качества жизни граждан и усиление экономического потенциала нашей страны», — подчеркнул премьер. Используемая в России система управления и мониторинга, по словам главы правительства, позволила собрать все рычаги управления: от федеральных, до муниципальных. В школах по нацпроекту «Образование» создаются инженерные и технические классы, дающие детям яркое представление о будущем российской цифровизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Она помогает реагировать на риски, прогнозировать исполнение национальных проектов и оперативно действовать в случае любых отклонений. В том числе — основываясь на обратной связи и от бизнеса, и от граждан, о которой нам всегда говорит президент», — отметил Мишустин. Одним из главных вызовов для современной России, о котором часто говорит премьер-министр, является достижение технологического суверенитета. Ключевым нацпроектом по внедрению процессов информатизации стала «Цифровая экономика», которая в скором времени трансформируется в новый нацпроект — «Экономика данных». «Это логичное продолжение существующего нацпроекта, при разработке и обсуждении параметров которого ведется диалог с бизнесом, гражданами, собирается обратная связь, учитываются мнения», — рассказал URA.RU разработчик нацпроекта, директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. По его мнению, диалог, который сейчас происходит, даст свои плоды, а мероприятия, включенные в нацпроект, будут эффективными. «Очень важен акцент на ключевых выгодоприобретателях от реализации нового нацпроекта — людях, а конечная цель — повышение их качества жизни. Человекоцентричность — главный принцип, который был провозглашен конструкторами нацпроекта при его разработке», — рассказал URA.RU Сергей Плуготаренко. Новость по теме Мишустин рассказал, как скоро в России появятся новые нацпроекты В реальном секторе, по приведенной премьером статистике, также наметился рост ВВП, который в 2023 году увеличился на 3,6%, а в январе текущего года рост составил уже 4,6%. Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме в 2023 году, заявил: субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивает пятую часть валового внутреннего продукта страны, дают около трети рабочих мест, поэтому его поддержка продолжится в будущем. Как выяснилось сегодня, будет продлен и нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Национальная цель, которая была поставлена президентом в 2018 году, перевыполнена, бизнесом занялись 31 млн наших соотечественников, а не 25 млн, как предполагалось ранее. Вклад предпринимателей в ВВП страны за это время вырос с 20 триллионов до 30 трлн рублей», — рассказал об итогах поддержки малого и среднего бизнеса глава организации «Опора России» Александр Калинин. Созданные в России 450 центров «Мой бизнес» и 82 центра поддержки экспорта значительно упростили работу предпринимателей внутри и за пределами России. По словам бизнес-эксперта, малое и среднее предпринимательство (МСП) ожидает дальнейшего развития программ господдержки в рамках продолжения названного нацпроекта. «Реализованные по задумке президента меры — полностью оправдали себя, а при их расширении, корректировке с учетом объективных обстоятельств и увеличении финансирования, предприниматели внесут больший вклад в развитие экономики», — заключил Александр Калинин. Ранее URA.RU рассказывало, что в правительстве ведется обсуждение проекта поддержки малого и среднего предпринимательства — «МСП+». В эту категорию может войти тот бизнес, который по своим параметрам не совсем вписывается в жесткие законодательные рамки для получения господдержки, но заслуживает ее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России при помощи нацпроектов развиваются две экономики: цифровая и реальная. Первая — станет человекоцентричной и облегчит многие процессы с помощью управления данными, а вторая — выиграет от расширения участия в ней малого бизнеса. Так опрошенные URA.RU эксперты прокомментировали проведенную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным стратегическую сессию 12 марта. На прошедшей стратсессии Мишустин рассказал о запланированном продлении действующих национальных проектов. «Все они направлены на дальнейшее развитие страны, повышение качества жизни граждан и усиление экономического потенциала нашей страны», — подчеркнул премьер. Используемая в России система управления и мониторинга, по словам главы правительства, позволила собрать все рычаги управления: от федеральных, до муниципальных. «Она помогает реагировать на риски, прогнозировать исполнение национальных проектов и оперативно действовать в случае любых отклонений. В том числе — основываясь на обратной связи и от бизнеса, и от граждан, о которой нам всегда говорит президент», — отметил Мишустин. Одним из главных вызовов для современной России, о котором часто говорит премьер-министр, является достижение технологического суверенитета. Ключевым нацпроектом по внедрению процессов информатизации стала «Цифровая экономика», которая в скором времени трансформируется в новый нацпроект — «Экономика данных». «Это логичное продолжение существующего нацпроекта, при разработке и обсуждении параметров которого ведется диалог с бизнесом, гражданами, собирается обратная связь, учитываются мнения», — рассказал URA.RU разработчик нацпроекта, директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. По его мнению, диалог, который сейчас происходит, даст свои плоды, а мероприятия, включенные в нацпроект, будут эффективными. В реальном секторе, по приведенной премьером статистике, также наметился рост ВВП, который в 2023 году увеличился на 3,6%, а в январе текущего года рост составил уже 4,6%. Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме в 2023 году, заявил: субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивает пятую часть валового внутреннего продукта страны, дают около трети рабочих мест, поэтому его поддержка продолжится в будущем. Как выяснилось сегодня, будет продлен и нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Национальная цель, которая была поставлена президентом в 2018 году, перевыполнена, бизнесом занялись 31 млн наших соотечественников, а не 25 млн, как предполагалось ранее. Вклад предпринимателей в ВВП страны за это время вырос с 20 триллионов до 30 трлн рублей», — рассказал об итогах поддержки малого и среднего бизнеса глава организации «Опора России» Александр Калинин. Созданные в России 450 центров «Мой бизнес» и 82 центра поддержки экспорта значительно упростили работу предпринимателей внутри и за пределами России. По словам бизнес-эксперта, малое и среднее предпринимательство (МСП) ожидает дальнейшего развития программ господдержки в рамках продолжения названного нацпроекта. «Реализованные по задумке президента меры — полностью оправдали себя, а при их расширении, корректировке с учетом объективных обстоятельств и увеличении финансирования, предприниматели внесут больший вклад в развитие экономики», — заключил Александр Калинин. Ранее URA.RU рассказывало, что в правительстве ведется обсуждение проекта поддержки малого и среднего предпринимательства — «МСП+». В эту категорию может войти тот бизнес, который по своим параметрам не совсем вписывается в жесткие законодательные рамки для получения господдержки, но заслуживает ее.