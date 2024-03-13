Мишустин делает ставку на малый бизнес

А информационные сервисы казначейства упростят регионам жизнь

13 марта 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Мишустин на встрече с руководителем казначейства Артюховым оценил работу «кровеносной системы» государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Электронные сервисы ускоряют экономику и упрощают взаимодействие власти и бизнеса, позволяя экономить средства и расходовать их на новые социальные проекты. Особое место в «кровеносной системе» государства отводится малым и средним предпринимателям (МСП), чей потенциал, как выяснилось, существенно превышает ранее установленные плановые цифры. Так эксперты прокомментировали URA.RU совещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой федерального казначейства Романом Артюховым 13 марта. Глава правительства в начале встречи с руководителем федерального казначейства — администратором финпроцессов государства — обозначил важность быстрого поступления средств в регионы на реализацию нацпроектов и решение первоочередных задач. «Если хотите, это такая „кровеносная система“ страны, которая четко и слаженно должна работать, что в принципе в период этих непростых двух месяцев и демонстрировало Федеральное казначейство: работало без сбоев, эффективно», — с метафоры начал встречу Мишустин. Мишустин на встрече с Артюховым поручил контролировать цены на изделия гособоронзаказа Фото: Официальный сайт Правительства РФ (http://government.ru/news/51090) В отчете Артюхова прозвучали цифры исполнения федерального бюджета (98,2%), эффективности электронных систем и автоматизации единых казначейских счетов регионов, через которые прошло более 7 трлн рублей и упростилась выдача кредитов. Также руководитель ведомства рассказал о цифровых технологиях в системе госзакупок, где с помощью системы «Торги» было сэкономлено 273 млрд рублей, а ключевое значение в структуре госзаказа отводится участию МСП. Их доля в поставках госструктурам выросла до 28,8% в 2023 году, что выше плановых показателей. «По решению президента доля участия компаний малого и среднего предпринимательства в закупках крупных компаний не должна быть менее 25%. Это хороший, серьезный стимул для МСП. И конечно, необходимо, чтобы с помощью автоматизации все это происходило прозрачно и комфортно», — поставил задачу Мишустин. Новость по теме Мишустин оценил работу федерального казначейства по исполнению бюджета Потенциал МСП в структуре электронных госзакупок превышает установленные плановые показатели, считает профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Коробов. «Установленный порядок, с одной стороны, является одной из мер поддержки в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“. С другой стороны, он вносит свой вклад в обеспечение стабильности отечественной экономики и создание предпосылок для экономического роста», — объяснил собеседник агентства. Профессор пояснил, почему для правительства так важны автоматизация процессов госзакупок и участия в них МСП, выделив два главных преимущества малого бизнеса. Первое — снижение цен за счет увеличения конкуренции на товарных рынках и повышения качества предлагаемых товаров, работ и услуг. Это приводит к значительной экономии средств федерального бюджета, цифры которой были сегодня озвучены. Второе преимущество — скорость исполнения госзаказа малыми формами бизнеса, что объясняется гибкостью МСП, их готовностью быстро откликаться на потребности не только госзаказчика, но и всего рынка в целом. Малый бизнес одним из первых оказал помощь армии для участия в СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Общий объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса по итогам 2023 года составил почти 8 трлн руб. Это говорит о внушительном потенциале предприятий МСП и их достаточно высокой конкурентоспособности и необходимости продолжения поддержки», — заключил профессор Юрий Коробов. Важность поддержки малого бизнеса отметил лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Он связал внимание Мишустина к МСП с непосредственным исполнением послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, где глава государства призвал ввести для малого бизнеса налоговые каникулы и льготы. Часть озвученного в послании Путин взял из многочисленных предложений фракции СРЗП, уверен депутат. «Именно МСП могут выступать „двигателями“ производственных, технологических инноваций и импортозамещения. Как говорится, большое часто начинается с малого», — подчеркнул Миронов. Сергей Миронов («Справедливая Россия — За Правду») рассказал о работе Госдумы по расширению поддержки малому бизнесу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фракция СРЗП в Госдуме ранее внесла более 60 законопроектов о поддержке МСП. Сейчас Миронов с коллегами работает над принятием налоговых льгот удешевлением кредитов, увеличением лимитов годового дохода для отнесения предпринимателей к категории «МСП». «С 2016 года эти лимиты не менялись: для малых предприятий лимит в 800 млн рублей, для средних — 2 млрд. Хотя очевидно, что и расходы, и обороты предприятий за эти годы значительно возросли», — подчеркнул Миронов, подтвердив ранее высказанные экспертами URA.RU инсайды о работе Госдумы по расширению поддержки МСП. Ведение электронных казначейских счетов ускорило все бюджетные процессы и позволило регионам реализовать в полной мере преимущества нового полномочия казначейства — выдачи бюджетных кредитов, уверен доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета при Правительстве РФ Максим Демченко. «Специальные казначейские кредиты с взиманием платы по ставке 3% годовых в общем объеме до 250 млрд рублей позволят решить первоочередные потребности регионов», — рассказал кандидат юридических наук. Статья по теме Мишустин перезапускает национальные проекты Казначейские кредиты, о гибкости которых в своем послании упоминал президент, могут быть использованы субъектами федерации на строительство, закупку транспорта, восстановление теплоснабжения и возведение новых социальных объектов. «Данные меры обусловлены обеспечением финансовой стабильности регионов. Этот шаг приведет к реализации первоочередных мер поддержки российской экономики. И самое главное формирует возможность ускорить процессы создания наиболее комфортных условий для населения России, улучшит качество жизни людей и стабилизирует развитие регионов», — заключил Максим Демченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Электронные сервисы ускоряют экономику и упрощают взаимодействие власти и бизнеса, позволяя экономить средства и расходовать их на новые социальные проекты. Особое место в «кровеносной системе» государства отводится малым и средним предпринимателям (МСП), чей потенциал, как выяснилось, существенно превышает ранее установленные плановые цифры. Так эксперты прокомментировали URA.RU совещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой федерального казначейства Романом Артюховым 13 марта. Глава правительства в начале встречи с руководителем федерального казначейства — администратором финпроцессов государства — обозначил важность быстрого поступления средств в регионы на реализацию нацпроектов и решение первоочередных задач. «Если хотите, это такая „кровеносная система“ страны, которая четко и слаженно должна работать, что в принципе в период этих непростых двух месяцев и демонстрировало Федеральное казначейство: работало без сбоев, эффективно», — с метафоры начал встречу Мишустин. В отчете Артюхова прозвучали цифры исполнения федерального бюджета (98,2%), эффективности электронных систем и автоматизации единых казначейских счетов регионов, через которые прошло более 7 трлн рублей и упростилась выдача кредитов. Также руководитель ведомства рассказал о цифровых технологиях в системе госзакупок, где с помощью системы «Торги» было сэкономлено 273 млрд рублей, а ключевое значение в структуре госзаказа отводится участию МСП. Их доля в поставках госструктурам выросла до 28,8% в 2023 году, что выше плановых показателей. Потенциал МСП в структуре электронных госзакупок превышает установленные плановые показатели, считает профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Коробов. «Установленный порядок, с одной стороны, является одной из мер поддержки в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“. С другой стороны, он вносит свой вклад в обеспечение стабильности отечественной экономики и создание предпосылок для экономического роста», — объяснил собеседник агентства. Профессор пояснил, почему для правительства так важны автоматизация процессов госзакупок и участия в них МСП, выделив два главных преимущества малого бизнеса. Первое — снижение цен за счет увеличения конкуренции на товарных рынках и повышения качества предлагаемых товаров, работ и услуг. Это приводит к значительной экономии средств федерального бюджета, цифры которой были сегодня озвучены. Второе преимущество — скорость исполнения госзаказа малыми формами бизнеса, что объясняется гибкостью МСП, их готовностью быстро откликаться на потребности не только госзаказчика, но и всего рынка в целом. «Общий объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса по итогам 2023 года составил почти 8 трлн руб. Это говорит о внушительном потенциале предприятий МСП и их достаточно высокой конкурентоспособности и необходимости продолжения поддержки», — заключил профессор Юрий Коробов. Важность поддержки малого бизнеса отметил лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Он связал внимание Мишустина к МСП с непосредственным исполнением послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, где глава государства призвал ввести для малого бизнеса налоговые каникулы и льготы. Часть озвученного в послании Путин взял из многочисленных предложений фракции СРЗП, уверен депутат. Фракция СРЗП в Госдуме ранее внесла более 60 законопроектов о поддержке МСП. Сейчас Миронов с коллегами работает над принятием налоговых льгот удешевлением кредитов, увеличением лимитов годового дохода для отнесения предпринимателей к категории «МСП». «С 2016 года эти лимиты не менялись: для малых предприятий лимит в 800 млн рублей, для средних — 2 млрд. Хотя очевидно, что и расходы, и обороты предприятий за эти годы значительно возросли», — подчеркнул Миронов, подтвердив ранее высказанные экспертами URA.RU инсайды о работе Госдумы по расширению поддержки МСП. Ведение электронных казначейских счетов ускорило все бюджетные процессы и позволило регионам реализовать в полной мере преимущества нового полномочия казначейства — выдачи бюджетных кредитов, уверен доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета при Правительстве РФ Максим Демченко. «Специальные казначейские кредиты с взиманием платы по ставке 3% годовых в общем объеме до 250 млрд рублей позволят решить первоочередные потребности регионов», — рассказал кандидат юридических наук. Казначейские кредиты, о гибкости которых в своем послании упоминал президент, могут быть использованы субъектами федерации на строительство, закупку транспорта, восстановление теплоснабжения и возведение новых социальных объектов. «Данные меры обусловлены обеспечением финансовой стабильности регионов. Этот шаг приведет к реализации первоочередных мер поддержки российской экономики. И самое главное формирует возможность ускорить процессы создания наиболее комфортных условий для населения России, улучшит качество жизни людей и стабилизирует развитие регионов», — заключил Максим Демченко.