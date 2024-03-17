Полпред Якушев вывел УрФО на новую высоту

Все шесть регионов побили свои рекорды

18 марта 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

Для Владимира Якушева эта компания была первой как для полпреда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Выборы президента РФ не стали первой подобной кампанией для уральского полпреда Владимира Якушева. Но если на посту тюменского губернатора он отвечал только за свой регион, то теперь за весь УрФО. И вот результат — абсолютно все регионы побили свои предыдущие рекорды. Если брать в расчет период с того времени, когда были введены федеральные округа и компании, когда решались судьбы всего государства. О роли полпреда, незаметной широким массам, читайте в материалах URA.RU. В этом году все регионы УрФО бьют рекорды по явке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уже до закрытия участков 17 марта стало ясно, что все регионы улучшили свои показатели за предыдущие годы. По данным на 18 часов явка в Свердловской области составила 68,70%, в Челябинской — 73,91%, в Курганской — 74,54%, в Тюменской — 82,77%, в ХМАО — 84,51%, в ЯНАО — 92,5%. Для каждого из регионов рекордные показатели по явке. После закрытия участков стали поступать первые, промежуточные данные по голосованию из регионов. Это данные на 01:00 по уральскому времени. В Свердловской области Владимир Путин набирает 82,79%, в Челябинской — 84,46%, в Курганской — 84,61%, в Тюменской — 88,74%, в ХМАО — 86,03%, в ЯНАО — 92,26%. И это тоже самые высокие показатели с начала образования федеральных округов. «Ни при одном полпреде не было такого погружения в тематику, как при Якушеве. В полпредстве жестко „мониторили“ повестку. При обнаружении проблемы немедленно следовал разбор ситуации. У него было много поездок по регионам и во время каждого визита он проводил отдельные совещания по подготовке к выборам», — рассказал URA.RU на условиях анонимности источник в аппарате главного федерального инспектора одного из регионов. По словам инсайдера, Якушев взял под личный контроль «матрешку» — Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. Эти территории особо близки ему с того времени, как полпред руководил Тюменской областью. Также под его личным контролем находилась Свердловская область. «В Челябинской области постоянно бывал заместитель полпреда Борис Кириллов. Он был закреплен за этим регионом и бывал здесь каждую неделю. Проводил кустовые совещания, ездил по всем крупным городам области. А Курганскую область он взял под личный контроль, так как руководит регионом Вадим Шумков, его бывший заместитель по Тюменской области», — рассказал источник. Во время каждой поездки в регион Владимир Якушев отдельно обсуждал подготовку к выборам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в разговоре с URA.RU сообщил, что итоговый результат по УрФО достигнут всеми шестью регионами. Но, конечно, же, надо учитывать и участие уральского полпредства. Которое, по словам политолога в последнее время очень успешно координирует политические процессы, будучи представителем федеральной власти. «Якушев очень активно ездит по регионам и присутствует на многих важных событиях. Он сопровождал президента в Свердловскую и Челябинскую области. Внимательно следит за ходом политических процессов, которые происходят у нас в стране. Поскольку выборы президента это сейчас самый важный политический акт, который, безусловно, должен был пройти безукоризненно и здесь, заслуга и полпредства достаточно велика», — заявил Гагарин. При этом политолог отметил, что участие полпредства в данных процессах не настолько афишируется и не так заметно, как деятельность губернаторов. Но с другой стороны, все представители региональных властей, администрации губернаторов, министры ощущают на себе влияние и контроль со стороны федеральной власти в лице полпреда. Очень много полпредом совершается в непубличной сфере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Мы можем судить только о публичных мероприятиях, которые происходят с присутствием полпреда, президента. Но очень много совершается в непубличной сфере. Все шесть регионов находятся в компетенции и в ведении полномочного представителя. Поэтому здесь фронт работы очень большой. Мы не все видим, но знаем, что роль полпреда очень велика», — говорит политолог. А теперь экскурс в историю. Уральский федеральный округ был образован в мае 2000 года. А в 2004 году регионы УрФО уже начали устраивать соревнования между собой по явке на президентских выборах. URA.RU решило напомнить о том, как проходили эти соревнования. Выборы президента в 2004 году. Свердловская область: явка — 56,78%, за Владимира Путина- 76,34%; Челябинская область: явка — 65,84%, за Владимира Путина — 70,18%; Курганская область: явка — 63%, за Владимира Путина — 66,94%; Тюменская область: явка — 77, 33%, за Владимира Путина — 73,59%; ХМАО: явка — 64,07%, за Владимира Путина — 74, 84%; ЯНАО: явка — 80,87%, за Владимира Путина — 84,50%. Выборы президента в 2008 году. Свердловская область: явка — 58,95%, за Дмитрия Медведева — 68,98%; Челябинская область: явка — 68,05%, за Дмитрия Медведева — 65,63%; Курганская область: явка — 63,78%, за Дмитрия Медведева — 64,93%; Тюменская область: явка — 84,07%, за Дмитрия Медведева — 78,88%; ХМАО: явка — 78,62%, за Дмитрия Медведева — 66, 68; ЯНАО: явка — 91,98%, за Дмитрия Медведева — 83,86%. Выборы президента РФ в 2012 году. Свердловская область явка 58,81%, за Владимира Путина — 64,50%; Челябинская область: явка — 62,79%, за Владимира Путина — 65,02%; Курганская область: явка — 64,17%, за Владимира Путина — 63,39%; Тюменская область: явка — 79,21%, за Владимира Путина — 73,10%; ХМАО: явка 64,08%, за Владимира Путина — 66, 41%; ЯНАО: явка 93,943%, за Владимира Путина — 84,58%. Выборы президента РФ в 2018 году. Свердловская область: явка — 62,35%, за Владимира Путина — 74,6%; Челябинская область: явка — 66,41%, за Владимира Путина — 73%; Курганская область: явка — 61,74%, за Владимира Путина — 73,3%; Тюменская область: явка 78,93%, за Владимира Путина — 79, 75%; ХМАО: явка 69,74%, за Владимира Путина — 76, 23%; ЯНАО: явка 91,9%, за Владимира Путина — 85,54%. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ в 2020 году. Свердловская область: явка — 51,55%, результат — 66,00%; Челябинская область: явка 65,93, результат 69,58%; Курганская область: явка 58,08%, результат 69,62%; Тюменская область: явка 77,49%, результат — 85, 60%; ХМАО: явка 61,86%, результат — 69, 11%; ЯНАО: явка 80,63%, результат 89,44%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы президента РФ не стали первой подобной кампанией для уральского полпреда Владимира Якушева. Но если на посту тюменского губернатора он отвечал только за свой регион, то теперь за весь УрФО. И вот результат — абсолютно все регионы побили свои предыдущие рекорды. Если брать в расчет период с того времени, когда были введены федеральные округа и компании, когда решались судьбы всего государства. О роли полпреда, незаметной широким массам, читайте в материалах URA.RU. Уже до закрытия участков 17 марта стало ясно, что все регионы улучшили свои показатели за предыдущие годы. По данным на 18 часов явка в Свердловской области составила 68,70%, в Челябинской — 73,91%, в Курганской — 74,54%, в Тюменской — 82,77%, в ХМАО — 84,51%, в ЯНАО — 92,5%. Для каждого из регионов рекордные показатели по явке. После закрытия участков стали поступать первые, промежуточные данные по голосованию из регионов. Это данные на 01:00 по уральскому времени. «Ни при одном полпреде не было такого погружения в тематику, как при Якушеве. В полпредстве жестко „мониторили“ повестку. При обнаружении проблемы немедленно следовал разбор ситуации. У него было много поездок по регионам и во время каждого визита он проводил отдельные совещания по подготовке к выборам», — рассказал URA.RU на условиях анонимности источник в аппарате главного федерального инспектора одного из регионов. По словам инсайдера, Якушев взял под личный контроль «матрешку» — Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. Эти территории особо близки ему с того времени, как полпред руководил Тюменской областью. Также под его личным контролем находилась Свердловская область. «В Челябинской области постоянно бывал заместитель полпреда Борис Кириллов. Он был закреплен за этим регионом и бывал здесь каждую неделю. Проводил кустовые совещания, ездил по всем крупным городам области. А Курганскую область он взял под личный контроль, так как руководит регионом Вадим Шумков, его бывший заместитель по Тюменской области», — рассказал источник. Директор института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в разговоре с URA.RU сообщил, что итоговый результат по УрФО достигнут всеми шестью регионами. Но, конечно, же, надо учитывать и участие уральского полпредства. Которое, по словам политолога в последнее время очень успешно координирует политические процессы, будучи представителем федеральной власти. «Якушев очень активно ездит по регионам и присутствует на многих важных событиях. Он сопровождал президента в Свердловскую и Челябинскую области. Внимательно следит за ходом политических процессов, которые происходят у нас в стране. Поскольку выборы президента это сейчас самый важный политический акт, который, безусловно, должен был пройти безукоризненно и здесь, заслуга и полпредства достаточно велика», — заявил Гагарин. «Мы можем судить только о публичных мероприятиях, которые происходят с присутствием полпреда, президента. Но очень много совершается в непубличной сфере. Все шесть регионов находятся в компетенции и в ведении полномочного представителя. Поэтому здесь фронт работы очень большой. Мы не все видим, но знаем, что роль полпреда очень велика», — говорит политолог. А теперь экскурс в историю. Уральский федеральный округ был образован в мае 2000 года. А в 2004 году регионы УрФО уже начали устраивать соревнования между собой по явке на президентских выборах. URA.RU решило напомнить о том, как проходили эти соревнования. Выборы президента в 2004 году. Свердловская область: явка — 56,78%, за Владимира Путина- 76,34%; Челябинская область: явка — 65,84%, за Владимира Путина — 70,18%; Курганская область: явка — 63%, за Владимира Путина — 66,94%; Тюменская область: явка — 77, 33%, за Владимира Путина — 73,59%; ХМАО: явка — 64,07%, за Владимира Путина — 74, 84%; ЯНАО: явка — 80,87%, за Владимира Путина — 84,50%. Выборы президента в 2008 году. Свердловская область: явка — 58,95%, за Дмитрия Медведева — 68,98%; Челябинская область: явка — 68,05%, за Дмитрия Медведева — 65,63%; Курганская область: явка — 63,78%, за Дмитрия Медведева — 64,93%; Тюменская область: явка — 84,07%, за Дмитрия Медведева — 78,88%; ХМАО: явка — 78,62%, за Дмитрия Медведева — 66, 68; ЯНАО: явка — 91,98%, за Дмитрия Медведева — 83,86%. Выборы президента РФ в 2012 году. Свердловская область явка 58,81%, за Владимира Путина — 64,50%; Челябинская область: явка — 62,79%, за Владимира Путина — 65,02%; Курганская область: явка — 64,17%, за Владимира Путина — 63,39%; Тюменская область: явка — 79,21%, за Владимира Путина — 73,10%; ХМАО: явка 64,08%, за Владимира Путина — 66, 41%; ЯНАО: явка 93,943%, за Владимира Путина — 84,58%. Выборы президента РФ в 2018 году. Свердловская область: явка — 62,35%, за Владимира Путина — 74,6%; Челябинская область: явка — 66,41%, за Владимира Путина — 73%; Курганская область: явка — 61,74%, за Владимира Путина — 73,3%; Тюменская область: явка 78,93%, за Владимира Путина — 79, 75%; ХМАО: явка 69,74%, за Владимира Путина — 76, 23%; ЯНАО: явка 91,9%, за Владимира Путина — 85,54%. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ в 2020 году. Свердловская область: явка — 51,55%, результат — 66,00%; Челябинская область: явка 65,93, результат 69,58%; Курганская область: явка 58,08%, результат 69,62%; Тюменская область: явка 77,49%, результат — 85, 60%; ХМАО: явка 61,86%, результат — 69, 11%; ЯНАО: явка 80,63%, результат 89,44%.