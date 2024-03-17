Команда Артюхова добилась лучшего на Урале результата выборов

Ямальским властям удалось привлечь на избирательные участки максимальное количество населения — явка к концу голосования в 20:00 составила более 93%. Активность электората в регионе оказалась одной из лучших в стране.
В ходе завершившийся президентской кампании Владимир Путин, по предварительным результатам, одержал в ЯНАО победу с результатом 92,26%. У лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на 23.00 17 марта 3,05%, за ним следом идет Николай Харитонов — у него 2,16%. Владислав Даванков с 1,45% поддержки замыкает список.
Для утвержденного главы государства это показатель высокого качества работы местных политических структур с населением, рассказывают собеседники URA.RU в политблоке. Деятельность местных элит означает рост доверия руководства страны к сложившейся системе управления регионом, рассказывают источники агентства.
«В ЯНАО в настоящее время реализуются различные стратегические проекты — округ стремится к развитию и обеспечению своего будущего. Высокая степень одобрения местным населением действующего главы государства показывает, что с регионом можно и нужно работать. Ямальцы одобряют проводимую Путиным политику, а значит и инициативы региона продолжат поддерживать на федеральном уровне», — рассказали агентству источники в политэлитах.
Леонид Слуцкий показал второе место для ЛДПР в ЯНАО предрекали еще до начала выборов. Партия смогла мобилизовать своего избирателя и обойти коммунистов, которых считают основным конкурентом. Политолог и член ОП РФ Евгений Забродин, прогнозировавший для ЛДПР второе место, объясняет: «Результаты показывают, насколько хорошо он сумел донести до ядерного электората, что он является реинкарнацией Жириновского».
Третья позиция у коммуниста Харитонова стала результатом относительно нейтральной политики нынешнего лидера реготделения КПРФ Елены Кукушкиной. «Несмотря на то, что Харитонов представляет старейшую партию с понятной идеологией, он никогда не пользовался особой популярностью на „северах“. Это скорее прерогатива юга Тюменской области», — объяснил политолог Евгений Забродин.
Владислав Даванков ожидаемо для Ямала занял последнюю позицию. У «Новых людей» в ЯНАО отсутствует региональное отделение, не было и доверенного лица кандидата, представлявшего партию в окружной предвыборной кампании, объясняют эксперты.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 18.00 в ЯНАО в голосовании приняли участие более 92% избирателей. В 12 из 13 муниципалитетов явка перевалила за порог 90%.
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