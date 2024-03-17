Команда Артюхова добилась лучшего на Урале результата выборов

Поддержка Владимира Путина в ЯНАО превысила 92%

18 марта 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Явка на 20.00 17 марта составляла 93% Фото: Илья Московец © URA.RU Ямальским властям удалось привлечь на избирательные участки максимальное количество населения — явка к концу голосования в 20:00 составила более 93%. Активность электората в регионе оказалась одной из лучших в стране. В ходе завершившийся президентской кампании Владимир Путин, по предварительным результатам, одержал в ЯНАО победу с результатом 92,26%. У лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на 23.00 17 марта 3,05%, за ним следом идет Николай Харитонов — у него 2,16%. Владислав Даванков с 1,45% поддержки замыкает список. Только в первый день выборов проголосовали больше половины ямальцев Фото: Илья Московец © URA.RU Для утвержденного главы государства это показатель высокого качества работы местных политических структур с населением, рассказывают собеседники URA.RU в политблоке. Деятельность местных элит означает рост доверия руководства страны к сложившейся системе управления регионом, рассказывают источники агентства. «В ЯНАО в настоящее время реализуются различные стратегические проекты — округ стремится к развитию и обеспечению своего будущего. Высокая степень одобрения местным населением действующего главы государства показывает, что с регионом можно и нужно работать. Ямальцы одобряют проводимую Путиным политику, а значит и инициативы региона продолжат поддерживать на федеральном уровне», — рассказали агентству источники в политэлитах. Леонид Слуцкий показал второе место для ЛДПР в ЯНАО предрекали еще до начала выборов. Партия смогла мобилизовать своего избирателя и обойти коммунистов, которых считают основным конкурентом. Политолог и член ОП РФ Евгений Забродин, прогнозировавший для ЛДПР второе место, объясняет: «Результаты показывают, насколько хорошо он сумел донести до ядерного электората, что он является реинкарнацией Жириновского». Новость по теме В ЯНАО двенадцать муниципалитетов преодолели 90% рубеж по явке избирателей. Фото Третья позиция у коммуниста Харитонова стала результатом относительно нейтральной политики нынешнего лидера реготделения КПРФ Елены Кукушкиной. «Несмотря на то, что Харитонов представляет старейшую партию с понятной идеологией, он никогда не пользовался особой популярностью на „северах“. Это скорее прерогатива юга Тюменской области», — объяснил политолог Евгений Забродин. Владислав Даванков ожидаемо для Ямала занял последнюю позицию. У «Новых людей» в ЯНАО отсутствует региональное отделение, не было и доверенного лица кандидата, представлявшего партию в окружной предвыборной кампании, объясняют эксперты. Ранее сообщалось, что по состоянию на 18.00 в ЯНАО в голосовании приняли участие более 92% избирателей. В 12 из 13 муниципалитетов явка перевалила за порог 90%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямальским властям удалось привлечь на избирательные участки максимальное количество населения — явка к концу голосования в 20:00 составила более 93%. Активность электората в регионе оказалась одной из лучших в стране. В ходе завершившийся президентской кампании Владимир Путин, по предварительным результатам, одержал в ЯНАО победу с результатом 92,26%. У лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на 23.00 17 марта 3,05%, за ним следом идет Николай Харитонов — у него 2,16%. Владислав Даванков с 1,45% поддержки замыкает список. Для утвержденного главы государства это показатель высокого качества работы местных политических структур с населением, рассказывают собеседники URA.RU в политблоке. Деятельность местных элит означает рост доверия руководства страны к сложившейся системе управления регионом, рассказывают источники агентства. «В ЯНАО в настоящее время реализуются различные стратегические проекты — округ стремится к развитию и обеспечению своего будущего. Высокая степень одобрения местным населением действующего главы государства показывает, что с регионом можно и нужно работать. Ямальцы одобряют проводимую Путиным политику, а значит и инициативы региона продолжат поддерживать на федеральном уровне», — рассказали агентству источники в политэлитах. Леонид Слуцкий показал второе место для ЛДПР в ЯНАО предрекали еще до начала выборов. Партия смогла мобилизовать своего избирателя и обойти коммунистов, которых считают основным конкурентом. Политолог и член ОП РФ Евгений Забродин, прогнозировавший для ЛДПР второе место, объясняет: «Результаты показывают, насколько хорошо он сумел донести до ядерного электората, что он является реинкарнацией Жириновского». Третья позиция у коммуниста Харитонова стала результатом относительно нейтральной политики нынешнего лидера реготделения КПРФ Елены Кукушкиной. «Несмотря на то, что Харитонов представляет старейшую партию с понятной идеологией, он никогда не пользовался особой популярностью на „северах“. Это скорее прерогатива юга Тюменской области», — объяснил политолог Евгений Забродин. Владислав Даванков ожидаемо для Ямала занял последнюю позицию. У «Новых людей» в ЯНАО отсутствует региональное отделение, не было и доверенного лица кандидата, представлявшего партию в окружной предвыборной кампании, объясняют эксперты. Ранее сообщалось, что по состоянию на 18.00 в ЯНАО в голосовании приняли участие более 92% избирателей. В 12 из 13 муниципалитетов явка перевалила за порог 90%.