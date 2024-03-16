В ЯНАО на 18 часов 17 марта явка избирателей составила
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В ЯНАО явка избирателей на выборах президента РФ по состоянию на 18 часов 17 марта составила 92,5%. Все муниципалитеты ЯНАО, кроме Ноябрьска преодолели порог в 90%, сообщил председатель окружного избиркома Андрей Гиберт.
«К 18 часам 17 марта все муниципалитеты ЯНАО, кроме Ноябрьска, преодолели порог в 90%», — сообщил Андрей Гиберт. К концу дня заметно уменьшение динамики прироста явки.
На Ямале три дня открыты 209 постоянных и 12 временных избирательных участков. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, освещая события на избирательных участках.
Явка избирателей в ЯНАО на 18 часов 17 марта
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