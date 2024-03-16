16 марта 2024

В ЯНАО двенадцать муниципалитетов преодолели 90% рубеж по явке избирателей. Фото

На Ямале 17 марта на выборах президента РФ проголосовало 92,5% избирателей
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Студентка Катерина на избирательном участке № 1417. Екатеринбург, избирательная урна, бюллетень, выборы 2024
В ЯНАО на 18 часов 17 марта явка избирателей составила Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ЯНАО явка избирателей на выборах президента РФ по состоянию на 18 часов 17 марта составила 92,5%. Все муниципалитеты ЯНАО, кроме Ноябрьска преодолели порог в 90%, сообщил председатель окружного избиркома Андрей Гиберт.

«К 18 часам 17 марта все муниципалитеты ЯНАО, кроме Ноябрьска, преодолели порог в 90%», — сообщил Андрей Гиберт. К концу дня заметно уменьшение динамики прироста явки.

На Ямале три дня открыты 209 постоянных и 12 временных избирательных участков. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, освещая события на избирательных участках.

Явка избирателей в ЯНАО на 18 часов 17 марта
Явка избирателей в ЯНАО на 18 часов 17 марта
Фото:

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В ЯНАО явка избирателей на выборах президента РФ по состоянию на 18 часов 17 марта составила 92,5%. Все муниципалитеты ЯНАО, кроме Ноябрьска преодолели порог в 90%, сообщил председатель окружного избиркома Андрей Гиберт. «К 18 часам 17 марта все муниципалитеты ЯНАО, кроме Ноябрьска, преодолели порог в 90%», — сообщил Андрей Гиберт. К концу дня заметно уменьшение динамики прироста явки. На Ямале три дня открыты 209 постоянных и 12 временных избирательных участков. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, освещая события на избирательных участках.
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