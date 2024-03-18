Международных экспертов удивили российские выборы. Видео

Они сделали ряд интересных заявлений по их итогам

18 марта 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Мануэль Камати (Ангола) с удивлением осматривает комплексы электронного голосования в Москве Фото: Антон Григорьев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Выборы президента РФ изменят ситуацию в мире, уверены международные наблюдатели, посетившие Москву в дни голосования. Своими прогнозами по итогам главных выборов в России с журналистом URA.RU поделились эксперты из США, Камеруна, Сирии и Грузии. Международные эксперты приступили к наблюдению за выборами президента РФ в пятницу 15 марта. По сведениям ЦИК РФ, на перемещение по Москве между участками и штабами общественного наблюдения были аккредитованы наблюдатели из Анголы, Бразилии, Венесуэлы, Гвинеи-Бисау, Парагвая и США, а также — стран постсоветского пространства и Азии. Пас Веласкес Фернандо Хосе из Гондураса фиксирует работу наблюдателей в ситуационном центре Фото: Григорьев Антон © URA.RU Одна из таких групп посетила общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, где гости смогли ознакомиться со столичной системой ДЭГ и ситуационным центром по разбору возможных нарушений. В конечном счете, каждого из них интересовали итоги голосования, которые они охотно прокомментировали URA.RU на мероприятии «Ночь выборов» с воскресенья на понедельник. Бывший член палаты представителей США Синтия Энн Маккини , оценивая итоги выборов президента России, считает, что отношения двух стран не изменятся в будущем, и даже неважно, кто станет новым американским лидером в 2024 году. «Огромное количество людей находится вокруг президента, и они на самом деле принимают решения. Именно поэтому внешняя политика США всегда была такой постоянной, вне зависимости от того, кто находится во главе государства. Важно, кто курирует самого президента», — рассказала Синтия Энн Маккини URA.RU. По мнению политика, президент США — только лицо, которое озвучивает волю людей, управляющих страной на самом деле. Их в Америке называют «глубинное государство». «Мы не знаем ни имен, ни лиц, людей, которые на самом деле управляют США. Пока мы этого не узнаем, нет шанса, что что-либо изменится», — считает Маккини. Политолог-международник Грегори Симмонс удивился высокой явке избирателей на участки, которая в его родной Новой Зеландии достигается только законодательным принуждением. Фото: Роман Наумов © URA.RU Наблюдал за процессом голосования и Серж Франсуа Матомбо, премьер-секретарь партии «P.U.R.S» и экс-кандидат в президенты Камеруна на выборах 2018 года. Он ожидает глобальных изменений после избрания президента РФ. «Сегодня я впервые приехал в Москву и заметил, что Россия — очень добрая страна. Я побывал на нескольких избирательных участках, в Центральной избирательной комиссии, и видел, как спокойно и организованно прошел процесс голосования. Все было хорошо. Я ожидаю, что политические процессы, которые начнутся после этих выборов, принесут хорошие вести для всего мира», — поделился мнением с корреспондентом URA.RU политик из Камеруна. Россия и Грузия после этих выборов начнут сближение, уверен экс-депутат парламента Грузии, профессор политологии Темур Майсурадзе . По его мнению, отношения двух стран были испорчены вопреки исторически-сложившейся дружбе двух народов, а как и любая искусственная конструкция — эти противоречия скоро уйдут в небытие. «Я думаю, дело пойдет в сторону очень быстрого сближения [России и Грузии]. Потому что события, которые происходят в мире, наталкивают людей понять, что на самом деле происходит. В данный момент люди, да и государства, начинают разбираться, что есть что», — поделился с URA.RU ожиданиями от выборов президента России профессор Темур Майсуразде. Освещал ход президентских выборов для Сирийской Арабской Республики журналист-международник Ибрахим Наоваф. На видео он благодарит Россию за помощь своей родине в борьбе с терроризмом и выражает нестандартное мнение о победившем кандидате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы президента РФ изменят ситуацию в мире, уверены международные наблюдатели, посетившие Москву в дни голосования. Своими прогнозами по итогам главных выборов в России с журналистом URA.RU поделились эксперты из США, Камеруна, Сирии и Грузии. Международные эксперты приступили к наблюдению за выборами президента РФ в пятницу 15 марта. По сведениям ЦИК РФ, на перемещение по Москве между участками и штабами общественного наблюдения были аккредитованы наблюдатели из Анголы, Бразилии, Венесуэлы, Гвинеи-Бисау, Парагвая и США, а также — стран постсоветского пространства и Азии. Одна из таких групп посетила общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, где гости смогли ознакомиться со столичной системой ДЭГ и ситуационным центром по разбору возможных нарушений. В конечном счете, каждого из них интересовали итоги голосования, которые они охотно прокомментировали URA.RU на мероприятии «Ночь выборов» с воскресенья на понедельник. Бывший член палаты представителей США Синтия Энн Маккини, оценивая итоги выборов президента России, считает, что отношения двух стран не изменятся в будущем, и даже неважно, кто станет новым американским лидером в 2024 году. По мнению политика, президент США — только лицо, которое озвучивает волю людей, управляющих страной на самом деле. Их в Америке называют «глубинное государство». «Мы не знаем ни имен, ни лиц, людей, которые на самом деле управляют США. Пока мы этого не узнаем, нет шанса, что что-либо изменится», — считает Маккини. Наблюдал за процессом голосования и Серж Франсуа Матомбо, премьер-секретарь партии «P.U.R.S» и экс-кандидат в президенты Камеруна на выборах 2018 года. Он ожидает глобальных изменений после избрания президента РФ. «Сегодня я впервые приехал в Москву и заметил, что Россия — очень добрая страна. Я побывал на нескольких избирательных участках, в Центральной избирательной комиссии, и видел, как спокойно и организованно прошел процесс голосования. Все было хорошо. Я ожидаю, что политические процессы, которые начнутся после этих выборов, принесут хорошие вести для всего мира», — поделился мнением с корреспондентом URA.RU политик из Камеруна. Россия и Грузия после этих выборов начнут сближение, уверен экс-депутат парламента Грузии, профессор политологии Темур Майсурадзе. По его мнению, отношения двух стран были испорчены вопреки исторически-сложившейся дружбе двух народов, а как и любая искусственная конструкция — эти противоречия скоро уйдут в небытие. Освещал ход президентских выборов для Сирийской Арабской Республики журналист-международник Ибрахим Наоваф. На видео он благодарит Россию за помощь своей родине в борьбе с терроризмом и выражает нестандартное мнение о победившем кандидате.