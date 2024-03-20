Шаймиев, Ковальчук, Кончаловский, Бабкина раскрыли феномен Путина

В чем секрет доверия президенту РФ — в репортаже URA.RU из Кремля

20 марта 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Известные люди России раскрыли феномен президента Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Встреча президента РФ Владимира Путина с доверенными лицами планировалась в ночь после выборов 17 марта. Прошла она позже, но в гораздо более торжественной обстановке — в Андреевском (тронном) зале Большого Кремлевского дворца 20 марта. Все уже знали окончательный результат своего кандидата — 87,28% при явке 77,44%. Двойной рекорд за всю историю выборов в России. Журналисту URA.RU оставалось разобраться, в чем феномен Путина. Меценат Андрей Симановский с интересом рассматривал Георгиевский зал БКД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прежде чем пройти в сверкающий золотом тронный зал БКД, доверенные лица собирались в Георгиевском зале. Они не выглядели уставшими к концу кампании, а даже наоборот — были бодры и готовы к новым поручениям уже избранного президента. «Эмоции переполняют. То, что встреча проходит в Кремле, торжественно, еще больше подчеркивает значимость этой победы», — поделился с URA.RU уральский меценат Андрей Симановский, который с горящими глазами рассматривал Георгиевский зал — зал победителей, а затем и Андреевский. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев признался URA.RU, что более сложного периода в истории современной России еще не было Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди первых в Кремль приехал Минтимер Шаймиев. Первый президент Татарстана, один из самых опытных политиков России. Он захватил и «лихие 90-е», и назревавший «парад суверенитетов», и 10 лет успел поработать в «путинской России». Но ситуация, в которой страна оказалась сегодня, в которой проходили эти выборы, даже Шаймиев в разговоре с URA.RU назвал уникальной. «Мы впервые проходим через такие трудности, — убежден он. — И я рад, что у нашего президента есть уверенность в своих решениях — он готов к любой ситуации. Нам всем нужна эта уверенность». Ветеран спецназа Сергей Голубев был свидетелем того, как в 1999 году Владимир Путин приехал на Кавказ и сказал аксакалам: «Нам нужен мир». И старейшины ему поверили Фото: Владимир Андреев © URA.RU У участника двух чеченских войн, ветерана спецназа, полковника Сергея Голубева своя история, связанная с Путиным. Это был 1999 год. Путин, премьер-министр России, приехал на воюющий Северный Кавказ. «Он прилетел туда, когда у нас только один район был освобожден от боевиков. Он попросил собрать аксакалов. Я собрал человек сорок. Путин сказал им: «Нам всем нужен мир на Кавказе. Для этого нужна ваша помощь». Пили чай, разговаривали около двух часов. Первый час аксакалы даже глаз не поднимали на него. В конце разговора они шапки перед Путиным сняли — такое доверие и уважение он вызвал у старейшин, — рассказал URA.RU полковник. — И что тогда, что сейчас Путин — тот же: он разговаривает с людьми на одном языке и вызывает доверие». Если на фронте военные борются за Россию с оружием в руках, в тылу их главным оружием — слово и сила убеждения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военных среди доверенных лиц Путина в этом году было немало. Каждый отрабатывал на своем участке — кто-то в прифронтовой зоне, кто-то в глубоком тылу. Ординатор 165 отдельного медицинского батальона 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии Мария Мирошниченко рассказала, что ее главной задачей в эти выборы было — поднять патриотический дух людей, донести до них, что голос каждого важен. «Нам важно было показать, что в условиях давления Запада наш народ сплоченный. Поэтому мы победили в этой кампании, — сказала Мария и добавила: — Наверное, надо быть глупцом, чтобы поменять человека, который ведет нашу страну к победе в СВО, в противостоянии с Западом». Народная артистка Надежда Бабкина убеждена, что Владимир Путин сможет довести начатое дело до конца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Этот тезис подтвердила URA.RU и народная артистка России Надежда Бабкина. «Коней на переправе не меняют. Дело надо доводить до конца, — сказала она. — Мы живем на победоносной земле, и мы должны уважительно относиться к своим предкам. Они сдюжили. А мы что — слабее? Народ объединился и встал рядом со своим лидером». Команда Путина многолика: музыкант Михаил Турецкий, шахматист Сергей Карякин, предприниматель Андрей Симановский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Может быть, поэтому никаких сложностей эта кампания не вызвала у сопредседателя избирательного штаба Путина полковника Артема Жоги: все были «настроены очень патриотично». То же самое сказал URA.RU и Герой России Апти Алаудинов: народ, по его словам, «проявил чудеса патриотизма». Один вопрос URA.RU сегодня был общим для всех 13 собеседников агентства: в чем феномен Путина, выигравшего свои пятые выборы с рекордным результатом при рекордной явке на фоне СВО, тысяч санкций, ненависти Запада? И каждый нашел свое объяснение. Режиссер Андрей Кончаловский сегодня был в гордом одиночестве: его брат Никита Михалков не смог приехать в Кремль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для Артема Жоги феномен Путина кроется в его «человечности, преданности и полной самоотдаче своей Родине, своему народу». Для Героя России, летчика-испытателя Сергея Демьяненко — в том, что это — «человек слова и дела». Меценат Симановский говорит, что секрет — «в искренней вере Путина в свой народ». Народный артист России Аскольд Запашный добавляет: «Путин искренне любит свою страну». По словам режиссера Андрея Кончаловского, Путин «слышит голос народа». «Он говорит то, что близко лично мне», — поделился режиссер. Люди военные традиционно делились своими мыслями с любимым артистом Владимира Путина — лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым (в центре) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минтимер Шаймиев объясняет феномен Путина «решимостью президента». Апти Алаудинов, тем, что Путин «олицетворяет собой русский народ (в широком смысле) и является защитником духовно-нравственных ценностей». Шахматист Сергей Карякин говорит, что феномен Путина — в его «силе как лидера нации». А по мнению главы Курчатовского центра Михаила Ковальчука, феномен Путина кроется в том, что это «умный и думающий человек». Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров убежден, что в мире сегодня нет «лидера, который с пониманием будущего, с четким целеполаганием, который с уважением относился бы к интересам своей страны и с уважением к другому миру». Присесть на трон ведущему Борису Корчевникову никто бы не позволил, а вот сделать селфи на фоне — пожалуйста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многим собравшимся как можно скорее хотелось увидеть президента в Андреевском зале. Самые нетерпеливые занимали первые ряды перед Александровским залом, предполагая, что именно через него они пойдут в тронный зал. Но путь оказался другим — через парадную лестницу БКД и Малахитовое фойе. Владимир Путин вошел в Андреевский зал и без каких-либо бумажных заготовок выразил свою благодарность всем, кто рядом с ним Фото: Владимир Андреев © URA.RU Когда все расселись, почетный караул распахнул тяжелые двери, и в зал вошел президент. «Я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании», — обратился Путин к своим доверенным лицам. К доверенным лицам Владимир Путин обращался как к своей команде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он благодарил не только сидящих перед ним 544 человек, которые встречались с людьми, участвовали в дебатах, но и всех, кто пришел на эти выборы, кто «оказал доверие всем нам», сказал Путин. «И я, и вы излагали нашу общую программу развития страны», — отметил он, подчеркивая, что все сидящие в зале — одна команда. Именно поэтому ни сегодня, ни даже в день инаугурации (предварительно 7 мая) ничего не заканчивается. В предвыборный штаб поступило 80 тысяч обращений, из них 40% — слова поддержки, 60% — предложения. И все их нужно обязательно отработать вместе. «Люди ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим, что обозначено в наших планах в качестве приоритетов, — отметил президент. — Я рассчитываю, что мы вместе с вами пойдем по пути созидания и строительства новой России. Для этого у нас есть все, и самое главное — воля российского народа и необходимые ресурсы». Сапижат Мазаева, мама первого Героя России в ходе СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова, в память о сыне помогает сегодня семьям бойцов и ветеранам СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин особо благодарил всех, кто работал и кто голосовал в «приграничных территориях, где неонацисты обстреливают и мирные города, и гражданскую инфраструктуру». «На Донбассе, в Новороссии это требовало особого характера, мужества, — не побоялся бы этого слова, — личного героизма», — сказал он. Несколько доверенных лиц выступили с ответным словом. Мария Костюк, мама Героя России (посмертно) Андрея Ковтуна, рассказала, что за время кампании она поняла, что российское «общество сегодня похоже на ограненный алмаз, когда все готовы служить Отечеству и все готовы приближать победу». «Она нужна как память о наших сыновьях, как пример патриотизма для молодежи, как смысл величия нашей страны, как вера в будущее», — отметила Костюк. Для Апти Алаудинова президент Владимир Путин — это олицетворение русского народа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главврач Старооскольской окружной больницы (Белгородская область) Светлана Немцева обратилась к Путину с просьбой начать ремонты больничных стационаров, родильных домов, развития реабилитационного звена. Этого, как и врачи России, ждут врачи Белгородчины — ни один из них не уехал из региона, обстрелы которого ВСУ ведут с особым остервенением. «Уверяю вас, мы не сдадимся», — пообещала Немцева. Когда все выступления закончились, зал встал и долго аплодировал, еще раз поздравляя Путина с победой. Президент с трудом приглушил эти аплодисменты короткой, но емкой фразой: «Победа на выборах — это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут». Статья по теме Доверенные лица Путина доказали, что санкции не страшны Зал вновь начал аплодировать. А почетный караул уже открыл тяжелые золотые двери. Подойдя к ним, Путин остановился, еще раз обернулся в зал, чтобы помахать на прощание своим соратникам, и удалился. Праздник праздником, а плотный рабочий график никто не отменял даже после убедительной победы на выборах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Встреча президента РФ Владимира Путина с доверенными лицами планировалась в ночь после выборов 17 марта. Прошла она позже, но в гораздо более торжественной обстановке — в Андреевском (тронном) зале Большого Кремлевского дворца 20 марта. Все уже знали окончательный результат своего кандидата — 87,28% при явке 77,44%. Двойной рекорд за всю историю выборов в России. Журналисту URA.RU оставалось разобраться, в чем феномен Путина. Прежде чем пройти в сверкающий золотом тронный зал БКД, доверенные лица собирались в Георгиевском зале. Они не выглядели уставшими к концу кампании, а даже наоборот — были бодры и готовы к новым поручениям уже избранного президента. «Эмоции переполняют. То, что встреча проходит в Кремле, торжественно, еще больше подчеркивает значимость этой победы», — поделился с URA.RU уральский меценат Андрей Симановский, который с горящими глазами рассматривал Георгиевский зал — зал победителей, а затем и Андреевский. Среди первых в Кремль приехал Минтимер Шаймиев. Первый президент Татарстана, один из самых опытных политиков России. Он захватил и «лихие 90-е», и назревавший «парад суверенитетов», и 10 лет успел поработать в «путинской России». У участника двух чеченских войн, ветерана спецназа, полковника Сергея Голубева своя история, связанная с Путиным. Это был 1999 год. Путин, премьер-министр России, приехал на воюющий Северный Кавказ. «Он прилетел туда, когда у нас только один район был освобожден от боевиков. Он попросил собрать аксакалов. Я собрал человек сорок. Путин сказал им: «Нам всем нужен мир на Кавказе. Для этого нужна ваша помощь». Пили чай, разговаривали около двух часов. Военных среди доверенных лиц Путина в этом году было немало. Каждый отрабатывал на своем участке — кто-то в прифронтовой зоне, кто-то в глубоком тылу. Ординатор 165 отдельного медицинского батальона 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии Мария Мирошниченко рассказала, что ее главной задачей в эти выборы было — поднять патриотический дух людей, донести до них, что голос каждого важен. «Нам важно было показать, что в условиях давления Запада наш народ сплоченный. Поэтому мы победили в этой кампании, — сказала Мария и добавила: — Наверное, надо быть глупцом, чтобы поменять человека, который ведет нашу страну к победе в СВО, в противостоянии с Западом». Этот тезис подтвердила URA.RU и народная артистка России Надежда Бабкина. «Коней на переправе не меняют. Дело надо доводить до конца, — сказала она. — Может быть, поэтому никаких сложностей эта кампания не вызвала у сопредседателя избирательного штаба Путина полковника Артема Жоги: все были «настроены очень патриотично». То же самое сказал URA.RU и Герой России Апти Алаудинов: народ, по его словам, «проявил чудеса патриотизма». Один вопрос URA.RU сегодня был общим для всех 13 собеседников агентства: в чем феномен Путина, выигравшего свои пятые выборы с рекордным результатом при рекордной явке на фоне СВО, тысяч санкций, ненависти Запада? И каждый нашел свое объяснение. Для Артема Жоги феномен Путина кроется в его «человечности, преданности и полной самоотдаче своей Родине, своему народу». Для Героя России, летчика-испытателя Сергея Демьяненко — в том, что это — «человек слова и дела». Меценат Симановский говорит, что секрет — «в искренней вере Путина в свой народ». Народный артист России Аскольд Запашный добавляет: «Путин искренне любит свою страну». Минтимер Шаймиев объясняет феномен Путина «решимостью президента». Апти Алаудинов, тем, что Путин «олицетворяет собой русский народ (в широком смысле) и является защитником духовно-нравственных ценностей». Шахматист Сергей Карякин говорит, что феномен Путина — в его «силе как лидера нации». А по мнению главы Курчатовского центра Михаила Ковальчука, феномен Путина кроется в том, что это «умный и думающий человек». Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров убежден, что в мире сегодня нет «лидера, который с пониманием будущего, с четким целеполаганием, который с уважением относился бы к интересам своей страны и с уважением к другому миру». Многим собравшимся как можно скорее хотелось увидеть президента в Андреевском зале. Самые нетерпеливые занимали первые ряды перед Александровским залом, предполагая, что именно через него они пойдут в тронный зал. Но путь оказался другим — через парадную лестницу БКД и Малахитовое фойе. Когда все расселись, почетный караул распахнул тяжелые двери, и в зал вошел президент. «Я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании», — обратился Путин к своим доверенным лицам. Он благодарил не только сидящих перед ним 544 человек, которые встречались с людьми, участвовали в дебатах, но и всех, кто пришел на эти выборы, кто «оказал доверие всем нам», сказал Путин. «И я, и вы излагали нашу общую программу развития страны», — отметил он, подчеркивая, что все сидящие в зале — одна команда. Именно поэтому ни сегодня, ни даже в день инаугурации (предварительно 7 мая) ничего не заканчивается. В предвыборный штаб поступило 80 тысяч обращений, из них 40% — слова поддержки, 60% — предложения. И все их нужно обязательно отработать вместе. Путин особо благодарил всех, кто работал и кто голосовал в «приграничных территориях, где неонацисты обстреливают и мирные города, и гражданскую инфраструктуру». «На Донбассе, в Новороссии это требовало особого характера, мужества, — не побоялся бы этого слова, — личного героизма», — сказал он. Несколько доверенных лиц выступили с ответным словом. Мария Костюк, мама Героя России (посмертно) Андрея Ковтуна, рассказала, что за время кампании она поняла, что российское «общество сегодня похоже на ограненный алмаз, когда все готовы служить Отечеству и все готовы приближать победу». «Она нужна как память о наших сыновьях, как пример патриотизма для молодежи, как смысл величия нашей страны, как вера в будущее», — отметила Костюк. Главврач Старооскольской окружной больницы (Белгородская область) Светлана Немцева обратилась к Путину с просьбой начать ремонты больничных стационаров, родильных домов, развития реабилитационного звена. Этого, как и врачи России, ждут врачи Белгородчины — ни один из них не уехал из региона, обстрелы которого ВСУ ведут с особым остервенением. «Уверяю вас, мы не сдадимся», — пообещала Немцева. Зал вновь начал аплодировать. А почетный караул уже открыл тяжелые золотые двери. Подойдя к ним, Путин остановился, еще раз обернулся в зал, чтобы помахать на прощание своим соратникам, и удалился. Праздник праздником, а плотный рабочий график никто не отменял даже после убедительной победы на выборах.