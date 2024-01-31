Доверенные лица Путина доказали, что санкции не страшны

Есть более серьезные вызовы

01 февраля 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

В столичном Гостином дворе Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами на выборах президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гостиный двор, как и шесть лет назад, стал местом, где разместился избирательный штаб Путина. И именно здесь кандидат в президенты РФ 31 января вновь встречался со своими доверенными лицами. Журналист URA.RU среди них не нашел никого, кто бы опасался попасть в санкционные списки Запада (а такие опасения у многих были и в 2018 году, и позже). Для каждого из них быть в команде Путина — значит быть за Россию. Директору Московского зоопарка Светлане Акуловой возможность стать доверенным лицом Владимира Путина представилась впервые Фото: Владимир Андреев © URA.RU Всего в списке 544 человека. Почти половина — впервые стали доверенными лицами Путина. «В душе всегда его поддерживала, — поделилась с URA.RU эмоциями директор Московского зоопарка Светлана Акулова. — Для меня это почетно. Владимир Владимирович поддерживает все природоохранные программы, Московский зоопарк. Ни один лидер любой другой страны не уделяет такого внимания охране природы — об этом нам говорят сами европейцы». Никому и в голову не могло прийти отказаться стать доверенным лицом Владимира Путина, сказал URA.RU президент Курчатовского института Михаил Ковальчук Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помимо почета — это еще и ответственность, сказал URA.RU президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. В то, что он тоже впервые попал в список доверенных лиц, даже было трудно поверить — казалось, Ковальчук давно и прочно ассоциируется с командой Путина. «Когда вам поступают подобные предложения, в голову не придет отказаться. Только если у вас есть принципиальные соображения, что вы не поддерживаете кандидата», — заметил он. Командир отряда «Ахмат» Апти Алаутдинов заверил, что и свои задачи как доверенного лица выполнит на 5 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ковальчук, как и никто другой из присутствовавших в зале, на антагонистов точно похожи не были. Взять, к примеру, командира отряда «Ахмат» Апти Алаутдинова. Как сказал генерал URA.RU, предложение стать доверенным лицом Путина он воспринял как еще одну «задачу, которая касается нашей страны и которую нужно выполнить на 5». А актер Александр Михайлов заявил, что воспринимает Путина как «созидателя», поэтому в нынешних условиях «никто не имеет права разбегаться и бросать матушку-Россию». Гостиный двор постепенно наполнялся доверенными лицами. Это известные артисты Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Шаман, спортсмены Ирина Виннер-Усманова, Александр Поветкин, бизнесмены Алексей Репик, Александр Калинин, предприниматель-меценат Андрей Симановский и другие. Но большая часть — это те, кто скромно делает свою работу в регионах страны. Как, например, глава общества инвалидов Еврейской автономной области Денис Якимов. Опыта участия в избирательных кампаниях у него до сих пор не было, но из полученных в штабе установок он вынес главное — нужно идти к людям и открыто разговаривать с ними, слушать и слышать их. В ожидании встречи с Владимиром Путиным в зале все перемешались: актеры, бизнесмены, спортсмены, общественники, военные (на фото слева — глава РСПП Александр Шохин, справа — актер Владимир Стеклов) Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам президента холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, состав доверенных лиц Путина говорит о том, что делается «попытка охватить все страты и все слои общества». «Это дает возможность отправить сигналы этим группам через людей, которые для них авторитетны. И создает систему обратной связи для Путина: у него есть возможность через своих доверенных лиц получать информацию о настроениях не только всего общества в целом, но и отдельных, иногда небольших, но от этого не становящихся менее важными групп», — считает политолог. Сопредседатели штаба Владимир Машков, Марьяна Лысенко и Артем Жога появились только в зале: их кресла были на сцене, рядом с креслом Путина. «Многих из вас знаю много лет. Спасибо за совместную работу и за готовность продолжать ее», — начал разговор вошедший в зал кандидат. Волонтеров Владимир Путин поблагодарил отдельно за их помощь в сборе подписей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ему было важно то, что все 544 человека, которые в этот момент внимали каждому его слову, оказались готовы поддержать его «в сложный период истории страны». Путин поблагодарил и волонтеров, которые собирали подписи в его поддержу, и сразу обозначил, чего ждет от своих доверенных лиц: «Рассчитываю на то, что будет налажена обратная связь [с людьми], и что мы вместе сформулируем то, что мы считаем важным на ближайшую перспективу». Сопредседатели штаба Владимира Путина озвучили целый спектр вопросов по своим сферам деятельности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первые идеи прозвучали тут же. Машков говорил про воспитание молодого поколения и даже предложил выделить его в отдельный нацпроект, чтобы была «единая точка сборки всех фрагментов воспитания гражданина России». Путин не возражал, но и однозначное «да» сразу не сказал. «Это было бы здорово. Вот как организовать такую сквозную работу? В советские времена были октябрята, пионеры, комсомольцы, члены партии — миллионы человек, а государство-то развалилось. Хотя, казалось бы, все выстроено жестко. Видимо, тоже были какие-то изъяны в этом однообразии. Поэтому нужны какие-то фундаментальные реперные точки, которые будут восприниматься обществом как безальтернативные. Любовь к Родине, например», — пояснил Путин свою позицию и добавил, что эта работа должна выстраиваться «тонко, эффективно, доходчиво и фундаментально», а здесь важно участие всего общества. Доктор Лысенко рассказала Путину, что отечественному здравоохранению не хватает «технологического суверенитета». «Это совершенно очевидная вещь, — поддержал Путин. — Оборудование, которое мы в прежние годы на 100% закупали за рубежом, некоторые наши так называемые партнеры отказываются обслуживать, несмотря на то что это чисто гуманитарные вещи». Актер Михаил Пореченков (в середине) сегодня был в центре внимания — его веселые байки слушали все, кто оказывался рядом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Герой ДНР Артем Жога в избирательном штабе, по сути, представляет всех участников СВО и их семьи. По его словам, не все родные погибших бойцов получают выплаты: дети — только не старше 23 лет, в отличие от родных братьев и сестер военнослужащего. «Но они же всегда наши дети, независимо от возраста», — сказал Жога. «Если вы считаете, что нужно перераспределить, это легко сделать, — отреагировал Путин. — Но мне кажется, что здесь не о перераспределении должна идти речь, а о том, чтобы обеспечить интересы родных. Давайте подумаем, как это сделать». Он заметил, что в целом ситуация вокруг СВО «показывает, что у российского общества прочный фундамент, а „пена“ постепенно смывается». «Историческая Россия поднялась и вынуждена защищать свои интересы, в том числе с помощью вооруженной борьбы», — сказал он. Новость по теме Путин раскрыл, будет ли РФ продолжать обмены пленными с Украиной Ведущий встречи Владимир Машков хотел было уже отпустить Путина. Но сам кандидат предпочел выслушать не только сопредседателей своего штаба, но и тех, кто находился в зале. И первый же вопрос — о той черте, до которой дойдет российская армия, чтобы российские города больше не подвергались страшным обстрелам. «Эта линия должна на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность: имею ввиду дальнобойные орудия иностранного производства, которые ВСУ применяют для обстрела мирных городов», — сказал Путин. Прозвучал и вопрос о том, «зачем ВСУ сбили самолет со своими пленными». Путин дал на него, пожалуй, самый редкий для себя ответ: «Я не знаю. Можно предположить, что они сделали это случайно. Но это преступление в любом случае, — и, не дожидаясь следующего вопроса, словно повисшего в воздухе, сказал: — Остановит это обмены или нет? Нет! Нам своих ребят надо забрать». Завершая разговор со своими доверенными людьми, Путин снова сказал про тех, кто сейчас на фронте. И они должны стать примером для всех. «Мы с вами здесь говорим, а они сражаются. Но у каждого гражданина нашей страны, есть участок работы в борьбе за будущее России, за будущее наших детей», — отметил он. В круг доверенных лиц Владимира Путина вошел ряд представителей бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Атмосфера, в которой проходила сегодняшняя встреча, отличалась от той, что была шесть лет назад. В 2018 году накануне общения Путина с доверенными лицами Минфин США опубликовал «кремлевский список», ставший предтечей многочисленных санкционных списков, принятых после начала СВО. Тогда элиты насторожились, и эта тема активно обсуждалась в кулуарах. А с 2022 года кто-то и вовсе предпочел дистанцироваться от встреч с Путиным, чтобы не попасть в немилость Запада. «Может быть, это и хорошо: исчезла та часть элиты, которая и не была нужна. Она была случайной, лишней, — отреагировал на это глава Курчатовского института Ковальчук. — Это же колоссальный очистительный процесс. Чем сплоченнее становится нация, тем быстрее мы будем избавляться от этой пятой колонны». Команда Владимира Путина — не только представительная, патриотичная, но еще и красивая Фото: Владимир Андреев © URA.RU У генерала Алаутдинова санкционные списки, в которые он уже внесен, вызывают насмешку. Быть в команде Путина для него — «повод для гордости». «Если весь сатанисткий мир признает вас вне себя, включая в эти списки, надо сказать спасибо Богу за то, что он отделил от этого гнилья, от Запада, который несет грязь», — заявил Алаутдинов URA.RU. Руководитель РСПП Александр Шохин согласился, что «некоторые крупные предприниматели после начала СВО не хотели попадать в картинку с Путиным, чтобы его не причислили к его друзьям». «Эти тревоги прошли, потому что все и так попали. А кто не попал — адаптировался к новым условиям. И мы все сегодня демонстрируем, что санкции не мешают нам развиваться», — подчеркнул Шохин. Новость по теме О чем говорил Путин на встрече с доверенными лицами: главное По мнению политолога Евгения Минченко, «под молотки санкций» сегодня может попасть любой. «Сама по себе линия Запада, что любой русский — плохой русский, создала единение элитных групп вокруг Путина. То, как огребают за рубежом наши оппозиционеры, показывает, что даже если ты радикальнейшим образом выскажешься против Путина, это не дает тебе никакого иммунитета за рубежом», — резюмировал Минченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гостиный двор, как и шесть лет назад, стал местом, где разместился избирательный штаб Путина. И именно здесь кандидат в президенты РФ 31 января вновь встречался со своими доверенными лицами. Журналист URA.RU среди них не нашел никого, кто бы опасался попасть в санкционные списки Запада (а такие опасения у многих были и в 2018 году, и позже). Для каждого из них быть в команде Путина — значит быть за Россию. Всего в списке 544 человека. Почти половина — впервые стали доверенными лицами Путина. «В душе всегда его поддерживала, — поделилась с URA.RU эмоциями директор Московского зоопарка Светлана Акулова. — Для меня это почетно. Владимир Владимирович поддерживает все природоохранные программы, Московский зоопарк. Ни один лидер любой другой страны не уделяет такого внимания охране природы — об этом нам говорят сами европейцы». Помимо почета — это еще и ответственность, сказал URA.RU президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. В то, что он тоже впервые попал в список доверенных лиц, даже было трудно поверить — казалось, Ковальчук давно и прочно ассоциируется с командой Путина. Ковальчук, как и никто другой из присутствовавших в зале, на антагонистов точно похожи не были. Взять, к примеру, командира отряда «Ахмат» Апти Алаутдинова. Как сказал генерал URA.RU, предложение стать доверенным лицом Путина он воспринял как еще одну «задачу, которая касается нашей страны и которую нужно выполнить на 5». А актер Александр Михайлов заявил, что воспринимает Путина как «созидателя», поэтому в нынешних условиях «никто не имеет права разбегаться и бросать матушку-Россию». Гостиный двор постепенно наполнялся доверенными лицами. Это известные артисты Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Шаман, спортсмены Ирина Виннер-Усманова, Александр Поветкин, бизнесмены Алексей Репик, Александр Калинин, предприниматель-меценат Андрей Симановский и другие. Но большая часть — это те, кто скромно делает свою работу в регионах страны. Как, например, глава общества инвалидов Еврейской автономной области Денис Якимов. Опыта участия в избирательных кампаниях у него до сих пор не было, но из полученных в штабе установок он вынес главное — нужно идти к людям и открыто разговаривать с ними, слушать и слышать их. По словам президента холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, состав доверенных лиц Путина говорит о том, что делается «попытка охватить все страты и все слои общества». «Это дает возможность отправить сигналы этим группам через людей, которые для них авторитетны. И создает систему обратной связи для Путина: у него есть возможность через своих доверенных лиц получать информацию о настроениях не только всего общества в целом, но и отдельных, иногда небольших, но от этого не становящихся менее важными групп», — считает политолог. Сопредседатели штаба Владимир Машков, Марьяна Лысенко и Артем Жога появились только в зале: их кресла были на сцене, рядом с креслом Путина. «Многих из вас знаю много лет. Спасибо за совместную работу и за готовность продолжать ее», — начал разговор вошедший в зал кандидат. Ему было важно то, что все 544 человека, которые в этот момент внимали каждому его слову, оказались готовы поддержать его «в сложный период истории страны». Путин поблагодарил и волонтеров, которые собирали подписи в его поддержу, и сразу обозначил, чего ждет от своих доверенных лиц: «Рассчитываю на то, что будет налажена обратная связь [с людьми], и что мы вместе сформулируем то, что мы считаем важным на ближайшую перспективу». Первые идеи прозвучали тут же. Машков говорил про воспитание молодого поколения и даже предложил выделить его в отдельный нацпроект, чтобы была «единая точка сборки всех фрагментов воспитания гражданина России». Путин не возражал, но и однозначное «да» сразу не сказал. «Это было бы здорово. Вот как организовать такую сквозную работу? В советские времена были октябрята, пионеры, комсомольцы, члены партии — миллионы человек, а государство-то развалилось. Хотя, казалось бы, все выстроено жестко. Видимо, тоже были какие-то изъяны в этом однообразии. Доктор Лысенко рассказала Путину, что отечественному здравоохранению не хватает «технологического суверенитета». «Это совершенно очевидная вещь, — поддержал Путин. — Оборудование, которое мы в прежние годы на 100% закупали за рубежом, некоторые наши так называемые партнеры отказываются обслуживать, несмотря на то что это чисто гуманитарные вещи». Герой ДНР Артем Жога в избирательном штабе, по сути, представляет всех участников СВО и их семьи. По его словам, не все родные погибших бойцов получают выплаты: дети — только не старше 23 лет, в отличие от родных братьев и сестер военнослужащего. «Но они же всегда наши дети, независимо от возраста», — сказал Жога. «Если вы считаете, что нужно перераспределить, это легко сделать, — отреагировал Путин. — Но мне кажется, что здесь не о перераспределении должна идти речь, а о том, чтобы обеспечить интересы родных. Давайте подумаем, как это сделать». Он заметил, что в целом ситуация вокруг СВО «показывает, что у российского общества прочный фундамент, а „пена“ постепенно смывается». «Историческая Россия поднялась и вынуждена защищать свои интересы, в том числе с помощью вооруженной борьбы», — сказал он. Ведущий встречи Владимир Машков хотел было уже отпустить Путина. Но сам кандидат предпочел выслушать не только сопредседателей своего штаба, но и тех, кто находился в зале. И первый же вопрос — о той черте, до которой дойдет российская армия, чтобы российские города больше не подвергались страшным обстрелам. «Эта линия должна на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность: имею ввиду дальнобойные орудия иностранного производства, которые ВСУ применяют для обстрела мирных городов», — сказал Путин. Прозвучал и вопрос о том, «зачем ВСУ сбили самолет со своими пленными». Путин дал на него, пожалуй, самый редкий для себя ответ: «Я не знаю. Можно предположить, что они сделали это случайно. Завершая разговор со своими доверенными людьми, Путин снова сказал про тех, кто сейчас на фронте. И они должны стать примером для всех. «Мы с вами здесь говорим, а они сражаются. Но у каждого гражданина нашей страны, есть участок работы в борьбе за будущее России, за будущее наших детей», — отметил он. Атмосфера, в которой проходила сегодняшняя встреча, отличалась от той, что была шесть лет назад. В 2018 году накануне общения Путина с доверенными лицами Минфин США опубликовал «кремлевский список», ставший предтечей многочисленных санкционных списков, принятых после начала СВО. Тогда элиты насторожились, и эта тема активно обсуждалась в кулуарах. А с 2022 года кто-то и вовсе предпочел дистанцироваться от встреч с Путиным, чтобы не попасть в немилость Запада. «Может быть, это и хорошо: исчезла та часть элиты, которая и не была нужна. Она была случайной, лишней, — отреагировал на это глава Курчатовского института Ковальчук. — Это же колоссальный очистительный процесс. Чем сплоченнее становится нация, тем быстрее мы будем избавляться от этой пятой колонны». У генерала Алаутдинова санкционные списки, в которые он уже внесен, вызывают насмешку. Быть в команде Путина для него — «повод для гордости». «Если весь сатанисткий мир признает вас вне себя, включая в эти списки, надо сказать спасибо Богу за то, что он отделил от этого гнилья, от Запада, который несет грязь», — заявил Алаутдинов URA.RU. Руководитель РСПП Александр Шохин согласился, что «некоторые крупные предприниматели после начала СВО не хотели попадать в картинку с Путиным, чтобы его не причислили к его друзьям». «Эти тревоги прошли, потому что все и так попали. А кто не попал — адаптировался к новым условиям. И мы все сегодня демонстрируем, что санкции не мешают нам развиваться», — подчеркнул Шохин. По мнению политолога Евгения Минченко, «под молотки санкций» сегодня может попасть любой. «Сама по себе линия Запада, что любой русский — плохой русский, создала единение элитных групп вокруг Путина. То, как огребают за рубежом наши оппозиционеры, показывает, что даже если ты радикальнейшим образом выскажешься против Путина, это не дает тебе никакого иммунитета за рубежом», — резюмировал Минченко.