Отдых внутри страны должен стать дешевле и лучше

Президент России Владимир Путин показал, что к 2030 году внутренний туризм должен стать более комфортным, технологичным и доступным. Это позволит к концу десятилетия увеличить количество путешествий по стране до 140 млн в год (при населении в 146 млн человек). Об этом стало известно из совещания главы государства по созданию круглогодичных курортов. Эксперты, опрошенные URA.RU, утверждают, что эти решения дадут дополнительный толчок к экономическому развитию регионов.
«Для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать <…> До 2030 года предстоит почти вдвое — до 140 млн — увеличить число ежегодных путешествий по стране. Для этого расширять именно доступное предложение разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к нашей великой истории и культуре, отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений», — сказал президент на совещании.
Путин пояснил, что на подъем туризма в стране будут работать практически все национальные проекты. В качестве примера президент привел проект «Инфраструктура для жизни», благодаря которому будут благоустраивать набережные, парки, скверы и исторические центры. «В рамках экологического нацпроекта к 2030-му году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны», — добавил он.
«Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы планировать поездки, путешествовать по стране можно было удобнее и дешевле, а туристический бизнес имел возможность расширять деятельность, повышать свою эффективность. Для этого в туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу. Она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов», — сказал Путин, добавив, что такая работа должна проходить «на стыке» нескольких нацпроектов, включая «Экономику данных».
Российский лидер подчеркнул, что целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025—2030 годах составит не менее 403 млрд рублей. А в горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое (до 5%). Он добавил, что ключевыми партнерами государства в развитии туриндустрии должны оставаться отечественные компании. В то же время меры поддержки, показавшие эффективность при реализации текущего нацпроекта, должны быть продлены. Он также призвал нацелить работу в сфере туризма на расширение потенциала регионов России с «пока еще невысоким уровнем социально-экономического развития».
В том числе Путин напомнил, что в стране запланирована реализация проекта «Пять морей и озеро Байкал». Новые гостиничные комплексы должны появиться на морском побережье в Краснодарском и Приморском краях, Санкт-Петербурге, Крыму, Дагестане, Калининградской и Запорожской областях. Частью проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Бурятии.
«Развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности, а также сопровождаться развитием и другой сопутствующей инфраструктуры, включая коммунальную и инженерную <…> Поскольку создание крупных круглогодичных морских курортов является приоритетом для регионов, прошу глав субъектов Федерации использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования», — резюмировал Путин.
Президент Путин на совещании показал, каким должен стать туризм в России к 2030 году, считает политолог Никита Ляховецкий. «Россия — огромная страна с невероятно богатым туристическим потенциалом. Однако пока этот потенциал используется слабо. Благодаря широкой географии проектов в России круглый год могут быть доступны самые разные виды туризма, а конкуренция между ними позволит сделать цену более приятной и выгодной для туристов», — пояснил он.
С этим мнением согласна заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре Татьяна Лобач. Она подчеркнула, что раньше россиянам «мало рассказывали культуре страны, ее природе и туристическом потенциале. Она также добавила, что в туристический сезон, который длится с июня по август, курорты повышают цены, поскольку «им надо заработать столько, чтобы растянуть деньги на весь год». Это, отмечает парламентарий, негативно сказывается на туристической привлекательности этих мест, а для того, чтобы цена на отдых «была ровная», в стране задумались о создании круглогодичных курортов.
«С учетом той курортной инфраструктуры, которую мы имеем на сегодняшний день, надо повышать номерной фонд. Не обязательно высокого класса, три звезды достаточно, чтобы все было комфортно, — продолжила парламентарий. — Курорты будут возведены там, где сегодня существует дефицит номерного фонда, а турпоток растет. Поэтому сосредоточились на строительстве новых курортов, которые включают в себя комфортное месторасположение, куда можно удобно доехать и хорошо отдохнуть. Идея очень правильная, поскольку это места, где турпоток неравномерно распределяется по сезонам».
В каждом регионе, как отмечает Лобач, есть своя «изюминка». В разные времена года там могут быть востребованы полезные источники, целебные воды, природа. «Надо смотреть потенциал той или иной территории. Предложение строить в этих регионах круглогодичные курорты — это комплексный подход. Нужно изучить перспективы развития, почему туда туристы едут. Помимо круглогодичных курортов, мы параллельно должны думать, как туда люди будут добираться, логистику предусматривать: авиасообщение, автомобильные дороги — все в комплексе», — добавила она.
Ляховецкий отмечает, что дополнительный турпоток позитивно скажется на экономике регионов. Речь идет о покупке продуктов в магазинах, сувенирах, такси и других отраслях, которые в том числе приносят доход в региональную казну. В дальнейшем деньги могут быть направлены и на другие сферы. По мнению собеседников URA.RU, «Пять морей и озеро Байкал» привлекут зарубежных туристов, что позитивно отразится на экономической составляющей этих регионов.
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