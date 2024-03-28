Отдых внутри страны должен стать дешевле и лучше

Это приблизит цель Путина — сделать туристом почти каждого россиянина

29 марта 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Путин провел совещание по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин показал, что к 2030 году внутренний туризм должен стать более комфортным, технологичным и доступным. Это позволит к концу десятилетия увеличить количество путешествий по стране до 140 млн в год (при населении в 146 млн человек). Об этом стало известно из совещания главы государства по созданию круглогодичных курортов. Эксперты, опрошенные URA.RU, утверждают, что эти решения дадут дополнительный толчок к экономическому развитию регионов. «Для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать <…> До 2030 года предстоит почти вдвое — до 140 млн — увеличить число ежегодных путешествий по стране. Для этого расширять именно доступное предложение разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к нашей великой истории и культуре, отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений», — сказал президент на совещании. Путин пояснил, что на подъем туризма в стране будут работать практически все национальные проекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин пояснил, что на подъем туризма в стране будут работать практически все национальные проекты. В качестве примера президент привел проект «Инфраструктура для жизни», благодаря которому будут благоустраивать набережные, парки, скверы и исторические центры. «В рамках экологического нацпроекта к 2030-му году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны», — добавил он. «Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы планировать поездки, путешествовать по стране можно было удобнее и дешевле, а туристический бизнес имел возможность расширять деятельность, повышать свою эффективность. Для этого в туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу. Она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов», — сказал Путин, добавив, что такая работа должна проходить «на стыке» нескольких нацпроектов, включая «Экономику данных». Путин заявил, что до 2030 года предстоит до 140 млн увеличить число ежегодных путешествий по стране Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российский лидер подчеркнул, что целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025—2030 годах составит не менее 403 млрд рублей. А в горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое (до 5%). Он добавил, что ключевыми партнерами государства в развитии туриндустрии должны оставаться отечественные компании. В то же время меры поддержки, показавшие эффективность при реализации текущего нацпроекта, должны быть продлены. Он также призвал нацелить работу в сфере туризма на расширение потенциала регионов России с «пока еще невысоким уровнем социально-экономического развития». В том числе Путин напомнил, что в стране запланирована реализация проекта «Пять морей и озеро Байкал». Новые гостиничные комплексы должны появиться на морском побережье в Краснодарском и Приморском краях, Санкт-Петербурге, Крыму, Дагестане, Калининградской и Запорожской областях. Частью проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Бурятии. «Развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности, а также сопровождаться развитием и другой сопутствующей инфраструктуры, включая коммунальную и инженерную <…> Поскольку создание крупных круглогодичных морских курортов является приоритетом для регионов, прошу глав субъектов Федерации использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования», — резюмировал Путин. Президент Путин на совещании показал, каким должен стать туризм в России к 2030 году, считает политолог Никита Ляховецкий. «Россия — огромная страна с невероятно богатым туристическим потенциалом. Однако пока этот потенциал используется слабо. Благодаря широкой географии проектов в России круглый год могут быть доступны самые разные виды туризма, а конкуренция между ними позволит сделать цену более приятной и выгодной для туристов», — пояснил он. Татьяна Лобач отмечает, что для того, чтобы цена на отдых «была ровная», в стране задумались о создании круглогодичных курортов Фото: Размик Закарян © URA.RU С этим мнением согласна заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре Татьяна Лобач. Она подчеркнула, что раньше россиянам «мало рассказывали культуре страны, ее природе и туристическом потенциале. Она также добавила, что в туристический сезон, который длится с июня по август, курорты повышают цены, поскольку «им надо заработать столько, чтобы растянуть деньги на весь год». Это, отмечает парламентарий, негативно сказывается на туристической привлекательности этих мест, а для того, чтобы цена на отдых «была ровная», в стране задумались о создании круглогодичных курортов. «С учетом той курортной инфраструктуры, которую мы имеем на сегодняшний день, надо повышать номерной фонд. Не обязательно высокого класса, три звезды достаточно, чтобы все было комфортно, — продолжила парламентарий. — Курорты будут возведены там, где сегодня существует дефицит номерного фонда, а турпоток растет. Поэтому сосредоточились на строительстве новых курортов, которые включают в себя комфортное месторасположение, куда можно удобно доехать и хорошо отдохнуть. Идея очень правильная, поскольку это места, где турпоток неравномерно распределяется по сезонам». Ляховецкий отмечает, что дополнительный турпоток позитивно скажется на экономике регионов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В каждом регионе, как отмечает Лобач, есть своя «изюминка». В разные времена года там могут быть востребованы полезные источники, целебные воды, природа. «Надо смотреть потенциал той или иной территории. Предложение строить в этих регионах круглогодичные курорты — это комплексный подход. Нужно изучить перспективы развития, почему туда туристы едут. Помимо круглогодичных курортов, мы параллельно должны думать, как туда люди будут добираться, логистику предусматривать: авиасообщение, автомобильные дороги — все в комплексе», — добавила она. Ляховецкий отмечает, что дополнительный турпоток позитивно скажется на экономике регионов. Речь идет о покупке продуктов в магазинах, сувенирах, такси и других отраслях, которые в том числе приносят доход в региональную казну. В дальнейшем деньги могут быть направлены и на другие сферы. По мнению собеседников URA.RU, «Пять морей и озеро Байкал» привлекут зарубежных туристов, что позитивно отразится на экономической составляющей этих регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин показал, что к 2030 году внутренний туризм должен стать более комфортным, технологичным и доступным. Это позволит к концу десятилетия увеличить количество путешествий по стране до 140 млн в год (при населении в 146 млн человек). Об этом стало известно из совещания главы государства по созданию круглогодичных курортов. Эксперты, опрошенные URA.RU, утверждают, что эти решения дадут дополнительный толчок к экономическому развитию регионов. «Для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать <…> До 2030 года предстоит почти вдвое — до 140 млн — увеличить число ежегодных путешествий по стране. Для этого расширять именно доступное предложение разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к нашей великой истории и культуре, отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений», — сказал президент на совещании. Путин пояснил, что на подъем туризма в стране будут работать практически все национальные проекты. В качестве примера президент привел проект «Инфраструктура для жизни», благодаря которому будут благоустраивать набережные, парки, скверы и исторические центры. «В рамках экологического нацпроекта к 2030-му году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны», — добавил он. «Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы планировать поездки, путешествовать по стране можно было удобнее и дешевле, а туристический бизнес имел возможность расширять деятельность, повышать свою эффективность. Для этого в туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу. Она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов», — сказал Путин, добавив, что такая работа должна проходить «на стыке» нескольких нацпроектов, включая «Экономику данных». Российский лидер подчеркнул, что целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025—2030 годах составит не менее 403 млрд рублей. А в горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое (до 5%). Он добавил, что ключевыми партнерами государства в развитии туриндустрии должны оставаться отечественные компании. В то же время меры поддержки, показавшие эффективность при реализации текущего нацпроекта, должны быть продлены. Он также призвал нацелить работу в сфере туризма на расширение потенциала регионов России с «пока еще невысоким уровнем социально-экономического развития». В том числе Путин напомнил, что в стране запланирована реализация проекта «Пять морей и озеро Байкал». Новые гостиничные комплексы должны появиться на морском побережье в Краснодарском и Приморском краях, Санкт-Петербурге, Крыму, Дагестане, Калининградской и Запорожской областях. Частью проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Бурятии. Президент Путин на совещании показал, каким должен стать туризм в России к 2030 году, считает политолог Никита Ляховецкий. «Россия — огромная страна с невероятно богатым туристическим потенциалом. Однако пока этот потенциал используется слабо. Благодаря широкой географии проектов в России круглый год могут быть доступны самые разные виды туризма, а конкуренция между ними позволит сделать цену более приятной и выгодной для туристов», — пояснил он. С этим мнением согласна заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре Татьяна Лобач. Она подчеркнула, что раньше россиянам «мало рассказывали культуре страны, ее природе и туристическом потенциале. Она также добавила, что в туристический сезон, который длится с июня по август, курорты повышают цены, поскольку «им надо заработать столько, чтобы растянуть деньги на весь год». Это, отмечает парламентарий, негативно сказывается на туристической привлекательности этих мест, а для того, чтобы цена на отдых «была ровная», в стране задумались о создании круглогодичных курортов. «С учетом той курортной инфраструктуры, которую мы имеем на сегодняшний день, надо повышать номерной фонд. Не обязательно высокого класса, три звезды достаточно, чтобы все было комфортно, — продолжила парламентарий. — Курорты будут возведены там, где сегодня существует дефицит номерного фонда, а турпоток растет. Поэтому сосредоточились на строительстве новых курортов, которые включают в себя комфортное месторасположение, куда можно удобно доехать и хорошо отдохнуть. Идея очень правильная, поскольку это места, где турпоток неравномерно распределяется по сезонам». В каждом регионе, как отмечает Лобач, есть своя «изюминка». В разные времена года там могут быть востребованы полезные источники, целебные воды, природа. «Надо смотреть потенциал той или иной территории. Предложение строить в этих регионах круглогодичные курорты — это комплексный подход. Нужно изучить перспективы развития, почему туда туристы едут. Помимо круглогодичных курортов, мы параллельно должны думать, как туда люди будут добираться, логистику предусматривать: авиасообщение, автомобильные дороги — все в комплексе», — добавила она. Ляховецкий отмечает, что дополнительный турпоток позитивно скажется на экономике регионов. Речь идет о покупке продуктов в магазинах, сувенирах, такси и других отраслях, которые в том числе приносят доход в региональную казну. В дальнейшем деньги могут быть направлены и на другие сферы. По мнению собеседников URA.RU, «Пять морей и озеро Байкал» привлекут зарубежных туристов, что позитивно отразится на экономической составляющей этих регионов.