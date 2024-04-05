Вице-мэр Екатеринбурга Сибирцева уходит в отставку

Она — любимица старой городской элиты — вероятно, покинет регион

06 апреля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Увольнение Екатерины Сибирцевой никак не связано с результатами ее работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замглавы Екатеринбурга по образованию и культуре Екатерина Сибирцева — одна из последних представителей распущенной губернатором Евгением Куйвашевым старой команды в руководстве мэрии — покидает свой пост. Некоторые детали знакового увольнения, которое политтусовка будет обсуждать не один день, проговаривались у мэра Алексея Орлова на этой неделе, сообщил URA.RU осведомленный источник в окружении Сибирцевой. По его словам, она в целом уходит из власти — по семейным обстоятельствам. «Вопрос прорабатывался больше года. Орлов изначально был поставлен в известность и все понимал», — добавил собеседник. Дата отставки еще не определена, отметил он. «Это [произойдет в] ближайшие недели», — уточнил второй источник. Третий собеседник рассказал, что, по его данным, Сибирцева вообще уедет из региона. В пресс-службе администрации корреспонденту сказали, что пока не обладают информацией по теме. Екатерина Сибирцева уникальна тем, что имеет популярность как внутри Системы, так и среди ее противников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1994 года Сибирцева работала учителем в родной гимназии №9 (самая престижная школа города), позднее стала замом директора, а в 2008 году — директором. Во власть она пришла в 2014 году, когда правила в ней определял на тот момент влиятельнейший замглавы администрации, а позднее вице-губернатор Владимир Тунгусов. В 2016 году Сибирцева стала начальником управления образования мэрии. И сохранилась в этом статусе даже после того, как в 2018-м Куйвашев уволил Тунгусова и, устанавливая контроль над оппонировавшей ему администрацией, поручил новому мэру — Александру Высокинскому — зачистить «серый дом» от представителей тунгусовского окружения. Сибирцева, кстати, до сих пор поддерживает отношения с кланом. Как, впрочем, и ее коллега Владимир Гейко (ЖКХ). Вице-мэром Сибирцева работает с сентября 2020 года. По кабинетам до сих пор ходит легенда, как, добиваясь от Высокинского этого статуса, она якобы перешагнула через личные договоренности с начальницей департамента соцполитики Еленой Левиной, тоже претендовавшей на назначение. Но эта интрига — если и была — могла лишь сопровождать рост Сибирцевой. Определила же его личная эффективность топ-чиновницы. Кем Алексей Орлов заменит Екатерину Сибирцеву, пока неясно Фото: Илья Московец © URA.RU За годы работы она серьезно обновила корпус директоров школ, заменив многих возрастных руководителей амбициозной молодежью, при ней стали активнее ремонтироваться старые школы и строиться новые (в этом, конечно, значительная роль и Высокинского с Орловым). К заслугам Сибирцевой также относят важнейшую реформу, позволившую детям, чьи братья или сестры уже учатся в том или ином образовательном заведении, иметь приоритетное право при зачислении туда. Говорят, Сибирцева прямо пробивала эту инициативу в областном минобре. А когда только заработала электронная запись в первые классы через «Госуслуги», она предложила разделить районы по таймингу — так удалось минимизировать нагрузку на систему. К тюменцу, пусть и проработавшему в свердловском правительстве восемь с половиной лет, Орлову своенравной Сибирцевой пришлось привыкать. Он едва не уволил ее в первые же месяцы работы: за то, что, не посоветовавшись, назначила депутата Анастасию Немец в один из муниципальных музеев. Но притирка состоялась. О каких-либо серьезных разногласиях между шефом и подчиненной впоследствии слышно не было. Новость по теме Замглавы Екатеринбурга хитро продвигают в кресло мэра Сибирцеву раз в несколько месяцев «отправляли» в минобр — на место Юрия Биктуганова, который, кажется, и сам не против уйти. А некоторые ее сторонники — в том числе внутри администрации, сохранившиеся со времен Тунгусова — время от времени в частных беседах и вовсе продвигали концепцию «Сибирцева — следующий мэр». По одной из версий, так в начале 2023 года появилась не реализованная в итоге концепция с фиктивным выдвижением Сибирцевой на выборы в думу первым номером списка «Единой России» (эту роль на себя взял сам Орлов). Кто сменит Сибирцеву, принципиально важно. Не только с политической точки зрения, но и с экономической: бюджет, которым пока еще распоряжается она и ее подразделения, превышает 40 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы Екатеринбурга по образованию и культуре Екатерина Сибирцева — одна из последних представителей распущенной губернатором Евгением Куйвашевым старой команды в руководстве мэрии — покидает свой пост. Некоторые детали знакового увольнения, которое политтусовка будет обсуждать не один день, проговаривались у мэра Алексея Орлова на этой неделе, сообщил URA.RU осведомленный источник в окружении Сибирцевой. По его словам, она в целом уходит из власти — по семейным обстоятельствам. «Вопрос прорабатывался больше года. Орлов изначально был поставлен в известность и все понимал», — добавил собеседник. Дата отставки еще не определена, отметил он. «Это [произойдет в] ближайшие недели», — уточнил второй источник. Третий собеседник рассказал, что, по его данным, Сибирцева вообще уедет из региона. В пресс-службе администрации корреспонденту сказали, что пока не обладают информацией по теме. С 1994 года Сибирцева работала учителем в родной гимназии №9 (самая престижная школа города), позднее стала замом директора, а в 2008 году — директором. Во власть она пришла в 2014 году, когда правила в ней определял на тот момент влиятельнейший замглавы администрации, а позднее вице-губернатор Владимир Тунгусов. В 2016 году Сибирцева стала начальником управления образования мэрии. И сохранилась в этом статусе даже после того, как в 2018-м Куйвашев уволил Тунгусова и, устанавливая контроль над оппонировавшей ему администрацией, поручил новому мэру — Александру Высокинскому — зачистить «серый дом» от представителей тунгусовского окружения. Сибирцева, кстати, до сих пор поддерживает отношения с кланом. Как, впрочем, и ее коллега Владимир Гейко (ЖКХ). Вице-мэром Сибирцева работает с сентября 2020 года. По кабинетам до сих пор ходит легенда, как, добиваясь от Высокинского этого статуса, она якобы перешагнула через личные договоренности с начальницей департамента соцполитики Еленой Левиной, тоже претендовавшей на назначение. Но эта интрига — если и была — могла лишь сопровождать рост Сибирцевой. Определила же его личная эффективность топ-чиновницы. За годы работы она серьезно обновила корпус директоров школ, заменив многих возрастных руководителей амбициозной молодежью, при ней стали активнее ремонтироваться старые школы и строиться новые (в этом, конечно, значительная роль и Высокинского с Орловым). К заслугам Сибирцевой также относят важнейшую реформу, позволившую детям, чьи братья или сестры уже учатся в том или ином образовательном заведении, иметь приоритетное право при зачислении туда. Говорят, Сибирцева прямо пробивала эту инициативу в областном минобре. А когда только заработала электронная запись в первые классы через «Госуслуги», она предложила разделить районы по таймингу — так удалось минимизировать нагрузку на систему. К тюменцу, пусть и проработавшему в свердловском правительстве восемь с половиной лет, Орлову своенравной Сибирцевой пришлось привыкать. Он едва не уволил ее в первые же месяцы работы: за то, что, не посоветовавшись, назначила депутата Анастасию Немец в один из муниципальных музеев. Но притирка состоялась. О каких-либо серьезных разногласиях между шефом и подчиненной впоследствии слышно не было. Сибирцеву раз в несколько месяцев «отправляли» в минобр — на место Юрия Биктуганова, который, кажется, и сам не против уйти. А некоторые ее сторонники — в том числе внутри администрации, сохранившиеся со времен Тунгусова — время от времени в частных беседах и вовсе продвигали концепцию «Сибирцева — следующий мэр». По одной из версий, так в начале 2023 года появилась не реализованная в итоге концепция с фиктивным выдвижением Сибирцевой на выборы в думу первым номером списка «Единой России» (эту роль на себя взял сам Орлов). Кто сменит Сибирцеву, принципиально важно. Не только с политической точки зрения, но и с экономической: бюджет, которым пока еще распоряжается она и ее подразделения, превышает 40 миллиардов рублей.