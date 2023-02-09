Замглавы Екатеринбурга хитро продвигают в кресло мэра

Спикер заксо предложила выдвинуть Екатерину Сибирцеву на выборы в Екатеринбурге

09 февраля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Екатерина Сибирцева говорит, что пока не слышала о планах в отношении нее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэра Екатеринбурга Алексея Орлова разводят, добиваясь, чтобы он сам вырастил себе конкурента. Такова подоплека проекта по включению вице-мэра по соцполитике Екатерины Сибирцевой в общегородской список «Единой России» на сентябрьских выборах в думу Екатеринбурга. Эту идею, по данным URA.RU, официально озвучила спикер заксобрания Людмила Бабушкина на утреннем заседании «городской» фракции с участием Орлова. Идея высказана с заботой: якобы Орлов не хочет сам возглавлять партийный список, и идея с Сибирцевой ему «зашла». Однако проблема в том, что сохранившийся костяк мэрии давно вынашивает идею об избрании Сибирцевой мэром. Для местной бюрократии Орлов — тюменец (хоть он и больше десяти лет проработал в Свердловской области), его методы работы до сих пор вызывают отторжение у ряда чиновников (хоть он и возглавляет администрацию уже два года), и понятная, предсказуемая Сибирцева для этих кланов «своя». Идея с выдвижением Сибирцевой во главе списка предсказуемо приведет к повышению ее субъектности (Орлов — уже третий мэр Екатеринбурга в биографии вице-мэра, что, конечно, сказывается на ее восприятии, кто тут временные, а кто — настоящая власть). Аналогии с федеральной «Единой Россией» — партией Путина — которая шла в Госдуму без Путина во главе списка в екатеринбургской истории не уместны, потому что не все, что может себе позволить лидер страны, могут повторять местные лидеры. На выборах в гордуму в 2018 году фронтменами «Единой России» были общественники Анастасия Немец и Тимофей Жуков, а также Герой России Сергей Воронин. В политтусовке сомневаются, что кто-то из них войдет в тройку вновь: в частности, Воронину прочат выдвижение по одному из округов Академического района. Другим событием заседания стало внесение на рассмотрение заксо давно ожидаемых поправок в избирательный кодекс. Они предполагают, что выборы в гордуму-2023 пройдут по новой схеме — «25 на 10», где 25 — число депутатов-одномандатников, 10 — депутатов-«списочников». Действующий созыв формировался по схеме «18 на 18». «Я всегда был сторонником того, что на муниципальном уровне должна возрастать роль депутатов-одномандатников. Возможно, гордума должна состоять именно из них — они ближе к людям, знают, кто за них голосовал конкретно, какие проблемы у этих людей. С другой стороны, учитывая политические традиции Екатеринбурга и Урала, мы оставляем поле для честной политической конкуренции между партиями», — прокомментировал корреспонденту глава фракции, вице-спикер заксо Виктор Маслаков. Подтверждать или опровергать инициативу Бабушкиной он не стал. А Екатерина Сибирцева сказала, что ничего об этом не знает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэра Екатеринбурга Алексея Орлова разводят, добиваясь, чтобы он сам вырастил себе конкурента. Такова подоплека проекта по включению вице-мэра по соцполитике Екатерины Сибирцевой в общегородской список «Единой России» на сентябрьских выборах в думу Екатеринбурга. Эту идею, по данным URA.RU, официально озвучила спикер заксобрания Людмила Бабушкина на утреннем заседании «городской» фракции с участием Орлова. Идея высказана с заботой: якобы Орлов не хочет сам возглавлять партийный список, и идея с Сибирцевой ему «зашла». Однако проблема в том, что сохранившийся костяк мэрии давно вынашивает идею об избрании Сибирцевой мэром. Для местной бюрократии Орлов — тюменец (хоть он и больше десяти лет проработал в Свердловской области), его методы работы до сих пор вызывают отторжение у ряда чиновников (хоть он и возглавляет администрацию уже два года), и понятная, предсказуемая Сибирцева для этих кланов «своя». Идея с выдвижением Сибирцевой во главе списка предсказуемо приведет к повышению ее субъектности (Орлов — уже третий мэр Екатеринбурга в биографии вице-мэра, что, конечно, сказывается на ее восприятии, кто тут временные, а кто — настоящая власть). Аналогии с федеральной «Единой Россией» — партией Путина — которая шла в Госдуму без Путина во главе списка в екатеринбургской истории не уместны, потому что не все, что может себе позволить лидер страны, могут повторять местные лидеры. На выборах в гордуму в 2018 году фронтменами «Единой России» были общественники Анастасия Немец и Тимофей Жуков, а также Герой России Сергей Воронин. В политтусовке сомневаются, что кто-то из них войдет в тройку вновь: в частности, Воронину прочат выдвижение по одному из округов Академического района. Другим событием заседания стало внесение на рассмотрение заксо давно ожидаемых поправок в избирательный кодекс. Они предполагают, что выборы в гордуму-2023 пройдут по новой схеме — «25 на 10», где 25 — число депутатов-одномандатников, 10 — депутатов-«списочников». Действующий созыв формировался по схеме «18 на 18». «Я всегда был сторонником того, что на муниципальном уровне должна возрастать роль депутатов-одномандатников. Возможно, гордума должна состоять именно из них — они ближе к людям, знают, кто за них голосовал конкретно, какие проблемы у этих людей. С другой стороны, учитывая политические традиции Екатеринбурга и Урала, мы оставляем поле для честной политической конкуренции между партиями», — прокомментировал корреспонденту глава фракции, вице-спикер заксо Виктор Маслаков. Подтверждать или опровергать инициативу Бабушкиной он не стал. А Екатерина Сибирцева сказала, что ничего об этом не знает.