Замглавы Екатеринбурга хитро продвигают в кресло мэра

Спикер заксо предложила выдвинуть Екатерину Сибирцеву на выборы в Екатеринбурге
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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , сибирцева екатерина
Екатерина Сибирцева говорит, что пока не слышала о планах в отношении нее Фото:

Мэра Екатеринбурга Алексея Орлова разводят, добиваясь, чтобы он сам вырастил себе конкурента. Такова подоплека проекта по включению вице-мэра по соцполитике Екатерины Сибирцевой в общегородской список «Единой России» на сентябрьских выборах в думу Екатеринбурга. Эту идею, по данным URA.RU, официально озвучила спикер заксобрания Людмила Бабушкина на утреннем заседании «городской» фракции с участием Орлова.

Идея высказана с заботой: якобы Орлов не хочет сам возглавлять партийный список, и идея с Сибирцевой ему «зашла». Однако проблема в том, что сохранившийся костяк мэрии давно вынашивает идею об избрании Сибирцевой мэром. Для местной бюрократии Орлов — тюменец (хоть он и больше десяти лет проработал в Свердловской области), его методы работы до сих пор вызывают отторжение у ряда чиновников (хоть он и возглавляет администрацию уже два года), и понятная, предсказуемая Сибирцева для этих кланов «своя».

Идея с выдвижением Сибирцевой во главе списка предсказуемо приведет к повышению ее субъектности (Орлов — уже третий мэр Екатеринбурга в биографии вице-мэра, что, конечно, сказывается на ее восприятии, кто тут временные, а кто — настоящая власть). Аналогии с федеральной «Единой Россией» — партией Путина — которая шла в Госдуму без Путина во главе списка в екатеринбургской истории не уместны, потому что не все, что может себе позволить лидер страны, могут повторять местные лидеры.

На выборах в гордуму в 2018 году фронтменами «Единой России» были общественники Анастасия Немец и Тимофей Жуков, а также Герой России Сергей Воронин. В политтусовке сомневаются, что кто-то из них войдет в тройку вновь: в частности, Воронину прочат выдвижение по одному из округов Академического района.

Другим событием заседания стало внесение на рассмотрение заксо давно ожидаемых поправок в избирательный кодекс. Они предполагают, что выборы в гордуму-2023 пройдут по новой схеме — «25 на 10», где 25 — число депутатов-одномандатников, 10 — депутатов-«списочников». Действующий созыв формировался по схеме «18 на 18».

«Я всегда был сторонником того, что на муниципальном уровне должна возрастать роль депутатов-одномандатников. Возможно, гордума должна состоять именно из них — они ближе к людям, знают, кто за них голосовал конкретно, какие проблемы у этих людей. С другой стороны, учитывая политические традиции Екатеринбурга и Урала, мы оставляем поле для честной политической конкуренции между партиями», — прокомментировал корреспонденту глава фракции, вице-спикер заксо Виктор Маслаков. Подтверждать или опровергать инициативу Бабушкиной он не стал. А Екатерина Сибирцева сказала, что ничего об этом не знает.

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Мэра Екатеринбурга Алексея Орлова разводят, добиваясь, чтобы он сам вырастил себе конкурента. Такова подоплека проекта по включению вице-мэра по соцполитике Екатерины Сибирцевой в общегородской список «Единой России» на сентябрьских выборах в думу Екатеринбурга. Эту идею, по данным URA.RU, официально озвучила спикер заксобрания Людмила Бабушкина на утреннем заседании «городской» фракции с участием Орлова. Идея высказана с заботой: якобы Орлов не хочет сам возглавлять партийный список, и идея с Сибирцевой ему «зашла». Однако проблема в том, что сохранившийся костяк мэрии давно вынашивает идею об избрании Сибирцевой мэром. Для местной бюрократии Орлов — тюменец (хоть он и больше десяти лет проработал в Свердловской области), его методы работы до сих пор вызывают отторжение у ряда чиновников (хоть он и возглавляет администрацию уже два года), и понятная, предсказуемая Сибирцева для этих кланов «своя». Идея с выдвижением Сибирцевой во главе списка предсказуемо приведет к повышению ее субъектности (Орлов — уже третий мэр Екатеринбурга в биографии вице-мэра, что, конечно, сказывается на ее восприятии, кто тут временные, а кто — настоящая власть). Аналогии с федеральной «Единой Россией» — партией Путина — которая шла в Госдуму без Путина во главе списка в екатеринбургской истории не уместны, потому что не все, что может себе позволить лидер страны, могут повторять местные лидеры. На выборах в гордуму в 2018 году фронтменами «Единой России» были общественники Анастасия Немец и Тимофей Жуков, а также Герой России Сергей Воронин. В политтусовке сомневаются, что кто-то из них войдет в тройку вновь: в частности, Воронину прочат выдвижение по одному из округов Академического района. Другим событием заседания стало внесение на рассмотрение заксо давно ожидаемых поправок в избирательный кодекс. Они предполагают, что выборы в гордуму-2023 пройдут по новой схеме — «25 на 10», где 25 — число депутатов-одномандатников, 10 — депутатов-«списочников». Действующий созыв формировался по схеме «18 на 18». «Я всегда был сторонником того, что на муниципальном уровне должна возрастать роль депутатов-одномандатников. Возможно, гордума должна состоять именно из них — они ближе к людям, знают, кто за них голосовал конкретно, какие проблемы у этих людей. С другой стороны, учитывая политические традиции Екатеринбурга и Урала, мы оставляем поле для честной политической конкуренции между партиями», — прокомментировал корреспонденту глава фракции, вице-спикер заксо Виктор Маслаков. Подтверждать или опровергать инициативу Бабушкиной он не стал. А Екатерина Сибирцева сказала, что ничего об этом не знает.
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