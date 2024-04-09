«От звука сирены страшно»: курганцы в зоне затопления

Как жители СНТ готовятся встретить большую воду и на что надеются

09 апреля 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

В микрорайонах Кургана начали превентивную эвакуацию жителей из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курган четвертые сутки готовится к самому масштабному наводнению за последние 30 лет. Добровольцы строят дамбу возле Кировского моста, понимая — кто, если не они. Семьи с детьми, спасшиеся когда-то от пожаров снова попали под эвакуацию, только теперь их дому грозит затопление. Другие, находясь в ПВР, переживают за бойца СВО на фронте. О том, как готовятся к бедствию курганцы, проживающие в зоне риска — репортаж URA.RU. Жизнь за мостом В Кургане готовятся в масштабному паводку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кировский мост перекрыт насыпью с песком высотой с человеческий рост. Волонтеры — работники Курганмашзавода — без устали заполняют белые мешки песком и укрепляют ими насыпь. Однако здесь еще можно пройти на тот берег: по мешкам и песку через ограждение по мосту — за ним начинаются СНТ. Редкие прохожие с небольшими рюкзаками и пакетами — это дачники. Кто-то идет за скромным дачным имуществом, а кто-то уже возвращается домой в город. У сотен курганцев в СНТ единственное жилье. Периодически слышно негромкое завывание сирены. Сразу у моста на нижнем берегу Тобола стоит одноименный магазин. Он не раз переживал подтопление. «В 2016 году вода затопила примерно полметра — здесь на стеллажах даже отметка осталась. Где была вода, дерево размокло», — показывает следы прошлого потопа продавец Александра. Женщина живет и работает в СНТ, поэтому переживает вдвойне — за дом, который еще недостроен, и что останется без работы неизвестно на сколько дней. «Из магазина сегодня-завтра будем все вывозить: товары, холодильники, технику. Из дома тоже почти все вывезли, осталось животных пристроить. Пережидать будем в городе», — рассказывает она. Проезд через Кировский мост закрыт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Недалеко от магазина стоит ПАЗик, присланный властями для эвакуации жителей. «Пока только один мужчина обратился. Оставил вещи — рюкзак и сумку, сказал, что через час вернется. Мы будем ждать до вечера, затем автобус следует в пункт временного размещения. Завтра, скорее всего тоже приедем», — говорит ответственная за транспортировку женщина. Водитель улыбается. На вопрос, почему так мало желающих, оба предполагают, что люди покидают дома самостоятельно на машинах. Автомобилей, действительно, много. Едут легковушки с прицепами, внедорожники, газели. Подходим к первому дому, где припарковался автомобиль с прицепом. «Здесь у меня дачный участок — зона отдыха. Здесь дети проводят лето. Переживаю, кое-что вывожу. Не скажу, что здесь суперценности. Переживаю за тех, кто здесь живет постоянно, им труднее. Это большое горе. Но бесит что, пока мы эвакуируемся, в магазинах дорожает питьевая вода. Пусть власти обратят на это внимание», — отзывается Галина Владимировна. Работу по оповещению женщина хвалит — звуковой оповещатель, волонтеры с листовками. Это будет уже третье наводнение для дачницы — самые значительные были в 1994-м и 2016 году. Пережил три наводнения и спас жизнь детей Работа по укреплению насыпи на Кировском мосту продолжается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Супруги Половниковы готовят к большой воде свой дачный домик, которым владеют больше тридцать лет. Говорят, что пережили три наводнения. Андрей Леонидович в 2021 году получил награду от президента Владимира Путина за спасение жизни двух детей, провалившихся под лед. Происшествие это также случилось у Кировского моста. Сейчас он бодро прибирает дачные вещи. «Уже проходили [наводнения]. Увозим все бытовые приборы, вещи поднимает повыше. Везти по большому счету вещи некуда», — говорит он. Жена Ольга поддерживает: «В 94-м году у нас все затапливало под самую крышу. Мы примерно знаем, на какую высоту поднимать вещи и когда уходить. Мы приехали за последними пакетами. Сейчас пора уходить, чтобы ради безопасности сюда уже не приезжать. А после наводнения огород восстановим, дом высушим. Стараемся, соседям помогаем», — говорит она. «Сирену слышали, но пока не выезжаем» Не все жители СНТ за Кировским мостом торопятся покинуть дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые жители в СНТ за Кировским не спешат покидать дома. «У моего супруга есть друзья в Звериноголовском округе. Он постоянно с ними на связи, спрашивает, много ли воды. Пока они говорят, что есть вода, но немного», — делится жительница одного из домов. По ее словам, в прошлое наводнение водой залило дороги, но в дом она не зашла. Тогда супруг не покидал жилище. Как будет сейчас, она не знает. «Но, когда слышу сирену — сердце замирает. Страшно», — признается женщина. «Люди будто не верят в наводнение, надеются» Девушка-волонтер внимательно следит за работой коллег, укрепляющих песчаную насыпь. Вчера она раздавала листовки с информацией об эвакуации жителям домов за Кировским мостом. «Некоторые люди будто не верят, что будет наводнение. Возможно, надеются, что оно не будет масштабным. Стараемся таким разъяснять ситуацию», — поделилась она впечатлением. У нее есть родственники, которые проживают в зоне вероятного паводка. Они уже эвакуировались. Первые эвакуированные в Кургане Пункт временного размещения в школе №50 Кургана принял уже больше 40 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пункте временного размещения (ПВР) в школе №50 Кургана уже больше 40 человек. Школа в начале апреля открылась после капремонта, блестит новизной и чистотой. В кабинетах разместили кровати и матрацы, шкафчики для вещей. Директор школы Михаил Тимофеев руководит и ПВРом. Он знает каждую семью, ведь их дети — его ученики. «Наш пункт рассчитан на 300 мест. Он обеспечен всем необходимым. Зарегистрировано 58 человек, 44 человека находятся в пункте, из них 15 — дети. Семь человек с детьми пожелали уехать в лагерь „Островского“, где для детей будет более комфортные условия», — говорит он. Количество обратившихся меняется тут же. В ПВР приехал мужчина — глава большого семейства из микрорайона Челноково. Он объясняет сотрудникам на регистрации, что супруга и пять его детей приедут на другой машине. И подает документы для их оформления. Сам, судя по всему, собирается вернуться в дом. Баба Евдокия приехала из поселка Восточный. Ее привезла дочь. Для удобства пенсионерке поставили кровать. Другая семья из Малое Чаусово — супруги, старшая дочь и сестра. «В воскресенье объявили эвакуацию. Муж прилетел из Сургута с вахты. Два дня мы прибирали все, вывезли технику, животных. В 94-м году наш дом плавал. В этом году, пока нет, но мы заранее эвакуировались. Пусть уж подождем в безопасности. У нас четверо детей, но троих младших отвезли к родственникам. А нам нужно работать, старшей дочери — учиться. Если вода разольется, оттуда [от родственников] долго будет не выехать», — рассказывает Наталья Елистратова. В ПВР съехались жители из разных микрорайонов Кургана, которые может затопить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Надежда Ходункина с двумя детьми приехала в ПРВ после обращения губернатора Вадима Шумкова. Семья проживает в СНТ «Виктория» по шоссе Тюнина. Супруг сейчас сражается на СВО. «Мы смотрели телевизор, губернатор сообщил о наводнении. Переночевали ночь, собрали вещи и приехали сюда сами. Учительница помогла найти пункт. Телевизор поставили на второй этаж, остальное не получилось поднять — дети маленькие, — Надежда едва сдерживает слезы, — Жилье у нас одно. Я осталась с детьми одна. Но лучше быть в безопасности, чем в ночь бежать, оказавшись в тяжелой ситуации. Муж очень переживает за нас, а мы за него переживает. Мы здесь спасаемся, а он там нас спасает», — говорит она. Прошли огонь, теперь вода Работу пункта контролируют городские власти. Врио главы Кургана Анастасия Аргышева и спикер гордумы Игорь Прозоров побывали в ПВР 9 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Маргарита Кузнецова тоже мама двоих детей. Семья меньше года назад пережила пожар — их дом был в микрорайоне Глинки, полностью сгорел в мае 2023 года. Живы остались, так как вовремя заметили, как огонь подобрался к ограде. Муж успел вытащить газовый баллон из дома, получил ожог рук. Но спасти ценное имущество не успели. «На выплаты мы купили полдома в Малое Чаусово. И теперь вот наводнение. Об эвакуации узнала в местном магазине от продавца. Случилась истерика: за что нам это все? Дети очень тяжело пережили пожар, почти каждый день вспоминают. Теперь вот спешно пришлось оставить дом», — волнуется женщина. В пункте она хотела бы иметь возможность кормить детей горячим супом, как они привыкли есть дома. Курганцы отмечают, что в этом году жителей информируют и оповещают о стихии заранее. Превентивная эвакуация позволяет людям подготовиться и заблаговременно перебраться в безопасное место. Пик паводка в Кургане ожидается… Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курган четвертые сутки готовится к самому масштабному наводнению за последние 30 лет. Добровольцы строят дамбу возле Кировского моста, понимая — кто, если не они. Семьи с детьми, спасшиеся когда-то от пожаров снова попали под эвакуацию, только теперь их дому грозит затопление. Другие, находясь в ПВР, переживают за бойца СВО на фронте. О том, как готовятся к бедствию курганцы, проживающие в зоне риска — репортаж URA.RU. Жизнь за мостом Кировский мост перекрыт насыпью с песком высотой с человеческий рост. Волонтеры — работники Курганмашзавода — без устали заполняют белые мешки песком и укрепляют ими насыпь. Однако здесь еще можно пройти на тот берег: по мешкам и песку через ограждение по мосту — за ним начинаются СНТ. Редкие прохожие с небольшими рюкзаками и пакетами — это дачники. Кто-то идет за скромным дачным имуществом, а кто-то уже возвращается домой в город. У сотен курганцев в СНТ единственное жилье. Периодически слышно негромкое завывание сирены. Сразу у моста на нижнем берегу Тобола стоит одноименный магазин. Он не раз переживал подтопление. «В 2016 году вода затопила примерно полметра — здесь на стеллажах даже отметка осталась. Где была вода, дерево размокло», — показывает следы прошлого потопа продавец Александра. Женщина живет и работает в СНТ, поэтому переживает вдвойне — за дом, который еще недостроен, и что останется без работы неизвестно на сколько дней. «Из магазина сегодня-завтра будем все вывозить: товары, холодильники, технику. Из дома тоже почти все вывезли, осталось животных пристроить. Пережидать будем в городе», — рассказывает она. Недалеко от магазина стоит ПАЗик, присланный властями для эвакуации жителей. «Пока только один мужчина обратился. Оставил вещи — рюкзак и сумку, сказал, что через час вернется. Мы будем ждать до вечера, затем автобус следует в пункт временного размещения. Завтра, скорее всего тоже приедем», — говорит ответственная за транспортировку женщина. Водитель улыбается. На вопрос, почему так мало желающих, оба предполагают, что люди покидают дома самостоятельно на машинах. Автомобилей, действительно, много. Едут легковушки с прицепами, внедорожники, газели. Подходим к первому дому, где припарковался автомобиль с прицепом. «Здесь у меня дачный участок — зона отдыха. Здесь дети проводят лето. Переживаю, кое-что вывожу. Не скажу, что здесь суперценности. Переживаю за тех, кто здесь живет постоянно, им труднее. Это большое горе. Но бесит что, пока мы эвакуируемся, в магазинах дорожает питьевая вода. Пусть власти обратят на это внимание», — отзывается Галина Владимировна. Работу по оповещению женщина хвалит — звуковой оповещатель, волонтеры с листовками. Это будет уже третье наводнение для дачницы — самые значительные были в 1994-м и 2016 году. Пережил три наводнения и спас жизнь детей Супруги Половниковы готовят к большой воде свой дачный домик, которым владеют больше тридцать лет. Говорят, что пережили три наводнения. Андрей Леонидович в 2021 году получил награду от президента Владимира Путина за спасение жизни двух детей, провалившихся под лед. Происшествие это также случилось у Кировского моста. Сейчас он бодро прибирает дачные вещи. «Уже проходили [наводнения]. Увозим все бытовые приборы, вещи поднимает повыше. Везти по большому счету вещи некуда», — говорит он. Жена Ольга поддерживает: «В 94-м году у нас все затапливало под самую крышу. Мы примерно знаем, на какую высоту поднимать вещи и когда уходить. Мы приехали за последними пакетами. Сейчас пора уходить, чтобы ради безопасности сюда уже не приезжать. А после наводнения огород восстановим, дом высушим. Стараемся, соседям помогаем», — говорит она. «Сирену слышали, но пока не выезжаем» Некоторые жители в СНТ за Кировским не спешат покидать дома. «У моего супруга есть друзья в Звериноголовском округе. Он постоянно с ними на связи, спрашивает, много ли воды. Пока они говорят, что есть вода, но немного», — делится жительница одного из домов. По ее словам, в прошлое наводнение водой залило дороги, но в дом она не зашла. Тогда супруг не покидал жилище. Как будет сейчас, она не знает. «Но, когда слышу сирену — сердце замирает. Страшно», — признается женщина. «Люди будто не верят в наводнение, надеются» Девушка-волонтер внимательно следит за работой коллег, укрепляющих песчаную насыпь. Вчера она раздавала листовки с информацией об эвакуации жителям домов за Кировским мостом. «Некоторые люди будто не верят, что будет наводнение. Возможно, надеются, что оно не будет масштабным. Стараемся таким разъяснять ситуацию», — поделилась она впечатлением. У нее есть родственники, которые проживают в зоне вероятного паводка. Они уже эвакуировались. Первые эвакуированные в Кургане В пункте временного размещения (ПВР) в школе №50 Кургана уже больше 40 человек. Школа в начале апреля открылась после капремонта, блестит новизной и чистотой. В кабинетах разместили кровати и матрацы, шкафчики для вещей. Директор школы Михаил Тимофеев руководит и ПВРом. Он знает каждую семью, ведь их дети — его ученики. «Наш пункт рассчитан на 300 мест. Он обеспечен всем необходимым. Зарегистрировано 58 человек, 44 человека находятся в пункте, из них 15 — дети. Семь человек с детьми пожелали уехать в лагерь „Островского“, где для детей будет более комфортные условия», — говорит он. Количество обратившихся меняется тут же. В ПВР приехал мужчина — глава большого семейства из микрорайона Челноково. Он объясняет сотрудникам на регистрации, что супруга и пять его детей приедут на другой машине. И подает документы для их оформления. Сам, судя по всему, собирается вернуться в дом. Баба Евдокия приехала из поселка Восточный. Ее привезла дочь. Для удобства пенсионерке поставили кровать. Другая семья из Малое Чаусово — супруги, старшая дочь и сестра. «В воскресенье объявили эвакуацию. Муж прилетел из Сургута с вахты. Два дня мы прибирали все, вывезли технику, животных. В 94-м году наш дом плавал. В этом году, пока нет, но мы заранее эвакуировались. Пусть уж подождем в безопасности. У нас четверо детей, но троих младших отвезли к родственникам. А нам нужно работать, старшей дочери — учиться. Если вода разольется, оттуда [от родственников] долго будет не выехать», — рассказывает Наталья Елистратова. Надежда Ходункина с двумя детьми приехала в ПРВ после обращения губернатора Вадима Шумкова. Семья проживает в СНТ «Виктория» по шоссе Тюнина. Супруг сейчас сражается на СВО. «Мы смотрели телевизор, губернатор сообщил о наводнении. Переночевали ночь, собрали вещи и приехали сюда сами. Учительница помогла найти пункт. Телевизор поставили на второй этаж, остальное не получилось поднять — дети маленькие, — Надежда едва сдерживает слезы, — Жилье у нас одно. Я осталась с детьми одна. Но лучше быть в безопасности, чем в ночь бежать, оказавшись в тяжелой ситуации. Муж очень переживает за нас, а мы за него переживает. Мы здесь спасаемся, а он там нас спасает», — говорит она. Прошли огонь, теперь вода Маргарита Кузнецова тоже мама двоих детей. Семья меньше года назад пережила пожар — их дом был в микрорайоне Глинки, полностью сгорел в мае 2023 года. Живы остались, так как вовремя заметили, как огонь подобрался к ограде. Муж успел вытащить газовый баллон из дома, получил ожог рук. Но спасти ценное имущество не успели. «На выплаты мы купили полдома в Малое Чаусово. И теперь вот наводнение. Об эвакуации узнала в местном магазине от продавца. Случилась истерика: за что нам это все? Дети очень тяжело пережили пожар, почти каждый день вспоминают. Теперь вот спешно пришлось оставить дом», — волнуется женщина. В пункте она хотела бы иметь возможность кормить детей горячим супом, как они привыкли есть дома. Курганцы отмечают, что в этом году жителей информируют и оповещают о стихии заранее. Превентивная эвакуация позволяет людям подготовиться и заблаговременно перебраться в безопасное место. Пик паводка в Кургане ожидается…