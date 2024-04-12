12 апреля 2024

«Дамба выдержит наводнение?» В Кургане 5 дней укрепляли берег

Баррикады из мешков с глиной и песочными стенами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кургана
Набережную Кургана от потопа будут защищать мешки с глиной Фото:
статья из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане перед приходом беспрецедентного наводнения пять суток укрепляли дамбу. Работники предприятий, чиновники, волонтеры, спасатели МЧС, студенты и школьники — все круглосуточно стояли на защите города. Баррикады из мешков с глиной тянутся цепочкой по всей набережной реки Тобол. О подготовке к встрече большой воды — в фоторепортаже корреспондента URA.RU.

На набережной Кургана уже не так многолюдно. Повсюду грязь от глины, которой набивали мешки и укрепляли дамбу от наводнения. Однако многие продолжают приходить ради прогулки. Одни для того, чтобы подышать свежим воздухом, другие — посмотреть, как город защищают от потопа.

«Перемен требуют наши сердца»: арт-объект Виктору Цою за баррикадой из мешков
«Перемен требуют наши сердца»: арт-объект Виктору Цою за баррикадой из мешков
Фото:
Горожане семьями приходят на набережную, несмотря на грязь от глины
Горожане семьями приходят на набережную, несмотря на грязь от глины
Фото:
Пенсионерки приходят заниматься скандинавской ходьбой
Пенсионерки приходят заниматься скандинавской ходьбой
Фото:
На укрепление дамбы ушло сотни тонн глины и песка
На укрепление дамбы ушло сотни тонн глины и песка
Фото:

По словам одного из сотрудников МЧС, после основных работ по укреплению дамбы они совместно с добровольцами сделали баррикады из мешков еще шире. Также улучшили гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки. Она позволит держать мешки с глиной сухими и не даст просачиваться воде. Наводнение в Кургане ожидают в начале следующей недели.

В укреплении дамбы участвовали десятки сотрудников МЧС из Кургана и Екатеринбурга
В укреплении дамбы участвовали десятки сотрудников МЧС из Кургана и Екатеринбурга
Фото:
Баррикады из мешков высотой более одного метра
Баррикады из мешков высотой более одного метра
Фото:
Одни грузят глину в мешки, другие — раскладывают их по дамбе
Одни грузят глину в мешки, другие — раскладывают их по дамбе
Фото:
Мини-погрузчик помогает перевозить тяжелые мешки с глиной по набережной
Мини-погрузчик помогает перевозить тяжелые мешки с глиной по набережной
Фото:
По всей набережной лопаты и другой инвентарь для желающих помочь с обустройством дамбы
По всей набережной лопаты и другой инвентарь для желающих помочь с обустройством дамбы
Фото:
Дамба из мешков с глиной растянулась на километры
Дамба из мешков с глиной растянулась на километры
Фото:
На пляже Бабьи пески демонтировали детскую площадку, чтобы она не мешала потоку воды
На пляже Бабьи пески демонтировали детскую площадку, чтобы она не мешала потоку воды
Фото:
Рядом с заброшенным домом и незаконной высоткой делают насыпь из глины
Рядом с заброшенным домом и незаконной высоткой делают насыпь из глины
Фото:
Спецтехника завозит тонны глины и трамбует дамбу, чтобы обезопасить многоэтажку от стихии
Спецтехника завозит тонны глины и трамбует дамбу, чтобы обезопасить многоэтажку от стихии
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В Кургане перед приходом беспрецедентного наводнения пять суток укрепляли дамбу. Работники предприятий, чиновники, волонтеры, спасатели МЧС, студенты и школьники — все круглосуточно стояли на защите города. Баррикады из мешков с глиной тянутся цепочкой по всей набережной реки Тобол. О подготовке к встрече большой воды — в фоторепортаже корреспондента URA.RU. На набережной Кургана уже не так многолюдно. Повсюду грязь от глины, которой набивали мешки и укрепляли дамбу от наводнения. Однако многие продолжают приходить ради прогулки. Одни для того, чтобы подышать свежим воздухом, другие — посмотреть, как город защищают от потопа. По словам одного из сотрудников МЧС, после основных работ по укреплению дамбы они совместно с добровольцами сделали баррикады из мешков еще шире. Также улучшили гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки. Она позволит держать мешки с глиной сухими и не даст просачиваться воде. Наводнение в Кургане ожидают в начале следующей недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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