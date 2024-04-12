«Дамба выдержит наводнение?» В Кургане 5 дней укрепляли берег

В Кургане перед приходом беспрецедентного наводнения пять суток укрепляли дамбу. Работники предприятий, чиновники, волонтеры, спасатели МЧС, студенты и школьники — все круглосуточно стояли на защите города. Баррикады из мешков с глиной тянутся цепочкой по всей набережной реки Тобол. О подготовке к встрече большой воды — в фоторепортаже корреспондента URA.RU.
На набережной Кургана уже не так многолюдно. Повсюду грязь от глины, которой набивали мешки и укрепляли дамбу от наводнения. Однако многие продолжают приходить ради прогулки. Одни для того, чтобы подышать свежим воздухом, другие — посмотреть, как город защищают от потопа.
«Перемен требуют наши сердца»: арт-объект Виктору Цою за баррикадой из мешков
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Горожане семьями приходят на набережную, несмотря на грязь от глины
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Пенсионерки приходят заниматься скандинавской ходьбой
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
На укрепление дамбы ушло сотни тонн глины и песка
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
По словам одного из сотрудников МЧС, после основных работ по укреплению дамбы они совместно с добровольцами сделали баррикады из мешков еще шире. Также улучшили гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки. Она позволит держать мешки с глиной сухими и не даст просачиваться воде. Наводнение в Кургане ожидают в начале следующей недели.
В укреплении дамбы участвовали десятки сотрудников МЧС из Кургана и Екатеринбурга
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Баррикады из мешков высотой более одного метра
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Одни грузят глину в мешки, другие — раскладывают их по дамбе
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Мини-погрузчик помогает перевозить тяжелые мешки с глиной по набережной
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
По всей набережной лопаты и другой инвентарь для желающих помочь с обустройством дамбы
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Дамба из мешков с глиной растянулась на километры
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
На пляже Бабьи пески демонтировали детскую площадку, чтобы она не мешала потоку воды
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Рядом с заброшенным домом и незаконной высоткой делают насыпь из глины
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Спецтехника завозит тонны глины и трамбует дамбу, чтобы обезопасить многоэтажку от стихии
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
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В Кургане перед приходом беспрецедентного наводнения пять суток укрепляли дамбу. Работники предприятий, чиновники, волонтеры, спасатели МЧС, студенты и школьники — все круглосуточно стояли на защите города. Баррикады из мешков с глиной тянутся цепочкой по всей набережной реки Тобол. О подготовке к встрече большой воды — в фоторепортаже корреспондента URA.RU. На набережной Кургана уже не так многолюдно. Повсюду грязь от глины, которой набивали мешки и укрепляли дамбу от наводнения. Однако многие продолжают приходить ради прогулки. Одни для того, чтобы подышать свежим воздухом, другие — посмотреть, как город защищают от потопа. По словам одного из сотрудников МЧС, после основных работ по укреплению дамбы они совместно с добровольцами сделали баррикады из мешков еще шире. Также улучшили гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки. Она позволит держать мешки с глиной сухими и не даст просачиваться воде. Наводнение в Кургане ожидают в начале следующей недели.