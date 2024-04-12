«Дамба выдержит наводнение?» В Кургане 5 дней укрепляли берег

Баррикады из мешков с глиной и песочными стенами. Фото, видео

13 апреля 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Набережную Кургана от потопа будут защищать мешки с глиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане перед приходом беспрецедентного наводнения пять суток укрепляли дамбу. Работники предприятий, чиновники, волонтеры, спасатели МЧС, студенты и школьники — все круглосуточно стояли на защите города. Баррикады из мешков с глиной тянутся цепочкой по всей набережной реки Тобол. О подготовке к встрече большой воды — в фоторепортаже корреспондента URA.RU. На набережной Кургана уже не так многолюдно. Повсюду грязь от глины, которой набивали мешки и укрепляли дамбу от наводнения. Однако многие продолжают приходить ради прогулки. Одни для того, чтобы подышать свежим воздухом, другие — посмотреть, как город защищают от потопа. «Перемен требуют наши сердца»: арт-объект Виктору Цою за баррикадой из мешков Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Горожане семьями приходят на набережную, несмотря на грязь от глины Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Пенсионерки приходят заниматься скандинавской ходьбой Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов На укрепление дамбы ушло сотни тонн глины и песка Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов По словам одного из сотрудников МЧС, после основных работ по укреплению дамбы они совместно с добровольцами сделали баррикады из мешков еще шире. Также улучшили гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки. Она позволит держать мешки с глиной сухими и не даст просачиваться воде. Наводнение в Кургане ожидают в начале следующей недели. В укреплении дамбы участвовали десятки сотрудников МЧС из Кургана и Екатеринбурга Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Баррикады из мешков высотой более одного метра Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Одни грузят глину в мешки, другие — раскладывают их по дамбе Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Мини-погрузчик помогает перевозить тяжелые мешки с глиной по набережной Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов По всей набережной лопаты и другой инвентарь для желающих помочь с обустройством дамбы Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Дамба из мешков с глиной растянулась на километры Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов На пляже Бабьи пески демонтировали детскую площадку, чтобы она не мешала потоку воды Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Рядом с заброшенным домом и незаконной высоткой делают насыпь из глины Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Спецтехника завозит тонны глины и трамбует дамбу, чтобы обезопасить многоэтажку от стихии Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане перед приходом беспрецедентного наводнения пять суток укрепляли дамбу. Работники предприятий, чиновники, волонтеры, спасатели МЧС, студенты и школьники — все круглосуточно стояли на защите города. Баррикады из мешков с глиной тянутся цепочкой по всей набережной реки Тобол. О подготовке к встрече большой воды — в фоторепортаже корреспондента URA.RU. На набережной Кургана уже не так многолюдно. Повсюду грязь от глины, которой набивали мешки и укрепляли дамбу от наводнения. Однако многие продолжают приходить ради прогулки. Одни для того, чтобы подышать свежим воздухом, другие — посмотреть, как город защищают от потопа. По словам одного из сотрудников МЧС, после основных работ по укреплению дамбы они совместно с добровольцами сделали баррикады из мешков еще шире. Также улучшили гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки. Она позволит держать мешки с глиной сухими и не даст просачиваться воде. Наводнение в Кургане ожидают в начале следующей недели.