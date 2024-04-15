Махонин начал готовиться ко второму сроку и не только

Какие сигналы подал губернатор политэлитам в послании

16 апреля 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отчитывался так, как будто осенью у него выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Дмитрий Махонин в своем послании продемонстрировал, что остается на второй срок в должности главы региона. Но также он готов и к повышению. Именно такое сигналы считали пермские политэлиты, сообщили несколько источник URA.RU. «Ощущение, что послание во многом ориентировано на федеральный центр. Махонин между строк сказал: да, хочу и остаюсь на второй срок, но готов и к другому развитию событий. Например, к повышению, переезду в Москву. На это указывали успехи краевых властей в развитии региона, несмотря на ковид и спецоперацию», — говорит один из инсайдеров. Другой собеседник отмечает, что как правило губернаторы отчитывались за предыдущий год. Но Махонин взял горизонт в четыре года — то есть за все время своего управления регионом. «Создавалось впечатление, что выборы губернатора у нас не в 2025 году, а уже этой осенью. Послание прозвучало как отчет о проделанной работе за все время», — говорит источник в политических кругах. Собеседник, близкий к краевым властям объясняет: дело в том, что многие проекты, о которых говорил Махонин, длящиеся. Он напомнил, что в прошлом году был такой же горизонт, но с акцентом на отчетный год. Также было и сейчас: губернатор рассказывал о работе правительства за четыре года, но отдельно останавливался на достижениях 2024 года. Послание было исключительно «пиаровским», добавляет другой инсайдер. Цель была в том, чтобы в этот непростой период турбулентности, когда на федеральном уровне идет формирование нового правительства, показать, что в Прикамье — все хорошо. «Это был сигнал Москве — ставьте задачи, все под контролем», — говорит он. И с точки зрения федерального PR губернатора воплощена эта задумка была хорошо. Но, добавляет источник, ему лично в послании не хватило проблематики. Получилось, что в регионе нет вообще ни одной сложности. Дмитрий Махонин поставил задачи на шесть лет вперед Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Пермского края Сигнал о том, что Махонин остается, считал и политтехнолог, директор пермского «Центра стратегических коммуникаций» Сергей Ильин. «Большинство озвученных планов и задач поставленных правительству имеют сроки выполнения 2030 год и далее. С этой точки зрения послание можно рассматривать как сигнал элитам о намерениях Дмитрия Махонина продолжить карьеру в Пермском крае на второй губернаторский срок», — отметил Ильин. В целом, по его словам, об этом говорила вся тональность выступления. И поставленный в конце акцент. Дмитрий Махонин подчеркнул: «Мы будем жить и работать в родном Прикамье. И воспитывать детей так, чтобы они продолжали наше дело, развивали Пермский край». Горизонт планирования, который Махонин использовал при постановке задач, составляет в среднем шесть лет, отметил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров. «Это само по себе говорит об уверенности руководителя Прикамья в том, что он останется на своем месте как минимум на этот срок», — говорит политтехнолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Дмитрий Махонин в своем послании продемонстрировал, что остается на второй срок в должности главы региона. Но также он готов и к повышению. Именно такое сигналы считали пермские политэлиты, сообщили несколько источник URA.RU. «Ощущение, что послание во многом ориентировано на федеральный центр. Махонин между строк сказал: да, хочу и остаюсь на второй срок, но готов и к другому развитию событий. Например, к повышению, переезду в Москву. На это указывали успехи краевых властей в развитии региона, несмотря на ковид и спецоперацию», — говорит один из инсайдеров. Собеседник, близкий к краевым властям объясняет: дело в том, что многие проекты, о которых говорил Махонин, длящиеся. Он напомнил, что в прошлом году был такой же горизонт, но с акцентом на отчетный год. Также было и сейчас: губернатор рассказывал о работе правительства за четыре года, но отдельно останавливался на достижениях 2024 года. Послание было исключительно «пиаровским», добавляет другой инсайдер. Цель была в том, чтобы в этот непростой период турбулентности, когда на федеральном уровне идет формирование нового правительства, показать, что в Прикамье — все хорошо. «Это был сигнал Москве — ставьте задачи, все под контролем», — говорит он. И с точки зрения федерального PR губернатора воплощена эта задумка была хорошо. Но, добавляет источник, ему лично в послании не хватило проблематики. Получилось, что в регионе нет вообще ни одной сложности. Сигнал о том, что Махонин остается, считал и политтехнолог, директор пермского «Центра стратегических коммуникаций» Сергей Ильин. «Большинство озвученных планов и задач поставленных правительству имеют сроки выполнения 2030 год и далее. С этой точки зрения послание можно рассматривать как сигнал элитам о намерениях Дмитрия Махонина продолжить карьеру в Пермском крае на второй губернаторский срок», — отметил Ильин. В целом, по его словам, об этом говорила вся тональность выступления. И поставленный в конце акцент. Дмитрий Махонин подчеркнул: «Мы будем жить и работать в родном Прикамье. И воспитывать детей так, чтобы они продолжали наше дело, развивали Пермский край». Горизонт планирования, который Махонин использовал при постановке задач, составляет в среднем шесть лет, отметил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров. «Это само по себе говорит об уверенности руководителя Прикамья в том, что он останется на своем месте как минимум на этот срок», — говорит политтехнолог.