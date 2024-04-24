Глава Сургута: «уезжать из города после отставки не собираюсь»

Мэр Филатов о новом месте работы, судьбе подчиненных и жизни в гостинице

24 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Андрей Филатов рассматривает Сургут как место проживания и после отставки Фото: Дмитрий Гришко / Пресс-служба главы Сургута статья из сюжета Глава Сургута ушел в отставку Глава Сургута Андрей Филатов после отставки не собирается уезжать из крупнейшего города ХМАО. Он по-прежнему хранит молчание о новом месте работы, дожидаясь официального назначения. При этом Филатов уже готовится к новому этапу карьеры и не исключает, что заберет с собой ближний круг подчиненных, с которыми работал в мэрии. Глава Сургута дал эксклюзивное интервью URA.RU, где откровенно рассказал о многом, чего не мог себе позволить, занимая чиновничий пост. Андрей Сергеевич, можете объяснить логику Вашего решения об отставке? Внешне ничего не предвещало такой поворот событий… Глава Сургута Андрей Филатов проработал на посту чуть больше трех лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Когда приступаю к какому-то делу, то всегда отвечаю себе на вопрос, зачем. Когда я заходил на эту должность, то четко понимал, что должно быть образами результатов с точки зрения программы минимум и программы максимум. Считаю, что сегодня на этом рубеже задачи-минимум точно решены, и мы зашли чуть дальше в их реализации. Есть информация, что в скором времени Вы получите назначение в крупной бизнес-структуре, и этим объясняется уход в отставку с поста главы города… Мне нравится такой вариант развития событий! Если верить URA.RU, то будем смотреть в эту сторону (смеется). Сколько сообщений и звонков Вы получили после того, как объявили о своем уходе? Ну, время все же осталось на то, чтобы еще и поработать. Я не сказал бы, что была огромная масса звонков. Кто посчитал нужным, те позвонили, написали. Кто в засаде, те до сих пор там остаются. Когда человек обладает публичной властью, то к нему одно отношение. Когда меняется его статус, то меняется и внешняя конъюнктура. Это, кстати, хороший индикатор истинных отношений. Как Вы объявили о своем решении членам команды? Поблагодарил за работу. Но это был ближний круг — заместители, помощники. Планирую еще собрать ВКС 25 апреля с руководителями структурных подразделений администрации, кто был вовлечен во все процессы. Проведу его в формате аппаратки. Это важно. Без команды невозможно реализовать проекты, какой бы лидер ни стоял в ее руководстве. Планируете ли Вы забрать кого-то из коллег на новое место работы? Конечно, такая вероятность есть. Если будет куда брать, то будем предлагать. Это жизнь — что-то заканчивается, а что-то начинается. И лучше самому управлять этим процессом, а не ждать, когда кто-то займется такой работой вместо тебя. Есть в администрации чиновники, которые работают на своих постах благодаря вашему покровительству и тому, что вы в них верите. Знаю, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выражал свое несогласие с тем, что директором департамента городского хозяйства была назначена Мария Ванькова, которая является фигуранткой уголовного дела… Мария Ванькова является фигуранткой уголовного дела о коррупции во время работы в югорском фонде капитального ремонта домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Евгений Борисович Ботвинкин — высокопрофессиональный человек в своей отрасли. И если он высказывает позицию, то имеет на это юридические основания. Тем не менее, мы никаких противоречий в недавнем назначении Ваньковой не усматриваем. Самое главное — выдержать баланс, когда человек соответствует должности, а когда не соответствует. Полагаю, мы никаких красный линий здесь не переступили. А в уголовном деле финальную точку поставит суд. Что касается профессиональных качеств, Мария Николаевна отдает себя работе. Что-то получается, что-то нет. Городское хозяйство — очень тяжелая сфера. Про результаты что-то говорить пока рано, слишком мало времени прошло с момента ее назначения. Подводя итоги трехлетней работы, как Вы считаете, что удалось сделать, а что нет? Это точно аварийное жилье, с которым у нас получилось справиться раньше программных сроков. Отдельное спасибо за это хочется сказать окружным властям, которые выполнили все обязательства по финансированию. Ремонт дорог и внутриквартальных проездов, борьба с колейностью, благоустройство дворов. Я не хочу сейчас говорить о количестве километров замененного асфальта. Главное, что в городе были созданы системные правила, которые при их применении позволяют добиваться качественных результатов. Есть что-то, чем Вы гордитесь, что это произошло в Сургуте за время вашей работы? Мне кажется, у нас выстроилась профессиональная команда. Люди работают не через стимулы и внешнее воздействие, а через собственную ответственность. Это очень важно. У нас получилось реализовать ряд проектов, которые позиционируют город в качестве экономической столицы Югры. Сургут стал местом проведения региональных, федеральных мероприятий. Город сформировал условия для того, чтобы здесь проводить и чемпионат России по авиаспорту, и матчи по хоккею, знаменитая пилотажная группа «Русские витязи» несколько раз прилетала в Сургут со своими авиашоу. Много сейчас заявок, чтобы проводить у нас мероприятия разного уровня. Сейчас во многих политических telegram-каналах и СМИ формируется такой нарратив, что когда вы стали главой города, то Сургут представлял из себя чуть ли не выжженное поле. Мол, город пребывал в каком-то жутком запуcтении, а среди элит был жесткий конфликт. Вы согласны с этим? Я не слышал такой оценки, говорю сразу. Я не все читаю. С такой оценкой, конечно, не согласен. У всех северных городов есть свои особенности развития, свои достоинства и недостатки. Это и сейчас, если черту провести, я скажу: «ребята, вот это мы успели, а вот с этим еще надо разбираться и куча работы». Проводить огульно такой анализ — даже просто некорректно. Сургут всегда был городом с большим потенциалом, и когда я заходил, то прекрасно это чувствовал. Андрей Сергеевич, Вы как никто знаете сильные и слабые стороны города. Ваш совет будущему мэру — на что ему нужно обратить внимание, чтобы это не стало настоящей проблемой спустя несколько лет? Мне кажется, важно удержать темп по школам. Скрытой, невидимой работы сделано очень много. Сформированы земельные участки, понятно, как прокладывать инженерные сети. Это целая история была! Сейчас в работе четыре школы. И по возведению образовательных учреждений необходимо и дальше удерживать темп. Дорожные пробки будут нарастать по определению. Город финансово сильный, машины являются популярным средством передвижения, и вопрос с городскими развязками будет вставать все жестче. Мы уже начали консультации по организации движения на Нефтеюганском шоссе без светофоров. Без помощи округа с этим, конечно, не справиться. Но город должен инициировать и предлагать решения. А пресловутая транспортная реформа? Она уже в активной фазе, произошли изменения маршрутной сети, но для ее окончания городу нужно 150 новых автобусов. Чтобы их закупить, нужны огромные средства… Сургуту требуются 150 новых автобусов Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Сейчас коллеги порядок наводят. 30 автобусов уже взяли, в конце недели они уже должны выйти на линию. 10 сейчас еще приобретут, это уже 40. В Нижневартовске удачно купили за 16 миллионов рублей 11 автобусов, которым 6-7 лет. Это свидетельствует о подходе. То есть, не просто сидим и ждем денег, а используем все возможности для решения проблем. Автобусы не обязательно должны быть новые — главное, чтобы они соответствовали отраслевым требованиям и ожиданиям жителей. Сейчас есть два пути: либо город справляется с этой задачей собственными силами — это чуть дольше по времени, — или регион подключается и помогает, как это, например, произошло в Нижневартовске. Что происходит сейчас с бывшим зданием «Газпром переработки» в центре Сургута? Оно уже передано в город? Предполагалось, что туда переедет администрация, МФЦ, еще какие-то структуры. Какие дальнейшие перспективы? Оно уже передано городу и законсервировано, чтобы не утерять свои конструктивные качества. Сейчас с регионом идет диалог по его наполнению. В первую очередь, это, конечно, должно быть общественно-деловое здание. На первых этажах МФЦ, НКО, общественные пространства. А выше — офисные помещения. Чиновники сургутской администрации туда переедут, чтобы все подразделения были под одной крышей? А зачем администрации какие-то крыши менять? Пока идут обсуждения, думаю, что в этом году какие-то стартовые решения будут приняты. После того как Дума Сургута 25 апреля примет отставку, то какие ваши дальнейшие планы? Понятно, когда вы выйдете на новое место работы? Планы есть. Если будет интересно, я вам сообщу позже. Если вбить Вашу фамилию, имя, отчество в базу данных юридических лиц, там появится информация, что Вы являетесь учредителем коммерческой структуры. Это возможно при наличии статуса муниципального служащего? Я же пришел на госслужбу из бизнеса. Когда заходил еще на позицию вице-губернатора, у меня были компании, коммерческая недвижимость. Но все в соответствии с законом было оформлено в виде доверительного управления или безвозмездного пользования. Это все публично, не скрывается, и всему этому могут дать оценки компетентные органы. Да, это необычно для главы города, но все оформлено юридически правильно. Я никакого отношения к управлению не имею, будучи в должности. А закон не запрещает мне обладать коммерческими активами. Вы за три года так и не приобрели собственное жилье в Сургуте. Почему? Не хотели привязываться к городу? Глава Сургута Андрей Филатов отказался от служебного жилья Фото: Рамиль Нуриев/ Пресс-служба главы Сургута Когда погрузился в обязательства по работе с аварийным жильем, я сказал коллегам, что пока со всем не справимся, в свое жилье не перееду. Давайте переселим всех и тогда решим вопрос по мне. А все это время проживал в ведомственной гостинице газовиков «Ермак». Они даже могут сделать скидку для тех, кто проживает длительный срок. Оплачивал проживание из собственных денег. Ну и оценил все удобства. Когда можно не тратить время на какие-то бытовые вещи. Работа главы города отнимает много времени и сил, график работы очень насыщенный. В прощальном посте, Вы сказали, что не собираетесь выезжать из Югры. А какой город станет местом постоянного проживания? Пока рассматриваю Сургут. То есть, Вы станете обычным жителем и сможете критиковать следующего мэра? Это я вообще могу делать классно — теперь-то все знаю. Ну и вообще, после окончания любого контракта есть гарантийные обязательства. Три года дается, чтобы можно было поправить, если вдруг что (смеется). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Сургута Андрей Филатов после отставки не собирается уезжать из крупнейшего города ХМАО. Он по-прежнему хранит молчание о новом месте работы, дожидаясь официального назначения. При этом Филатов уже готовится к новому этапу карьеры и не исключает, что заберет с собой ближний круг подчиненных, с которыми работал в мэрии. Глава Сургута дал эксклюзивное интервью URA.RU, где откровенно рассказал о многом, чего не мог себе позволить, занимая чиновничий пост. Андрей Сергеевич, можете объяснить логику Вашего решения об отставке? Внешне ничего не предвещало такой поворот событий… Когда приступаю к какому-то делу, то всегда отвечаю себе на вопрос, зачем. Когда я заходил на эту должность, то четко понимал, что должно быть образами результатов с точки зрения программы минимум и программы максимум. Считаю, что сегодня на этом рубеже задачи-минимум точно решены, и мы зашли чуть дальше в их реализации. Есть информация, что в скором времени Вы получите назначение в крупной бизнес-структуре, и этим объясняется уход в отставку с поста главы города… Мне нравится такой вариант развития событий! Если верить URA.RU, то будем смотреть в эту сторону (смеется). Сколько сообщений и звонков Вы получили после того, как объявили о своем уходе? Ну, время все же осталось на то, чтобы еще и поработать. Я не сказал бы, что была огромная масса звонков. Кто посчитал нужным, те позвонили, написали. Кто в засаде, те до сих пор там остаются. Когда человек обладает публичной властью, то к нему одно отношение. Когда меняется его статус, то меняется и внешняя конъюнктура. Это, кстати, хороший индикатор истинных отношений. Как Вы объявили о своем решении членам команды? Поблагодарил за работу. Но это был ближний круг — заместители, помощники. Планирую еще собрать ВКС 25 апреля с руководителями структурных подразделений администрации, кто был вовлечен во все процессы. Проведу его в формате аппаратки. Это важно. Без команды невозможно реализовать проекты, какой бы лидер ни стоял в ее руководстве. Планируете ли Вы забрать кого-то из коллег на новое место работы? Конечно, такая вероятность есть. Если будет куда брать, то будем предлагать. Это жизнь — что-то заканчивается, а что-то начинается. И лучше самому управлять этим процессом, а не ждать, когда кто-то займется такой работой вместо тебя. Есть в администрации чиновники, которые работают на своих постах благодаря вашему покровительству и тому, что вы в них верите. Знаю, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выражал свое несогласие с тем, что директором департамента городского хозяйства была назначена Мария Ванькова, которая является фигуранткой уголовного дела… Евгений Борисович Ботвинкин — высокопрофессиональный человек в своей отрасли. И если он высказывает позицию, то имеет на это юридические основания. Тем не менее, мы никаких противоречий в недавнем назначении Ваньковой не усматриваем. Самое главное — выдержать баланс, когда человек соответствует должности, а когда не соответствует. Полагаю, мы никаких красный линий здесь не переступили. А в уголовном деле финальную точку поставит суд. Что касается профессиональных качеств, Мария Николаевна отдает себя работе. Что-то получается, что-то нет. Городское хозяйство — очень тяжелая сфера. Про результаты что-то говорить пока рано, слишком мало времени прошло с момента ее назначения. Подводя итоги трехлетней работы, как Вы считаете, что удалось сделать, а что нет? Это точно аварийное жилье, с которым у нас получилось справиться раньше программных сроков. Отдельное спасибо за это хочется сказать окружным властям, которые выполнили все обязательства по финансированию. Ремонт дорог и внутриквартальных проездов, борьба с колейностью, благоустройство дворов. Я не хочу сейчас говорить о количестве километров замененного асфальта. Главное, что в городе были созданы системные правила, которые при их применении позволяют добиваться качественных результатов. Есть что-то, чем Вы гордитесь, что это произошло в Сургуте за время вашей работы? Мне кажется, у нас выстроилась профессиональная команда. Люди работают не через стимулы и внешнее воздействие, а через собственную ответственность. Это очень важно. У нас получилось реализовать ряд проектов, которые позиционируют город в качестве экономической столицы Югры. Сургут стал местом проведения региональных, федеральных мероприятий. Город сформировал условия для того, чтобы здесь проводить и чемпионат России по авиаспорту, и матчи по хоккею, знаменитая пилотажная группа «Русские витязи» несколько раз прилетала в Сургут со своими авиашоу. Много сейчас заявок, чтобы проводить у нас мероприятия разного уровня. Сейчас во многих политических telegram-каналах и СМИ формируется такой нарратив, что когда вы стали главой города, то Сургут представлял из себя чуть ли не выжженное поле. Мол, город пребывал в каком-то жутком запуcтении, а среди элит был жесткий конфликт. Вы согласны с этим? Я не слышал такой оценки, говорю сразу. Я не все читаю. С такой оценкой, конечно, не согласен. У всех северных городов есть свои особенности развития, свои достоинства и недостатки. Это и сейчас, если черту провести, я скажу: «ребята, вот это мы успели, а вот с этим еще надо разбираться и куча работы». Проводить огульно такой анализ — даже просто некорректно. Сургут всегда был городом с большим потенциалом, и когда я заходил, то прекрасно это чувствовал. Андрей Сергеевич, Вы как никто знаете сильные и слабые стороны города. Ваш совет будущему мэру — на что ему нужно обратить внимание, чтобы это не стало настоящей проблемой спустя несколько лет? Мне кажется, важно удержать темп по школам. Скрытой, невидимой работы сделано очень много. Сформированы земельные участки, понятно, как прокладывать инженерные сети. Это целая история была! Сейчас в работе четыре школы. И по возведению образовательных учреждений необходимо и дальше удерживать темп. Дорожные пробки будут нарастать по определению. Город финансово сильный, машины являются популярным средством передвижения, и вопрос с городскими развязками будет вставать все жестче. Мы уже начали консультации по организации движения на Нефтеюганском шоссе без светофоров. Без помощи округа с этим, конечно, не справиться. Но город должен инициировать и предлагать решения. А пресловутая транспортная реформа? Она уже в активной фазе, произошли изменения маршрутной сети, но для ее окончания городу нужно 150 новых автобусов. Чтобы их закупить, нужны огромные средства… Сейчас коллеги порядок наводят. 30 автобусов уже взяли, в конце недели они уже должны выйти на линию. 10 сейчас еще приобретут, это уже 40. В Нижневартовске удачно купили за 16 миллионов рублей 11 автобусов, которым 6-7 лет. Это свидетельствует о подходе. То есть, не просто сидим и ждем денег, а используем все возможности для решения проблем. Автобусы не обязательно должны быть новые — главное, чтобы они соответствовали отраслевым требованиям и ожиданиям жителей. Сейчас есть два пути: либо город справляется с этой задачей собственными силами — это чуть дольше по времени, — или регион подключается и помогает, как это, например, произошло в Нижневартовске. Что происходит сейчас с бывшим зданием «Газпром переработки» в центре Сургута? Оно уже передано в город? Предполагалось, что туда переедет администрация, МФЦ, еще какие-то структуры. Какие дальнейшие перспективы? Оно уже передано городу и законсервировано, чтобы не утерять свои конструктивные качества. Сейчас с регионом идет диалог по его наполнению. В первую очередь, это, конечно, должно быть общественно-деловое здание. На первых этажах МФЦ, НКО, общественные пространства. А выше — офисные помещения. Чиновники сургутской администрации туда переедут, чтобы все подразделения были под одной крышей? А зачем администрации какие-то крыши менять? Пока идут обсуждения, думаю, что в этом году какие-то стартовые решения будут приняты. После того как Дума Сургута 25 апреля примет отставку, то какие ваши дальнейшие планы? Понятно, когда вы выйдете на новое место работы? Планы есть. Если будет интересно, я вам сообщу позже. Если вбить Вашу фамилию, имя, отчество в базу данных юридических лиц, там появится информация, что Вы являетесь учредителем коммерческой структуры. Это возможно при наличии статуса муниципального служащего? Я же пришел на госслужбу из бизнеса. Когда заходил еще на позицию вице-губернатора, у меня были компании, коммерческая недвижимость. Но все в соответствии с законом было оформлено в виде доверительного управления или безвозмездного пользования. Это все публично, не скрывается, и всему этому могут дать оценки компетентные органы. Да, это необычно для главы города, но все оформлено юридически правильно. Я никакого отношения к управлению не имею, будучи в должности. А закон не запрещает мне обладать коммерческими активами. Вы за три года так и не приобрели собственное жилье в Сургуте. Почему? Не хотели привязываться к городу? Когда погрузился в обязательства по работе с аварийным жильем, я сказал коллегам, что пока со всем не справимся, в свое жилье не перееду. Давайте переселим всех и тогда решим вопрос по мне. А все это время проживал в ведомственной гостинице газовиков «Ермак». Они даже могут сделать скидку для тех, кто проживает длительный срок. Оплачивал проживание из собственных денег. Ну и оценил все удобства. Когда можно не тратить время на какие-то бытовые вещи. Работа главы города отнимает много времени и сил, график работы очень насыщенный. В прощальном посте, Вы сказали, что не собираетесь выезжать из Югры. А какой город станет местом постоянного проживания? Пока рассматриваю Сургут. То есть, Вы станете обычным жителем и сможете критиковать следующего мэра? Это я вообще могу делать классно — теперь-то все знаю. Ну и вообще, после окончания любого контракта есть гарантийные обязательства. Три года дается, чтобы можно было поправить, если вдруг что (смеется).