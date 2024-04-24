Путин почти месяц помогает губернаторам бороться с паводками

На смену большой воде в регионы придут пожары

24 апреля 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин вынужден в ручном режиме контролировать борьбу с паводками и помощь пострадавшим людям Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Меры соцподдержки пострадавших от паводков пересмотрят — президент Владимир Путин озвучил их на совещании по ликвидации последствий половодья в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Он понимает, что это не решение проблемы, как и ручной режим работы с регионами в ЧС. По словам экспертов, на местах слабая система прогнозирования паводков и их предотвращения. Хотя это дешевле, чем ликвидация последствий. То же касается и пожаров. После испытания водой испытание огнем не за горами. Это уже второе совещание, которое Путин посвятил борьбе с паводками в регионах. Но проблеме он неоднократно уделял внимание и на других совещаниях с кабмином, да и доклады о ситуации получает регулярно. К людям — без формализма Жизнь главы МЧС Александра Куренкова последние недели протекает в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях, борющихся с паводками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент потребовал «детально оценить и скорректировать размеры компенсационных выплат пострадавшим от ЧС». «Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов», — подчеркнул он. По словам Путина, людям «безразлично, где чьи полномочия». «Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти работала слаженно и четко», — сказал Путин. Новость по теме Губернатор Моор доложил Путину о ситуации с паводком в Тюменской области Он заслушал главу МЧС Александра Куренкова и министра строительства Ирека Файзуллина, губернаторов трех регионов и глав нескольких муниципалитетов (в том числе мэра Орска и и. о. мэра Кургана) о том, как производятся выплаты пострадавшим от паводка. И сразу дал поручение правительству: пересмотреть стоимость капремонта поврежденного жилья, проиндексировать размер выплат пострадавшим, уточнить критерии предоставления компенсаций. Главное — без формализма. «Формализм не имеет ничего общего с мерами, которые направлены на поддержку людей. Они должны быть направлены на соблюдение социальной справедливости», — подчеркнул Путин. Новый «разбор полетов» — впереди В Курганской и Тюменской областях пришлось в авральном режиме всем миром возводить временные дамбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Он дал понять, что совещание не последнее. Следующее пройдет «в более широком составе». И главной темой станет «весь комплекс вопросов, связанных с предотвращением и защитой населенных пунктов от паводков». «Системные, организационные и управленческие проблемы есть. Нужно четко определить, какие меры необходимо принять федерации, регионам, местным властям, — сказал президент. — Рассмотрим, насколько отвечают установленным требованиям существующие гидротехнические сооружения, как реализуются программы строительства, обновления и содержания дамб и других инженерных объектов для защиты территорий от негативного воздействия вод». С системой контроля и прогнозирования ЧС существуют серьезные проблемы, подтвердили URA.RU эксперты. «Да, надо садиться и разбираться, как не допустить повторения этих историй. Власти должны работать на упреждение, а не ликвидировать последствия», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Проблемы системы Спрогнозировать большую воду, уверены эксперты, можно, но для этого нужны кадры и четкая система Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прогнозировать половодье можно, считает член Общественного совета Минэнерго РФ Владимир Тетельмин (будучи зампредом комитета Госдумы по экологии, он лоббировал закон о безопасности гидротехнических сооружений): все, что происходит в природе, предсказуемо. «Зная количество ожидаемой талой воды и осадков, можно соразмерить последствия, посмотреть, какие гидротехнические сооружения могут противостоять таким паводкам, — объяснил Тетельмин. — Эта работа не была проведена серьезно в Орске [где прорвало дамбу, построенную за 1 млрд рублей]. Местные власти думали, что пронесет, но не пронесло». Об отсутствии не только системных мер реагирования, но и структур, которые должны заниматься прогнозированием и производить расчеты, сказал URA.RU и директор Центра Российского регистра гидротехнических сооружений и государственного водного кадастра Сергей Беднарук. «Игнорируется Водный кодекс, в котором прописано, что водохозяйственные, водоохранные мероприятия должны выполняться, согласно схемам комплексного использования охраны водных объектов. Схемы есть, на них потрачены миллионы. Большая научная работа проделана, но ее результат спрятан в стол: схемы не используются для расчетов, для противопаводковых мероприятий. Государство тратит сумасшедшие деньги на ликвидацию последствий», — обрисовал ситуацию Беднарук. Влияние Казахстана на половодье в России С властями Казахстана и приграничных регионов не всегда удается заранее решить вопрос о сбросах воды из водохранилищ в общие реки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Собеседники URA.RU не склонны однозначно обвинять в нынешнем паводке в Курганской и Тюменской областях Казахстан. По словам гидролога Беднарука, там, как и в России, просто-напросто нет специалистов, кто мог бы заранее точно спрогнозировать объемы заполнения водохранилищ и сброса воды в приграничные реки. Но, считает эксперт Тетельмин, проблема «трансграничного переноса» есть. Властям двух стран и приграничных регионов действительно не всегда удается договориться по объему сбросов воды, не говоря уже о совместном проектировании защитных сооружений. Ручное управление Путина Вслед за большой водой в регионы могут прийти природные пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эксперты признают, что в отношении ЧС в России действует «ситуационное» управление: случилась ЧС — начинается реагирование. По мнению Владимира Тетельмина, Путин устал слушать доклады о повышении уровня воды, переливах или прорывы дамб — ему нужны конкретные решения и действия, которые позволили бы предотвратить эти явления и не создавать рисков для жителей. По словам политолога Ильи Гращенкова, Путину приходится в ручном режиме контролировать ситуацию, поскольку даже после катастрофического наводнения в иркутском Тулуне, недавних паводков на Дальнем Востоке местные власти выводы не сделали. «Системной борьбы с паводками, как было в советские годы, нет, — отметил Гращенков. — Дамба в Орске, построенная за миллиард и «поврежденная грызунами», показала, что строительство новой защитной инфраструктуры организовано плохо, а деньги потрачены впустую. Путину ничего не остается, кроме как лично вмешиваться в процесс, чтобы вручную разрулить то, чем не получается рулить системно». Природные пожары не за горами И нельзя быть уверенными, что после половодья в тех же трех регионах не начнутся природные пожары (Курганская и Тюменская области год назад боролись с ними в таком же авральном режиме, как этой весной с большой водой). Гидролог Беднарук говорит, что после половодья всегда приходится бороться с пожарами — зелень в местах затопления появится не сразу, в отличие от сухой травы. Новость по теме Путин спросил о мэре Кургана, Шумков попросил денег на последствия паводка: главное за 24 апреля Эксперт Тетельмин объясняет высокую пожароопасность глобальными изменениями климата, потеплением. При этом, считает депутат Бурматов, предотвращать пожары сложнее, так как здесь ключевым является человеческий фактор (поджоги, сельхозпалы). Многое зависит от компетенции местных властей и их умении коммуницировать с жителями, чтобы вновь в процесс не пришлось вмешиваться президенту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Меры соцподдержки пострадавших от паводков пересмотрят — президент Владимир Путин озвучил их на совещании по ликвидации последствий половодья в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Он понимает, что это не решение проблемы, как и ручной режим работы с регионами в ЧС. По словам экспертов, на местах слабая система прогнозирования паводков и их предотвращения. Хотя это дешевле, чем ликвидация последствий. То же касается и пожаров. После испытания водой испытание огнем не за горами. Это уже второе совещание, которое Путин посвятил борьбе с паводками в регионах. Но проблеме он неоднократно уделял внимание и на других совещаниях с кабмином, да и доклады о ситуации получает регулярно. Президент потребовал «детально оценить и скорректировать размеры компенсационных выплат пострадавшим от ЧС». «Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов», — подчеркнул он. По словам Путина, людям «безразлично, где чьи полномочия». «Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти работала слаженно и четко», — сказал Путин. Он заслушал главу МЧС Александра Куренкова и министра строительства Ирека Файзуллина, губернаторов трех регионов и глав нескольких муниципалитетов (в том числе мэра Орска и и. о. мэра Кургана) о том, как производятся выплаты пострадавшим от паводка. И сразу дал поручение правительству: пересмотреть стоимость капремонта поврежденного жилья, проиндексировать размер выплат пострадавшим, уточнить критерии предоставления компенсаций. Он дал понять, что совещание не последнее. Следующее пройдет «в более широком составе». И главной темой станет «весь комплекс вопросов, связанных с предотвращением и защитой населенных пунктов от паводков». «Системные, организационные и управленческие проблемы есть. Нужно четко определить, какие меры необходимо принять федерации, регионам, местным властям, — сказал президент. — Рассмотрим, насколько отвечают установленным требованиям существующие гидротехнические сооружения, как реализуются программы строительства, обновления и содержания дамб и других инженерных объектов для защиты территорий от негативного воздействия вод». С системой контроля и прогнозирования ЧС существуют серьезные проблемы, подтвердили URA.RU эксперты. «Да, надо садиться и разбираться, как не допустить повторения этих историй. Власти должны работать на упреждение, а не ликвидировать последствия», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Прогнозировать половодье можно, считает член Общественного совета Минэнерго РФ Владимир Тетельмин (будучи зампредом комитета Госдумы по экологии, он лоббировал закон о безопасности гидротехнических сооружений): все, что происходит в природе, предсказуемо. «Зная количество ожидаемой талой воды и осадков, можно соразмерить последствия, посмотреть, какие гидротехнические сооружения могут противостоять таким паводкам, — объяснил Тетельмин. — Эта работа не была проведена серьезно в Орске [где прорвало дамбу, построенную за 1 млрд рублей]. Местные власти думали, что пронесет, но не пронесло». Об отсутствии не только системных мер реагирования, но и структур, которые должны заниматься прогнозированием и производить расчеты, сказал URA.RU и директор Центра Российского регистра гидротехнических сооружений и государственного водного кадастра Сергей Беднарук. «Игнорируется Водный кодекс, в котором прописано, что водохозяйственные, водоохранные мероприятия должны выполняться, согласно схемам комплексного использования охраны водных объектов. Собеседники URA.RU не склонны однозначно обвинять в нынешнем паводке в Курганской и Тюменской областях Казахстан. По словам гидролога Беднарука, там, как и в России, просто-напросто нет специалистов, кто мог бы заранее точно спрогнозировать объемы заполнения водохранилищ и сброса воды в приграничные реки. Но, считает эксперт Тетельмин, проблема «трансграничного переноса» есть. Властям двух стран и приграничных регионов действительно не всегда удается договориться по объему сбросов воды, не говоря уже о совместном проектировании защитных сооружений. Эксперты признают, что в отношении ЧС в России действует «ситуационное» управление: случилась ЧС — начинается реагирование. По мнению Владимира Тетельмина, Путин устал слушать доклады о повышении уровня воды, переливах или прорывы дамб — ему нужны конкретные решения и действия, которые позволили бы предотвратить эти явления и не создавать рисков для жителей. По словам политолога Ильи Гращенкова, Путину приходится в ручном режиме контролировать ситуацию, поскольку даже после катастрофического наводнения в иркутском Тулуне, недавних паводков на Дальнем Востоке местные власти выводы не сделали. «Системной борьбы с паводками, как было в советские годы, нет, — отметил Гращенков. — И нельзя быть уверенными, что после половодья в тех же трех регионах не начнутся природные пожары (Курганская и Тюменская области год назад боролись с ними в таком же авральном режиме, как этой весной с большой водой). Гидролог Беднарук говорит, что после половодья всегда приходится бороться с пожарами — зелень в местах затопления появится не сразу, в отличие от сухой травы. Эксперт Тетельмин объясняет высокую пожароопасность глобальными изменениями климата, потеплением. При этом, считает депутат Бурматов, предотвращать пожары сложнее, так как здесь ключевым является человеческий фактор (поджоги, сельхозпалы). Многое зависит от компетенции местных властей и их умении коммуницировать с жителями, чтобы вновь в процесс не пришлось вмешиваться президенту.