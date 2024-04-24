Губернатор Моор доложил Путину о ситуации с паводком в Тюменской области

Моор рассказал Путину об обстановке в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области во второй раз доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с паводком. Вот самое важное, о что сказал глава региона.

Сколько домов затопило в Тюменской области

В 20 населенных пунктах подтоплено 155 жилых домов, более 500 дачных домов, 17 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находится 586 человек. Выплаты получили 87 семей.

Чего ждать от паводка в ближайшее время

Самая сложная обстановка в Ишиме и Ишимском районе. Уровень воды превысил исторический максимум 2017 года и составил 1064 сантиметра. В настоящий момент вода движется к Абатскому району. Вода также подступает к городу Ялуторовску. Пик паводка на территории города придется на 1 мая.

Придет ли вода из Курганской области

Ожидается приход паводка в реке Тобол. Вода придет с Курганской области. Уровень воды за сутки поднялся на 73 сантиметра.

Кто работает на территории паводка в Тюменской области

Региону помогают сотрудники МЧС из Челябинской и Свердловской областей, ХМАО и ЯНАО. Всего трудится более 400 сотрудников ведомства.

Какие меры поддержки действуют для жителей Тюменской области, пострадавших в паводок

В регионе действует мера, согласно которой все жители, чьи дома подтопило, получают по 50 тысяч рублей из областного бюджета. Для получения средств необходимо заполнить одно заявление. 98 семей подали соответствующие заявления. 91 одна семья уже получила выплату.

Владимир Путин оценил работу властей Тюменской области. Президент отметил, что общался с главой Тюменской области еще за месяц до «большой воды» и предупреждал о грядущем полноводии. «Работа большая. Надеюсь, вы все делаете своевременно. Дай бог, чтобы вся работа приносила людям нужные результаты», — резюмировал президент.

Во время прошлого выступления Моора перед Путиным глава государства сделал губернатору замечание. Президент РФ Владимир Путин не оценил шутку губернатора Тюменской области Александра Моора, в которой он назвал жителей сел упертыми, из-за того, что они не хотят эвакуироваться из зон паводков.