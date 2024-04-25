Мэр Сургута уволился, поставив крест на амбициях о губернаторстве

Почему чиновничья карьера Филатова не взлетела выше

26 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Глава Сургута Андрей Филатов ушел в отставку после трех лет работы на посту Фото: Александр Кулаковский © URA.RU статья из сюжета Глава Сургута ушел в отставку Глава Сургута Андрей Филатов завершил карьеру чиновника, утратив надежду на губернаторство. Такую версию событий озвучили опрошенные URA.RU инсайдеры в окружном политистеблишменте. Они считают, что Филатов рассматривал позицию мэра крупнейшего города ХМАО как трамплин для дальнейшего продвижения по госслужбе. А когда понял, что цель недостижима, то решил сменить работу. «Филатов в 2021 году пришел на должность главы Сургута, имея репутацию зрелого управленца. У него за спиной был опыт работы, как в окружном правительстве, так и в бизнесе. Но для чиновничьей карьеры требовался еще и кейс, где он мог бы продемонстрировать свои навыки как хозяйственника. Тогда Филатова воспринимали, как человека, который спустя время мог бы занять кресло главы региона, став преемником губернатора Югры Натальи Комаровой», — рассказывает один из инсайдеров. Андрей Филатов сменил многих руководителей в мэрии Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургута взял резкий старт на новом месте работы. Он провел самое масштабное обновление кадров администрации среди всех предшественников. Из старой команды осталась только вице-мэр по социалке Анна Томазова. С переформатированной мэрией Филатов начинает один за другим запускать новые проекты. «При нем началось освоение научно-технологического центра. А для жителей трехлетнее руководство Филатова стало чем-то, что изменило сам Сургут. Это наглядно иллюстрирует освещенная дорога в аэропорт, облагороженная теплотрасса от ГРЭС, потому что они формируют ощущение комфорта. Также впервые в Сургуте начали проводить чемпионаты России по самолетному спорту и авиашоу с „Русскими витязями“, которые набирали по 100 тысяч зрителей», — вспоминает президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко. Однако шло время, а в карьере Филатова не происходило никаких изменений. Перешагнув экватор времени своего руководства городом, он запускает транспортную реформу, которая становится главным объектом критики для сургутян. После изменения маршрутной сети становится очевидным, что требуется кардинальное обновление парка автобусов. Но лишних нескольких сотен миллионов рублей в городском бюджете нет. А затем появляются и другие проблемы. «В конце 2023 года Жилстройнадзор отказался принимать ряд новостроек в Сургуте. Из-за этого под угрозой было выполнение окружного плана по вводу жилья, что является важным KPI для губернатора. Директор департамента архитектуры городской администрации Александр Коновалов ушел в отставку, вице-мэр Виталий Шаров получил выговор. Говорят, что досталось и самому Филатову», — рассказывает один из чиновников сургутской мэрии. Собеседник URA.RU в окружном правительстве говорит, что уже в начале 2024 года появились первые разговоры о том, что глава Сургута собирается в отставку. «К этому времени стало очевидно, что перспектив стать губернатором у Филатова нет. Уже сложилась другая политическая конъюнктура. А дорабатывать еще два года в качестве мэра ему было неинтересно», — считает источник. Выборы президента России отсрочили отставку главы Сургута Фото: Илья Московец © URA.RU Политолог Евгений Минченко считает, что отставка главы Сургута могла бы произойти раньше, но как раз в это время наступила активная фаза кампании по выборам президента РФ. «Насколько мне известно, это личное решение Филатова, давно запланированное. Собственно, была идея, что проведет выборы президента и после этого может уходить», — отмечает Минченко. Сам Филатов в интервью URA.RU говорил, что выполнил на посту мэра программу-минимум и даже чуть больше и готов к новому этапу карьеры, который не будет связан с госслужбой. Источник в окружном истеблишменте рассказывает, что внутриполитический блок регионального правительства уже несколько недель ведет консультации о фигуре следующего градоначальника. «Губернатор перед отставкой главы Сургута вручила ему благодарность в качестве прощального жеста за работу. А оформляется такая награда несколько месяцев. Так что уход Филатова не был для нее неожиданностью. Сейчас на место мэра крупнейшего города ХМАО рассматриваются спикер думы Сургута Максим Слепов, замглавы городской администрации Артем Кириленко и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Интрига пока в том, будет ли дополнен этот шорт-лист», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Сургута Андрей Филатов завершил карьеру чиновника, утратив надежду на губернаторство. Такую версию событий озвучили опрошенные URA.RU инсайдеры в окружном политистеблишменте. Они считают, что Филатов рассматривал позицию мэра крупнейшего города ХМАО как трамплин для дальнейшего продвижения по госслужбе. А когда понял, что цель недостижима, то решил сменить работу. «Филатов в 2021 году пришел на должность главы Сургута, имея репутацию зрелого управленца. У него за спиной был опыт работы, как в окружном правительстве, так и в бизнесе. Но для чиновничьей карьеры требовался еще и кейс, где он мог бы продемонстрировать свои навыки как хозяйственника. Тогда Филатова воспринимали, как человека, который спустя время мог бы занять кресло главы региона, став преемником губернатора Югры Натальи Комаровой», — рассказывает один из инсайдеров. Глава Сургута взял резкий старт на новом месте работы. Он провел самое масштабное обновление кадров администрации среди всех предшественников. Из старой команды осталась только вице-мэр по социалке Анна Томазова. С переформатированной мэрией Филатов начинает один за другим запускать новые проекты. «При нем началось освоение научно-технологического центра. А для жителей трехлетнее руководство Филатова стало чем-то, что изменило сам Сургут. Это наглядно иллюстрирует освещенная дорога в аэропорт, облагороженная теплотрасса от ГРЭС, потому что они формируют ощущение комфорта. Также впервые в Сургуте начали проводить чемпионаты России по самолетному спорту и авиашоу с „Русскими витязями“, которые набирали по 100 тысяч зрителей», — вспоминает президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко. Однако шло время, а в карьере Филатова не происходило никаких изменений. Перешагнув экватор времени своего руководства городом, он запускает транспортную реформу, которая становится главным объектом критики для сургутян. После изменения маршрутной сети становится очевидным, что требуется кардинальное обновление парка автобусов. Но лишних нескольких сотен миллионов рублей в городском бюджете нет. А затем появляются и другие проблемы. Директор департамента архитектуры городской администрации Александр Коновалов ушел в отставку, вице-мэр Виталий Шаров получил выговор. Говорят, что досталось и самому Филатову», — рассказывает один из чиновников сургутской мэрии. Собеседник URA.RU в окружном правительстве говорит, что уже в начале 2024 года появились первые разговоры о том, что глава Сургута собирается в отставку. «К этому времени стало очевидно, что перспектив стать губернатором у Филатова нет. Уже сложилась другая политическая конъюнктура. А дорабатывать еще два года в качестве мэра ему было неинтересно», — считает источник. Политолог Евгений Минченко считает, что отставка главы Сургута могла бы произойти раньше, но как раз в это время наступила активная фаза кампании по выборам президента РФ. «Насколько мне известно, это личное решение Филатова, давно запланированное. Собственно, была идея, что проведет выборы президента и после этого может уходить», — отмечает Минченко. Сам Филатов в интервью URA.RU говорил, что выполнил на посту мэра программу-минимум и даже чуть больше и готов к новому этапу карьеры, который не будет связан с госслужбой. Источник в окружном истеблишменте рассказывает, что внутриполитический блок регионального правительства уже несколько недель ведет консультации о фигуре следующего градоначальника. «Губернатор перед отставкой главы Сургута вручила ему благодарность в качестве прощального жеста за работу. А оформляется такая награда несколько месяцев. Так что уход Филатова не был для нее неожиданностью. Сейчас на место мэра крупнейшего города ХМАО рассматриваются спикер думы Сургута Максим Слепов, замглавы городской администрации Артем Кириленко и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Интрига пока в том, будет ли дополнен этот шорт-лист», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.