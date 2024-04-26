Путин сформулировал задачи власти на 6 лет

Главные задачи власти на ближайшие 6 лет сформулировал президент Владимир Путин в своем выступлении на Совете законодателей 26 апреля. Первая из них — это формирование нового правительства. В приоритете также доработка мер поддержки участников СВО, демография, межнациональное единство и другие. Как объяснили URA.RU эксперты, тем самым президент напомнил об общей ответственности всех уровней власти за развитие страны.
Встреча Путина с законодателями в Таврическом дворце Санкт-Петербурга (там собираются депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и руководители заксобраний регионов) традиционно посвящена Дню российского парламентаризма. Он отмечается 27 апреля. «События, через которые мы проходим, доказывают значимость преемственности [законодательной ветви власти], то, как важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламентаризм и в целом общественно-политическую систему», — отметил президент.
Путин сказал и о том, что объединяет политические представителей власти всех уровней. В первую очередь — поддержка участников СВО и их семей. Президент напомнил о кадровой программе «Время героев». Ее выпускники, убежден Путин, те, кто показал «в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества», смогут достойно проявить себя и в гражданских сферах, в том числе во власти. «Очень рассчитываю, что политические партии будут активно выдвигать и поддерживать таких кандидатов в ходе избирательных кампаний на всех уровнях», — сказал президент.
В ближайшие 6 лет всем уровням власти совместно предстоит реализовывать программу развития страны. «Реализовывать все запланированное в экономике, науке и технологиях, культуре, социальной сфере в широком смысле слова тоже, надеюсь, будем вместе, — подчеркнул Путин, имея в виду не только законодателей и исполнительную власть, но и весь народ. —
Во главу угла необходимо ставить задачу народосбережения, благополучия российских семей, укрепления суверенитета нашей страны. Прошу уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира,. учитывать прагматичные, сбалансированные подходы и в парламентской дипломатии».
По словам главы Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, Путин вновь обратил внимание на эти направления, поскольку «последовательность в реализации и достижении стратегических целей подразумевает настройку системы госуправления, а также распределение и уточнение задач для разных ее сегментов и уровней». «В реализации новых нацпроектов и программ существенная роль отводится развитию регионов и инфраструктуры. А это — зона ответственности муниципальных и региональных парламентариев», — объясняет Костин.
А вот первостепенной задачей для Госдумы и Совета Федерации является участие в формировании нового состава правительства России. «Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к Основному закону и одобренные по итогам общероссийского голосования. Уверен, что парламентарии оправдают такое доверие, решение граждан повысить роль законодательной власти, проявят ответственность и готовность вместе работать над повесткой развития», — обратился Путин к депутатам и сенаторам.
Этим выступлением президент настроил законодателей на работу в долгосрочной перспективе, объясняет исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Он напомнил ключевые направления своей политической программы, под которую «будет сформирован кабинет министров». И это — первая задача Госдумы.
«Каждому члену нового правительства будут поставлены конкретные задачи, и, что называется, по гамбургскому счету с них будет и спрос. Госдума сможет спросить с них, поскольку она утверждает этих людей», — пояснил Кузнецов.
Путин хочет, чтобы озвученные им цели развития страны достигались всеми органами власти совместно. Но не с корыстным интересом, а искренне, полагает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. И ему важно, чтобы учитывалось мнение народа. «Поэтому Путин говорит об этом перед началом нового срока его президентских полномочий, — считает Поляков. — Вряд ли стоит думать, что кандидатуры премьера и его заместителей, министров вызовут склоки среди фракций — время военное, во власти есть единство. Но президент говорит об ответственности. Выполнение задач, которые он ставит на ближайшие шесть лет, будет зависеть от тех людей, которых утвердит парламент».
В то же время, говорит политтехнолог Марат Башаров, повышение ответственности парламентариев, о чем сказал президент, потребует от них самих более глубокого погружения в разные сферы. Они должны «учиться видеть детали, повышать свою компетенцию», чтобы иметь возможность контролировать в дальнейшем работу министров и вступать с ними в дискуссию.
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