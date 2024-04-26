Путин сформулировал задачи власти на 6 лет

Первая — новое правительство

26 апреля 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин сформулировал задачи законодателей на 6 лет, и первоочередную — сформировать правительство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главные задачи власти на ближайшие 6 лет сформулировал президент Владимир Путин в своем выступлении на Совете законодателей 26 апреля. Первая из них — это формирование нового правительства. В приоритете также доработка мер поддержки участников СВО, демография, межнациональное единство и другие. Как объяснили URA.RU эксперты, тем самым президент напомнил об общей ответственности всех уровней власти за развитие страны. Встреча Путина с законодателями в Таврическом дворце Санкт-Петербурга (там собираются депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и руководители заксобраний регионов) традиционно посвящена Дню российского парламентаризма. Он отмечается 27 апреля. «События, через которые мы проходим, доказывают значимость преемственности [законодательной ветви власти], то, как важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламентаризм и в целом общественно-политическую систему», — отметил президент. Президент Владимир Путин по традиции накануне Дня парламентаризма встретился с законотворцами в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин сказал и о том, что объединяет политические представителей власти всех уровней. В первую очередь — поддержка участников СВО и их семей. Президент напомнил о кадровой программе «Время героев». Ее выпускники, убежден Путин, те, кто показал «в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества», смогут достойно проявить себя и в гражданских сферах, в том числе во власти. «Очень рассчитываю, что политические партии будут активно выдвигать и поддерживать таких кандидатов в ходе избирательных кампаний на всех уровнях», — сказал президент. В ближайшие 6 лет всем уровням власти совместно предстоит реализовывать программу развития страны. «Реализовывать все запланированное в экономике, науке и технологиях, культуре, социальной сфере в широком смысле слова тоже, надеюсь, будем вместе, — подчеркнул Путин, имея в виду не только законодателей и исполнительную власть, но и весь народ. — Во главу угла необходимо ставить задачу народосбережения, благополучия российских семей, укрепления суверенитета нашей страны. Прошу уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира,. учитывать прагматичные, сбалансированные подходы и в парламентской дипломатии». По словам главы Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, Путин вновь обратил внимание на эти направления, поскольку «последовательность в реализации и достижении стратегических целей подразумевает настройку системы госуправления, а также распределение и уточнение задач для разных ее сегментов и уровней». «В реализации новых нацпроектов и программ существенная роль отводится развитию регионов и инфраструктуры. А это — зона ответственности муниципальных и региональных парламентариев», — объясняет Костин. Статья по теме Путин с помощью БАМа укореняет идею героизации в России А вот первостепенной задачей для Госдумы и Совета Федерации является участие в формировании нового состава правительства России. «Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к Основному закону и одобренные по итогам общероссийского голосования. Уверен, что парламентарии оправдают такое доверие, решение граждан повысить роль законодательной власти, проявят ответственность и готовность вместе работать над повесткой развития», — обратился Путин к депутатам и сенаторам. Этим выступлением президент настроил законодателей на работу в долгосрочной перспективе, объясняет исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Он напомнил ключевые направления своей политической программы, под которую «будет сформирован кабинет министров». И это — первая задача Госдумы. «Каждому члену нового правительства будут поставлены конкретные задачи, и, что называется, по гамбургскому счету с них будет и спрос. Госдума сможет спросить с них, поскольку она утверждает этих людей», — пояснил Кузнецов. Путин хочет, чтобы озвученные им цели развития страны достигались всеми органами власти совместно. Но не с корыстным интересом, а искренне, полагает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. И ему важно, чтобы учитывалось мнение народа. «Поэтому Путин говорит об этом перед началом нового срока его президентских полномочий, — считает Поляков. — Вряд ли стоит думать, что кандидатуры премьера и его заместителей, министров вызовут склоки среди фракций — время военное, во власти есть единство. Но президент говорит об ответственности. Выполнение задач, которые он ставит на ближайшие шесть лет, будет зависеть от тех людей, которых утвердит парламент». Статья по теме Путин почти месяц помогает губернаторам бороться с паводками В то же время, говорит политтехнолог Марат Башаров, повышение ответственности парламентариев, о чем сказал президент, потребует от них самих более глубокого погружения в разные сферы. Они должны «учиться видеть детали, повышать свою компетенцию», чтобы иметь возможность контролировать в дальнейшем работу министров и вступать с ними в дискуссию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные задачи власти на ближайшие 6 лет сформулировал президент Владимир Путин в своем выступлении на Совете законодателей 26 апреля. Первая из них — это формирование нового правительства. В приоритете также доработка мер поддержки участников СВО, демография, межнациональное единство и другие. Как объяснили URA.RU эксперты, тем самым президент напомнил об общей ответственности всех уровней власти за развитие страны. Встреча Путина с законодателями в Таврическом дворце Санкт-Петербурга (там собираются депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и руководители заксобраний регионов) традиционно посвящена Дню российского парламентаризма. Он отмечается 27 апреля. «События, через которые мы проходим, доказывают значимость преемственности [законодательной ветви власти], то, как важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламентаризм и в целом общественно-политическую систему», — отметил президент. Путин сказал и о том, что объединяет политические представителей власти всех уровней. В первую очередь — поддержка участников СВО и их семей. Президент напомнил о кадровой программе «Время героев». Ее выпускники, убежден Путин, те, кто показал «в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества», смогут достойно проявить себя и в гражданских сферах, в том числе во власти. «Очень рассчитываю, что политические партии будут активно выдвигать и поддерживать таких кандидатов в ходе избирательных кампаний на всех уровнях», — сказал президент. В ближайшие 6 лет всем уровням власти совместно предстоит реализовывать программу развития страны. «Реализовывать все запланированное в экономике, науке и технологиях, культуре, социальной сфере в широком смысле слова тоже, надеюсь, будем вместе, — подчеркнул Путин, имея в виду не только законодателей и исполнительную власть, но и весь народ. — По словам главы Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, Путин вновь обратил внимание на эти направления, поскольку «последовательность в реализации и достижении стратегических целей подразумевает настройку системы госуправления, а также распределение и уточнение задач для разных ее сегментов и уровней». «В реализации новых нацпроектов и программ существенная роль отводится развитию регионов и инфраструктуры. А это — зона ответственности муниципальных и региональных парламентариев», — объясняет Костин. А вот первостепенной задачей для Госдумы и Совета Федерации является участие в формировании нового состава правительства России. «Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к Основному закону и одобренные по итогам общероссийского голосования. Уверен, что парламентарии оправдают такое доверие, решение граждан повысить роль законодательной власти, проявят ответственность и готовность вместе работать над повесткой развития», — обратился Путин к депутатам и сенаторам. Этим выступлением президент настроил законодателей на работу в долгосрочной перспективе, объясняет исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Он напомнил ключевые направления своей политической программы, под которую «будет сформирован кабинет министров». И это — первая задача Госдумы. Путин хочет, чтобы озвученные им цели развития страны достигались всеми органами власти совместно. Но не с корыстным интересом, а искренне, полагает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. И ему важно, чтобы учитывалось мнение народа. «Поэтому Путин говорит об этом перед началом нового срока его президентских полномочий, — считает Поляков. — Вряд ли стоит думать, что кандидатуры премьера и его заместителей, министров вызовут склоки среди фракций — время военное, во власти есть единство. Но президент говорит об ответственности. Выполнение задач, которые он ставит на ближайшие шесть лет, будет зависеть от тех людей, которых утвердит парламент». В то же время, говорит политтехнолог Марат Башаров, повышение ответственности парламентариев, о чем сказал президент, потребует от них самих более глубокого погружения в разные сферы. Они должны «учиться видеть детали, повышать свою компетенцию», чтобы иметь возможность контролировать в дальнейшем работу министров и вступать с ними в дискуссию.