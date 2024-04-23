Путин с помощью БАМа укореняет идею героизации в России

Ветераны ударной стройки поддержали президента, убедился журналист URA.RU

24 апреля 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин поблагодарил за служение России тех, кто начинал строить БАМ 50 лет назад, и кто делает это сегодня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Второй день подряд президент Владимир Путин встречается с ветеранами Байкало-Амурской магистрали (БАМа). В зале Кремлевского дворца 23 апреля, спустя ровно 50 лет после объявления Всесоюзной ударной комсомольской стройки, собрались те, кто в 1974 году поехал за романтикой, кто готов был покорить и горы, и реки, и тайгу, чтобы оставить свой след в истории страны и самого глобального проекта ХХ века. Удивительно, но сегодня рядом с ними были совсем юные ребята, с такими же горящими глазами. Многие из тех, кто оказался в Кремле на праздновании юбилея БАМа, сегодня будто вернулись в свою молодость: те же горящие глаза, то же желание жить и работать. Оказаться в этот день в Кремлевском дворце — праздник, о котором они и не мечтали. «Так, хватит фотографироваться. Не могу собрать вас сегодня», — сетовала сопровождающая группы ветеранов БАМа, которые, только пройдя досмотр на Кутафьей башне Кремля, тут же принялись делать фото на память. Работать на БАМе приходилось в разных условиях — от -61 до +43 градусов Фото: Анна Майорова © URA.RU По-другому они не могли. Многие не виделись 20-30 лет. Не сразу признавали друг друга (годы берут свое). Но каждая встреча — это море воспоминаний о молодости. Ныне Герой Соцтруда Юрий Чумаченко в апреле 1974 года был машинистом одного из поездов, который увозил первых комсомольцев-добровольцев в далекую Сибирь, чтобы там они проложили железный путь к Тихому океану. Никто, рассказал URA.RU Юрий Николаевич, не думал о трудовом подвиге. «Мы все были воодушевлены — мы же за Родину, — поделился ветеран. — Мы за то, чтобы Родина была богаче и сильнее. Комсомольцы о зарплатах тогда не думали, ехали по велению сердца». Бамовец Александр Дубовец (в середине) признается: если бы можно было вернуться на 50 лет назад, он снова выбрал бы БАМ Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Начальник механизированной колонны 70 треста «ЗапБамСтроймеханизация» Александр Дубовец поехал на БАМ сразу после окончания института в Новосибирске. И остался там почти на 20 лет. «Это наша молодость. Это люди, которые отдавали полностью себя этой стройке. Люди с высшим образованием не боялись работы водителя, — рассказал Дубовец, а на вопрос, считает ли он работу на БАМе трудовым подвигом, задумался. — У меня на трассе температура была зимой минус 52 градуса — волосы к подушке примерзали. Да, в своем роде это героизм. Но если бы все можно было вернуть, я бы снова поехал». Ветераны сожалеют только об одном: с середины 1980-х, с началом перестройки, интерес властей к строительству БАМа упал. Проект все же дотянули до 2003 года. Железнодорожная магистраль к тому времени пролегла на 4,28 тысячи километров от иркутского Тайшета до Советской Гавани в Хабаровском крае. В суровых климатических условиях бамовцы проложили железную дорогу, построили мосты через 11 крупных рек, в том числе Лену, Ангару, Амур, Зею, Селемджу, и 30 километров тоннелей, пройдя семь горных хребтов. С 2013 года начался новый этап развития БАМа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В 2013 году для БАМа начался новый этап. Магистраль модернизируется и расширяется. Тем самым Россия заявила о своем развороте на Восток — туда, где формируется центр мировой экономики. И сегодня страна так же, как полвека назад, нуждается в молодых романтиках, в тех, кто готов вершить и строить. И к тем, и к другим со сцены Кремлевского дворца обращался президент Путин. «Этот проект был исторически необходим нашей стране, — начал свое выступление президент. — Это событие и сама идея, овеянная и романтикой созидания, и энтузиазмом молодых, вдохновляли тогда практически всю страну. И стихи слагали, как мы с вами помним, и песни пели». Празднование юбилея БАМа для вчерашних комсомольцев — это воспоминания о молодых годах, полных романтики Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Путин напомнил одну из них — «Слышишь, время гудит: БАМ». Он отметил, что для двух миллионов бамовцев эта стройка стала «делом всей жизни, воплощением мечты, труда, мужества, настоящим подвигом». «В непроходимых болотах, в тайге, в скалах и в условиях вечной мерзлоты наши строители прокладывали километры стальной трассы, решали задачи запредельного уровня сложности, воплощали в жизнь принципиально новые конструктивные, инженерные, технические решения», — сказал президент. По словам Путина за последние 12 лет провозная способность БАМа выросла втрое и составляет почти 42 млн тонн. БАМ и Транссиб, объединенные в единый проект Восточный полигон, строят и модернизируют такие же передовые команды. «В горизонте десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 миллионов тонн в год, — заверил Путин. - Особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей в населенных пунктах, завязанных на БАМ. Столицы БАМа Тында и Северобайкальск — у нас здесь большая задолженность перед людьми». После слов благодарности президенту Владимиру Путину за его «титанический труд», которые произнес экс-министр путей сообщения Геннадий Фадеев, зал аплодировал стоя Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС Как и 50 лет назад, бамовцы преданны своей стране. Путин убедился в этом сегодня. Никто не слышал, что говорили те, кто получал из рук президента высокие госнаграды. Только после церемонии Путин подошел к микрофону и рассказал: «Все награжденные на ухо мне шептали: „Служу России“. Благодарю за службу», — ответил уже всем, кто посвяти себе БАМу, глава государства. Зал встал и аплодировал, пока Путин не скрылся за кулисами. Юбилей БАМа стал хорошим поводом для укоренения в обществе особой социальной модели — «героизации свершения», пояснил URA.RU профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. Она противопоставляется модели потребления. «России важно воспитать человека созидающего, а не человека наедающегося, потребляющего, — говорит Черняховский. — Это возвращение к тому, что люди искренне хотели делать и делали». Некоторые бамовцы подготовились к торжеству: кубанская делегация приехала в новеньких куртках Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU И Герой соцтруда Юрий Чумаченко, и ветеран дипломатического корпуса Виктор Шабрин соглашаются, что хорошей идеологии, хороших целей современной молодежи не хватает. «Труд, созидание — это то, что нужно сегодня», — сказали URA.RU бамовцы. Среди многочисленных гостей юбилейного вечера оказался и губернатор Амурской области Василий Орлов. Он почти ровесник БАМа — совсем недавно ему исполнилось 49 лет. И практически всю жизнь — там. По словам Орлова, романтики и сегодня хватает на Востоке. «Вы же знаете, у нас строится космодром Восточный. Это, по сути, новый шаг в космос. Многие молодые ребята, как и бамовцы, приезжают в Циолковский и работают там не из-за больших зарплат. Они такие же романтики. У них такое же желание сделать какое-то большое дело для страны, для ее будущего, — рассказал Орлов. — Школа БАМа — это пример для подражания». Современная молодежь тоже готова к трудовым подвигам, и все новые стройотрядовцы каждый год едут покорять БАМ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU И тут не поспоришь. Последние сомнения ушли, когда встретился 20-летний парнишка в куртке стройотрядовца (судя по нашивке на груди — из Нижнего Новгорода). Прошлым летом он впервые попал на БАМ. «Это круто: общаешься с людьми из разных городов, изучаешь свою страну. Я хочу снова туда поехать и готов там остаться. Я хочу, чтобы моя страна постоянно развивалась. И мы будем делать все для этого», — сказал молодой человек и побежал в зал. «Как тебя зовут-то, боец?» — только и успела спросить спешащего парнишку. «Димка», — ответил он. Статья по теме Путин ищет баланс в Закавказье Такие парни, как Димка, отправились строить БАМ в далеком 1974-м. Такие парни, готовые созидать, конечно, и сегодня. И каждый из них наверняка совершит свой трудовой подвиг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй день подряд президент Владимир Путин встречается с ветеранами Байкало-Амурской магистрали (БАМа). В зале Кремлевского дворца 23 апреля, спустя ровно 50 лет после объявления Всесоюзной ударной комсомольской стройки, собрались те, кто в 1974 году поехал за романтикой, кто готов был покорить и горы, и реки, и тайгу, чтобы оставить свой след в истории страны и самого глобального проекта ХХ века. Удивительно, но сегодня рядом с ними были совсем юные ребята, с такими же горящими глазами. Многие из тех, кто оказался в Кремле на праздновании юбилея БАМа, сегодня будто вернулись в свою молодость: те же горящие глаза, то же желание жить и работать. Оказаться в этот день в Кремлевском дворце — праздник, о котором они и не мечтали. «Так, хватит фотографироваться. Не могу собрать вас сегодня», — сетовала сопровождающая группы ветеранов БАМа, которые, только пройдя досмотр на Кутафьей башне Кремля, тут же принялись делать фото на память. По-другому они не могли. Многие не виделись 20-30 лет. Не сразу признавали друг друга (годы берут свое). Но каждая встреча — это море воспоминаний о молодости. Ныне Герой Соцтруда Юрий Чумаченко в апреле 1974 года был машинистом одного из поездов, который увозил первых комсомольцев-добровольцев в далекую Сибирь, чтобы там они проложили железный путь к Тихому океану. Никто, рассказал URA.RU Юрий Николаевич, не думал о трудовом подвиге. «Мы все были воодушевлены — мы же за Родину, — поделился ветеран. — Мы за то, чтобы Родина была богаче и сильнее. Комсомольцы о зарплатах тогда не думали, ехали по велению сердца». Начальник механизированной колонны 70 треста «ЗапБамСтроймеханизация» Александр Дубовец поехал на БАМ сразу после окончания института в Новосибирске. И остался там почти на 20 лет. «Это наша молодость. Это люди, которые отдавали полностью себя этой стройке. Люди с высшим образованием не боялись работы водителя, — рассказал Дубовец, а на вопрос, считает ли он работу на БАМе трудовым подвигом, задумался. — Ветераны сожалеют только об одном: с середины 1980-х, с началом перестройки, интерес властей к строительству БАМа упал. Проект все же дотянули до 2003 года. Железнодорожная магистраль к тому времени пролегла на 4,28 тысячи километров от иркутского Тайшета до Советской Гавани в Хабаровском крае. В суровых климатических условиях бамовцы проложили железную дорогу, построили мосты через 11 крупных рек, в том числе Лену, Ангару, Амур, Зею, Селемджу, и 30 километров тоннелей, пройдя семь горных хребтов. В 2013 году для БАМа начался новый этап. Магистраль модернизируется и расширяется. Тем самым Россия заявила о своем развороте на Восток — туда, где формируется центр мировой экономики. И сегодня страна так же, как полвека назад, нуждается в молодых романтиках, в тех, кто готов вершить и строить. И к тем, и к другим со сцены Кремлевского дворца обращался президент Путин. «Этот проект был исторически необходим нашей стране, — начал свое выступление президент. — Путин напомнил одну из них — «Слышишь, время гудит: БАМ». Он отметил, что для двух миллионов бамовцев эта стройка стала «делом всей жизни, воплощением мечты, труда, мужества, настоящим подвигом». «В непроходимых болотах, в тайге, в скалах и в условиях вечной мерзлоты наши строители прокладывали километры стальной трассы, решали задачи запредельного уровня сложности, воплощали в жизнь принципиально новые конструктивные, инженерные, технические решения», — сказал президент. По словам Путина за последние 12 лет провозная способность БАМа выросла втрое и составляет почти 42 млн тонн. БАМ и Транссиб, объединенные в единый проект Восточный полигон, строят и модернизируют такие же передовые команды. «В горизонте десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 миллионов тонн в год, — заверил Путин. - Как и 50 лет назад, бамовцы преданны своей стране. Путин убедился в этом сегодня. Никто не слышал, что говорили те, кто получал из рук президента высокие госнаграды. Только после церемонии Путин подошел к микрофону и рассказал: «Все награжденные на ухо мне шептали: „Служу России“. Благодарю за службу», — ответил уже всем, кто посвяти себе БАМу, глава государства. Зал встал и аплодировал, пока Путин не скрылся за кулисами. Юбилей БАМа стал хорошим поводом для укоренения в обществе особой социальной модели — «героизации свершения», пояснил URA.RU профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. Она противопоставляется модели потребления. И Герой соцтруда Юрий Чумаченко, и ветеран дипломатического корпуса Виктор Шабрин соглашаются, что хорошей идеологии, хороших целей современной молодежи не хватает. «Труд, созидание — это то, что нужно сегодня», — сказали URA.RU бамовцы. Среди многочисленных гостей юбилейного вечера оказался и губернатор Амурской области Василий Орлов. Он почти ровесник БАМа — совсем недавно ему исполнилось 49 лет. И практически всю жизнь — там. По словам Орлова, романтики и сегодня хватает на Востоке. «Вы же знаете, у нас строится космодром Восточный. Это, по сути, новый шаг в космос. И тут не поспоришь. Последние сомнения ушли, когда встретился 20-летний парнишка в куртке стройотрядовца (судя по нашивке на груди — из Нижнего Новгорода). Прошлым летом он впервые попал на БАМ. «Это круто: общаешься с людьми из разных городов, изучаешь свою страну. Я хочу снова туда поехать и готов там остаться. Я хочу, чтобы моя страна постоянно развивалась. И мы будем делать все для этого», — сказал молодой человек и побежал в зал. «Как тебя зовут-то, боец?» — только и успела спросить спешащего парнишку. «Димка», — ответил он. Такие парни, как Димка, отправились строить БАМ в далеком 1974-м. Такие парни, готовые созидать, конечно, и сегодня. И каждый из них наверняка совершит свой трудовой подвиг.