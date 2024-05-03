Миллиарды на Ленина: как изменится центральная улица Тюмени

Капитальный ремонт улицы Ленина начался в 2023 году и закончится в 2027 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени начался второй этап капитального ремонта центральной улицы Ленина, в рамках которого участок от Красина до Челюскинцев преобразят до неузнаваемости. Здесь до конца года здесь обустроят велодорожки, умные остановки, парковочные места, светильники, кустарники, стелы и многое другое. Что изменилось в городе с началом работ, сколько денег потратят на ремонт и что станет с центральной улицей города — в материале URA.RU.

Масштабы реконструкции

Капитальный ремонт улицы Ленина начался еще в 2023 году. Такую масштабную работу решили разделить на три этапа, изменения коснутся 2,6 км дороги. Проект разрабатывали архитекторы Тюменского индустриального университета. Центр города решили сделать «улицей пульсирующих пространств» — создать уютное пространство с интерактивными зонами, но сохранив при этом историко-культурный образ.

На первый этап реконструкции потратили 750 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В рамках первой части плана преобразили участок от Исторического сквера до Красина. Все задуманное успели осуществить раньше срока — машины поехали по обновленной дороге в середине октября, хотя работы предполагалось завершить до 15 ноября. За полгода заменили инженерные сети, светофоры, тротуар, добавили отдельную полосу для движения автобусов, умные остановки, высадили новые деревья и кустарники.

Капитальный ремонт закончат к 2027 году. Второй этап уже начался на участке от Красина до Челюскинцев, в 2025 году займутся отрезком от Челюскинцев до Первомайской, а от Первомайской до Мориса Тореза — в 2026—2027 годах.

Второй этап

В Тюмени 1 мая дорожники приступили ко второй части плана. Реализация этого этапа рассчитана на два года: в этом году работы пройдут на участке от Красина до улицы Челюскинцев, в 2025 — от Челюскинцев до Первомайской.

Участок от Красина до Челюскинцев будет перекрыт до 1 ноября 2024 года. Работники в первую очередь займутся инженерными коммуникациями и отремонтируют ливневку. Далее также переоденут тротуары, сделают велодорожки, фонари, ограждение, остановки и парковочные места, разместят информационные стелы и высадят кустарники.

Как отметил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин, особенностью объекта является расположение улицы в районе старой жилой застройки. Большинство коммуникаций здесь подлежат замене.

Дорога будет перекрыта до ноября 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По данным Госзакупок, на второй этап реконструкции потратят 1,2 млрд рублей, первый обошелся властям в 750 миллионов рублей. По документам, срок выполнения работ — по 15 октября 2025 года.

На время проведения работ на улице Республики организовали двустороннее движение. Дороги перекрыли на указанных участках:

Ленина — от Красина до Челюскинцев;

Тургенева — от Ленина до Урицкого;

Семакова — от Ленина до Урицкого;

Кирова от — Ленина до Урицкого.

Автобусы будут следовать в объезд перекрытой территории со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту. Временные остановки организовали на Республики и на пересечении улиц Челюскинцев и Ленина.

Как будет организовано движение автобусов на время второго этапа реконструкции улицы Ленина пресс-служба администрации Тюмени Фото: