Власти РФ удержат цены на бензин до конца лета

Но это потребует от правительства дополнительных мер

03 мая 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Мишустин дал ряд поручений по развитию экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минэнерго поручено утвердить план первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива. Глава правительства Михаил Мишустин поставил задачу ведомству подготовить комплекс мер на 2024—2025 годы до 15 мая. Эксперты уверены, что правительству удастся сохранить баланс и обойтись без резких скачков в ценах на светлые нефтепродукты. Для этого им необходимо проводить мониторинги запасов, настроить логистику и сократить время ремонтов НПЗ. Об этом они рассказали URA.RU. Правительство стабилизировало ситуацию на рынке топлива в период весенних полевых работ. Это удалось благодаря временному запрету на экспорт и увеличению продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Однако экономист, Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что необходимо подключить дополнительные мониторинги запаса топлива на территории регионов, чтобы было возможно прогнозировать дефициты. Статья по теме Мишустин дал министрам поручения за пять дней до отставки «У многих губернаторов обычно мониторинг цен на дашбордах демонстрируется, думаю аналогичным способом можно мониторить и запасы. Ведь дефицит бензина или дизеля в конкретных регионах возможен, а вот контроль ситуации позволит организовать транспортировку товара своевременно отрегулировать логистику и определить приоритетность отгрузки. Но по стране в целом эта история прикрыта», — поделился Владимир Климанов. Модернизация инфраструктуры в нынешних условия, по словам экономиста, не очень актуальна, поскольку сроки возведения достаточно долгие. «Говорить о том, что в течение короткого периода можно осуществить какую-то переброску поставляемых товаров здесь, скорее всего, нет. Речь идет именно об оперативном вмешательстве и транспортировке либо железнодорожным, либо автомобильным транспортом», — заключил эксперт. О сокращении сроков ремонта нефтеперерабатывающих предприятий рассказал кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака. Он уверен, что это самый подходящий вариант на сегодняшний момент, поскольку строительство нового завода займет несколько лет. «Единственное, что можно сделать, это, скорее всего, сократить время на ремонты и увеличить нагрузку на оборудование, но это риск аварий, но он есть всегда…. А чтобы хороший большой завод монтировать это не год и не два, а несколько лет, потому что это и проектирование, заказ оборудования, потому что никто не держит это оборудование, там готовое чтобы уже завтра отправить». Новость по теме На тюменских заправках подешевел бензин Увеличение стоимости топлива, по словам экспертов, пока ждать не стоит. Николай Кульбако отметил, что несмотря на четкое взаимодействие дефицита продукта и повышение цен, летом таких перемен ждать не стоит, принятая мера по запрету на экспорт позволила создать топливную подушку и сохранить баланс. «Понимаете, как дефицита можно избежать только ростом цен: реально рынок так и работает… Не могу сказать, что они [цены] увеличатся летом, чаще всего они увеличиваются все-таки осенью, может быть в конце лета и начале осени», — заключил эксперт. В стабильности ситуации ценовой политики уверен и Владимир Климанов. Он считает, что все необходимые шаги правительством уже предприняты, и, если не случится чего-то экстраординарного, цены удастся удержать. «Понятно, что складывающаяся ситуация не дает возможности говорить о том, что цены на бензин упадут, а на минимальные увеличения — такая возможность есть, но правительство, как раз и настраивает ситуацию так, чтобы кризисного увеличения цен на бензин не произошло… При этом мы понимаем, что действия, связанные с военно-политической обстановкой, не способствуют, чтобы эта ситуация быстро нормализовалась», — заключил Климанов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минэнерго поручено утвердить план первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива. Глава правительства Михаил Мишустин поставил задачу ведомству подготовить комплекс мер на 2024—2025 годы до 15 мая. Эксперты уверены, что правительству удастся сохранить баланс и обойтись без резких скачков в ценах на светлые нефтепродукты. Для этого им необходимо проводить мониторинги запасов, настроить логистику и сократить время ремонтов НПЗ. Об этом они рассказали URA.RU. Правительство стабилизировало ситуацию на рынке топлива в период весенних полевых работ. Это удалось благодаря временному запрету на экспорт и увеличению продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Однако экономист, Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что необходимо подключить дополнительные мониторинги запаса топлива на территории регионов, чтобы было возможно прогнозировать дефициты. «У многих губернаторов обычно мониторинг цен на дашбордах демонстрируется, думаю аналогичным способом можно мониторить и запасы. Ведь дефицит бензина или дизеля в конкретных регионах возможен, а вот контроль ситуации позволит организовать транспортировку товара своевременно отрегулировать логистику и определить приоритетность отгрузки. Но по стране в целом эта история прикрыта», — поделился Владимир Климанов. Модернизация инфраструктуры в нынешних условия, по словам экономиста, не очень актуальна, поскольку сроки возведения достаточно долгие. «Говорить о том, что в течение короткого периода можно осуществить какую-то переброску поставляемых товаров здесь, скорее всего, нет. Речь идет именно об оперативном вмешательстве и транспортировке либо железнодорожным, либо автомобильным транспортом», — заключил эксперт. О сокращении сроков ремонта нефтеперерабатывающих предприятий рассказал кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака. Он уверен, что это самый подходящий вариант на сегодняшний момент, поскольку строительство нового завода займет несколько лет. Увеличение стоимости топлива, по словам экспертов, пока ждать не стоит. Николай Кульбако отметил, что несмотря на четкое взаимодействие дефицита продукта и повышение цен, летом таких перемен ждать не стоит, принятая мера по запрету на экспорт позволила создать топливную подушку и сохранить баланс. «Понимаете, как дефицита можно избежать только ростом цен: реально рынок так и работает… Не могу сказать, что они [цены] увеличатся летом, чаще всего они увеличиваются все-таки осенью, может быть в конце лета и начале осени», — заключил эксперт. В стабильности ситуации ценовой политики уверен и Владимир Климанов. Он считает, что все необходимые шаги правительством уже предприняты, и, если не случится чего-то экстраординарного, цены удастся удержать. «Понятно, что складывающаяся ситуация не дает возможности говорить о том, что цены на бензин упадут, а на минимальные увеличения — такая возможность есть, но правительство, как раз и настраивает ситуацию так, чтобы кризисного увеличения цен на бензин не произошло… При этом мы понимаем, что действия, связанные с военно-политической обстановкой, не способствуют, чтобы эта ситуация быстро нормализовалась», — заключил Климанов.