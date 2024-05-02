Мишустин дал министрам поручения за пять дней до отставки

Комплекс мероприятий необходимо представить до 15 мая

02 мая 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Мишустин продолжает работу над формированием экономики предложения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поручения главы правительства Михаила Мишустина в рамках стратсессии по экономическому развитию направлены на обеспечение достижения целевых показателей экономического роста и снятие ограничений со стороны предложения. Стратегическая сессия на эту тему состоялась 9 апреля. Комплекс первоочередных мероприятий на 2024—2025 годы представителям правительства предстоит озвучить до 15 мая. URA.RU расскажет об основных задачах, поставленных перед отраслями. Об увеличении продукции АПК Комплекс мер со стороны Минсельхоза должен быть направлен на сокращение дефицита продовольственных товаров на региональных рынках, сказал глава правительства. Важная составляющая мероприятий — предложения по расширению льготного кредитования, которые позволят создать дополнительные возможности для животноводов, птицеводов, а также скорректировать демпферные механизмы на зерновые культуры и не нарушить экспортной нормы при колебаниях мировых цен. Министерству энергетики и Минпромторгу Глава правительства поручил утвердить отраслевой комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива. А вот Минпромторгу необходимо проработать меры, которые повысят увеличение промышленной продукции: автомобили, лекарства, строительные материалы Минэкономразвития Михаил Мишустин озвучил необходимость обеспечения качественными туристическими услугами вблизи крупных городов. Кроме того, он поручил подготовить Минэкономразвития программы поддержки строительства модульных гостиниц и предложить мероприятия, связанные с обустройством точек притяжения туристов, которые позволят включить культурно-исторические и природные локации, и с поддержкой субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты по развитию придорожного сервиса. Также министерству необходимо продумать меры для привлечения долгосрочных инвестиций в экономику и использования капитала банковского сектора, а также институтов развития. Минтрансу Особое внимание, по словам главы правительства, необходимо уделить первоочередному развитию железнодорожного и автомобильного туризма по направлениям Урал, Поволжье, центральная и северо-западная часть России. Необходимо и увеличить количество зон придорожного сервиса на маршрутах к точкам притяжения туристов, включая федеральные, региональные и муниципальные дороги, ускорить приведение дорожной сети в нормативное состояние. Еще одна составляющая поручения — авиаперевозки, здесь Михаил Мишустин поставил задачу нарастить предложения в сфере оказания услуг. Минтруда и Минэкономразвития Этим министерствам необходимо обеспечить гибкость рынка и сокращение избыточных требований при трудоустройстве. Также глава правительства поставил задачу грамотно продумать нормативно правовое обеспечение совместительства. Другим министерствам Михаил Мишустин поручил подготовить предложения про повышение производительности труда в отраслях экономики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поручения главы правительства Михаила Мишустина в рамках стратсессии по экономическому развитию направлены на обеспечение достижения целевых показателей экономического роста и снятие ограничений со стороны предложения. Стратегическая сессия на эту тему состоялась 9 апреля. Комплекс первоочередных мероприятий на 2024—2025 годы представителям правительства предстоит озвучить до 15 мая. URA.RU расскажет об основных задачах, поставленных перед отраслями. Комплекс мер со стороны Минсельхоза должен быть направлен на сокращение дефицита продовольственных товаров на региональных рынках, сказал глава правительства. Важная составляющая мероприятий — предложения по расширению льготного кредитования, которые позволят создать дополнительные возможности для животноводов, птицеводов, а также скорректировать демпферные механизмы на зерновые культуры и не нарушить экспортной нормы при колебаниях мировых цен. Глава правительства поручил утвердить отраслевой комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива. А вот Минпромторгу необходимо проработать меры, которые повысят увеличение промышленной продукции: автомобили, лекарства, строительные материалы Михаил Мишустин озвучил необходимость обеспечения качественными туристическими услугами вблизи крупных городов. Кроме того, он поручил подготовить Минэкономразвития программы поддержки строительства модульных гостиниц и предложить мероприятия, связанные с обустройством точек притяжения туристов, которые позволят включить культурно-исторические и природные локации, и с поддержкой субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты по развитию придорожного сервиса. Также министерству необходимо продумать меры для привлечения долгосрочных инвестиций в экономику и использования капитала банковского сектора, а также институтов развития. Особое внимание, по словам главы правительства, необходимо уделить первоочередному развитию железнодорожного и автомобильного туризма по направлениям Урал, Поволжье, центральная и северо-западная часть России. Необходимо и увеличить количество зон придорожного сервиса на маршрутах к точкам притяжения туристов, включая федеральные, региональные и муниципальные дороги, ускорить приведение дорожной сети в нормативное состояние. Еще одна составляющая поручения — авиаперевозки, здесь Михаил Мишустин поставил задачу нарастить предложения в сфере оказания услуг. Этим министерствам необходимо обеспечить гибкость рынка и сокращение избыточных требований при трудоустройстве. Также глава правительства поставил задачу грамотно продумать нормативно правовое обеспечение совместительства. Другим министерствам Михаил Мишустин поручил подготовить предложения про повышение производительности труда в отраслях экономики.