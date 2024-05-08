Пермские политики рассказали о личном «Бессмертном полке»

Дед Махонина освобождал Калининград, дед Сухих героически погиб в 1942 году

09 мая 2024 в 08:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин и Валерий Сухих на шествии полка в 2022 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Накануне Дня Победы пермские политики поделились с URA.RU семейными историями о родственниках, которые воевали во Великой Отечественной войне. Кто-то держал оборону Москвы, кто-то погиб при налете на аэродром немецкой авиации, кто-то тяжело работал в тылу во имя общей победы. Но все они были примерами героизма и мужества для своих детей и внуков и составляют семейный «Бессмертный полк». Дожил до 90 лет Дед губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, родившийся в Щебекинском районе Белгородской области, ушел на фронт в 1941 году в звании рядового. Иван Яковлевич Махонин воевал в составе 190-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии (II). Сражался на Курском направлении, освобождал Калининград. Несколько раз был ранен. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны. Дожил до 90 лет. Иван Махонин воевал на Курском направлении Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Пермского края Служил сапером Дед спикера заксобрания Валерия Сухих, Владимир Александрович Кудрин, родился в 1905 году, в деревне Веснинская Вельского района Архангельской области. Оттуда же был призван на фронт. На войне он был сапером. К сожалению, он погиб 1 мая 1942 года в бою за Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество при налете на аэродром вражеской авиации. Похоронен в деревне Боярская Лоухского района Карело-Финской ССР. Владимир Кудрин был сапером Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Пермского края Был примером мужества Прадед главы Перми Эдуарда Соснина, старший лейтенант Павел Иванович Чуканов прошел всю войну. Он родился в с. Ашап Ординского района. Был призван в Красную армию в рамках партийной мобилизации в 1941 году в 1253 стрелковый полк 379 стрелковой дивизии. Участвовал в боях за оборону Москвы осенью 1941 года, где дважды получил тяжелые ранения. Домой Павел Иванович вернулся в июне 1946 года. Награжден Орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. «В бою всегда находился на передовой и личным примером увлекал своих подчиненных на отличное выполнение боевого приказа», — говорится в наградных документах Павла Чуканова. После войны он был председателем колхоза в с. Грызаны Пермской области, потом трудился главой райпотребсоюза Ординского района. Глубоко на пенсии он уехал в родной Ашап, где после продолжительной болезни умер в августе 1983 года, когда Эдуарду Соснину еще не исполнилось и трех лет. Родственники вспоминают, что Павел Иванович всегда был активным человеком и отличным семьянином — с прабабушкой у них было девять детей. Всю жизнь он был предан партии. Павел Иванович на фото слева, за ним — Ксения Ивановна, бабушка главы Перми Фото предоставлено пресс-службой администрации Перми Прошел всю войну Дед спикера гордумы Перми Дмитрия Малютина также прошел всю войну с первого дня. До июня 1941 года он работал трактористом, поэтому его призвали в первых рядах. Егор Никитич Малютин служил танкистом. Он был несколько раз ранен, получил контузии. Последнее ранение получил в мае 1944 года, почти год был на лечении в госпитале, а после этого вернулся к боевым задачам. Их подразделение гнали на Японию. Но пока они на железнодорожных платформах добирались на другой край страны, Япония капитулировала. После этого Егор Никитич вернулся домой и трудоустроился на «Главкоксуколь» в Казахской ССР. Всю жизнь ему не давали покоя ранения и контузии. Дед скончался в 1982 году, когда будущему спикеру пермской гордумы было 12 лет. Дмитрий Малютин запомнил его как организованного, глубоко верующего человека. Другой дед Малютина, Михаил Михайлович Матвеев, на фронт не призывался: он был нужен Родине в тылу. Всю войну он работал на угольной шахте. Егор Никитич Малютин служил танкистом Фото предоставлено пресс-службой гордумы Перми Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Накануне Дня Победы пермские политики поделились с URA.RU семейными историями о родственниках, которые воевали во Великой Отечественной войне. Кто-то держал оборону Москвы, кто-то погиб при налете на аэродром немецкой авиации, кто-то тяжело работал в тылу во имя общей победы. Но все они были примерами героизма и мужества для своих детей и внуков и составляют семейный «Бессмертный полк». Дожил до 90 лет Дед губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, родившийся в Щебекинском районе Белгородской области, ушел на фронт в 1941 году в звании рядового. Иван Яковлевич Махонин воевал в составе 190-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии (II). Сражался на Курском направлении, освобождал Калининград. Несколько раз был ранен. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны. Дожил до 90 лет. Служил сапером Дед спикера заксобрания Валерия Сухих, Владимир Александрович Кудрин, родился в 1905 году, в деревне Веснинская Вельского района Архангельской области. Оттуда же был призван на фронт. На войне он был сапером. К сожалению, он погиб 1 мая 1942 года в бою за Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество при налете на аэродром вражеской авиации. Похоронен в деревне Боярская Лоухского района Карело-Финской ССР. Был примером мужества Прадед главы Перми Эдуарда Соснина, старший лейтенант Павел Иванович Чуканов прошел всю войну. Он родился в с. Ашап Ординского района. Был призван в Красную армию в рамках партийной мобилизации в 1941 году в 1253 стрелковый полк 379 стрелковой дивизии. Участвовал в боях за оборону Москвы осенью 1941 года, где дважды получил тяжелые ранения. Домой Павел Иванович вернулся в июне 1946 года. Награжден Орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. «В бою всегда находился на передовой и личным примером увлекал своих подчиненных на отличное выполнение боевого приказа», — говорится в наградных документах Павла Чуканова. После войны он был председателем колхоза в с. Грызаны Пермской области, потом трудился главой райпотребсоюза Ординского района. Глубоко на пенсии он уехал в родной Ашап, где после продолжительной болезни умер в августе 1983 года, когда Эдуарду Соснину еще не исполнилось и трех лет. Родственники вспоминают, что Павел Иванович всегда был активным человеком и отличным семьянином — с прабабушкой у них было девять детей. Всю жизнь он был предан партии. Прошел всю войну Дед спикера гордумы Перми Дмитрия Малютина также прошел всю войну с первого дня. До июня 1941 года он работал трактористом, поэтому его призвали в первых рядах. Егор Никитич Малютин служил танкистом. Он был несколько раз ранен, получил контузии. Последнее ранение получил в мае 1944 года, почти год был на лечении в госпитале, а после этого вернулся к боевым задачам. Их подразделение гнали на Японию. Но пока они на железнодорожных платформах добирались на другой край страны, Япония капитулировала. После этого Егор Никитич вернулся домой и трудоустроился на «Главкоксуколь» в Казахской ССР. Всю жизнь ему не давали покоя ранения и контузии. Дед скончался в 1982 году, когда будущему спикеру пермской гордумы было 12 лет. Дмитрий Малютин запомнил его как организованного, глубоко верующего человека. Другой дед Малютина, Михаил Михайлович Матвеев, на фронт не призывался: он был нужен Родине в тылу. Всю войну он работал на угольной шахте.