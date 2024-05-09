Тюменка переехала в Крым и рассказала о плюсах и минусах

О зарплатах чиновников, развлечениях и ценах

10 мая 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

На новом месте жительства девушку радует не только море Фото: Виталий Страхов © URA.RU Жительница Тюмени Олеся Т. переехала в Крым и обосновалась вблизи Керчи. Спустя почти год после релокации девушка рассказала URA.RU о плюсах и минусах своего старого и нового местожительства. В Крым бывшую тюменку давно звали ее корни Фото: Виталий Страхов © URA.RU Почему Крым? На этот вопрос экс-тюменке оказалось ответить проще всего. Олеся родом с полуострова. «Я обожаю Крым, это всегда было так. Несмотря на то, что перед Тюменью я очень долго жила в ЯНАО, эта любовь из меня никуда не делась. Я всегда хотела сюда вернуться, здесь моя душа», — отмечает собеседница агентства. Плюсы и минусы по сравнению с Тюменью: природа и климат «В Крыму тепло. Здесь круглогодично светит солнце. Исключение — один месяц зимой, когда бывает пасмурно. На выбор два моря — Черное и Азовское», — отмечает девушка. Пленит и природное разнообразие. В Крыму, по ее словам, есть все, чего пожелает душа: от степей до гор. Хочешь на море —пожалуйста, хочешь увидеть снег — и с этим проблем нет. «Сколько здесь цветов, садов, виноградников! По сравнению с этим всем Тюменская область, конечно, ощутимо проигрывает. Но, собственно говоря, это и не курорт, в отличие от Крыма, поэтому все объяснимо. Тюмень развивается, она по-своему прекрасна и интересна — ее леса, реки, термальные источники. Но жить, конечно, хочется среди красоты», — говорит Олеся. Спелая клубника за 100 рублей: такое тюменцы видят только в мечтах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цены на продукты и коммуналку Как говорит бывшая тюменка, стоимость услуг и товаров на полуострове радует ее куда больше, чем в Тюмени. Много времени она проводит рядом с близкими, которые живут в сельской местности, где траты, учитывая личные хозяйства, минимальны. «Куры свои, овощи и фрукты — свои, яйца свои. Если говорить о рынках, то сегодня я купила клубнику по 100 рублей. Зимой цены на „витамины“ могут быть как в Тюмени, но это буквально два-три месяца», — говорит Олеся. Мясо, к слову, стоит также, как и в областной столице: свинина (шея) 450-500 рублей, вырезка телятины — 600-800 рублей, домашняя курица — 350-370. Но вкус у этих продуктов и их качество совершенно другие. А вот за коммунальные платежи бывшая тюменка отдает намного меньше, нежели раньше, что ее очень радует. Так, однокомнатная квартира зимой обходится в 2 400 рублей, летом — еще дешевле. Дороги в Крыму не хуже, чем в Тюмени (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дороги, в которые вложено много денег «Дороги в Крыму шикарные. В инфраструктуру вложено очень много денег, это заметно. И процесс продолжается, даже в деревнях и селах. А трасса „Таврида“ — это вообще какая-то сказка. Что касается Керчи: признаю, что в центре города есть над чем поработать, потому что больше средств, само собой, идет на курортные зоны, к которым Керчь не относится», — рассказала собеседница URA.RU. Зарплаты чиновников и учителей В целом, по словам Олеси, сейчас доходы граждан растут, так как предприятия стараются увеличивать оплату труда — от 40 000 в месяц и выше. Но есть, конечно, и иные ситуации. «Зависит, само собой, кто и кем трудится. Есть те, кто получает 60-80 тысяч в месяц. А, к примеру, в администрации Керчи специалисты зарабатывают и по 19 000 рублей. С нашими тюменскими чиновниками, конечно, не сравнить. Зарплаты педагогов индексируются. У меня есть друг, он работает в селе учителем физкультуры — получает от 60 000 рублей», — рассказала девушка. Что до пенсий, то знакомые экс-тюменки, живущие в деревнях, получают от государства от 17 000 рублей. Уровень жизни, по признанию девушки, значительно поднялся, по сравнению с периодом до 2014 года: голодающих и страждущих она не встречала. В Крыму есть и бары с танцами, и природа, захватывающая дух Фото: Виталий Страхов © URA.RU Культурная жизнь «В деревнях и селах сфера развлечений, само собой, хромает. Если сравнить со временами СССР, когда я здесь жила, то были и кино, и дискотеки — сейчас этого нет. Но говорят, что в планах все восстановить. Что до самой Керчи, то не жалуюсь: есть кинотеатры, приезжают давать концерты артисты, бары и рестораны тоже в наличии. А вот с ночными клубами проблема», — признается Олеся. В целом же в Крыму очень много того, чем можно занять свой досуг. И, опять же, это связано с климатом и расположением полуострова: при тех же видах отдыха ты получаешь намного больше впечатлений, нежели в Тюмени. «Есть туристические центры. Там, понятно, развлечения на любой вкус. Но выбор на этом не ограничивается. По сравнению с Тюменской областью разница разительна. Здесь ты можешь выбирать между экскурсиями, пешими походами, канатными дорогами, походами в горы, поехать по системе „Все включено“ в какой-нибудь санаторий или пансионат, да один сафари-парк „Тайган“ чего стоит!» — восхищается экс-тюменка. Благодаря российскому ПВО люди чувствуют себя под защитой Фото: Виталий Страхов © URA.RU Страшно ли в Крыму на фоне СВО? По словам собеседницы URA.RU, ее жизнь на полуострове не омрачает ведущаяся СВО. Попытки противника атаковать Крым лично ее никак не затрагивают. «Здесь очень хорошо работает ПВО. Если сюда летят дроны или ракеты, мы узнаем об этом уже из новостей. До нас не долетает, здесь прям купол. За последние полгода я несколько раз видела, как действует наша противовоздушная оборона. Никакого страха в связи с этим нет, живем обычной жизнью», — рассказала экс-тюменка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Тюмени Олеся Т. переехала в Крым и обосновалась вблизи Керчи. Спустя почти год после релокации девушка рассказала URA.RU о плюсах и минусах своего старого и нового местожительства. Почему Крым? На этот вопрос экс-тюменке оказалось ответить проще всего. Олеся родом с полуострова. «Я обожаю Крым, это всегда было так. Несмотря на то, что перед Тюменью я очень долго жила в ЯНАО, эта любовь из меня никуда не делась. Я всегда хотела сюда вернуться, здесь моя душа», — отмечает собеседница агентства. Плюсы и минусы по сравнению с Тюменью: природа и климат «В Крыму тепло. Здесь круглогодично светит солнце. Исключение — один месяц зимой, когда бывает пасмурно. На выбор два моря — Черное и Азовское», — отмечает девушка. Пленит и природное разнообразие. В Крыму, по ее словам, есть все, чего пожелает душа: от степей до гор. Хочешь на море —пожалуйста, хочешь увидеть снег — и с этим проблем нет. Цены на продукты и коммуналку Как говорит бывшая тюменка, стоимость услуг и товаров на полуострове радует ее куда больше, чем в Тюмени. Много времени она проводит рядом с близкими, которые живут в сельской местности, где траты, учитывая личные хозяйства, минимальны. «Куры свои, овощи и фрукты — свои, яйца свои. Если говорить о рынках, то сегодня я купила клубнику по 100 рублей. Зимой цены на „витамины“ могут быть как в Тюмени, но это буквально два-три месяца», — говорит Олеся. А вот за коммунальные платежи бывшая тюменка отдает намного меньше, нежели раньше, что ее очень радует. Так, однокомнатная квартира зимой обходится в 2 400 рублей, летом — еще дешевле. Дороги, в которые вложено много денег «Дороги в Крыму шикарные. В инфраструктуру вложено очень много денег, это заметно. И процесс продолжается, даже в деревнях и селах. А трасса „Таврида“ — это вообще какая-то сказка. Что касается Керчи: признаю, что в центре города есть над чем поработать, потому что больше средств, само собой, идет на курортные зоны, к которым Керчь не относится», — рассказала собеседница URA.RU. Зарплаты чиновников и учителей В целом, по словам Олеси, сейчас доходы граждан растут, так как предприятия стараются увеличивать оплату труда — от 40 000 в месяц и выше. Но есть, конечно, и иные ситуации. Что до пенсий, то знакомые экс-тюменки, живущие в деревнях, получают от государства от 17 000 рублей. Уровень жизни, по признанию девушки, значительно поднялся, по сравнению с периодом до 2014 года: голодающих и страждущих она не встречала. Культурная жизнь «В деревнях и селах сфера развлечений, само собой, хромает. Если сравнить со временами СССР, когда я здесь жила, то были и кино, и дискотеки — сейчас этого нет. Но говорят, что в планах все восстановить. Что до самой Керчи, то не жалуюсь: есть кинотеатры, приезжают давать концерты артисты, бары и рестораны тоже в наличии. А вот с ночными клубами проблема», — признается Олеся. В целом же в Крыму очень много того, чем можно занять свой досуг. И, опять же, это связано с климатом и расположением полуострова: при тех же видах отдыха ты получаешь намного больше впечатлений, нежели в Тюмени. Страшно ли в Крыму на фоне СВО? По словам собеседницы URA.RU, ее жизнь на полуострове не омрачает ведущаяся СВО. Попытки противника атаковать Крым лично ее никак не затрагивают. «Здесь очень хорошо работает ПВО. Если сюда летят дроны или ракеты, мы узнаем об этом уже из новостей. До нас не долетает, здесь прям купол. За последние полгода я несколько раз видела, как действует наша противовоздушная оборона. Никакого страха в связи с этим нет, живем обычной жизнью», — рассказала экс-тюменка.