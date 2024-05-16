«Умоляли забрать заявление»: все о конфликте в тюменской больнице

Почему из тюменской больницы уволились врачи двух отделений

16 мая 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Конфликт между главным врачом и сотрудниками ОБ №15 привел к массовым увольнениям Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижней Тавде в Областной больнице №15 в полном составе 15 мая уволились сотрудники скорой помощи и приемного отделения. Причиной такого категоричного решения стал затянувшийся конфликт с главным врачом Дмитрием Костиным — руководство не уважает работников, сокращает стимулирующие выплаты и придумывает собственные запреты. Как медперсонал пошел против главврача и вскрыл ряд проблем сельской больницы — в материале URA.RU. Напились корвалола и написали заявление Корреспонденты утром 16 мая приехали в больницу Нижней Тавды на улице Дзержинского. С виду, обычная больница — здание не новое, но сохранилось в хорошем виде, внутри чисто, светло и людно. Однако есть одна странность — сегодня здесь самая большая очередь не к терапевту или педиатру, а к главному врачу. Кабинет Дмитрия Костина стал самым популярным в больнице после вчерашней зарплаты и урезанных в несколько раз стимулирующих выплат. Увидев суммы на своих зарплатных картах, сотрудники в очередной раз решили озвучить свои неприятные вопросы руководителю. Здание больницы не новое, но оно сохранилось в хорошем виде, внутри чисто, светло Фото: Денис Моргунов © URA.RU «В качестве стимулирующей выплаты нам пришло 700-1000 рублей. У всех есть кредиты, ипотеки, раньше зарплата позволяла их закрывать, а что делать сейчас. Корвалола напились, собрались и приняли решение написать заявления об увольнении», — рассказала корреспонденту одна из медсестер. Сотрудники говорят, что готовы к большим нагрузкам на работе, лишь бы платили. Но главврач запретил сверхурочную, добавив, что денег на доплаты нет. В некоторых случаях зарплаты стали меньше на 20 и 13 тысяч рублей, а объем работы остался прежним. Больница в Нижней Тавде всего одна, частные клиники только стоматологические, идти врачам больше некуда. Однако фельдшеры готовы биться со своим главврачом до конца. В случае проигрыша они даже планируют поехать работать в Тюмень, если их условия не выполнят. За что борются медики Среди требований взбунтовавшихся работников Нижней Тавды — вернуть стимулирующие выплаты и соблюдать приказ Минздрава о формировании бригад. «Согласно документу, в бригаде должно работать два фельдшера. Костин начал давить на нас, чтобы работал один. Мы отказывались ставить такой график, потому что это не по закону. На что он отвечал: «Вам что, подписи моей мало?» — поделилась одна из сотрудниц поликлиники. Работники в течение двух месяцев обращались в прокуратуру, департамент здравоохранения, охрану труда, администрацию. Везде приходили ответы, что в больнице все в порядке. Дешевая униформа и сломанные машины В разговоре с работниками вскрылись и другие проблемы. Например, состояние машин скорой помощи в автопарке. Сотрудники вспоминали ситуации, когда на ходу дымилась машина или приходилось замыкать двери, чтобы достать из авто пациента. Фельдшеры и водители скорой также жаловались на дешевую униформу из некачественных материалов. Из-за этого некоторые вынуждены были самостоятельно покупать спецодежду. Главврач не здоровался с медперсоналом и игнорировал их проблемы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Некоторые сотрудники уверены, руководитель несерьезно относится к существующему беспорядку. Они вспоминали, что Костин не здоровался с ними и намеренно игнорировал. А когда к нему приходили с жалобами, он все выслушивал, кивал, но проблемы так и не решались. В разговоре с URA.RU главврач Костин заверил, что конфликтная ситуация с медперсоналом в ближайшем времени разрешится. «Те спорные ситуации, которые возникли, те проблемы, обсуждены решения и сейчас делается все, чтобы эти решения реализовать», — пояснил Костин. Однако, как и какими средствами горе-руководитель собирается отменить решение двух отделений своей больницы уволиться — он не уточнил. Последний шанс Фельдшеры рассказали URA.RU, что после нашей первой публикации вечером 15 мая работников лично обзвонили главврач и сотрудники отдела кадров. Просили забрать заявления. Однако никто не согласился: медперсонал дал своему шефу 14 дней на устранение всех проблем, и ни днем более. В противном случае уже 30 мая приемное отделение больницы останется без персонала, а на вызов скорой ехать будет просто некому. Кто тогда приедет помогать жителям двух густонаселенных районов Тюменской области — Нижнетавдинского и Велижанского, — неизвестно. Больница обслуживает около 30 тысяч человек. Официально Департамент здравоохранения Тюменской области: «Департаментом здравоохранения Тюменской области начата проверка по факту конфликта, возникшего между руководством и коллективом скорой медицинской помощи ГБУЗ ТО „Областная больница №15“ (село Нижняя Тавда). Директором департамента ситуация взята на личный контроль», — сообщили в департаменте. Сотрудники жаловались и на состояние автомобилей скорой помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Замглавы Нижнетавдинского района Ольга Куксгаузен: «Я всех фельдшеров уважаю, они всегда с нами в контакте. Я им сочувствую и жду, когда справедливость восторжествует. Уверена, что порядок будет наведен», — добавила замглавы. Прокуратура Тюменской области: «Прокуратура Тюменской области информирует, что надзорные мероприятия уже организованы и проводятся. Ход и результаты проверки поставлены прокурором Тюменской области на личный контроль», — добавили в прокуратуре. Редакция URA.RU направила запрос в правительство Тюменской области. Удастся ли сохранить нижнетавдинской больнице персонал двух отделений на своих местах и что станет с главврачом Дмитрием Костиным — будет известно после завершения проверки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижней Тавде в Областной больнице №15 в полном составе 15 мая уволились сотрудники скорой помощи и приемного отделения. Причиной такого категоричного решения стал затянувшийся конфликт с главным врачом Дмитрием Костиным — руководство не уважает работников, сокращает стимулирующие выплаты и придумывает собственные запреты. Как медперсонал пошел против главврача и вскрыл ряд проблем сельской больницы — в материале URA.RU. Корреспонденты утром 16 мая приехали в больницу Нижней Тавды на улице Дзержинского. С виду, обычная больница — здание не новое, но сохранилось в хорошем виде, внутри чисто, светло и людно. Однако есть одна странность — сегодня здесь самая большая очередь не к терапевту или педиатру, а к главному врачу. Кабинет Дмитрия Костина стал самым популярным в больнице после вчерашней зарплаты и урезанных в несколько раз стимулирующих выплат. Увидев суммы на своих зарплатных картах, сотрудники в очередной раз решили озвучить свои неприятные вопросы руководителю. «В качестве стимулирующей выплаты нам пришло 700-1000 рублей. У всех есть кредиты, ипотеки, раньше зарплата позволяла их закрывать, а что делать сейчас. Корвалола напились, собрались и приняли решение написать заявления об увольнении», — рассказала корреспонденту одна из медсестер. Сотрудники говорят, что готовы к большим нагрузкам на работе, лишь бы платили. Но главврач запретил сверхурочную, добавив, что денег на доплаты нет. В некоторых случаях зарплаты стали меньше на 20 и 13 тысяч рублей, а объем работы остался прежним. Больница в Нижней Тавде всего одна, частные клиники только стоматологические, идти врачам больше некуда. Однако фельдшеры готовы биться со своим главврачом до конца. В случае проигрыша они даже планируют поехать работать в Тюмень, если их условия не выполнят. Среди требований взбунтовавшихся работников Нижней Тавды — вернуть стимулирующие выплаты и соблюдать приказ Минздрава о формировании бригад. Работники в течение двух месяцев обращались в прокуратуру, департамент здравоохранения, охрану труда, администрацию. Везде приходили ответы, что в больнице все в порядке. В разговоре с работниками вскрылись и другие проблемы. Например, состояние машин скорой помощи в автопарке. Сотрудники вспоминали ситуации, когда на ходу дымилась машина или приходилось замыкать двери, чтобы достать из авто пациента. Фельдшеры и водители скорой также жаловались на дешевую униформу из некачественных материалов. Из-за этого некоторые вынуждены были самостоятельно покупать спецодежду. Некоторые сотрудники уверены, руководитель несерьезно относится к существующему беспорядку. Они вспоминали, что Костин не здоровался с ними и намеренно игнорировал. А когда к нему приходили с жалобами, он все выслушивал, кивал, но проблемы так и не решались. В разговоре с URA.RU главврач Костин заверил, что конфликтная ситуация с медперсоналом в ближайшем времени разрешится. «Те спорные ситуации, которые возникли, те проблемы, обсуждены решения и сейчас делается все, чтобы эти решения реализовать», — пояснил Костин. Фельдшеры рассказали URA.RU, что после нашей первой публикации вечером 15 мая работников лично обзвонили главврач и сотрудники отдела кадров. Просили забрать заявления. Однако никто не согласился: медперсонал дал своему шефу 14 дней на устранение всех проблем, и ни днем более. В противном случае уже 30 мая приемное отделение больницы останется без персонала, а на вызов скорой ехать будет просто некому. Кто тогда приедет помогать жителям двух густонаселенных районов Тюменской области — Нижнетавдинского и Велижанского, — неизвестно. Больница обслуживает около 30 тысяч человек. Департамент здравоохранения Тюменской области: «Департаментом здравоохранения Тюменской области начата проверка по факту конфликта, возникшего между руководством и коллективом скорой медицинской помощи ГБУЗ ТО „Областная больница №15“ (село Нижняя Тавда). Директором департамента ситуация взята на личный контроль», — сообщили в департаменте. Замглавы Нижнетавдинского района Ольга Куксгаузен: «Я всех фельдшеров уважаю, они всегда с нами в контакте. Я им сочувствую и жду, когда справедливость восторжествует. Уверена, что порядок будет наведен», — добавила замглавы. Прокуратура Тюменской области: «Прокуратура Тюменской области информирует, что надзорные мероприятия уже организованы и проводятся. Ход и результаты проверки поставлены прокурором Тюменской области на личный контроль», — добавили в прокуратуре.