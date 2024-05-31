В Тюмени открыли сезон батутов: кто зарабатывает на детях

В преддверии начала летнего сезона на тюменские улицы вернулись передвижные аттракционы — батутные комплексы. Одни незаконно располагаются во дворах жилых домов, другие — занимают место на площади у крупных ТЦ. Кто регулирует деятельность аттракционов, насколько безопасно их посещать и сколько из них работает легально — в материале URA.RU.
Нелегальный бизнес
В середине мая в Тюмени общественность возмутил работающий на площади Европы батут, который функционировал там без разрешения администрации города. Со слов горожан, они неоднократно писали жалобы на нелегальный аттракцион, но он так и продолжал завлекать детей. После огласки в социальных сетях и СМИ, а также вмешательства контролирующих органов, батут с площади пропал.
Тогда в мэрии рассказали, что устанавливать батуты запрещено во всех общественных местах. Именно поэтому специалистами департамента потребительского рынка, земельных отношений и градостроительства, управ административных округов ежедневно осуществляются проверки и выписываются десятки протоколов об административной ответственности в отношении лиц, предоставляющих услуги незаконно.
Помимо горожан, такая несанкционированная работа аттракционов мешает и местным предпринимателями, которые оказывают свои услуги легально. С одним из них URA.RU удалось поговорить.
«Есть люди, которые работают незаконно. Привязывают батуты к лавочкам, которые могут перевернуться от ветра и привести к травмам у детей. А проверяющие органы не ищут их по дворам, они идут добросовестным предпринимателям. На момент проверки нелегальный батут каким-то чудом сворачивается, когда проверка заканчивается — он снова работает. И так каждый год», — рассказал владелец аттракционов Игорь Нестеров.
Кто контролирует работу аттракционов
Устанавливать в городе батуты можно с разрешения управления Гостехнадзора Тюменской области. Они дают заключение о безопасности эксплуатируемого аттракциона и предоставляют лицензию на деятельность.
На аттракционе должен быть указан регистрационный номер и сведения о последней технической экспертизе. По требованиям законодательства, предназначенные для развлечения надувные аттракционы должны быть зарегистрированы до момента ввода их в эксплуатацию.
Основное место дислокации батутов — самые проходимые места в городе. Особо «хлебными» считаются парковки у крупных торговых центров. Например, возле галереи «Вояж», ТРЦ «Сити Молл», ТЦ «Ямской» и других. Они работают на условиях аренды и, помимо контролирующих органов, за их деятельность несет ответственность администрация торговых центров.
В Гостехнадзоре сообщили, что выявлять деятельность нелегально работающих батутов им позволяют обращения граждан, в том числе в социальных сетях. После этого проходит выездное обследование совместно с прокуратурой. На основании проверки выносится предостережение.
В ведомстве рассказали, сколько на территории Тюмени легальных батутов. В 2024 году 15 аттракционов получили лицензии и технически считаются безопасными для посещения детей.
Рискованный бизнес
В 2017 году в Тюмени порывом ветра снесло батут, в котором находились дети. Тогда травму получил четырехлетний мальчик: ребенок разбил голову и сломал ключицу. Из материалов дела следовало, что аттракцион был установлен незаконно, а у его владелицы, помимо разрешающих документов, отсутствовало руководство по эксплуатации и технике безопасности.
В беседе с URA.RU предприниматель Игорь Нестеров рассказал, что сейчас к эксплуатации уличных батутов предъявляют строгие требования. По его словам, батуты считаются одним из травмоопасных видов бизнеса.
«Батут — бизнес сезонный и зависит от погоды. Чтобы избежать таких случаев, когда аттракцион с детьми сносит ветер, их нужно укреплять. Аттракцион разрешено эксплуатировать при порыве ветра до восьми метров в секунду, если прибор показывает семь — мы просим посетителей выйти и сдуваем батут. Не стану скрывать, что это бизнес рискованный и травмоопасный, тем более, когда речь идет о детях», — рассказал предприниматель.
Детские травмы и безалаберность родителей
Корреспондент URA.RU осмотрел несколько уличных батутов, расположенных на парковках крупных ТЦ. Наблюдают за детьми и за состоянием аттракциона молодые девушки, на вид не старше 18 лет. Одна — принимает оплату на входе, вторая — находится внутри и следит за порядком. В вечернее время, когда наступает пик загруженности аттракциона, отследить всех детей на батуте становится сложнее. Нередко сами родители присматривают за детьми и находятся внутри батута, тем самым создавая дополнительные препятствия на пути веселящихся детей.
«Есть определенные правила поведения на батуте. Дети заигрываются, толкаются, могут не заметить и налететь друг на друга, поэтому внутри всегда присутствует сотрудник, который за ними присматривает, говорит, как правильно скатываться с горки. Да, бывают травмы, ушибы, растяжения, нередко и сами родители становятся их причиной, когда разрешают детям спрыгнуть с какого-то элемента или не правильно съехать с горки», — рассказывает Игорь Нестеров.
Агентство обратилось в департамент здравоохранения за статистикой по количеству травмированных детей на батутах. Однако там ответили, что такой учет в ведомстве не ведется.
Что по деньгам
Время нахождения на батутах ограничено не только терпением родителей, но ценой. 15 минут прыжков обойдутся в 300 рублей, получасовой тариф — 400 рублей. Как рассказали корреспонденту URA.RU сотрудники аттракциона, в среднем за день на батуте прыгает до 100 — 125 детей. Комплекс работает ежедневно без выходных с 11 до 21 часа. За день выручка аттракциона в среднем составляет 30 — 50 тысяч рублей. В месяц эта сумма может доходить до полутора миллионов рублей.
Со слов тюменцев, успевших попрыгать на нелегальном батуте на площади Европы, стоимость 15-минутного пребывания там — 200 рублей. Полчаса обойдется родителям в 350 рублей.
Стоимость легально работающего аттракциона не намного отличается от той, что предлагают «черные» операторы. За скобками остается цена жизни и безопасности детей, которая не подается исчислению.
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