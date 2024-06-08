Путин создает систему для защиты активов России от заморозки

На встрече с главой Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Роуссефф 6 июня президент РФ Владимир Путин дал понять, что у главного финансового учреждения глобального Юга неплохие перспективы. Эксперты объяснили URA.RU, что для России, да и для других стран это шанс создать такую финансовую систему, которая защитит их активы от любых ограничений и влияния доллара. Но по ряду вопросов Путину придется договариваться с Китаем, говорят аналитики.
Как и в июле 2023 года, Путин принимал Роуссефф в своей петербургской резиденции. На этот раз — в рамках ПМЭФ-2024. «За этот год в банке было много сделано. Впервые банк показал чистую прибыль. Он встает на ноги, работает более организованно, успешно. Мы поговорим о дальнейшем развитии банка, о нашем сотрудничестве», — отметил он в начале разговора.
По словам Дилмы Роуссефф, банк БРИКС, «созданный странами глобального Юга и для стран глобального Юга», серьезно отличается от других международных финансовых институтов. «Мы не можем ставить условия нашим членам. Мы являемся банком, который играет важнейшую роль в строительстве многополярного мира. Это отражается в возможности осуществлять расчеты в национальных валютах, что важно для развивающихся стран», — сказала глава банка БРИКС.
Эксперты отмечают, что сегодняшний разговор Путина и Роуссефф особый: в 2024 году РФ председательствует в БРИКС, а в 2025-м Москве перейдет право пятилетнего председательства в НБР. В своем обращении по поводу вступления в полномочия председателя объединения Путин в числе приоритетов назвал «повышение роли БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации и расширение использования национальных валют во взаимной торговле».
Как пояснили URA.RU аналитики, в интересах России, как, впрочем, и других стран БРИКС, — построить такую финансовую систему, которая не будет подвержена политической конъюнктуре. В повестке регулярно возникает тема единой валюты. Недавно на форуме «Россия — Исламский мир» в Казани замглавы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что это нужно для выхода из «зависимости от доллара США».
Пока, сказал URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, эта тема подвисла. По его словам, «теоретически вопрос обсуждается, но в практическую плоскость не переводится». «Отрабатывается тема взаимозачетов. Упор делается также на расчеты в национальных валютах.
Поэтому когда Россия станет председателем банка БРИКС, тема клиринга (безналичных расчетов, — ред.) будет акцентной, — пояснил Аксаков. — Не нужно будет гонять валюту из одной страны в другую, из одного банка в другой, можно будет сделать это внутри банка БРИКС. Это могут быть расчеты не только между странами БРИКС, но и не входящими в объединение».
С единой валютой не все так просто, подтверждает главный экономист Института фондового рынка и управления (ИФРУ) Михаил Беляев. По его словам, «сфера действия» доллара сужается на фоне стремительного развития Китая, растет роль нацвалют, но это не означает, что на смену доллару в ближайшее время придет некая наднациональная валюта. «Такой опыт был в рамках стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ, куда входили страны Восточной Европы, — ред.) — переводный рубль, виртуальная валюта, которой успешно пользовались. Это не вызывало политических противоречий (процессы шли внутри соцлагеря, — ред.), — отметил Беляев. — Сегодня все по-другому. Политический фактор нельзя не учитывать. Каждая страна будет преследовать свои интересы, а они слишком разные — взять противоречия Китая и Индии, к примеру».
Политическим вопрос о единой валюте БРИКС назвал и эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. По его словам, Путин действительно давал поручение проработать тему создания единой валюты БРИКС на основе корзины валют стран-участниц.
«Тут важен опыт создания единой европейской валюты: его нельзя назвать успешным, — считает аналитик, — это привело к дисбалансу в торговле между странами (Германия оказалась более сильным игроком, а, например, Италия проиграла, — ред.). В случае с БРИКС есть риск того, что создать гармоничное пространство не получится — сильный перетянет одеяло на себя, а в нашем случае это — Китай».
При этом, утверждают опрошенные URA.RU эксперты, Путин не ставит задачу сделать Банк БРИКС альтернативой Всемирного банка развития или Международного валютного фонда. По словам Михаила Беляева, для этого НБР БРИКС пока не хватает масштабов. Цели, которые преследует Россия, иные. «По мере расширения и укрепления банк БРИКС может занять регулирующее положение в масштабе той полусферы земного шара, где будут доминировать члены объединения», — пояснил финансист.
Банк БРИКС в понимании России должен играть роль финансового центра, через который будет безопасно проводиться платежи, без риска заморозки, отключения от платежной системы и т.д. Как отметил аналитик Голубовский, функцию НБР Путин видит в стабильном обеспечении финансирования торговли. А если появится некая «валюта БРИКС», и ею будут пользоваться не только страны БРИКС, это будет означать их присоединение к единому рынку БРИКС, который уже сейчас больше рынка G7.
«НБР должен стать банком международных расчетов. Он будет обеспечивать взаимодействие центральных банков разных стран, которые будут защищены от „бана“, как это сделал банк в Базеле с Россией, с Ираном. Такой банк международных расчетов „для своих“, возможен», — пояснил Голубовский.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков говорит, что президент прямо не ставит цель сделать банк БРИКС альтернативой международному банку. Но очевидно, что роль НБР усиливается. А с переходом председательства к России его влияние будет наращиваться. «Это происходит потому, что доверие к международным институтам, которые раньше формировались при активном участии Запада, падает. Плюс идут процессы перехода на национальные валюты — все это способствует укреплению банка БРИКС», — резюмировал Аксаков.
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