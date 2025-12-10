Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

В региональной столице произошел крупный пожар

В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре
10 декабря 2025 в 11:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
С места пожара самостоятельно эвакуировались 50 человек, указано в сообщении (архивное фото)

С места пожара самостоятельно эвакуировались 50 человек, указано в сообщении (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Торговый центр горит в столице Республики Бурятия Улан-Удэ. Эвакуирована половина сотни человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Бурятии.

«Торговый центр „Баянгол“ горит в Улан-Удэ, самостоятельно эвакуировались 50 человек, медпомощь понадобилась пятерым», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в мессенджере MAX.

Подобные происшествия с эвакуацией ТЦ в последнее время фиксируются и в других регионах. Так, в ноябре, в Екатеринбурге из торгового центра «Мега» вывели посетителей из ‑за срабатывания пожарной сигнализации, однако тогда МЧС сообщало, что возгорания не было и тревога оказалась ложной.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал