В региональной столице произошел крупный пожар
С места пожара самостоятельно эвакуировались 50 человек, указано в сообщении (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Торговый центр горит в столице Республики Бурятия Улан-Удэ. Эвакуирована половина сотни человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Бурятии.
«Торговый центр „Баянгол“ горит в Улан-Удэ, самостоятельно эвакуировались 50 человек, медпомощь понадобилась пятерым», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в мессенджере MAX.
Подобные происшествия с эвакуацией ТЦ в последнее время фиксируются и в других регионах. Так, в ноябре, в Екатеринбурге из торгового центра «Мега» вывели посетителей из ‑за срабатывания пожарной сигнализации, однако тогда МЧС сообщало, что возгорания не было и тревога оказалась ложной.
