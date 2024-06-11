Паломники едут в курганский Далматовский монастырь за исцелением

Далматовский монастырь — одна из курганских святынь и архитектурный объект, который находится под охраной не только региона, но и всей России. Со всей Курганской области и страны люди едут сюда за исцелением: для кого-то труд в монастыре равнозначен лекарству, а кто-то наконец смог стать родителем. Редакция URA.RU расскажет, почему Далматовский монастырь так популярен среди туристов и паломников, и что находят в нем прихожане.
Дорога к обители
«Из центра Кургана до Далматово мы приехали к святыне за два с половиной часа. Первое, что отметили — то, насколько город оказался чистым. При своем небольшом населении город Далматово (11 000) хорошо убирается и благоустраивается, мусора нет нигде, а улицы и дома очень опрятные», — рассказывает корреспондент.
Легенда о спасительных тайных тоннелях
И вот отсюда уже начинается пусть. Через арку проходят все прихожане. Там можно взять платки и юбки для женщин. Это обычай, который нужно соблюдать. Встречает приятный в общении батюшка, он-то и объяснил, что эти атрибуты носить женщинам предписывал Апостол Павел в Священном Писании. Это символизирует скромность и смирение. Подготовившись и зайдя на территорию, видно церковь Всех скорбящих радости. Рядом памятник основателю Далмату Исетскому и гостиница для паломников. Важно отметить, что вокруг монастыря сохранилась стена, которая защищала жителей во времена Пугачевщины (период бунта казака Емельяна Пугачева против Екатерины II в 1773-1775 годах). Говоря о том восстании, трудящиеся в храме рассказывают о легенде, что выстоять во время того страшного события помогла подземная коммуникация. Якобы под монастырем есть тоннели, в которых прятали раненных и больных, а также связывались с внешним миром, чтобы доложить об обстановке.
Чудесное исцеление
Вокруг Скорбященского храма прихожане трудятся, кто-то убирает мусор и листву, кто-то высаживает новые цветы, а кто-то поливает. Все приходящие работают во благо храма и не чувствуют усталости, потому что считают — им потом это зачтется. Осмотрев территорию, мы двинулись к храму. Внутри немного обшарпанно, но очень колоритно и величественно. Прихожан в будний день было немного, но те, кто пришли, молчаливо подходили молиться к иконам. Каждый просил о своем. Игумен Варнава (настоятель монастыря) рассказал, что чаще всего приходят просить об удаче, о здоровье.
«Есть истории исцеления у тех, кто приходил к нам в храм. Была супружеская пара, которая долго не могла завести ребенка. Приходили, молились и все у них получилось. Родился счастливый и здоровый малыш», — делится отец Варнава.
Исторические следы Далмата
Нам показали усыпальницу, которая находится на цокольном этаже церкви. Там расположена гробница старца Далмата Исетского, который, по приданиям, и основал монастырь (1644 год). В усыпальнице собраны все упоминания о святыне из писаний и документов, иконы и исторически важные фотографии. Все это, рассказывает отец Варнава, большая ценность не только для верующих, но и для всей России.
Мурашки от молитвы
После храма отец Варнава пригласил нас на трапезу. Туда приходят трудящиеся в храме и те, кто приехал в монастырь за исцелением. Рассказывают, что нахождение в святыне помогает вылечить головные боли, проблемы с нервами и даже алкоголизм. Трапезная находится напротив Скорбященского храма, в помещение все поднимаются по высокой лестнице. Прихожане обсуждают прошедший день, делятся личными историями. В целом, было шумно. И вдруг тишина... В трапезную заходятся батюшки, а следом — отец Варнава. Все молча приветствуют его. Одна из прихожанок без лишних слов протягивает руку и кланяется в пол. Игумен благословил женщину, и та целует ему руку.
Все прошли в помещение и встали возле столов, но никто не присаживается. Батюшка звенит колокольчиком или стучит по стеклянному стакану, было сложно разобрать. Но после сигнала прихожане начинают читать молитву. Для далекого от религии человека, это — сильный и волнующий момент. Общий хор прихожан и трудящихся звучит так красиво и естественно, аж до мурашек. Как закончили читать молитву, все принялись за трапезу. Никто не разговаривал, говорил только отец Игнатий, читавший проповедь о смирении. Давали компот, булочки, суп с картошкой и капустой, а также кашу. Как трапеза закончилась, слышен звоночек и все встают снова читать молитву, после чего уходят.
С завода — в воскресную школу
Перед трапезой нам удалось пригласить на разговор руководителя воскресной школы в Далматово Елену Брежневу. Она поделилась, что сегодня как раз ее день Ангела. И вот на улице мы услышали ее историю о том, как она пришла к вере, и почему выбрала работу именно в монастыре. «Я крестилась уже в Ставрополе. Решила пока была там, крестить старшего ребенка, и батюшка тогда спросил, крещенная ли я. После крестили меня. В те времена, а это 1990-е годы, православие на Урале было не таким. Вере не придавали такого значения, но в Ставрополе я прочувствовала все это и даже рада, что крестилась именно там», — рассказывает Елена. Да и в воскресную школу она не хотела сначала идти. В своей жизненной позиции Елена полагается на волю Бога. Когда ей предложили должность в школе, она сначала думала отказать, потому что раньше работала на заводе в отделе кадров и педагогического опыта у нее вообще не было. Но потом быстро втянулась и сейчас очень довольна. Теперь она также водит прихожан про монастырю с экскурсиями и многое знает о святыне.
«Во всем живом — есть воля Божья. Если не можете принять сложное решение, спросите случайного прохожего. Есть история, что, когда строили Успенский собор на территории Далматовского монастыря, рабочие долго думали, как правильно сделать постройку. Решили спросить случайного прохожего. Тогда вышел ребенок, его и решили спросить. И оказалось, что именно тот вариант, что назвал ребенок, и был единственно верным. Вот так и проявляется воля Господа», — делится с URA.RU Елена.
Затянувшийся ремонт
Но у храма бывают и неприятные моменты. Уже долгое время монастырь ожидает реставрации, а Успенскому собору и вовсе нужен ремонт. Он был построен еще в 1700 годах и был первой каменной постройкой в Курганской области. Но собор был разрушен во времена, когда здесь разместился завод (в начале XX века). Конструкция осталась целой, местами на стенах сохранились первоначальные узоры, но восстанавливать необходимо. «Установлены леса для ремонта. Средства на восстановление были выделены, но работы незакончены. В церкви, где стоит алтарь, до сих пор есть узоры, которые добавили еще в 1700 годах», — поделилась с URA.RU Брежнева. Его должны были восстановить еще в 2019 году, даже был проект, вот только все затянулось, а подрядчики сменяются один за другим. Ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и находится в федеральной собственности, поэтому деньги на ремонт святыни выделяют из федерального бюджета. Еще отец Варнава рассказывал, что, разумеется, содержать святыню на пожертвования прихожан не получится, поэтому их выделяют власти региона и страны.
Так почему все едут в Далматовский монастырь? Как мы выяснили, для прихожан это своеобразная таблетка и место силы. Каждый едет сюда за здоровьем (духовным или физическим), силой и энергией. Хоть не так много паломников и прихожан, как раньше, но это важный культурный и исторический объект для Курганской области и всей России.
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