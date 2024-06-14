Путин сработал на опережение саммита в Швейцарии по Украине

Единственно возможный путь для Киева — принять требования РФ

14 июня 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел обсудил украинский вопрос Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин в пятницу на встрече с руководством МИД РФ предельно четко сформулировал требования Москвы к тем шагам, которые должен предпринять Киев для окончательного урегулирования конфликта на Украине. Политологи пояснили URA.RU, почему Россия отвергает как временное перемирие, так и заморозку конфликта. Предстоящий в Швейцарии «саммит мира», на которой Россия не была приглашена, Путин назвал уловкой Запада с целью пустить дискуссию по ложному следу и выдвинуть новые обвинения в адрес России. Президент сравнил с «зазеркальем» ситуацию, когда Киеву запрещают вступать в переговоры, а РФ, напротив, призывают их вести, заметил президент. «Наша принципиальная позиция — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация», — заявил Путин. Если Киев согласится с требованиями Москвы о полном выводе украинских войск, то Россия готова приступить к переговорам, заверил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, как только в Киеве согласятся с требованиями Москвы о полном выводе украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, «мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их». Отказ же Киева и Запада от нового мирного предложения РФ приведет к изменению предлагаемых условий по мере ухудшения ситуации для украинского режима, предупредил президент. Варианты перемирия без демилитаризации и без мер, предотвращающих накал военных действий, будут использованы для накачивания Украины вооружением и вывода конфликта на более высокий военно-технический уровень, заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU присутствовавший на встрече посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Россия выступила с конкретным и внятным предложением, которое может быть положено на бумагу и стать основой для прекращения кровопролития», — подчеркнул посол. Он напомнил, что Москва устами Путина многократно предупреждала киевские власти, что каждое следующее предложение будет хуже для Украины. Китай уже внес предложения по урегулированию украинского конфликта, напомнил Мирошник Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мирошника, Украина хочет быть монополистом по выдвижению сценариев урегулирования. «Но этого не будет, потому что Китай вместе с Бразилией уже внесли свои предложения, а теперь последовала инициатива со стороны России. Я думаю, любое внятное государство, даже если оно отправило своих представителей на швейцарскую конференцию, которая сама по себе является профанацией, примет к сведению, что есть варианты выбора. Они будут взвешивать, какие предложения более рациональные и могут лечь в основу переговорного процесса, независимо от того, когда он начнется», — указал дипломат. Президент Путин «сработал на опережение» саммита в Швейцарии и дал Западу понять, что официальная Москва готова к переговорам и их условия обозначены, считает экс-депутат Верховой рады Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров. «Если вы действительно хотите переговоров и мира, принимайте решение. Если нет, можете продолжать свою игру с саммитами и мероприятиями. Это ваше дело», — сказал политик. Путин сработал на опережение, уверен Килинкаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, речь может идти только о переговорах, которые позволят обеспечить устойчивый мир и гарантии безопасности всем странам, включая Российскую Федерацию. «Президент Путин четко обозначил, что это не конфликт двух государств. Он также напомнил о требованиях России, выдвинутых в декабре 2021 года Западу, на которые до сих пор нет ответа», — указал политик. Со своей стороны директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что саммит по Украине в Швейцарии обречен на провал. «Это саммит войны, он не предлагает никакого мира, а только войну. Он также обманывает лидеров стран глобального Юга, якобы приглашая их на мирные переговоры, а на самом деле приглашает только для того, чтобы они своим участием подчеркнули, что Зеленский — легитимный президент», — указал политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин в пятницу на встрече с руководством МИД РФ предельно четко сформулировал требования Москвы к тем шагам, которые должен предпринять Киев для окончательного урегулирования конфликта на Украине. Политологи пояснили URA.RU, почему Россия отвергает как временное перемирие, так и заморозку конфликта. Предстоящий в Швейцарии «саммит мира», на которой Россия не была приглашена, Путин назвал уловкой Запада с целью пустить дискуссию по ложному следу и выдвинуть новые обвинения в адрес России. Президент сравнил с «зазеркальем» ситуацию, когда Киеву запрещают вступать в переговоры, а РФ, напротив, призывают их вести, заметил президент. По его словам, как только в Киеве согласятся с требованиями Москвы о полном выводе украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, «мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их». Отказ же Киева и Запада от нового мирного предложения РФ приведет к изменению предлагаемых условий по мере ухудшения ситуации для украинского режима, предупредил президент. Варианты перемирия без демилитаризации и без мер, предотвращающих накал военных действий, будут использованы для накачивания Украины вооружением и вывода конфликта на более высокий военно-технический уровень, заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU присутствовавший на встрече посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По словам Мирошника, Украина хочет быть монополистом по выдвижению сценариев урегулирования. «Но этого не будет, потому что Китай вместе с Бразилией уже внесли свои предложения, а теперь последовала инициатива со стороны России. Я думаю, любое внятное государство, даже если оно отправило своих представителей на швейцарскую конференцию, которая сама по себе является профанацией, примет к сведению, что есть варианты выбора. Они будут взвешивать, какие предложения более рациональные и могут лечь в основу переговорного процесса, независимо от того, когда он начнется», — указал дипломат. Президент Путин «сработал на опережение» саммита в Швейцарии и дал Западу понять, что официальная Москва готова к переговорам и их условия обозначены, считает экс-депутат Верховой рады Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров. «Если вы действительно хотите переговоров и мира, принимайте решение. Если нет, можете продолжать свою игру с саммитами и мероприятиями. Это ваше дело», — сказал политик. По его словам, речь может идти только о переговорах, которые позволят обеспечить устойчивый мир и гарантии безопасности всем странам, включая Российскую Федерацию. «Президент Путин четко обозначил, что это не конфликт двух государств. Он также напомнил о требованиях России, выдвинутых в декабре 2021 года Западу, на которые до сих пор нет ответа», — указал политик. Со своей стороны директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что саммит по Украине в Швейцарии обречен на провал. «Это саммит войны, он не предлагает никакого мира, а только войну. Он также обманывает лидеров стран глобального Юга, якобы приглашая их на мирные переговоры, а на самом деле приглашает только для того, чтобы они своим участием подчеркнули, что Зеленский — легитимный президент», — указал политолог.