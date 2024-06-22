Как склад-морозильник стал туристической меккой Пермского края

Судьба Кунгурской ледяной пещеры с мифами и реальными историями любви и смерти. Фото

23 июня 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Кунгурской пещере есть огромные гроты и узкие проходы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Кунгурская ледяная пещера — один из главных брендов Пермского края — привлекает тысячи туристов со всего мира. Еще в начале XX века местные жители использовали ее как морозильный склад, но все изменил Александр Хлебников. Заработать на ней как на туристическом объекте, придумал именно он после поездки в Америку, где побывал в самой длинной в мире Мамонтовой пещере. Историю энтузиаста и его детища рассказал URA.RU Дмитрий Катыгин, который водит туристов по подземелью в XXI веке. Имя Александра Хлебникова и других исследователей пещеры высечены в камне Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Гений маркетинга и мифотворец Хлебников Хлебников восхитился предприимчивостью американцев, которые водили экскурсии по Мамонтовой пещере. Вернувшись в Кунгур, он в 1914 году арендовал Ледяную пещеру и начал водить в нее туристов. Зазывал людей он на железнодорожной станции, где встречал поезда с самодельными плакатами. Гостей Хлебников приглашал к себе домой, а потом отводил на подземную экскурсию при свете факелов, устраивая в гротах огненные шоу. Хлебников же для продвижения своего дела стал первым мифотворцем Кунгурской пещеры. Так после визита принцессы Виктории фон Баттенберг с дочерью Луизой появилась одна из самых популярных легенд. Якобы Луиза поскользнулась на ступеньках в переходе между двумя гротами, разила колено и заплакала. После этого ступени стали называть «дамскими слезами». Так как Луиза позже вышла замуж за шведского короля, считается, что девушка поскользнется на этих ступенях, то ее ждет счастливый брак. Жуткая история любви Но реальная история любви, которая зародилась благодаря Кунгурской пещере тоже есть. Произошла она уже в наше время — свадьбу после действительно ужасной встречи сыграли туристка и местный электрик. Девушка после экскурсии попросила на некоторое время оставить ее одну в полной темноте. В этот момент в грот для стандартного обхода вошли двое электриков, которые не ожидали увидеть в свете своих фонарей женскую фигуру. Один из них после такого стресса уволился, а другой позже разыскал девушку и познакомился с ней. Их история закончилась свадьбой. В случае чего можно позвать помощь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU ЧП в пещере Кромешная тьма в пещере может сыграть и злую шутку с посетителями. Так, одному из туристов, который решил проверить себя и специально отстал от группы, пришлось оказывать психологическую помощь. Мужчина оказался один в полной темноте, и нервы не выдержали. Вообще все нештатные ситуации с туристами в пещере происходят из-за неуважения к ней и алкоголя, говорят работники. Бывало, что кто-то, перебравшись через ограждения, упал в озеро, другой ударился головой о свод, позабыв об осторожности. Но ничего трагического за современную историю пещеры не случалось. Смерть в пещере Погибает в Ледяной пещере лед. А еще мелкие рачки. Первый от общего изменения климата, вторые из-за людей. Пещера меняется, и сейчас знаменитых ледяных сталактитов и сталагмитов, да и вообще снега становится все меньше. Многие, кто бывал здесь несколько десятилетий назад, просто не узнают пещеру. Что касается ракообразных, то им смерть несет человек. В подземное озеро туристы по традиции бросают монеты. Они окисляются и меняют состав воды, из-за чего гибнут ее обитатели. С монетками, а также остатками еды, которые часто разбрасывают нерадивые гости, ежедневно борется специальная служба, которая чистит гроты и переходы. Ранее URA.RU публиковало интервью с экскурсоводом Дмитрием Катыгиным, жизнь которого Кунгурская пещера кардинально изменила. О подземной философии гида, а также чудесах, произошедших с ним в пещере, читайте здесь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кунгурская ледяная пещера — один из главных брендов Пермского края — привлекает тысячи туристов со всего мира. Еще в начале XX века местные жители использовали ее как морозильный склад, но все изменил Александр Хлебников. Заработать на ней как на туристическом объекте, придумал именно он после поездки в Америку, где побывал в самой длинной в мире Мамонтовой пещере. Историю энтузиаста и его детища рассказал URA.RU Дмитрий Катыгин, который водит туристов по подземелью в XXI веке. Гений маркетинга и мифотворец Хлебников Хлебников восхитился предприимчивостью американцев, которые водили экскурсии по Мамонтовой пещере. Вернувшись в Кунгур, он в 1914 году арендовал Ледяную пещеру и начал водить в нее туристов. Зазывал людей он на железнодорожной станции, где встречал поезда с самодельными плакатами. Гостей Хлебников приглашал к себе домой, а потом отводил на подземную экскурсию при свете факелов, устраивая в гротах огненные шоу. Хлебников же для продвижения своего дела стал первым мифотворцем Кунгурской пещеры. Так после визита принцессы Виктории фон Баттенберг с дочерью Луизой появилась одна из самых популярных легенд. Якобы Луиза поскользнулась на ступеньках в переходе между двумя гротами, разила колено и заплакала. После этого ступени стали называть «дамскими слезами». Так как Луиза позже вышла замуж за шведского короля, считается, что девушка поскользнется на этих ступенях, то ее ждет счастливый брак. Жуткая история любви Но реальная история любви, которая зародилась благодаря Кунгурской пещере тоже есть. Произошла она уже в наше время — свадьбу после действительно ужасной встречи сыграли туристка и местный электрик. Девушка после экскурсии попросила на некоторое время оставить ее одну в полной темноте. В этот момент в грот для стандартного обхода вошли двое электриков, которые не ожидали увидеть в свете своих фонарей женскую фигуру. Один из них после такого стресса уволился, а другой позже разыскал девушку и познакомился с ней. Их история закончилась свадьбой. ЧП в пещере Кромешная тьма в пещере может сыграть и злую шутку с посетителями. Так, одному из туристов, который решил проверить себя и специально отстал от группы, пришлось оказывать психологическую помощь. Мужчина оказался один в полной темноте, и нервы не выдержали. Вообще все нештатные ситуации с туристами в пещере происходят из-за неуважения к ней и алкоголя, говорят работники. Бывало, что кто-то, перебравшись через ограждения, упал в озеро, другой ударился головой о свод, позабыв об осторожности. Но ничего трагического за современную историю пещеры не случалось. Смерть в пещере Погибает в Ледяной пещере лед. А еще мелкие рачки. Первый от общего изменения климата, вторые из-за людей. Пещера меняется, и сейчас знаменитых ледяных сталактитов и сталагмитов, да и вообще снега становится все меньше. Многие, кто бывал здесь несколько десятилетий назад, просто не узнают пещеру. Что касается ракообразных, то им смерть несет человек. В подземное озеро туристы по традиции бросают монеты. Они окисляются и меняют состав воды, из-за чего гибнут ее обитатели. С монетками, а также остатками еды, которые часто разбрасывают нерадивые гости, ежедневно борется специальная служба, которая чистит гроты и переходы. Ранее URA.RU публиковало интервью с экскурсоводом Дмитрием Катыгиным, жизнь которого Кунгурская пещера кардинально изменила. О подземной философии гида, а также чудесах, произошедших с ним в пещере, читайте здесь.