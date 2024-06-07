«Я бросил курить после погружения в пещерное озеро»

История автослесаря, который стал философствующим гидом по подземельям Кунгурской пещеры

08 июня 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Катыгин знает о пещере больше, чем кто бы то ни было Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Дмитрий Катыгин — экскурсовод высшей категории. Много лет он водит людей по одной из главных достопримечательностей Пермского края, рядом с которой прожил всю жизнь — Кунгурской ледяной пещере. Раньше он работал автослесарем, токарем и водителем, а теперь погрузился в пещеру не только телом, но и душой. Даже ник Дмитрия в соцсетях Lost in a cave. Не только о пещере, но и о себе Дмитрий рассказал, пока водил корреспондентов URA.RU по легендарному подземелью. О детстве В детстве мы [в Кунгурском районе] облазили все прибрежные обнажения, скалы, все местные расселины. Много заброшенных карьеров у нас в районе, там есть различные полости. Там можно найти много различных морских отложений. Все они нами исследованы в детстве. Что касается Кунгурской пещеры, то раньше в нее попасть было очень легко — никакой охраны особой. Охранник был, но выход из пещеры был всегда открыт — зашел, спокойно погулял, вышел. Можно было и со входа зайти с группой — никто особо не следил. О карьере Дмитрий любит пещеру, она отвечает взаимностью. Даже излечила его от вредной привычки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В пещере я работаю… 5, 6, 7, 8 лет. А вообще я автослесарь. Работал токарем, водителем. Сейчас учусь на специалиста по туризму. Геологом не был никогда. На геологический [факультет] надо было наверно раньше идти. Но раньше жизнь была другая, в Кунгуре были градообразующие предприятия, я работал там — все прекрасно, хорошо. А потом, когда все закрыли, надо стало где-то работать, семью содержать, детей кормить, одевать, обувать, учить. Вот тогда я и пошел сюда. Начал работать с детских групп аниматором, а потом сказали, что надо пробовать экскурсоводом. Вот и попробовал. Сейчас работа в городе, наверное, есть. Но на данный момент меня затянуло сюда. Пока работать мне интересно именно здесь. Каждая экскурсия — это новые люди всегда. Группа зашла в 25 человек, ты их не знаешь. Они со всей России едут, с ними можно общаться. Это всегда интересно, люди разные. Со временем начал отличать жителей разных городов. Москвичи — только зашли сразу видно, что МОСКВА. Питер — это более скромные люди, более начитанные. Нижний Новгород — более приземленные. О мастерстве и выгорании Рассказывать о любимой пещере Дмитрий может часами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Экскурсовод — не аудиогид. Если видишь, что человек начинает скучать, то расскажи ему что-то веселое, может историю из своей жизни или другую историю про пещеру. Ведь, по сути, вся информация есть в интернете, но люди платят за живое общение. Поэтому у нас работают люди, которые болеют своим делом. Гости проходят по пещере три часа или больше и даже не замечают, что столько времени прошло. Иногда бывает, что хочется просто взять все и бросить. Начинаешь перегорать сильно, когда большой поток людей. Зимой, например, у нас каждые 10 минут группы по 32 человека заходят в пещеру — и взрослые, и дети. Приезжаешь в 8 утра, в 7-8 вечера уезжаешь. Домой приезжаешь, а говорить там ничего уже не хочешь. Говорю своим обычно: «Дайте мне минут 10-15 восстановиться». Или вообще домой не захожу — сижу в машине какое-то время, прихожу в себя. Но если бы не пещера, я бы экскурсоводом не работал. Почему пещера Красоту камня, пещеры, конечно, надо уметь видеть. Допустим, когда нет света общего, очень хорошо прогуляться по пещере. Или просто посидеть, что-то переосмыслить. Пещера очень успокаивает. Здесь нет никаких внешних раздражителей, очень интересная атмосфера. Здесь нет понятия времени. Это свой мир, у пещеры свой дух. Пещера она живая, она прекрасно тебя слышит и понимает. Здесь абсолютная темнота. Я очень люблю иногда приходить один — походил, сел, выключил свет. И просто сидишь: думаешь, что-то переосмысливаешь. О личном чуде В одном из озер пещеры некоторое время проводили Крещенские купания. На праздник Крещения совершались службы, пел церковный хор, а затем люди окунались в воды озера. Я именно в пещере решил первый раз окунуться на Крещение. Знал про этот обряд, но ни разу не совершал. И вот первый раз в жизни на Крещение в гроте «Атлантида» я совершил погружение, и бросил курить. Курил более 20 лет, вышел из озера и больше не курю. То есть у меня было желание бросить, и я бросил после погружения в пещерное озеро. Редакция URA.RU готовит большой фоторепортаж из странствий по закоулкам Кунгурской ледяной пещеры, которые недоступны обычным туристам. О скрытых гротах, мифах и их авторах, а также о реальных историях, в которые сложно поверить, расскажем в ближайшие дни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дмитрий Катыгин — экскурсовод высшей категории. Много лет он водит людей по одной из главных достопримечательностей Пермского края, рядом с которой прожил всю жизнь — Кунгурской ледяной пещере. Раньше он работал автослесарем, токарем и водителем, а теперь погрузился в пещеру не только телом, но и душой. Даже ник Дмитрия в соцсетях Lost in a cave. Не только о пещере, но и о себе Дмитрий рассказал, пока водил корреспондентов URA.RU по легендарному подземелью. В детстве мы [в Кунгурском районе] облазили все прибрежные обнажения, скалы, все местные расселины. Много заброшенных карьеров у нас в районе, там есть различные полости. Там можно найти много различных морских отложений. Все они нами исследованы в детстве. Что касается Кунгурской пещеры, то раньше в нее попасть было очень легко — никакой охраны особой. Охранник был, но выход из пещеры был всегда открыт — зашел, спокойно погулял, вышел. Можно было и со входа зайти с группой — никто особо не следил. В пещере я работаю… 5, 6, 7, 8 лет. А вообще я автослесарь. Работал токарем, водителем. Сейчас учусь на специалиста по туризму. Геологом не был никогда. На геологический [факультет] надо было наверно раньше идти. Но раньше жизнь была другая, в Кунгуре были градообразующие предприятия, я работал там — все прекрасно, хорошо. А потом, когда все закрыли, надо стало где-то работать, семью содержать, детей кормить, одевать, обувать, учить. Вот тогда я и пошел сюда. Начал работать с детских групп аниматором, а потом сказали, что надо пробовать экскурсоводом. Вот и попробовал. Сейчас работа в городе, наверное, есть. Но на данный момент меня затянуло сюда. Пока работать мне интересно именно здесь. Каждая экскурсия — это новые люди всегда. Группа зашла в 25 человек, ты их не знаешь. Они со всей России едут, с ними можно общаться. Это всегда интересно, люди разные. Со временем начал отличать жителей разных городов. Москвичи — только зашли сразу видно, что МОСКВА. Питер — это более скромные люди, более начитанные. Нижний Новгород — более приземленные. Экскурсовод — не аудиогид. Если видишь, что человек начинает скучать, то расскажи ему что-то веселое, может историю из своей жизни или другую историю про пещеру. Ведь, по сути, вся информация есть в интернете, но люди платят за живое общение. Поэтому у нас работают люди, которые болеют своим делом. Гости проходят по пещере три часа или больше и даже не замечают, что столько времени прошло. Иногда бывает, что хочется просто взять все и бросить. Начинаешь перегорать сильно, когда большой поток людей. Зимой, например, у нас каждые 10 минут группы по 32 человека заходят в пещеру — и взрослые, и дети. Приезжаешь в 8 утра, в 7-8 вечера уезжаешь. Домой приезжаешь, а говорить там ничего уже не хочешь. Говорю своим обычно: «Дайте мне минут 10-15 восстановиться». Или вообще домой не захожу — сижу в машине какое-то время, прихожу в себя. Но если бы не пещера, я бы экскурсоводом не работал. Красоту камня, пещеры, конечно, надо уметь видеть. Допустим, когда нет света общего, очень хорошо прогуляться по пещере. Или просто посидеть, что-то переосмыслить. Пещера очень успокаивает. Здесь нет никаких внешних раздражителей, очень интересная атмосфера. Здесь нет понятия времени. Это свой мир, у пещеры свой дух. Пещера она живая, она прекрасно тебя слышит и понимает. Здесь абсолютная темнота. Я очень люблю иногда приходить один — походил, сел, выключил свет. И просто сидишь: думаешь, что-то переосмысливаешь. В одном из озер пещеры некоторое время проводили Крещенские купания. На праздник Крещения совершались службы, пел церковный хор, а затем люди окунались в воды озера. Я именно в пещере решил первый раз окунуться на Крещение. Знал про этот обряд, но ни разу не совершал. И вот первый раз в жизни на Крещение в гроте «Атлантида» я совершил погружение, и бросил курить. Курил более 20 лет, вышел из озера и больше не курю. То есть у меня было желание бросить, и я бросил после погружения в пещерное озеро. Редакция URA.RU готовит большой фоторепортаж из странствий по закоулкам Кунгурской ледяной пещеры, которые недоступны обычным туристам. О скрытых гротах, мифах и их авторах, а также о реальных историях, в которые сложно поверить, расскажем в ближайшие дни.