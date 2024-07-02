Кухарук применил метод Собянина на выборах главы Сургута

Спикер думы Максим Слепов избран главой Сургута. Его кандидатуру поддержали все 19 депутатов, присутствовавших на заседании думы. Несмотря на слухи о том, что возглавить крупнейший муниципалитет Югры могут пришлые чиновники, врио губернатора Руслан Кухарук согласовал на эту должность сургутянина, поддержав кадровое решение предшественницы — экс-главы региона Натальи Комаровой. О том, почему новый руководитель региона не «сдал» город варягам, в материале URA.RU.
Кто мог возглавить Сургут
Процесс выбора кандидатуры нового градоначальника проходил сложно. Источники отмечают, что после отставки экс-мэра Сургута Андрея Филатова предполагалось, что город возглавит глава Сургутского района Андрей Трубецкой. «Был план, что он запустит муниципальную реформу и объединит оба муниципалитета. Однако он не прошел финальное согласование, а чиновники, которые в свое время сбежали от Трубецкого, известного своим непростым характером, в Сургут, всерьез задумались об отставках», — делится мнением информатор в местном истеблишменте.
После многочисленных консультаций внутриполитический блок правительства Югры согласовал с тогдашним губернатором Комаровой кандидатуру Слепова. Однако из-за внезапной отставки главы региона выборы вновь встали на паузу. В Сургуте муссировалось мнение, что новый глава региона отменит это решение.
На пост мэра принялись сватать многочисленных варягов — от экс-чиновника тюменской мэрии Романа Воллерта до главы правительства ДНР Евгения Солнцева. «Однако Кухарук, неоднократно заявлявший о преемственности власти, внезапно совершил неожиданный шаг — одобрил уже согласованного кандидата Слепова, тем самым выдав кредит доверия команде предшественницы», — отмечает инсайдер.
Метод Собянина, метод Кухарука
Впрочем, стиль управления Кухарука как раз и отличает бережный подход к кадрам. «Он предпочитает работать с тем, что есть, дает возможность раскрыть потенциал и никого на первых порах не увольняя. Этим он напоминает мэра Москвы Сергея Собянина — тот тоже не начинал с массовых зачисток, однако если не срабатывался с кем-то из своей команды, не давал вторых шансов. Но это не значит, что Кухарук — мягкий руководитель. Ему нужно время, чтобы вникнуть во все аспекты работы. Ну а если мэр не справится с задачей, его можно уволить и через год», — считает тюменский политолог Александр Безделов.
Однако запрос на обновление в Сургуте назрел давно. «Хочется надеяться, что новый мэр привнесет и новую кадровую политику. Предыдущий глава города Филатов после инаугурации привел команду из соседнего Лангепаса, при этом вызвав недовольство у коренных сургутян. Политэлиты ожидают от нового мэра Слепова зачисток команды предшественника», — отмечает источник агентства в местном истеблишменте.
О переменах и возможных проблемах
Слепов после завершения голосования заявил журналистам, что намерен переформатировать структуру городской администрации. Слепов пообещал сдать легендарные сургутские долгострои и сделать город комфортным для жизни. Он намерен изменить структуру администрации, добавив новый департамент экономического развития. Вероятно, обновления коснутся и других ведомств.
Собеседник агентства в политическом истеблишменте региона считает, что главная проблема Слепова — это мягкость его характера. «Для главы города это скорее недостаток. Но вполне возможно, что в новой должности он научится и принимать сложные решения, и говорить „нет“», — рассуждает инсайдер.
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