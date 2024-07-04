Путин нанес превентивный удар, чтобы избежать новых терактов в РФ

События в «Крокусе» и в Дагестане подтолкнули к решениям в рамках ШОС

04 июля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС нанес превентивный удар по террористам Фото: Владимир Андреев © URA.RU На саммите ШОС президент Владимир Путин заявил об изменении подходов к борьбе с терроризмом на территории стран Шанхайской организации содружества. Это, как полагают эксперты, стало реакцией Путина на теракты, которые потрясли в этом году Россию. По словам аналитиков, терроризм не уничтожен, и от радикалов не защищен никто. Россия пытается донести это до своих партнеров по ШОС и принять превентивные меры, чтобы трагедии, подобные тем, что случились в Подмосковье и в Дагестане, не повторились. Саммит ШОС обновил стратегию борьбы с терроризмом в регионе Фото: Екатерина Лазарева Саммит ШОС в этом году принимает столица Казахстана. В Астану приехали не только первые лица стран-членов организации (России, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии), но и лидеры стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. За одним столом с «десяткой» находился также генсек ООН Антониу Гутерреш. А белорусский президент Александр Лукашенко — впервые участвовал в саммите в качестве полноправного члена организации. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении говорил о многополярности, которая строится на принципах равноправия, учета интересов друг друга, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности. «Согласованные подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены в Астанинской декларации », — отметил Путин. Статья по теме Зачем Путин помог Лукашенко войти в ШОС По его словам, долгосрочные ориентиры «для дальнейшего углубления взаимодействия не только в политике и безопасности» и в других сферах содержатся в Стратегии развития ШОС до 2035 года, которую утвердили сегодня участники саммита. ШОС будет модернизировать свою деятельность с учетом современных реалий. Путин заявил об изменении подходов к борьбе с терроризмом в рамках организации. «Одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается поддержание безопасности в государствах-участницах и по периметру внешних границ, — подчеркнул президент РФ. — Именно на это нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также Антитеррористического центра в Душанбе. Борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом будет способствовать и утвержденная нами трехлетняя программа сотрудничества в этой сфере». Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» потряс всю Россию Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия первой из стран ШОС столкнулась с новым витком агрессии со стороны боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство — запрещенная в РФ террористическая организация). Поэтому, объяснили URA.RU аналитики, Путин на саммите делает акцент на террористических угрозах — по сути, это реакция президента на теракты, потрясшие Россию в этом году. В марте более 140 человек погибли во время теракта в столичном «Крокус Сити Холле», а 23 июня в Дербенте и Махачкале террористы напали на православные храмы и синагоги. В результате погибли 20 сотрудников полиции и пятеро гражданских. Среди боевиков оказался сын действующего на тот момент главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. В июне во время встречи с руководством российского МИД Путин заявил, что Россия готова со своими партнерами по ШОС «приступить к фундаментальной задаче — созданию неделимой системы евразийской безопасности». На пространстве ШОС для России антитеррористическая безопасность — это едва ли не ключевая тема, пояснил URA.RU главный научный сотрудник Центра глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «В последние годы тема терроризма несколько ушла в тень, даже казалось, что проблема решена. Однако события в Москве и Дагестане показали, что это не так. Путин хочет объединить усилия, чтобы борьба с терроризмом, экстремизмом, с радикальными взглядами была более эффективна и принесла пользу всем участникам ШОС, которые действовали бы в едином русле», — сказал Козюлин. От угрозы терроризма никто из стран ШОС не защищен. Жестче всего и эффективнее с экстремистскими группировками борются в Иране. Самая главная проблема, по словам опрошенных URA.RU экспертов, — это соседство с Афганистаном, на севере которого располагаются лагеря подготовки боевиков запрещенного в РФ ИГИЛ. Эксперты считают, что с радикалами можно бороться тольже жесткими силовыми методами Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Готовность стран-участниц ШОС вместе с Россией обсуждать темы, связанные с безопасностью в регионе, говорит о том, что они заинтересованы найти оптимальное решение проблемы, считает гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств Леонид Савин. «России, конечно, важно, чтобы в Центральной Азии у нее была зона безопасности, чтобы с территории Афганистана, из соседних стран не проникали радикалы. Поэтому Путин говорит об этом и предлагает повлиять на ситуацию, учитывая, что ШОС при новом мироустройстве станет одним из столпов многополярности», — считает эксперт. Главная опасность для России, как и для ШОС в целом, пояснил директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, исходит именно из Афганистана. «Найти быстрое решение пока никто не может. Талибы («Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.) пришли к власти три года назад, и все это время все с ними только заигрывают. Все их пытаются перевоспитать, сделать из них респектабельную силу. Но это — то же самое, что из хищного зверя сделать вегетарианца», — замечает аналитик. По его словам, ситуация в Афганистане с приходом талибов просто поставлена на паузу. Она может вспыхнуть в любой момент. Талибы не способны стабилизировать страну, потому что сами по своей сути являются боевой структурой, утверждает Серенко. «То, что в этом году произошло в России, покажется цветочками, если Афганистан полыхнет. Решатся ли члены ШОС на жесткие действия, неясно. Но без этого не будет уверенности в безопасности в регионе. Талибы и дальше будут доить другие страны (только от американцев они еженедельно получают 40-80 млн долларов наличными), угрожая приходом туда ИГИЛ, — это вся их борьба с террористами», — пояснил эксперт. Статья по теме Удастся ли Эрдогану и Си Цзиньпину остановить конфликт на Украине Сложившуюся ситуацию он назвал «стратегическим тупиком для ШОС». «Если талибов не остановить сейчас, дальше будет только хуже — там уже подготовлено около 400 тысяч боевиков-смертников. Да и с наркотиками они не борются: уничтожение маковых плантаций связано исключительно с перепроизводством наркотиков и падением цен на рынке, — отмечает Серенко. — Ситуацию можно только радикально изменить активным внешним воздействием стран региона. Это может быть военно-политическая коалиция по примеру той, что была создана Россией и Ираном с Сирии, когда мы помогали там бороться с ИГИЛ. Радикалов можно только либо принудить, либо уничтожить — другого не дано». * ИГИЛ, ИГ — «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На саммите ШОС президент Владимир Путин заявил об изменении подходов к борьбе с терроризмом на территории стран Шанхайской организации содружества. Это, как полагают эксперты, стало реакцией Путина на теракты, которые потрясли в этом году Россию. По словам аналитиков, терроризм не уничтожен, и от радикалов не защищен никто. Россия пытается донести это до своих партнеров по ШОС и принять превентивные меры, чтобы трагедии, подобные тем, что случились в Подмосковье и в Дагестане, не повторились. Саммит ШОС в этом году принимает столица Казахстана. В Астану приехали не только первые лица стран-членов организации (России, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии), но и лидеры стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. За одним столом с «десяткой» находился также генсек ООН Антониу Гутерреш. А белорусский президент Александр Лукашенко — впервые участвовал в саммите в качестве полноправного члена организации. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении говорил о многополярности, которая строится на принципах равноправия, учета интересов друг друга, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности. «Согласованные подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены в Астанинской декларации», — отметил Путин. По его словам, долгосрочные ориентиры «для дальнейшего углубления взаимодействия не только в политике и безопасности» и в других сферах содержатся в Стратегии развития ШОС до 2035 года, которую утвердили сегодня участники саммита. ШОС будет модернизировать свою деятельность с учетом современных реалий. Путин заявил об изменении подходов к борьбе с терроризмом в рамках организации. Россия первой из стран ШОС столкнулась с новым витком агрессии со стороны боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство — запрещенная в РФ террористическая организация). Поэтому, объяснили URA.RU аналитики, Путин на саммите делает акцент на террористических угрозах — по сути, это реакция президента на теракты, потрясшие Россию в этом году. В марте более 140 человек погибли во время теракта в столичном «Крокус Сити Холле», а 23 июня в Дербенте и Махачкале террористы напали на православные храмы и синагоги. В результате погибли 20 сотрудников полиции и пятеро гражданских. Среди боевиков оказался сын действующего на тот момент главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. В июне во время встречи с руководством российского МИД Путин заявил, что Россия готова со своими партнерами по ШОС «приступить к фундаментальной задаче — созданию неделимой системы евразийской безопасности». На пространстве ШОС для России антитеррористическая безопасность — это едва ли не ключевая тема, пояснил URA.RU главный научный сотрудник Центра глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. От угрозы терроризма никто из стран ШОС не защищен. Жестче всего и эффективнее с экстремистскими группировками борются в Иране. Самая главная проблема, по словам опрошенных URA.RU экспертов, — это соседство с Афганистаном, на севере которого располагаются лагеря подготовки боевиков запрещенного в РФ ИГИЛ. Готовность стран-участниц ШОС вместе с Россией обсуждать темы, связанные с безопасностью в регионе, говорит о том, что они заинтересованы найти оптимальное решение проблемы, считает гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств Леонид Савин. «России, конечно, важно, чтобы в Центральной Азии у нее была зона безопасности, чтобы с территории Афганистана, из соседних стран не проникали радикалы. Поэтому Путин говорит об этом и предлагает повлиять на ситуацию, учитывая, что ШОС при новом мироустройстве станет одним из столпов многополярности», — считает эксперт. Главная опасность для России, как и для ШОС в целом, пояснил директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, исходит именно из Афганистана. «Найти быстрое решение пока никто не может. По его словам, ситуация в Афганистане с приходом талибов просто поставлена на паузу. Она может вспыхнуть в любой момент. Талибы не способны стабилизировать страну, потому что сами по своей сути являются боевой структурой, утверждает Серенко. «То, что в этом году произошло в России, покажется цветочками, если Афганистан полыхнет. Решатся ли члены ШОС на жесткие действия, неясно. Но без этого не будет уверенности в безопасности в регионе. Талибы и дальше будут доить другие страны (только от американцев они еженедельно получают 40-80 млн долларов наличными), угрожая приходом туда ИГИЛ, — это вся их борьба с террористами», — пояснил эксперт. Сложившуюся ситуацию он назвал «стратегическим тупиком для ШОС». «Если талибов не остановить сейчас, дальше будет только хуже — там уже подготовлено около 400 тысяч боевиков-смертников. Да и с наркотиками они не борются: уничтожение маковых плантаций связано исключительно с перепроизводством наркотиков и падением цен на рынке, — отмечает Серенко. — Ситуацию можно только радикально изменить активным внешним воздействием стран региона. Это может быть военно-политическая коалиция по примеру той, что была создана Россией и Ираном с Сирии, когда мы помогали там бороться с ИГИЛ. Радикалов можно только либо принудить, либо уничтожить — другого не дано». * ИГИЛ, ИГ — «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.