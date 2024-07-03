Удастся ли Эрдогану и Си Цзиньпину остановить конфликт на Украине

Путин в Астане озвучил свои условия на встречах с лидерами Турции и Китая

03 июля 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин назвал условия завершения СВО лидерам Турции и Китая Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Китая Си Цзиньпин вряд ли смогут усадить Россию и Украину за стол переговоров. Договариваться, как объяснили URA.RU аналитики, Москва будет только с Вашингтоном, который руководит действиями Киева. Тем не менее Эрдоган и Си Цзиньпин попробовали вновь это сделать в Астане 3 июля. На встречах с ними президент РФ Владимир Путин дал четко понять: позиция России не обсуждается, и без участия РФ мир на Украине не наступит. Президенты России и Турции не виделись почти год Фото: Пресс-служба Президента России Тему урегулирования российско-украинского конфликта Путин обсудил сегодня и с президентом Турции Эрдоганом, и с председателем КНР Си Цзиньпином. Еще до начала встречи с Эрдоганом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что разговор будет продолжительным, и «без обсуждения Украины президенты вряд ли обойдутся». Правда, после окончания диалога российская сторона обсуждение украинской темы никак не комментировала. Между тем канцелярия Эрдогана сообщила, что «в ходе встречи, помимо двусторонних отношений Турции и России, обсуждалась последняя ситуация… между Украиной и Россией». Аналогичная ситуация и со встречей Путина с Си Цзиньпином. Диалог был непродолжительным, учитывая, что лидеры виделись буквально полтора месяца назад во время госвизита президента РФ в Китай. Сегодня Путин в публичной части лишь напомнил, что Москва и Пекин «не создают никаких блоков, не сотрудничают против кого-либо, а действуют в интересах своих народов». «Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, и мы продолжаем укреплять наше взаимодействие по этому направлению», — заявил российский лидер. А вот с китайским лидером только в этом году Владимир Путин встретился уже дважды Фото: Владимир Андреев © URA.RU По окончании переговоров представитель Кремля сообщил журналисту Павлу Зарубину, что на встрече Путина и Си Цзиньпина «в контексте Украины была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия». «Намечены планы для дальнейшего взаимодействия по разным направлениям в составе рабочих групп теме Украины», — сказал Песков. Эксперты называют тему урегулирования конфликта на Украине одной из центральных на прошедших переговорах. И Эрдоган, и Си Цзиньпин с самого начала обозначили себя в качестве потенциальных посредников. Еще весной 2022 года турецкий лидер предоставил стамбульскую площадку для переговоров, а китайский лидер выступил со своей мирной инициативой и продолжает ее продвигать. Статья по теме Путин сработал на опережение саммита в Швейцарии по Украине Тема мирных переговоров между Россией и Украиной обрела новое звучание буквально в последний месяц. Во-первых, в Швейцарии прошел так называемый мирный саммит, созванный Киевом. А накануне этого собрания президент Путин выступил в российском МИДе, где четко озвучил свое видение урегулирования конфликта. Во-вторых, и Турция, и Китай по-прежнему демонстрируют готовность выступить посредниками между конфликтующими сторонами. При этом Пекин отказался от участия в швейцарском форуме. В отличие от Турции, которая не только в нем участвовала, но и поддержала итоговую декларацию. Отметим также, что глава турецкого МИД Хакан Фидан за несколько дней до встречи на курорте Бюргеншток приезжал в Москву и встречался с Путиным. В-третьих, о том, что конфликт будет завершен буквально в считанные дни, в очередной раз заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он утверждал, что произойдет это в случае его победы на осенних выборах и еще до официального вступления в должность. «США не должны тратить деньги на это», — уверен Трамп. Владимир Зеленский (справа) на днях встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и отказался прекратить огонь Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa В-четвертых, Владимир Зеленский, который еще в 2022 году сам себе законодательно запретил вести какие-либо мирные переговоры с Россией, внезапно изменил позицию. Теперь он заявляет, что готов представить мирный план до конца 2024 года и запустить мирный процесс, но с участием посредников. Причем Зеленский среди условий мира уже не называет возвращение Украине Донбасса, Новороссии, Крыма и Севастополя. В-пятых, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в качестве лидера страны, председательствующей в Евросоюзе, приезжал в Киев. Он тоже пытался внести свой вклад в организацию мирного процесса. Однако его предложение о прекращении огня Зеленский отверг. В то же время, как объяснила URA.RU директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина, сегодня речь идет скорее о таких условия окончания конфликта, которые устроят Россию и в первую очередь США, поскольку киевскими властями управляет именно Вашингтон. Путин твердо стоит на своей позиции, и он наверняка вновь озвучил ее Эрдогану и Си Цзиньпину, отметил профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Андрей Манойло. «Условия Путина — это то, что для России не является предметом политического торга, что он и дал понять своим визави, — сказал эксперт. — После этих встреч с Путиным контакты Эрдогана и Си Цзиньпина с американской стороной наверняка активизируются. И самое интересное, что может быть, — это выстраивание предварительных договоренностей о новой площадке для переговоров. Она может быть предложена в ходе дальнейших консультаций». Вести переговоры по Украине России все же нужно будет с США, а не с кем-либо еще, убеждены эксперты Фото: Официальный сайт президента Украины Посредником вновь может стать Турция, полагает доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов. Но главный вопрос в другом — с кем Россия будет вести эти переговоры в условиях нелегитимности Зеленского. Переговорная тема активизировалась, поскольку на поле боя очевидное преимущество на стороне России, объясняет замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Запад и Украина измотаны войной, и вряд ли готовы его продолжать. Но это не значит, что США всерьез настроены завершить конфликт. Россия, конечно, принимает посредничество Турции и Китая, однако, полагает эксперт, вряд ли от их усилий будет зависеть прекращение огня. Статья по теме Путин передал послание «мирному саммиту» по Украине «В Штатах идут президентские выборы, и им просто нужно подморозить конфликт, пообещать Путину все, что угодно, лишь бы снова выиграть время: провести выборы, восстановить экономику и подучить мобилизационный резерв на Украине для новой войны», — полагает эксперт. В таком случае война рано или поздно вспыхнет с новой силой и будет более кровопролитной. «Поэтому для России заморозка конфликта предельно невыгодна и неприемлема. Так что мирные усилия Эрдогана и Си Цзиньпина не сыграют роли — это договоренности другого уровня», — заключила Макеева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Китая Си Цзиньпин вряд ли смогут усадить Россию и Украину за стол переговоров. Договариваться, как объяснили URA.RU аналитики, Москва будет только с Вашингтоном, который руководит действиями Киева. Тем не менее Эрдоган и Си Цзиньпин попробовали вновь это сделать в Астане 3 июля. На встречах с ними президент РФ Владимир Путин дал четко понять: позиция России не обсуждается, и без участия РФ мир на Украине не наступит. Тему урегулирования российско-украинского конфликта Путин обсудил сегодня и с президентом Турции Эрдоганом, и с председателем КНР Си Цзиньпином. Еще до начала встречи с Эрдоганом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что разговор будет продолжительным, и «без обсуждения Украины президенты вряд ли обойдутся». Правда, после окончания диалога российская сторона обсуждение украинской темы никак не комментировала. Между тем канцелярия Эрдогана сообщила, что «в ходе встречи, помимо двусторонних отношений Турции и России, обсуждалась последняя ситуация… между Украиной и Россией». Аналогичная ситуация и со встречей Путина с Си Цзиньпином. Диалог был непродолжительным, учитывая, что лидеры виделись буквально полтора месяца назад во время госвизита президента РФ в Китай. Сегодня Путин в публичной части лишь напомнил, что Москва и Пекин «не создают никаких блоков, не сотрудничают против кого-либо, а действуют в интересах своих народов». «Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, и мы продолжаем укреплять наше взаимодействие по этому направлению», — заявил российский лидер. По окончании переговоров представитель Кремля сообщил журналисту Павлу Зарубину, что на встрече Путина и Си Цзиньпина «в контексте Украины была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия». «Намечены планы для дальнейшего взаимодействия по разным направлениям в составе рабочих групп теме Украины», — сказал Песков. Эксперты называют тему урегулирования конфликта на Украине одной из центральных на прошедших переговорах. И Эрдоган, и Си Цзиньпин с самого начала обозначили себя в качестве потенциальных посредников. Еще весной 2022 года турецкий лидер предоставил стамбульскую площадку для переговоров, а китайский лидер выступил со своей мирной инициативой и продолжает ее продвигать. Тема мирных переговоров между Россией и Украиной обрела новое звучание буквально в последний месяц. Во-первых, в Швейцарии прошел так называемый мирный саммит, созванный Киевом. А накануне этого собрания президент Путин выступил в российском МИДе, где четко озвучил свое видение урегулирования конфликта. Во-вторых, и Турция, и Китай по-прежнему демонстрируют готовность выступить посредниками между конфликтующими сторонами. При этом Пекин отказался от участия в швейцарском форуме. В отличие от Турции, которая не только в нем участвовала, но и поддержала итоговую декларацию. Отметим также, что глава турецкого МИД Хакан Фидан за несколько дней до встречи на курорте Бюргеншток приезжал в Москву и встречался с Путиным. В-третьих, о том, что конфликт будет завершен буквально в считанные дни, в очередной раз заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он утверждал, что произойдет это в случае его победы на осенних выборах и еще до официального вступления в должность. «США не должны тратить деньги на это», — уверен Трамп. В-четвертых, Владимир Зеленский, который еще в 2022 году сам себе законодательно запретил вести какие-либо мирные переговоры с Россией, внезапно изменил позицию. Теперь он заявляет, что готов представить мирный план до конца 2024 года и запустить мирный процесс, но с участием посредников. Причем Зеленский среди условий мира уже не называет возвращение Украине Донбасса, Новороссии, Крыма и Севастополя. В-пятых, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в качестве лидера страны, председательствующей в Евросоюзе, приезжал в Киев. Он тоже пытался внести свой вклад в организацию мирного процесса. Однако его предложение о прекращении огня Зеленский отверг. В то же время, как объяснила URA.RU директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина, сегодня речь идет скорее о таких условия окончания конфликта, которые устроят Россию и в первую очередь США, поскольку киевскими властями управляет именно Вашингтон. Путин твердо стоит на своей позиции, и он наверняка вновь озвучил ее Эрдогану и Си Цзиньпину, отметил профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Андрей Манойло. «Условия Путина — это то, что для России не является предметом политического торга, что он и дал понять своим визави, — сказал эксперт. — Посредником вновь может стать Турция, полагает доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов. Но главный вопрос в другом — с кем Россия будет вести эти переговоры в условиях нелегитимности Зеленского. Переговорная тема активизировалась, поскольку на поле боя очевидное преимущество на стороне России, объясняет замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Запад и Украина измотаны войной, и вряд ли готовы его продолжать. Но это не значит, что США всерьез настроены завершить конфликт. Россия, конечно, принимает посредничество Турции и Китая, однако, полагает эксперт, вряд ли от их усилий будет зависеть прекращение огня. «В Штатах идут президентские выборы, и им просто нужно подморозить конфликт, пообещать Путину все, что угодно, лишь бы снова выиграть время: провести выборы, восстановить экономику и подучить мобилизационный резерв на Украине для новой войны», — полагает эксперт. В таком случае война рано или поздно вспыхнет с новой силой и будет более кровопролитной. «Поэтому для России заморозка конфликта предельно невыгодна и неприемлема. Так что мирные усилия Эрдогана и Си Цзиньпина не сыграют роли — это договоренности другого уровня», — заключила Макеева.