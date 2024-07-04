Зачем Путин помог Лукашенко войти в ШОС

Для этого даже пришлось изменить сценарий саммита в Астане

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Владимир Путин прибыл в Минск. stock , лукашенко александр, путин
Президент РФ Владимир Путин (справа) помог Белоруссии стать десятым членом ШОС Фото:

Президент РФ Владимир Путин помог Белоруссии стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Второй голос при продвижении общей повестки Путину, объяснили URA.RU аналитики, не помешает, хотя и вряд ли будет иметь принципиальное значение. Но это расширение важно для ШОС в целом — организация, одним из ключевых игроков которой является Россия, все больше укрепляется как реальная альтернатива западным альянсам.

На саммите ШОС в Астане 4 июля Белоруссия официально стала полноправным членом организации. Чтобы принять это решение, лидеры стран-участниц чуть изменили формат, и начали свое заседание с подписания документов о приеме Белоруссии. Сделано это было для того, чтобы президент Александр Лукашенко смог принимать полноценное участие в дальнейшем обсуждении повестки саммита.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва
В саммите ШОС в Астане белорусский лидер Александр Лукашенко участвовал уже как полноправный участник диалога
Фото:

Первым Лукашенко приветствовал председательствующий на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что Белоруссия «за короткий период времени выполнила все процедуры на пути к полноправному членству в ШОС». Вступление Белоруссии в ШОС участники саммита встретили аплодисментами. Таким образом с этого дня Союзное государство в полном составе представлено в Шанхайской организации сотрудничества. Белоруссия стала десятым членом ШОС.

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Накануне вице-премьер Алексей Оверчук в разговоре с журналистами отметил, что Россия поддерживает вступление Белоруссии в ШОС. Однако для Москвы главное — это развитие Союзного государства. «Это самый тесный наш интеграционный формат», — сказал чиновник.

Похожей позиции придерживается директор Института политических исследований Сергей Марков. По его мнению, с одной стороны, вступление Белоруссии в ШОС укрепляет позиции России в организации. С другой — для Москвы и Минска основным остается формат Союзного государства. Ведь изначально такое расширение ШОС даже не предполагалось: организация создавалась для защиты от радикальных исламистов из Афганистана и от межгосударственных конфликтов центрально-азиатских стран, которые после развала СССР делили между собой хозяйственную инфраструктуру.

«Но текущая геополитическая ситуация повысила привлекательность ШОС, в которой нет американцев и их сателлитов. Это единственная крупная международная организация с штаб-квартирой в Китае», — объяснил Марков.
Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай
Председатель КНР Си Цзиньпин — один из самых влиятельных членов ШОС, тем более что штаб-квартира организации находится в Шанхае
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В целом аналитики по-разному интерпретируют полноправное членство Белоруссии в ШОС. Россия получила плюс один голос при принятии решений участниками организации, пояснил ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов. «Возможно, это позволит совместно продвигать общую повестку в рамках ШОС, — объясняет Вилисов. — Но плюс один голос к голосу России — это условность. Альянсы внутри ШОС могут формироваться ситуативно, и не только с участием Белоруссии.

В ШОС свои правила игры, и нельзя сказать, что вступление Белоруссии дает какое-то стратегическое преимущество России. Скорее, все зависит от стратегического диалога с Китаем».

По словам члена Совета при президенте РФ по международным отношениям Богдан Безпалько, для Белоруссии это имиджевая история, а России самое важное — это поддержать ближайшего союзника. «РФ все равно, будет Белоруссия в ШОС или нет — от этого для нас ничего не изменится ни в политическом, ни в экономическом плане, — объяснил Безпалько. — Нам ШОС важна в целом как организация, потому что это — определенная альтернатива западным союзам — НАТО, ЕС, большой семерке и прочим».

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Путин помогает Белоруссии органично встроиться «в глобальный евразийский контекст», полагает завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. С учетом геополитических реалий, это, объясняет эксперт, открывает для Минска новые возможности на азиатском направлении. «Привнести что-то свое Белоруссии будет сложно, поскольку ШОС все-таки — большая, устоявшаяся организация, в которую входят крупные игроки. Но участие Минска в этом формате в качестве полноправного члена, расширение ШОС до восточно-европейских государств, встраивание в формулу глобальной Евразии — это придает дополнительный вес и повышает статус самой ШОС», — считает Притчин.

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Президент РФ Владимир Путин помог Белоруссии стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Второй голос при продвижении общей повестки Путину, объяснили URA.RU аналитики, не помешает, хотя и вряд ли будет иметь принципиальное значение. Но это расширение важно для ШОС в целом — организация, одним из ключевых игроков которой является Россия, все больше укрепляется как реальная альтернатива западным альянсам. На саммите ШОС в Астане 4 июля Белоруссия официально стала полноправным членом организации. Чтобы принять это решение, лидеры стран-участниц чуть изменили формат, и начали свое заседание с подписания документов о приеме Белоруссии. Сделано это было для того, чтобы президент Александр Лукашенко смог принимать полноценное участие в дальнейшем обсуждении повестки саммита. Первым Лукашенко приветствовал председательствующий на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что Белоруссия «за короткий период времени выполнила все процедуры на пути к полноправному членству в ШОС». Вступление Белоруссии в ШОС участники саммита встретили аплодисментами. Таким образом с этого дня Союзное государство в полном составе представлено в Шанхайской организации сотрудничества. Белоруссия стала десятым членом ШОС. Накануне вице-премьер Алексей Оверчук в разговоре с журналистами отметил, что Россия поддерживает вступление Белоруссии в ШОС. Однако для Москвы главное — это развитие Союзного государства. «Это самый тесный наш интеграционный формат», — сказал чиновник. Похожей позиции придерживается директор Института политических исследований Сергей Марков. По его мнению, с одной стороны, вступление Белоруссии в ШОС укрепляет позиции России в организации. С другой — для Москвы и Минска основным остается формат Союзного государства. Ведь изначально такое расширение ШОС даже не предполагалось: организация создавалась для защиты от радикальных исламистов из Афганистана и от межгосударственных конфликтов центрально-азиатских стран, которые после развала СССР делили между собой хозяйственную инфраструктуру. В целом аналитики по-разному интерпретируют полноправное членство Белоруссии в ШОС. Россия получила плюс один голос при принятии решений участниками организации, пояснил ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов. «Возможно, это позволит совместно продвигать общую повестку в рамках ШОС, — объясняет Вилисов. — Но плюс один голос к голосу России — это условность. Альянсы внутри ШОС могут формироваться ситуативно, и не только с участием Белоруссии. По словам члена Совета при президенте РФ по международным отношениям Богдан Безпалько, для Белоруссии это имиджевая история, а России самое важное — это поддержать ближайшего союзника. «РФ все равно, будет Белоруссия в ШОС или нет — от этого для нас ничего не изменится ни в политическом, ни в экономическом плане, — объяснил Безпалько. — Нам ШОС важна в целом как организация, потому что это — определенная альтернатива западным союзам — НАТО, ЕС, большой семерке и прочим». Путин помогает Белоруссии органично встроиться «в глобальный евразийский контекст», полагает завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. С учетом геополитических реалий, это, объясняет эксперт, открывает для Минска новые возможности на азиатском направлении. «Привнести что-то свое Белоруссии будет сложно, поскольку ШОС все-таки — большая, устоявшаяся организация, в которую входят крупные игроки. Но участие Минска в этом формате в качестве полноправного члена, расширение ШОС до восточно-европейских государств, встраивание в формулу глобальной Евразии — это придает дополнительный вес и повышает статус самой ШОС», — считает Притчин.
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