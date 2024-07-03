Мусульмане в РФ массово поддержали решение дагестанского муфтия о запрете никаба

03 июля 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Мусульмане в России считают правильным запрет на ношение никаба Фото: Bernard Gagnon/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 Подавляющее большинство мусульман выступают за запрет о ношении никаба в России. Духовные представители отмечают, что соответствующий запрет не нарушает требования на защиту аврата (часть тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми). При этом данное ограничение позволит потенциально снизить риск терроризма в стране, так как злоумышленники не смогут использовать никаб, чтобы скрыть свою личность. Новость по теме Что такое никаб, и почему его хотят запретить в России За запрет, предложенный муфтиятом Дагестана, выступили Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев и верховный муфтий России Талгат Таджуддин. «Сейчас идет активная дискуссия о целесообразности ношения никаба в РФ. Мы хотели бы выразить нашу позицию в следующем порядке… Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах… По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба наносящим практический вред мусульманам», — рассказали представители организации КЦМСК в своем telegram-канале. В организации подчеркнули, что следует строго разделять понятия «никаб» и «хиджаб». И запрет последнего, который как раз и способствует нарушению аврата, в России даже не обсуждается. Представители мусульманского сообщества на Северном Кавказе подчеркнули, что в России всегда соблюдались права мусульман. И даже священная книга Коран в стране защищена на законодательном уровне. И об этом не стоит забывать, уточнили в КЦМСК. Новость по теме Муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов Верховный муфтий России Талгат Таджуддин в разговоре с Breef также напоминает, что на протяжении 14 веков у у подавляющего большинства мусульман никаба не было вовсе, за исключением малочисленных объединений. В целом, подчеркнул муфтий, проблему, связанную с угрозой террористической безопасности можно решить на законодательном уровне — запретом на ношение никаба. Председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев также считает, что инициатива Духовного управления мусульман (ДУМ) Дагестана о запрете никаба является правильной. «Ношение никаба несвойственно исламу», — подчеркнул он в разговоре с ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подавляющее большинство мусульман выступают за запрет о ношении никаба в России. Духовные представители отмечают, что соответствующий запрет не нарушает требования на защиту аврата (часть тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми). При этом данное ограничение позволит потенциально снизить риск терроризма в стране, так как злоумышленники не смогут использовать никаб, чтобы скрыть свою личность. За запрет, предложенный муфтиятом Дагестана, выступили Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев и верховный муфтий России Талгат Таджуддин. «Сейчас идет активная дискуссия о целесообразности ношения никаба в РФ. Мы хотели бы выразить нашу позицию в следующем порядке… Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах… По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба наносящим практический вред мусульманам», — рассказали представители организации КЦМСК в своем telegram-канале. В организации подчеркнули, что следует строго разделять понятия «никаб» и «хиджаб». И запрет последнего, который как раз и способствует нарушению аврата, в России даже не обсуждается. Представители мусульманского сообщества на Северном Кавказе подчеркнули, что в России всегда соблюдались права мусульман. И даже священная книга Коран в стране защищена на законодательном уровне. И об этом не стоит забывать, уточнили в КЦМСК. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин в разговоре с Breef также напоминает, что на протяжении 14 веков у у подавляющего большинства мусульман никаба не было вовсе, за исключением малочисленных объединений. В целом, подчеркнул муфтий, проблему, связанную с угрозой террористической безопасности можно решить на законодательном уровне — запретом на ношение никаба. Председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев также считает, что инициатива Духовного управления мусульман (ДУМ) Дагестана о запрете никаба является правильной. «Ношение никаба несвойственно исламу», — подчеркнул он в разговоре с ТАСС.