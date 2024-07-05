Свердловские слухи: драка в команде Куйвашева

Про помощника Мишустина, банкет силовиков, злого министра и статусных арабов. Выпуск 1080

05 июля 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В окружении губернатора Евгения Куйвашева обсуждают мега-скандал: якобы на одном из мероприятий подрались политтехнолог с чиновником. Пока госслужащие и бизнесмены из числа свидетелей спорят, кто был неправ, депутаты заксо сконцентрировались на подготовке к выборам-2026. Куйвашев, кстати, уже назвал фамилии кураторов кампании. Где будут жить и есть статусные арабы, как министр сорвал план мэра Орлова на «Иннопром» и что не поделили полицейские — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Помощник Мишустина обнадежил Куйвашева Муслим Хучиев приехал в Екатеринбург в понедельник Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приезжавший на этой неделе в Екатеринбург помощник премьер-министра Михаила Мишустина Муслим Хучиев обсуждал не только вопросы, связанные с предстоящим «Иннопромом», но и строительство нового комплекса медицинского университета в Академическом районе. Губернатор Евгений Куйвашев уже больше года пытается выбить финансирование в Москве. «Судя по всему, главе правительства понравилась идея о создании крупнейшего в стране медкластера, и он взял ее реализацию под свой контроль», — полагают погруженные наблюдатели. Якушев заберет с собой губернаторов Фантастический сюжет транслируют некоторые заезжие столичные чиновники местному истеблишменту. Якобы уральский полпред Владимир Якушев, когда сосредоточится только на должности секретаря генсовета «Единой России» (сейчас совмещает), заберет с собой в Москву и губернаторов. «А вы этого разве не знали?» — удивляются слухачи, реагируя на удивление чиновников-свердловчан. Салихов и Хазеев разругались при свидетелях Зачинщиком, говорят, был не Азат Салихов Фото: Илья Московец © URA.RU В кулуарах недавнего байкерского фестиваля «Движение» произошел крупный скандал — поссорились общественный советник губернатора Ринат Хазеев и «силовой» замгубернатора Азат Салихов. По одной версии, хорошо известный в узких кругах политтехнолог словесно оскорбил госслужащего, за что был облит водою и получил несколько тумаков. «Правда, их быстро разняли присутствующие рядом члены правительства», — передает инсайдер. Согласно другой версии, драки не было, Салихов и Хазеев «просто потолкались», и якобы конфликт начался с некой реплики Салихова. А третий источник пересказывает так: «Все началось с фразы: „Это я здесь все решаю“. Не знаю, кто именно ее произнес. Рядом еще была [подруга Хазеева, пиарщица губернатора Аксана] Панова, она облила Салихова вином или водой». Губернатор выбрал ответственных за выборы-2026 По информации осведомленных источников, глава региона утвердил концепцию «единого окна» при подготовке к выборам депутатов федерального и регионального уровней в 2026 году. Говорят, формировать электоральную конфигурацию будут политический вице-губернатор Олег Чемезов и департамент внутренней политики во главе с Натальей Гурченок. Это интересно на фоне распускаемых недоброжелателями Чемезова слухов о том, что он может покинуть регион. Пановой отдали целое министерство С некоторых пор неофициальная пиарщица губернатора Аксана Панова отвечает за информационное сопровождение работы мининвеста. Обсуждать это стали после того, как на совещание в мэрию Екатеринбурга, где обсуждалась подготовка к «Иннопрому», внезапно попала экс-редактор закрывшейся после начала СВО интернет-газеты «Знак» (принадлежала Пановой) Мария Плюснина. И следила она там именно за главой министерства Вадимом Третьяковым. Такие подряды Аксане Пановой жизненно необходимы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У Бабушкиной новый «голос» среди депутатов… Новым публичным выразителем позиции спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной стал депутат Евгений Старков (или по крайней мере претендует на эту роль). Говорят, это проявилось во время выступления омбудсмена Татьяны Мерзляковой в парламенте, которое фактурно раскритиковали, причем именно Старков. Впрочем, в окружении спикера возражают: Старков выступал от лица всего депутатского сообщества (во главе, конечно, с Бабушкиной), уставшего от ошибок уполномоченного. …и новые конкуренты По слухам, сразу несколько групп влияния хотят предложить на место Бабушкиной своих людей. Среди них якобы люди, которых принято ассоциировать с уважаемым бизнесменом Виктором Вексельбергом. При этом мало кто сомневается, что энергии Бабушкиной хватит минимум на еще один председательский срок. Депутаты сохраняют нейтралитет Активизация различных групп влияния требует изворотливости от депутатов, которые пока не понимают, каким будет исход. И на всякий случай стараются быть дружелюбными со всеми. «И вашим, и нашим надо угодить», — шутят они между собой. Вегнер расстроился из-за книги Курьезный случай произошел с депутатом регионального парламента Вячеславом Вегнером. Он, говорят, добился того, чтобы его как уважаемую персону вставили в книгу про 90-летие Октябрьского района Екатеринбурга. Но в самом юбилейном издании его отрекомендовали как депутата гордумы. По слухам, негодованию народного избранника не было границ. Радаев хочет повиниться перед Пинаевым Депутат заксобрания от Нижнего Тагила Владимир Радаев пытается всеми способами лично извиниться перед мэром Владиславом Пинаевым, которого публично упрекнул (как выяснилось впоследствии, ошибочно) в игнорировании ветерана. Но Пинаев, ни разу не реагировавший на нелепую ситуацию публично, будто бы на звонки и сообщения не отвечает. По слухам, усадить Радаева за один стол с мэром попытается покровительствующая депутату корпорация. Владимир Радаев оконфузился 18 июня Фото: Илья Московец © URA.RU Шансы Ивачева на Госдуму снизились… Опрелеленные проблемы в ближайшем политическом будущем могут возникнуть у местного лидера коммунистов Александр Ивачева. Московский ЦК, как уже сообщало URA.RU, дал четкое указание, что все кандидаты в Госдуму и заксо будут согласовываться в Москве, региональные ячейки право на отбор кандидатур иметь не будут. «Шансы самого Ивачева проникнуть в федеральный парламент в таком раскладе устремляются к нулю», — утверждают недоброжелатели. …и он готовится к заксо В это же время Ивачев начинает подготовку к переизбранию в парламент. По слухам, недавно он вышел на авторитетную бизнес-группу «Четырехсотые», которые во время недавних избирательных кампаний, по заказу губернаторской резиденции портили жизнь кандидатам в округах от КПРФ. Ивачев якобы попросил в 2026 году не мешать ему и товарищам, а в обмен был готов предоставить «Четырехсотым» или лояльному им крупному бизнесмену место в партсписке. Статусные арабы забронировали Hyatt и ресторан по соседству… Официальная делегация Арабских Эмиратов на выставке «Иннопром», в которой будут три министра, разместится в пятизвездочном Hyatt в центре Екатеринбурга, обслуживать их будут по высшему разряду. А питаться иностранцы планируют в ресторане «Корова» в башне «Исеть». Олегу Гусеву есть что показать иностранным гостям Фото: Размик Закарян © URA.RU …и заедут к Гусеву Говорят, в планах у высоких гостей также может быть посещение одного из крупных конно-спортивных комплексов, курируемых в регионе бизнесменом, бывшим вице-премьером области Олегом Гусевым. «Хотят посмотреть скакунов», — говорят организаторы выставки. У УрФУ заберут подготовку будущих чиновников Несколько удачных мероприятий, организованных в последнее время уральским филиалом РАНХиГС, позволили ему получить от самых статусных персон карт-бланш на подготовку госслужащих. А в остальных вузах такие программы будут свернуты, главным пострадавшим в Свердловской области станет институт экономики и управления УрФУ. Вице-президент готовит встряску «клубу олигархов»… Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, негласно именуемый «клубом олигархов», говорят, ждет обновление. Сами участники и наблюдатели со стороны констатируют некий застой и расхолаживание, председатели некоторых комитетов, по слухам, ленятся и не хотят работать — приходится «подпинывать». Поэтому вице-президент Союза Александр Породнов затеял некую модернизацию. …и дал соратнику новый статус Косвенным подтверждением этого является назначение на пост заместителя председателя комитета по промышленности СОСПП Олега Мошкарева — экс-вице президента «клуба олигархов», который сейчас трудится замгендиректора в КРСУ. В новом статусе он предстал на этой неделе на совещании, посвященном гособоронзаказу. «Многие его знают давно, так что приняли тепло», — рассказал один из участников встречи. Олег Мошкарев вернулся в СОСПП на этой неделе, а перед этим не прошел в Общественную палату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дом офицеров ЦВО погряз в долгах… Дом офицеров ЦВО переживает очередной кризис. Говорят, на прошлой неделе учреждение получило досудебную претензию от энергетиков с просьбой погасить долг, превышающий 300 тысяч рублей. Он накопился с начала марта, то есть уже после смены руководителя (Олег Сорокин вместо Андрея Зуева). …перед сменой директора Говорят, вот-вот директор сменится вновь. Якобы руководство ЦВО устало от Сорокина (самый известный про него факт — съемки в кино) и уже даже подобрало потенциального сменщика. Фамилия пока держится в секрете. Орлов снова защитился в Москве… На неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов снова ездил в Москву, откуда недавно вернулся с дипломом выпускника кремлевской «школы губернаторов», отправился на очередную защиту. На этот раз концепции развития туризма в городе. Это стало итогом обучения управленческой команды от администрации в «Сколково». Курировать реализацию плана будет вице-мэр Сергей Плахотин — один из слушателей большой образовательной программы. А также вице-мэр Марина Фадеева. Международка — важное для Алексея Орлова направление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …и попал под очередную атаку от министра Министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин вмешался в планы Орлова на «Иннопром». По словам свидетелей из кабмина, давний конфликт двух топ-чиновников получил развитие, когда Орлов решил подписать соглашение о сотрудничестве с одним из регионов ОАЭ. И поскольку с недавних пор такое нужно согласовывать с Яриным, отправил ему запрос. И получил отказ. «Ярин все замкнул на себе, хочет быть единственным бенефициаром (с аппаратной точки зрения) визита большой делегации ОАЭ», — объясняют в губернаторском окружении. Вице-мэр не пострадает от «бастрыкинского» дела Уголовное дело, которое возбудили по команде главы СКР Александра Бастрыкина из-за аварийного барака на Шефской, 15, с большой долей вероятности не ударит по вице-мэру Екатеринбурга ЖКХ Владимиру Гейко. Говорят, профильный комитет хоть и подчиняется ему, основные вопросы возникнут к начальнику подразделения Александру Брагину. Кызласов рвется на свободу По слухам, условно-досрочно может выйти из колонии бывший глава «Титановой долины» Артемий Кызласов, которого в 2021 году приговорили к десяти годам лишения свободы за взятку. Бывший топ-менеджер отбывает наказание в одной из колоний Екатеринбурга и, по слухам, трудится библиотекарем. Приговор Артемию Кызласову вынесли в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Статусные полицейские подрались на проводах у коллеги В Нижнем Тагиле начальник ОП-17, подполковник Венер Гафаров и замначальника МУ МВД «Нижнетагильское», полковник Дмитрий Рублев, по слухам, устроили драку на проводах своего коллеги. На пенсию провожали начальника отдела по работе с личным составом тагильской полиции, полковника Виктора Колотыгина. «Проводы были около двух недель назад. В какой-то момент Рублев и Гафаров начали ссориться. Все переросло в стычку на глазах у коллег и руководства. Говорят, начата служебная проверка», — рассказал собеседник агентства. После инцидента Рублев ушел на больничный. В пресс-службе ведомства опровергли сведения о драке, заявив, что Рублев получил травму, упав с велосипеда. В Екатеринбурге уберут спецприемник Спецприемник на Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге в скором времени якобы могут закрыть. «Суд заставит его отремонтировать, а у МВД нет такой статьи расходов», — объяснил источник, знакомый с делом. Московская проверка коснулась главка Говорят, проверяющие из Москвы, прибывшие на неделе, заезжали в свердловский полицейский главк в Екатеринбурге. «Идет проверка по всему тыловому обеспечению в регионе», — добавил слухач. Как долго продлится ревизия, пока не известно. О масштабной проверке в свердловской полиции стало известно несколько дней назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шеф тагильской полиции теряет влияние… Начальник полиции Нижнего Тагила полковник Ибрагим Абдулкадыров, по слухам, все ближе к отставке. Якобы с ним не хотят перезаключать контракт. «Накладываются и скандалы, один из которых — избиение детьми мигрантов девочки-сироты. Якобы Абдулкадырова была позиция, что историю раздули в СМИ с пустого места, которая в итоге не устояла», — считает собеседник. …и нашел новую работу По слухам, новым местом работы Абдулкадырова может стать нижнетагильское предприятие «Планта». «Возможно, возглавит службу безопасности завода», — думает источник. Прокуратура не оставит в покое свердловских оперов Оправдательный приговор сотрудникам уголовного розыска из Ревды, скорее всего, будет обжалован прокуратурой, считает слухач. Полицейских обвиняли в пытках над подозреваемым, который якобы украл запчасти с завода. Дело в его отношении пока приостановлено. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В окружении губернатора Евгения Куйвашева обсуждают мега-скандал: якобы на одном из мероприятий подрались политтехнолог с чиновником. Пока госслужащие и бизнесмены из числа свидетелей спорят, кто был неправ, депутаты заксо сконцентрировались на подготовке к выборам-2026. Куйвашев, кстати, уже назвал фамилии кураторов кампании. Где будут жить и есть статусные арабы, как министр сорвал план мэра Орлова на «Иннопром» и что не поделили полицейские — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Помощник Мишустина обнадежил Куйвашева Приезжавший на этой неделе в Екатеринбург помощник премьер-министра Михаила Мишустина Муслим Хучиев обсуждал не только вопросы, связанные с предстоящим «Иннопромом», но и строительство нового комплекса медицинского университета в Академическом районе. Губернатор Евгений Куйвашев уже больше года пытается выбить финансирование в Москве. «Судя по всему, главе правительства понравилась идея о создании крупнейшего в стране медкластера, и он взял ее реализацию под свой контроль», — полагают погруженные наблюдатели. Якушев заберет с собой губернаторов Фантастический сюжет транслируют некоторые заезжие столичные чиновники местному истеблишменту. Якобы уральский полпред Владимир Якушев, когда сосредоточится только на должности секретаря генсовета «Единой России» (сейчас совмещает), заберет с собой в Москву и губернаторов. «А вы этого разве не знали?» — удивляются слухачи, реагируя на удивление чиновников-свердловчан. Салихов и Хазеев разругались при свидетелях В кулуарах недавнего байкерского фестиваля «Движение» произошел крупный скандал — поссорились общественный советник губернатора Ринат Хазеев и «силовой» замгубернатора Азат Салихов. По одной версии, хорошо известный в узких кругах политтехнолог словесно оскорбил госслужащего, за что был облит водою и получил несколько тумаков. «Правда, их быстро разняли присутствующие рядом члены правительства», — передает инсайдер. Согласно другой версии, драки не было, Салихов и Хазеев «просто потолкались», и якобы конфликт начался с некой реплики Салихова. А третий источник пересказывает так: «Все началось с фразы: „Это я здесь все решаю“. Не знаю, кто именно ее произнес. Рядом еще была [подруга Хазеева, пиарщица губернатора Аксана] Панова, она облила Салихова вином или водой». Губернатор выбрал ответственных за выборы-2026 По информации осведомленных источников, глава региона утвердил концепцию «единого окна» при подготовке к выборам депутатов федерального и регионального уровней в 2026 году. Говорят, формировать электоральную конфигурацию будут политический вице-губернатор Олег Чемезов и департамент внутренней политики во главе с Натальей Гурченок. Это интересно на фоне распускаемых недоброжелателями Чемезова слухов о том, что он может покинуть регион. Пановой отдали целое министерство С некоторых пор неофициальная пиарщица губернатора Аксана Панова отвечает за информационное сопровождение работы мининвеста. Обсуждать это стали после того, как на совещание в мэрию Екатеринбурга, где обсуждалась подготовка к «Иннопрому», внезапно попала экс-редактор закрывшейся после начала СВО интернет-газеты «Знак» (принадлежала Пановой) Мария Плюснина. И следила она там именно за главой министерства Вадимом Третьяковым. У Бабушкиной новый «голос» среди депутатов… Новым публичным выразителем позиции спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной стал депутат Евгений Старков (или по крайней мере претендует на эту роль). Говорят, это проявилось во время выступления омбудсмена Татьяны Мерзляковой в парламенте, которое фактурно раскритиковали, причем именно Старков. Впрочем, в окружении спикера возражают: Старков выступал от лица всего депутатского сообщества (во главе, конечно, с Бабушкиной), уставшего от ошибок уполномоченного. …и новые конкуренты По слухам, сразу несколько групп влияния хотят предложить на место Бабушкиной своих людей. Среди них якобы люди, которых принято ассоциировать с уважаемым бизнесменом Виктором Вексельбергом. При этом мало кто сомневается, что энергии Бабушкиной хватит минимум на еще один председательский срок. Депутаты сохраняют нейтралитет Активизация различных групп влияния требует изворотливости от депутатов, которые пока не понимают, каким будет исход. И на всякий случай стараются быть дружелюбными со всеми. «И вашим, и нашим надо угодить», — шутят они между собой. Вегнер расстроился из-за книги Курьезный случай произошел с депутатом регионального парламента Вячеславом Вегнером. Он, говорят, добился того, чтобы его как уважаемую персону вставили в книгу про 90-летие Октябрьского района Екатеринбурга. Но в самом юбилейном издании его отрекомендовали как депутата гордумы. По слухам, негодованию народного избранника не было границ. Радаев хочет повиниться перед Пинаевым Депутат заксобрания от Нижнего Тагила Владимир Радаев пытается всеми способами лично извиниться перед мэром Владиславом Пинаевым, которого публично упрекнул (как выяснилось впоследствии, ошибочно) в игнорировании ветерана. Но Пинаев, ни разу не реагировавший на нелепую ситуацию публично, будто бы на звонки и сообщения не отвечает. По слухам, усадить Радаева за один стол с мэром попытается покровительствующая депутату корпорация. Шансы Ивачева на Госдуму снизились… Опрелеленные проблемы в ближайшем политическом будущем могут возникнуть у местного лидера коммунистов Александр Ивачева. Московский ЦК, как уже сообщало URA.RU, дал четкое указание, что все кандидаты в Госдуму и заксо будут согласовываться в Москве, региональные ячейки право на отбор кандидатур иметь не будут. «Шансы самого Ивачева проникнуть в федеральный парламент в таком раскладе устремляются к нулю», — утверждают недоброжелатели. …и он готовится к заксо В это же время Ивачев начинает подготовку к переизбранию в парламент. По слухам, недавно он вышел на авторитетную бизнес-группу «Четырехсотые», которые во время недавних избирательных кампаний, по заказу губернаторской резиденции портили жизнь кандидатам в округах от КПРФ. Ивачев якобы попросил в 2026 году не мешать ему и товарищам, а в обмен был готов предоставить «Четырехсотым» или лояльному им крупному бизнесмену место в партсписке. Статусные арабы забронировали Hyatt и ресторан по соседству… Официальная делегация Арабских Эмиратов на выставке «Иннопром», в которой будут три министра, разместится в пятизвездочном Hyatt в центре Екатеринбурга, обслуживать их будут по высшему разряду. А питаться иностранцы планируют в ресторане «Корова» в башне «Исеть». …и заедут к Гусеву Говорят, в планах у высоких гостей также может быть посещение одного из крупных конно-спортивных комплексов, курируемых в регионе бизнесменом, бывшим вице-премьером области Олегом Гусевым. «Хотят посмотреть скакунов», — говорят организаторы выставки. У УрФУ заберут подготовку будущих чиновников Несколько удачных мероприятий, организованных в последнее время уральским филиалом РАНХиГС, позволили ему получить от самых статусных персон карт-бланш на подготовку госслужащих. А в остальных вузах такие программы будут свернуты, главным пострадавшим в Свердловской области станет институт экономики и управления УрФУ. Вице-президент готовит встряску «клубу олигархов»… Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, негласно именуемый «клубом олигархов», говорят, ждет обновление. Сами участники и наблюдатели со стороны констатируют некий застой и расхолаживание, председатели некоторых комитетов, по слухам, ленятся и не хотят работать — приходится «подпинывать». Поэтому вице-президент Союза Александр Породнов затеял некую модернизацию. …и дал соратнику новый статус Косвенным подтверждением этого является назначение на пост заместителя председателя комитета по промышленности СОСПП Олега Мошкарева — экс-вице президента «клуба олигархов», который сейчас трудится замгендиректора в КРСУ. В новом статусе он предстал на этой неделе на совещании, посвященном гособоронзаказу. «Многие его знают давно, так что приняли тепло», — рассказал один из участников встречи. Дом офицеров ЦВО погряз в долгах… Дом офицеров ЦВО переживает очередной кризис. Говорят, на прошлой неделе учреждение получило досудебную претензию от энергетиков с просьбой погасить долг, превышающий 300 тысяч рублей. Он накопился с начала марта, то есть уже после смены руководителя (Олег Сорокин вместо Андрея Зуева). …перед сменой директора Говорят, вот-вот директор сменится вновь. Якобы руководство ЦВО устало от Сорокина (самый известный про него факт — съемки в кино) и уже даже подобрало потенциального сменщика. Фамилия пока держится в секрете. Орлов снова защитился в Москве… На неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов снова ездил в Москву, откуда недавно вернулся с дипломом выпускника кремлевской «школы губернаторов», отправился на очередную защиту. На этот раз концепции развития туризма в городе. Это стало итогом обучения управленческой команды от администрации в «Сколково». Курировать реализацию плана будет вице-мэр Сергей Плахотин — один из слушателей большой образовательной программы. А также вице-мэр Марина Фадеева. …и попал под очередную атаку от министра Министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин вмешался в планы Орлова на «Иннопром». По словам свидетелей из кабмина, давний конфликт двух топ-чиновников получил развитие, когда Орлов решил подписать соглашение о сотрудничестве с одним из регионов ОАЭ. И поскольку с недавних пор такое нужно согласовывать с Яриным, отправил ему запрос. И получил отказ. «Ярин все замкнул на себе, хочет быть единственным бенефициаром (с аппаратной точки зрения) визита большой делегации ОАЭ», — объясняют в губернаторском окружении. Вице-мэр не пострадает от «бастрыкинского» дела Уголовное дело, которое возбудили по команде главы СКР Александра Бастрыкина из-за аварийного барака на Шефской, 15, с большой долей вероятности не ударит по вице-мэру Екатеринбурга ЖКХ Владимиру Гейко. Говорят, профильный комитет хоть и подчиняется ему, основные вопросы возникнут к начальнику подразделения Александру Брагину. Кызласов рвется на свободу По слухам, условно-досрочно может выйти из колонии бывший глава «Титановой долины» Артемий Кызласов, которого в 2021 году приговорили к десяти годам лишения свободы за взятку. Бывший топ-менеджер отбывает наказание в одной из колоний Екатеринбурга и, по слухам, трудится библиотекарем. Статусные полицейские подрались на проводах у коллеги В Нижнем Тагиле начальник ОП-17, подполковник Венер Гафаров и замначальника МУ МВД «Нижнетагильское», полковник Дмитрий Рублев, по слухам, устроили драку на проводах своего коллеги. На пенсию провожали начальника отдела по работе с личным составом тагильской полиции, полковника Виктора Колотыгина. «Проводы были около двух недель назад. В какой-то момент Рублев и Гафаров начали ссориться. Все переросло в стычку на глазах у коллег и руководства. Говорят, начата служебная проверка», — рассказал собеседник агентства. После инцидента Рублев ушел на больничный. В пресс-службе ведомства опровергли сведения о драке, заявив, что Рублев получил травму, упав с велосипеда. В Екатеринбурге уберут спецприемник Спецприемник на Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге в скором времени якобы могут закрыть. «Суд заставит его отремонтировать, а у МВД нет такой статьи расходов», — объяснил источник, знакомый с делом. Московская проверка коснулась главка Говорят, проверяющие из Москвы, прибывшие на неделе, заезжали в свердловский полицейский главк в Екатеринбурге. «Идет проверка по всему тыловому обеспечению в регионе», — добавил слухач. Как долго продлится ревизия, пока не известно. Шеф тагильской полиции теряет влияние… Начальник полиции Нижнего Тагила полковник Ибрагим Абдулкадыров, по слухам, все ближе к отставке. Якобы с ним не хотят перезаключать контракт. «Накладываются и скандалы, один из которых — избиение детьми мигрантов девочки-сироты. Якобы Абдулкадырова была позиция, что историю раздули в СМИ с пустого места, которая в итоге не устояла», — считает собеседник. …и нашел новую работу По слухам, новым местом работы Абдулкадырова может стать нижнетагильское предприятие «Планта». «Возможно, возглавит службу безопасности завода», — думает источник. Прокуратура не оставит в покое свердловских оперов Оправдательный приговор сотрудникам уголовного розыска из Ревды, скорее всего, будет обжалован прокуратурой, считает слухач. Полицейских обвиняли в пытках над подозреваемым, который якобы украл запчасти с завода. Дело в его отношении пока приостановлено. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.